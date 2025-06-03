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Композит композитный материал композиционный материал

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


03.06.2025 «Аскон» представляет первую отечественную САПР изделий из композитных материалов

«Аскон» объявляет о предстоящем выпуске системы «Компас-Композиты», предназначенной для проектирования и подготовки производства изделий из полимерных композитных материалов. Коммерческая версия выйдет летом 2025 г., с апреля идет открытое бета-тестирование. Об этом CNews сообщили представители «Аскон». «Компас-Композиты» ориентирована на дви
08.08.2023 «Рускомполимер» планирует открыть шесть производств полимерных композитных водонапорных башен

мены 8 тыс., остальные каждые два-три года нуждаются в дополнительном обслуживании. Их производство, обслуживание и переработка оказывают негативное влияние на окружающую среду. Применение полимерных композитных башен позволяет, в первую очередь, решать задачи национального проекта «Экология»: снабжение чистой водой, снижение негативного влияния на окружающую среду, сбережение ресурсов. Сро
13.04.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» запустили производство композитных деталей для Ferrari

Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» научно-производственное объединение «Композит» запустил производство линейки композитных деталей для автомобилей премиальных марок, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. «Новая продукция представляет собой карбоновы
09.09.2020 Концерн «Автоматика» освоил производство композитных опор для освещения

лугаприбор», входящая в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», в партнерстве с «Электромашем» осваивает новое направление деятельности – производство опор (мачт) для уличного освещения из новых композитных материалов. Разработка концерна является оптимальным решением по замене аналогичных изделий из железобетона и металла и обладает рядом весомых преимуществ, в том числе долговечность
13.04.2009 РОСНАНО организует производство новых композитных материалов

нимальной инструментальной обработке. В современном гражданском авиастроении данные материалы применяются при изготовлении корпусов самолетов и вертолетов, крыльев, обтекателей, винтов. Использование композитных материалов позволяет снизить вес и, как следствие, расход топлива воздушных судов, увеличить прочностные характеристики и срок их службы. Не менее перспективным рынком применения пр
12.04.2007 Нейлоновый нанокомпозит бьет рекорды жесткости

ли использовать и их в композите. В итоге, добавление в нейлон 1% однослойных нанотрубок привело к увеличению его жесткости на 160%, а вязкость нейлона увеличилась на 140%. По мнению ученых, подобные нанокомпозиты в недалеком будущем могут произвести революционные сдвиги в традиционной текстильной, аэрокосмической и строительной промышленности.
07.11.2006 Металло-матричный нанокомпозит обещает невиданную износостойкость

ческих веществ, обычно керамики. Группа ученых под руководством проф. Прадипа Роатги (Pradeep Rohatgi) из университета Висконсина-Милуоки (University of Wisconsin-Milwaukee) разрабатывает новый класс композитных материалов, добавляя в них наночастицы, что должно придать материалам такие свойства, как самосмазываемость и износостойкость. Размер наночастиц, вводимых в композиты, составляет ме
07.11.2006 Металло-матричный нанокомпозит обещает невиданную износостойкость

ческих веществ, обычно керамики. Группа ученых под руководством проф. Прадипа Роатги (Pradeep Rohatgi) из университета Висконсина-Милуоки (University of Wisconsin-Milwaukee) разрабатывает новый класс композитных материалов, добавляя в них наночастицы, что должно придать материалам такие свойства, как самосмазываемость и износостойкость. Размер наночастиц, вводимых в композиты, составляет ме
20.07.2006 Ученые разрабатывают новый класс композитных материалов

Ученые из Северо-Западного университета разработали технологический процесс, позволяющий создать новый класс композитных материалов на основе «двумерного материала» графена, сообщает EurekAlert. В основе метода — интегрирование в производство графена из обычного графита различных добавок: полимер
20.07.2006 Ученые разрабатывают новый класс композитных материалов

Ученые из Северо-Западного университета разработали технологический процесс, позволяющий создать новый класс композитных материалов на основе «двумерного материала» графена, сообщает EurekAlert. В основе метода — интегрирование в производство графена из обычного графита различных добавок: полимер
16.06.2006 Нанокомпозит: гибок и жесток

тре. Но все же природные частицы больше — от 0,5 до 10 микрометров. В ходе исследований оказалось, что можно контролировать размер микрочастиц кремнезема, изменяя прочность и гибкость гибридного композита. Используя это полезное свойство, Каплан и его коллеги надеются получить ряд наноматериалов с различными свойствами. #gallery# В частности, это открытие может привести к созданию ново
16.06.2006 Нанокомпозит: гибок и жесток

тре. Но все же природные частицы больше — от 0,5 до 10 микрометров. В ходе исследований оказалось, что можно контролировать размер микрочастиц кремнезема, изменяя прочность и гибкость гибридного композита. Используя это полезное свойство, Каплан и его коллеги надеются получить ряд наноматериалов с различными свойствами. #gallery# В частности, это открытие может привести к созданию ново
21.01.1999 Alliant Techsystems заключила контракт на создание композитных материалов для двух моделей телекоммуникационных спутников

ace and Strategic Systems Group) компании Alliant Techsystems заключила контракты на сумму $4,2 млн с Hughes Space and Communications Company из Эль Сегундо (El Segundo), штат Калифорния, по созданию композитных материалов для двух моделей телекоммуникационных спутников. Alliant Techsystems имеет обширный и успешный опыт создания композитных материалов для аэрокосмических систем и ра

Публикаций - 395, упоминаний - 413

Композит и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 19
Oracle Corporation 7074 19
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 15
Samsung Electronics 11064 13
SAP SE 5601 13
9594 13
Microsoft Corporation 25775 12
Intel Corporation 12811 11
Apple Inc 13154 10
Sony 6739 10
Huawei 4675 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 8
HMD Global - Nokia 144 7
Dell EMC 5180 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
InterSystems - ИнтерСистемз 137 6
Nvidia Corp 4002 6
Fostergroup 52 6
Nokia MobileShop 21 6
Lenovo Group 2446 5
Google LLC 12688 5
Fidesys - Фидесис 31 5
НКК - ГКС - НКК Машиностроение 6 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
LG Electronics 3735 4
HP Inc. 5883 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 4
Hitachi - Хитачи 1501 4
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 4
Галактика - Корпорация 1545 4
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Ростелеком 10948 3
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Композит 99 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 7
Lockheed Martin 777 7
NASA AFRC - Armstrong Flight Research Center - Лётно-исследовательский центр имени Армстронга - NASA Dryden Flight Research Center - Исследовательский центр НАСА имени Драйдена 29 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 5
Эра HD - Эра ХД 54 5
РВК - Российская венчурная компания 571 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 4
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 3
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
Газпром нефть 725 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
Northrop Grumman - Scaled Composites 31 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 3
All Nippon Airways 11 3
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 3
Наукоград - технопарк 156 3
Рапид Био 102 2
Timoney Technology 2 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 2
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Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 10
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 3
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
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Oracle AIA - Oracle Application Integration Architecture - Oracle PIP - Oracle Process Integration Pack 17 5
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Oracle WebCenter Suite 39 4
НКК - ГКС - НКК Машиностроение - САРУС+ PLM-система 11 4
Intel Core - Семейство процессоров 1251 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 4
Наумов Максим 100 12
Ширшов Павел 76 7
Беляева Татьяна 29 6
Wright (brothers) - Райт (братья) 33 4
Шеремет Евгения 5 3
Сергунина Наталья 375 3
Чубайс Анатолий 222 3
Дегтев Геннадий 271 3
Меламед Леонид 150 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Князева Мария 16 3
Фурсин Алексей 158 3
Ксенин Алекс 311 3
Левкевич Михаил 59 3
Geim Andre - Гейм Андре 23 3
Близнаков Веселин 3 2
Sapper Richard - Саппер Рихард 2 2
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Rearden Bob - Рирден Боб 2 2
Schindall Joel - Шиндалл Джоел 2 2
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Magueijo Joao - Магуэйо Жоао 11 2
Edwards Bradley - Эдвардс Брэдли 4 2
Vale Chris - Вале Крис 2 2
Путин Владимир 3454 2
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Шадаев Максут 1210 2
Евтушенко Олег 145 2
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Глазков Александр 151 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Чемезов Сергей 147 2
Сотин Денис 216 2
Песков Дмитрий 129 2
Прохоров Александр 102 2
Меламед Александр 95 2
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 2
Фридман Илья 42 2
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 173
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 39
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 27
Япония 13807 23
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Солнце - звезда Солнечной системы 5490 22
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 10
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Украина 7928 8
Нидерланды 3745 8
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Сатурн - Титан (спутник) 533 6
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Швеция - Королевство 3781 5
Польша - Республика 2030 5
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Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 5
США - Вашингтон - Сиэтл 407 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 35
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