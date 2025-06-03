«Аскон» представляет первую отечественную САПР изделий из композитных материалов «Аскон» объявляет о предстоящем выпуске системы «Компас-Композиты», предназначенной для проектирования и подготовки производства изделий из полимерных композитных материалов. Коммерческая версия выйдет летом 2025 г., с апреля идет открытое бета-тестирование. Об этом CNews сообщили представители «Аскон». «Компас-Композиты» ориентирована на дви

«Рускомполимер» планирует открыть шесть производств полимерных композитных водонапорных башен мены 8 тыс., остальные каждые два-три года нуждаются в дополнительном обслуживании. Их производство, обслуживание и переработка оказывают негативное влияние на окружающую среду. Применение полимерных композитных башен позволяет, в первую очередь, решать задачи национального проекта «Экология»: снабжение чистой водой, снижение негативного влияния на окружающую среду, сбережение ресурсов. Сро

В ОЭЗ «Технополис «Москва» запустили производство композитных деталей для Ferrari Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» научно-производственное объединение «Композит» запустил производство линейки композитных деталей для автомобилей премиальных марок, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. «Новая продукция представляет собой карбоновы

Концерн «Автоматика» освоил производство композитных опор для освещения лугаприбор», входящая в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», в партнерстве с «Электромашем» осваивает новое направление деятельности – производство опор (мачт) для уличного освещения из новых композитных материалов. Разработка концерна является оптимальным решением по замене аналогичных изделий из железобетона и металла и обладает рядом весомых преимуществ, в том числе долговечность

РОСНАНО организует производство новых композитных материалов нимальной инструментальной обработке. В современном гражданском авиастроении данные материалы применяются при изготовлении корпусов самолетов и вертолетов, крыльев, обтекателей, винтов. Использование композитных материалов позволяет снизить вес и, как следствие, расход топлива воздушных судов, увеличить прочностные характеристики и срок их службы. Не менее перспективным рынком применения пр

Нейлоновый нанокомпозит бьет рекорды жесткости ли использовать и их в композите. В итоге, добавление в нейлон 1% однослойных нанотрубок привело к увеличению его жесткости на 160%, а вязкость нейлона увеличилась на 140%. По мнению ученых, подобные нанокомпозиты в недалеком будущем могут произвести революционные сдвиги в традиционной текстильной, аэрокосмической и строительной промышленности.

Металло-матричный нанокомпозит обещает невиданную износостойкость ческих веществ, обычно керамики. Группа ученых под руководством проф. Прадипа Роатги (Pradeep Rohatgi) из университета Висконсина-Милуоки (University of Wisconsin-Milwaukee) разрабатывает новый класс композитных материалов, добавляя в них наночастицы, что должно придать материалам такие свойства, как самосмазываемость и износостойкость. Размер наночастиц, вводимых в композиты, составляет ме

Металло-матричный нанокомпозит обещает невиданную износостойкость ческих веществ, обычно керамики. Группа ученых под руководством проф. Прадипа Роатги (Pradeep Rohatgi) из университета Висконсина-Милуоки (University of Wisconsin-Milwaukee) разрабатывает новый класс композитных материалов, добавляя в них наночастицы, что должно придать материалам такие свойства, как самосмазываемость и износостойкость. Размер наночастиц, вводимых в композиты, составляет ме

Ученые разрабатывают новый класс композитных материалов Ученые из Северо-Западного университета разработали технологический процесс, позволяющий создать новый класс композитных материалов на основе «двумерного материала» графена, сообщает EurekAlert. В основе метода — интегрирование в производство графена из обычного графита различных добавок: полимер

Ученые разрабатывают новый класс композитных материалов Ученые из Северо-Западного университета разработали технологический процесс, позволяющий создать новый класс композитных материалов на основе «двумерного материала» графена, сообщает EurekAlert. В основе метода — интегрирование в производство графена из обычного графита различных добавок: полимер

Нанокомпозит: гибок и жесток тре. Но все же природные частицы больше — от 0,5 до 10 микрометров. В ходе исследований оказалось, что можно контролировать размер микрочастиц кремнезема, изменяя прочность и гибкость гибридного композита. Используя это полезное свойство, Каплан и его коллеги надеются получить ряд наноматериалов с различными свойствами. #gallery# В частности, это открытие может привести к созданию ново

Нанокомпозит: гибок и жесток тре. Но все же природные частицы больше — от 0,5 до 10 микрометров. В ходе исследований оказалось, что можно контролировать размер микрочастиц кремнезема, изменяя прочность и гибкость гибридного композита. Используя это полезное свойство, Каплан и его коллеги надеются получить ряд наноматериалов с различными свойствами. #gallery# В частности, это открытие может привести к созданию ново