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CMU Carnegie Mellon University Университет Карнеги-Меллона
СОБЫТИЯ
|12.10.2016
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НРД прошел сертификацию по стандартам университета Карнеги-Меллон CMMI
мных продуктов CMMI for Development и CMMI for Services. Подразделение университета Карнеги-Меллон (Carnegie Mellon University, США) CMMI Institute, занимающееся разработкой стандарта CMMI, при
|18.09.2012
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ИТ-университет в Татарстане примет первых студентов в 2013 г.
ее, 4 сентября правительство Татарстана и образовательное подразделение Carnegie Mellon University (CMU) – iCarnegie – в Питтсбурге (США) подписали меморандум о взаимопонимании. Carnegie Mellon
|16.11.2007
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Справедливость, культура и раса: неожиданная связь
Кристина Фонг (Christina Fong) из университета Карнеги-Меллона и Джакомо Корнео (Giacomo Corneo) из Свободного университета Берлина попытались оцени
|10.10.2007
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Из университета Карнеги Меллон похищены два ноутбука с приватными данными
Два ноутбука с персональными данными студентов были украдены из Университета Карнеги Меллон в начале учебного года – в первые выходные сентября. О пропаже администрация вуза заявила лишь через месяц, 9 октября 2007 г. Компьютеры были похищены из кабинета пр
|14.09.2004
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Робот-водомерка ходит по воде
у еще одно механическое чудо. Группа исследователей из лаборатории нанороботов университета Карнеги-Меллона (г. Питтсбург) под руководством профессора Метина Ситти (Metin Sitti) создала робота,
|14.09.2004
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Робот-водомерка ходит по воде
у еще одно механическое чудо. Группа исследователей из лаборатории нанороботов университета Карнеги-Меллона (г. Питтсбург) под руководством профессора Метина Ситти (Metin Sitti) создала робота,
|10.02.2004
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Компьютеры посоревнуются в водительском мастерстве
активное участие в проекте принимают компании Intel, Boeing и Seagate, а также университет Карнеги Меллона. До сих пор ни одна машина не преодолевала столь большое расстояние без участия водит
|10.02.2004
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Компьютеры посоревнуются в водительском мастерстве
активное участие в проекте принимают компании Intel, Boeing и Seagate, а также университет Карнеги Меллона. До сих пор ни одна машина не преодолевала столь большое расстояние без участия водит
|22.04.2003
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Университет Carnegie Mellon пришел в Россию
Университет Carnegie Mellon – один из ведущих в мире центров обучения в сфере информационных и компьютерн
|22.04.2003
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Университет Carnegie Mellon пришел в Россию
Университет Carnegie Mellon – один из ведущих в мире центров обучения в сфере информационных и компьютерн
CMU и организации, системы, технологии, персоны:
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