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CMU Carnegie Mellon University Университет Карнеги-Меллона

CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона

СОБЫТИЯ


12.10.2016 НРД прошел сертификацию по стандартам университета Карнеги-Меллон CMMI

мных продуктов CMMI for Development и CMMI for Services. Подразделение университета Карнеги-Меллон (Carnegie Mellon University, США) CMMI Institute, занимающееся разработкой стандарта CMMI, при
18.09.2012 ИТ-университет в Татарстане примет первых студентов в 2013 г.

ее, 4 сентября правительство Татарстана и образовательное подразделение Carnegie Mellon University (CMU) – iCarnegie – в Питтсбурге (США) подписали меморандум о взаимопонимании. Carnegie Mellon
16.11.2007 Справедливость, культура и раса: неожиданная связь

Кристина Фонг (Christina Fong) из университета Карнеги-Меллона и Джакомо Корнео (Giacomo Corneo) из Свободного университета Берлина попытались оцени
10.10.2007 Из университета Карнеги Меллон похищены два ноутбука с приватными данными

Два ноутбука с персональными данными студентов были украдены из Университета Карнеги Меллон в начале учебного года – в первые выходные сентября. О пропаже администрация вуза заявила лишь через месяц, 9 октября 2007 г. Компьютеры были похищены из кабинета пр
14.09.2004 Робот-водомерка ходит по воде

у еще одно механическое чудо. Группа исследователей из лаборатории нанороботов университета Карнеги-Меллона (г. Питтсбург) под руководством профессора Метина Ситти (Metin Sitti) создала робота,
14.09.2004 Робот-водомерка ходит по воде

у еще одно механическое чудо. Группа исследователей из лаборатории нанороботов университета Карнеги-Меллона (г. Питтсбург) под руководством профессора Метина Ситти (Metin Sitti) создала робота,
10.02.2004 Компьютеры посоревнуются в водительском мастерстве

активное участие в проекте принимают компании Intel, Boeing и Seagate, а также университет Карнеги Меллона. До сих пор ни одна машина не преодолевала столь большое расстояние без участия водит
10.02.2004 Компьютеры посоревнуются в водительском мастерстве

активное участие в проекте принимают компании Intel, Boeing и Seagate, а также университет Карнеги Меллона. До сих пор ни одна машина не преодолевала столь большое расстояние без участия водит
22.04.2003 Университет Carnegie Mellon пришел в Россию

Университет Carnegie Mellon – один из ведущих в мире центров обучения в сфере информационных и компьютерн
22.04.2003 Университет Carnegie Mellon пришел в Россию

Университет Carnegie Mellon – один из ведущих в мире центров обучения в сфере информационных и компьютерн

Публикаций - 284, упоминаний - 563

CMU и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 30
Intel Corporation 12811 27
Google LLC 12690 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 20
Apple Inc 13156 11
Lenovo Motorola 3566 8
Accenture plc 719 7
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 7
Siemens AG - Siemens Group 2673 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
HP EDS - Electronic Data Systems 239 6
Seagate Technology 766 6
Cisco Systems 5372 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
HP Inc. 5883 5
Oracle Corporation 7074 5
Microsoft Corporation - GitHub 1075 5
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 74 5
Westinghouse Electric 39 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 5
Криста НПО 69 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Philips 2099 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
AT&T Inc 1726 4
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 4
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 4
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 167 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Микротест 284 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 4
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 4
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 4
IBM Global Services 130 4
Marvell Technology Group - Marvell Semiconductor 65 4
ITT Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн 28 4
РАН ВЦ - Вычислительный центр им. А. А. Дородницына 7 4
MediaLab 5 4
Boeing 1031 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 6
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
Ford 435 4
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 4
Citi - Citibank 158 4
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 4
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 4
United Airlines - авиакомпания 95 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 4
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 4
Bosch Gasoline Systems 4 4
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 4
Allstate Insurance 7 4
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 3
Visa International 1993 3
Intel Capital 148 3
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 3
Новая Евразия Фонд 3 3
eBay Inc 1640 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Walt Disney Company 647 2
Volkswagen Audi Group 232 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Honda Motor Company - HND 240 2
Lockheed Martin 777 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
Abbott Laboratories 12 2
Timoney Technology 2 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 22
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 22
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 11
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 9
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 8
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 5
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
РНФ - Российский научный фонд 201 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 8
NREC - National Robotics Engineering Consortium - Национальный консорциум роботостроения 4 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 3
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
RoboCup Small Size League - Лига малых роботов 3 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
SCC - Sustainable Computing Consortium - Консорциум Жизнеспособной Компьютеризации 1 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 65
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 54
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 39
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 29
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 25
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 22
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 21
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 357 19
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 18
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 17
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 16
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 16
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 16
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 15
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 13
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 12
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 12
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 12
CMMI - Capability Maturity Model Integration - набор моделей (методологий) совершенствования процессов в организациях 67 12
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 11
Оцифровка - Digitization 5185 10
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 511 9
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 8
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 8
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 15
Linux OS 11533 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 14
Microsoft Windows 16882 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
Google Android 15244 8
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 8
Apple macOS 2419 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
Mozilla Firefox - браузер 1951 6
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 6
Copperhead Android OS 11 6
Intel Itanium 649 6
Tor Project - Mission Improbable - смартфон 7 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
AM General - HMMWV - Humvee - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle 36 5
Apple iOS 8583 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 4
Google - reCaptcha - re:CAPTCHA - NoCAPTCHA 25 4
Microsoft Windows 95 429 4
Epicor Software Corporation - Epicor iScala - Epicor Scala - Scala Business Solutions - Scala CIS - Скала (СНГ) лимитед 94 4
HP Tru64 UNIX - Digital UNIX - DEC OSF/1 AXP - 64-разрядная операционная система для процессоров Alpha 95 4
FreePik 1841 4
PSC - Pittsburgh Supercomputing Center - Terascale Computing System 6 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 3
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 3
Baidu 302 3
Dream Market - darknet - Подпольная торговая площадка 8 3
Nvidia GPU Turing 41 3
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 3
Flickr - Фотохостинг 258 3
Honda Asimo 39 3
Oshkosh Defense - TerraMax 6 3
Nortel Speech Server - Periphonics Speech Processing Platform 7 3
Perry Mike - Перри Майк 6 6
Покушалова Ольга 15 6
Дахновский Дмитрий 9 6
Fahlman Scott - Фалман Скотт 7 5
Paulk Mark - Полк Марк 7 5
Whittaker William - Уайтекер Уильям 4 4
Аверкин Алексей 4 4
Duffy Brian - Даффи Брайан 5 4
Белоусов Сергей 254 3
Галицкий Александр 123 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 3
Агамирзян Игорь 74 3
Мирошниченко Александр 5 3
Милованцев Дмитрий 110 3
Гостомельский Алексей 14 3
Emerson Tom - Эмерсон Том 3 3
Matyjaszewski Krzysztof - Матяшевский Криштоф 4 3
Taran Gil - Таран Гил 3 3
Meredith Whittaker - Мередит Уиттакер 12 3
Зайцев Михаил 345 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 2
Ускова Ольга 174 2
Эфрос Алексей 3 2
Галицкий Андрей 5 2
Милов Денис 3 2
Efros Alexei - Эфрос Алексей 2 2
Schwarzenegger Arnold - Шварценеггер Арнольд 39 2
Fogarty James - Фогарти Джеймс 3 2
Moreau Dave - Моро Дэйв 3 2
Кавчич Александр 2 2
Ozguner Umit - Озгунер Умит 2 2
Johnson Mike - Джонсон Майк 13 2
Turnbull Margaret - Тернбалл Маргарет 2 2
Phillippi Julie - Филлиппи Джули 2 2
Jones Mike - Джонс Майк 9 2
Cleland Carol - Клеланд Кэрол 4 2
Schoenmeyr Ivar - Шонмеер Ивар 2 2
Путин Владимир 3454 2
Акимов Максим 192 1
Лукин Михаил 16 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 148
Россия - РФ - Российская федерация 166168 65
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 39
США - Калифорния 4829 30
Европа 24964 27
США - Пенсильвания 372 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 23
Япония 13807 17
Германия - Федеративная Республика 13221 17
Индия - Bharat 5870 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 13
Израиль 2856 8
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Украина 7928 8
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Франция - Французская Республика 8177 7
США - Техас 1048 7
США - Калифорния - Беркли 286 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 6
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Канада 5082 5
США - Нью-Йорк 3180 5
Солнечная система - Solar system 2569 5
США - Колумбия - Вашингтон 1487 5
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 5
США - Джорджия 335 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
Южная Корея - Республика 7052 5
Сингапур - Республика 1953 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Испания - Королевство 3840 4
Евразия - Евразийский континент 643 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 118
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 37
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 30
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 27
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 22
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 20
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 16
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 13
Английский язык 7030 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 10
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 10
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 8
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 8
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 7
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 7
Физика - Physics - область естествознания 2940 7
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 7
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 599 7
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 6
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 623 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 11
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 9
ZDnet 663 4
NYT - The New York Times 1100 4
Wired - Издание 276 4
AP - Associated Press 2007 4
New Scientist 1448 4
Phys.org 972 4
ScienceDaily 399 4
Ars Technica 450 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
The Register - The Register Hardware 1784 2
Bloomberg 1627 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
BleepingComputer - Издание 458 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
TorrentFreak (TF) 159 2
EE Times 160 2
Nature 832 2
Physical Review Letters 164 2
VNUNet.com 214 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
EurekAlert 291 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Newsday 47 2
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
Forbes - Форбс 1002 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
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IDC - International Data Corporation 4975 3
IBM Research 111 2
Markets&Markets Research 113 1
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Gartner - Dataquest 353 1
Aberdeen Group 53 1
Computer Economics 32 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Yandex Research 12 1
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MUSO 3 1
CSI - Computer Security Institute 15 1
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 15
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 8
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CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 4
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LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 4
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Northwestern University - Северо-Западный университет 120 4
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 4
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University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 3
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Catholic University of Portugal - Католический университет Португалии - Институт медицинских наук 3 2
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Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 2
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 31 2
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 2
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 2
University of California - Калифорнийский университет 101 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 2
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