Marvell Technology Group - Marvell Semiconductor

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.02.2026 Глава стратегически важного бизнеса Intel сбежал к конкуренту, не проработав в должности и двух лет 1
04.12.2024 Intel ищет нового гендиректора. Основной кандидат – «китайский шпион», уволенный из-за спора с прошлым главой 2
28.08.2024 Гендиректора «дочки» «Роснано» арестовали за растрату миллиардов, вложенных в «планшет Чубайса» 1
06.02.2024 «Роснано» банкротит убыточную «дочку», разработавшую провальный «планшет Чубайса» 1
07.04.2023 «Роснано» впервые наказало детище Чубайса, принесшее свыше 10 миллиардов убытка. Сумма взыскания: 700 тыс. рублей 1
07.04.2022 Россияне создали суперзащищенные роутеры на древних процессорах «Байкал» 1
25.02.2022 Dell Technologies представила новые телекоммуникационные решения и услуги 1
02.09.2021 Ветераны Intel и AMD создали самый мощный в мире серверный «процессор-конструктор» 1
20.05.2019 «Элтекс» запускает в серийное производство новые высокопроизводительные Ethernet-коммутаторы агрегации 1
30.06.2016 Узаконен Wi-Fi нового типа в 2 раза быстрее современного 1
17.04.2014 Корпоративные ценности: обзор бизнес-ультрабука Fujitsu Lifebook U772 1
10.04.2014 Домашнее хранилище размером с ладонь: обзор Synology DS411slim 2
02.04.2014 Marvell наказан гигантским штрафом за присвоение технологий для жестких дисков 1
25.07.2013 ALT Linux включила ARM v7 в число основных платформ 1
29.04.2013 Вышла «Седьмая платформа ALT Linux» 2
27.12.2012 Marvell заплатит крупнейший в истории штраф 1
28.09.2012 Обзор сетевого накопителя Buffalo LinkStation Mini: хранить вечно 2
17.05.2012 Apple Time Capsule G4: обзор уникальной backup-системы 1
02.04.2012 Россия: Первый в мире «гибкий ридер» поступает в продажу 2
21.10.2011 Plextor анонсировала новую линейку SSD дисков M2S 1
17.10.2011 Plextor выпустила ограниченную серию SSD-накопителей 1
12.09.2011 Что такое «планшет Чубайса». Подробности, ФОТО, ВИДЕО 1
16.08.2011 Samsung, HTC, LG и Sony Ericsson поддержали решение Google о покупке Motorola 1
19.10.2010 Стартовал новый проект, упрощающий создание встраиваемых дистрибутивов Linux 1
08.10.2010 OLPC создала сверхдешевый планшет для школьников стран «третьего мира» 1
22.09.2010 BlackBerry покажет «убийцу» iPad уже на следующей неделе 1
16.08.2010 Amahi расширяет границы функциональных возможностей Plug компьютеров 1
02.08.2010 iPhone и iPad формально переедут на чипы Intel 1
09.07.2010 Ноутбук для школьников получит поддержку мультитач-управления 1
24.02.2010 ИТ-компании США объединились, чтобы помочь своей стране 1
28.12.2009 Synology DS409slim — серверовка стола 1
05.06.2009 Intel хочет стать IBM: крупнейшее поглощение за 9 лет 1
12.03.2009 Мелкие чипмейкеры оказались шустрее гигантов 1
16.02.2009 Вышел Debian 5.0 (Lenny) 1
03.12.2008 Миру показали «гуглофон» №2. ФОТО 1
11.04.2008 Intel продала подразделение по производству оптической электроники 1
27.03.2008 Ядро Linux 2.6.25 оснастят поддержкой чипов Marvell Feroceon 1
21.02.2008 Shuttle выпустил экологический barebone-компьютер 1
06.11.2007 Против Apple, Dell, Intel и Sony объявлена война 1
06.11.2007 Wi-LAN подала в суд на 22 компании 1

Публикаций - 61, упоминаний - 68

Marvell Technology Group и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12596 22
Apple Inc 12781 10
Samsung Electronics 10739 9
Microsoft Corporation 25359 7
AMD - Advanced Micro Devices 4507 6
Broadcom Inc - Avago Technologies 571 6
TI - Texas Instruments Incorporated 828 6
Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 52 5
Dell EMC 5111 5
Toshiba Corporation 2959 5
Sony 6644 5
Western Digital Corporation - WDC 576 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 4
Seagate Technology 756 4
HTC Corporation 1506 4
Google LLC 12360 4
Nvidia Corp 3794 4
Melco Holdings - Buffalo Technology 80 4
Toshiba America - Toshiba America Information Systems - Toshiba America Electronic Components - Toshiba America Consumer Products 40 3
Amazon Inc - Amazon.com 3170 3
Qualcomm Technologies 1923 3
LG Electronics 3687 3
Fujitsu 2070 3
Lenovo Motorola 3532 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 3
Synology Inc - SLMP PTE 138 3
Netgear 240 3
Best Buy 221 3
Broadcom - VMware 2514 2
Cisco Systems 5239 2
Lenovo Group 2376 2
IBM - International Business Machines Corp 9569 2
HP Inc. 5781 2
Acer Group - Acer Inc 2683 2
Hitachi - Хитачи 1482 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1045 2
Yahoo! 3711 2
D-Link - Д-Линк Трейд 384 2
HP - Hewlett-Packard 3645 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2768 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1546 3
Abbott Laboratories 12 2
eBay Inc 1632 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 142 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 44 1
Emcore Corp 7 1
Роснано - Роснано Капитал 3 1
Oak Investment Partners 13 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1047 1
BMW Group 469 1
Boeing 1021 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 1
Expedia Group 135 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Intel Capital 148 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 318 1
Spencer Stuart International 6 1
КАО АО - Аэрокосмическое оборудование Корпорация 4 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 771 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1103 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 2
Судебная власть - Judicial power 2417 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6359 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4841 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2271 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 207 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3431 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3161 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5092 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3540 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 795 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1487 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 578 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 505 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 211 1
MMCA - MultiMediaCard Association 6 2
OLPC - One Laptop per Child 81 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 50 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 86 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 71 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21861 22
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26225 16
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8418 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14409 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13086 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27247 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57839 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32079 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12753 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10546 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10383 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15039 9
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1624 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10176 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3588 8
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4399 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9913 7
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1549 7
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 818 7
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2866 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12927 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25615 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7727 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17248 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9746 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29000 6
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3329 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8234 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13146 6
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1413 6
Вентилятор - Fan 1033 5
DDR - Double data rate 2961 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16706 5
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1076 5
Электроника - Дисплей - FOLED - Flexible OLED - Flexible Organic Light Emitting Diode - технологии гибких органических светодиодов - гибкий дисплей 156 5
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4727 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4561 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3351 4
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2740 4
Linux OS 11063 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7421 6
Google Android 14851 5
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 531 5
Microsoft Windows 16463 4
Apple iPad 3946 3
Microsoft Windows 7 1999 3
Linux KDE Plasma 253 3
Intel x86 - архитектура процессора 1999 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2423 3
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 3
Sugar Labs - Sugar OS 2 2
PSC - Pittsburgh Supercomputing Center - Terascale Computing System 6 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 589 2
Linux KDE KDesktop - K Desktop Environment 4 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1656 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3064 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 970 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 954 2
Mozilla Firefox - браузер 1921 2
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 266 2
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4107 2
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 254 2
Apple iPod Touch 747 2
Intel Itanium 642 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3040 2
Synology NAS DiskStation - Synology DS - Сетевое хранилище 92 2
Linux - Debian GNU 542 2
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 2
HP Tru64 UNIX - Digital UNIX - DEC OSF/1 AXP - 64-разрядная операционная система для процессоров Alpha 95 2
Western Digital - WD HGST Travelstar 29 2
AMD Radeon 291 1
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 57 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1576 1
Wexler Book 11 1
Google Android 3 - Android Honeycomb 208 1
Dell Open RAN Accelerator Card 1 1
Чубайс Анатолий 220 5
Путин Владимир 3395 4
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 4
Skippen Jim - Скиппен Джим 2 2
Кавчич Александр 2 2
Mulloy Chuck - Маллой Чак 15 2
Dunkin Andy - Данкин Энди 1 1
Coppola Francis Ford - Коппола Фрэнсис Форд 4 1
Sutardja Sehat - Сутарджа Сехат 1 1
Hoffman Dennis - Хоффман Деннис 2 1
Barrett Tom - Барретт Том 3 1
Chou Peter - Чоу Питер 29 1
Taylor Richard - Тэйлор Ричард 7 1
Zinsner David - Цинснер Дэвид 10 1
Tan Lip-bu - Тан Лип-бу 34 1
Mahaney Mark - Махани Марк 11 1
Holthaus Michelle - Холтхаус Мишель 12 1
Baktha Balaji - Бактха Баладжи 2 1
Ford Dale - Форд Дейл 6 1
Berger Craig - Бергер Крейг 8 1
Nordberg Bert - Нордберг Берт 16 1
Jong-Seok Park - Чен Сок Пак 6 1
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 1
Новодворский Алексей 110 1
Галкин Борис 7 1
James Renee - Джеймс Рене 25 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
Ксенин Алекс 311 1
Колпачев Георгий 13 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53640 16
Россия - РФ - Российская федерация 158984 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18424 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 4
Китай - Тайвань 4154 4
США - Калифорния 4784 4
Азия - Азиатский регион 5778 3
Канада 5001 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1443 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 917 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46224 2
Япония 13580 2
Африка - Африканский регион 3583 2
США - Техас 1016 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 411 2
США - Колорадо 385 2
США - Колорадо - Денвер 121 2
Европа 24706 1
Южная Корея - Республика 6890 1
Дания - Королевство 1319 1
Израиль 2791 1
Германия - Федеративная Республика 12975 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1081 1
Япония - Токио 1012 1
США - Колумбия - Вашингтон 1460 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 311 1
США - Пенсильвания 366 1
Германия - Саксония - Дрезден 102 1
США - Пенсильвания - Питтсбург 137 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7621 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51514 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32097 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17498 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2719 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5936 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4941 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5297 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26132 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5330 3
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1257 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1659 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6305 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2025 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1633 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8258 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1692 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 994 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2332 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1315 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11824 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4784 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2082 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1687 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11472 2
Английский язык 6903 2
Ergonomics - Эргономика 1694 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5755 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8411 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3736 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7029 1
Фондовая биржа - Strong Buy - тип рекомендации на покупку акций 60 1
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 81 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4405 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 1
Кислород - Oxygenium 47 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2983 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6530 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1870 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1329 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6040 8
TAdviser - Центр выбора технологий 436 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
Ars Technica 439 2
Wikipedia - Википедия 606 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1173 1
The Register - The Register Hardware 1735 1
Bloomberg 1563 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1326 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
AP - Associated Press 2006 1
EE Times 160 1
Newsweek 39 1
X-Bit Labs 83 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Times 645 1
Gartner - Гартнер 3624 2
Fortune Global 100 142 2
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 1
HFS Research 49 1
S&P 500 562 1
ACG Research 8 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Internet Stock Report 994 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 4
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 2
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 2
Intel Developer Forum - IDF 277 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2599 1
iF Design Awards 26 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422219, в очереди разбора - 726672.
Создано именных указателей - 191019.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

