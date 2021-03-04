AMD представила видеокарту AMD Radeon RX 6700 XT AMD представила видеокарту AMD Radeon RX 6700 XT, обеспечивающую исключительную производительность, потрясающе живую гра

AMD представила графику AMD Radeon RX 6000 серии AMD представила видеокарты AMD Radeon RX 6000 серии, обеспечивающие высокую производительность, невероятно реалистичное изображение и необходимые технологии, которые устанавливают новый стандарт для игрового процесса на

AMD представила видеокарту Radeon Pro VII AMD объявила о выпуске видеокарты AMD Radeon Pro VII для рабочих станций. Данное решение предназначено для профессионального использования в приложениях потокового вещания и инженерных приложениях. Новая видеокарта обеспечивает

AMD представила профессиональную видеокарту по техпроцессу 7 нм AMD анонсировала видеокарту AMD Radeon Pro W5700 с первым в мире графическим процессором на базе 7-нм техпроцесса для профессиональных рабочих станций. Она обеспечивает новый уровень производительности и предоставляет рас

Графика Radeon и средства разработки AMD выбраны для игровой платформы Google Stadia Google выбрала специальные графические процессоры AMD Radeon для ЦОД в качестве основы стримингового сервиса Google Stadia на базе Linux и Vulkan. Об этом CNews сообщила пресс-служба AMD. Компания AMD также поддерживает Google в области разраб

AMD внедряет трансляцию ПК-на-VR в драйвер Radeon Software AMD представила AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition, новое поколение своего программного обеспечения для видеокарт AMD Radeon, предоставив новые иммерсивные функции и визуальные впечатления для г

AMD и Alibaba Cloud предоставили облачные сервисы на базе AMD Radeon Pro n Hu), президентом Alibaba Cloud (облачный бизнес Alibaba Group) объявили о старте сотрудничества между компаниями c целью развития научных исследований и совместной работы по использованию видеокарт AMD Radeon Pro для оснащения глобальных ЦОД Alibaba Cloud. В рамках партнерства Alibaba Cloud планирует использовать технологии AMD для расширения своих предложений в сфере облачных вычислений

Analogic выбрала встраиваемые GPU AMD Radeon HD 7850 в качестве платформы для ультразвуковых аппаратов BK Ultrasound bk3000 Встраиваемые графические процессоры AMD Radeon HD 7850 обеспечивают требуемый уровень производительности ультразвуковым аппаратам BK Ultrasound bk3000 от Analogic. Об этом CNews сообщили в AMD. «Графический процессор AMD Radeo

AMD выпустила SSD для игрового сегмента Компания AMD объявила о технологическом партнерстве с компанией OCZ Storage Solutions, входящей в группу компаний Toshiba, результатом которого стал выпуск твердотельных накопителей (SSD) под маркой AMD Radeon. Начиная с сегодняшнего дня, пользователи могут приобрести в интернет-магазинах SSD AMD Radeon R7-серии объемом 120 ГБ, 240 ГБ или 480 ГБ, сообщили CNews в AMD. По информации

AMD представила видеокарту AMD Radeon R9 295x2 Компания AMD провела пресс-конференцию, в рамках которой представила новую сверхпроизводительную видеокарту AMD Radeon R9 295x2. Как ясно из номенклатурного названия, карта построена на двух чипах – ими стали процессоры Hawaii XT с частотой 1018 мегагерц. Общее число их транзисторов равно 12,4 миллиа

AMD выпустила новые графические процессоры Компания AMD представила мобильные графические процессоры AMD Radeon HD 8000M, обеспечивающие производительность уровня дискретных видеокарт при обработке графики на ноутбуках самых различных форм-факторов, включая тонкие модели. AMD Radeon HD

ElcomSoft оснастила свои продукты совместимостью с последними моделями видеокарт AMD орению вычислений, доступному в платформах AMD с использованием графических акселераторов семейства AMD Radeon 7000, но и совместимость с будущими моделями ускорителей как производства компании

AMD Radeon ускорился до гигагерца Компания AMD под маркой Radeon выпустила первый в мире видеоускоритель, частота ядра которого превысила 1 гигагерц в штатном «заводском» режиме. Новинка получила название Radeon 7770 Ghz Edition, частота чипа видеокарты в штатном режиме составляет 1 гигагерц. Частота памяти (объёмом 1 гигабайт) – 1,125 гигагерца. Все микросхемы сделаны по техпроцессу 28 нанометр

Видеокарты AMD Radeon преодолели барьер в 1 ГГц Компания AMD объявила о выходе видеокарт AMD Radeon HD 7770 GHz Edition и HD 7750. AMD Radeon HD 7770 GHz Edition - это первая видеокарта, преодолевшая барьер тактовой частоты в 1 ГГц, что делает ее первым в мире гигагерцовым г

AMD представила дискретный графический процессор Radeon E6460 для встраиваемых систем Компания AMD представила AMD Radeon E6460 ― дискретный графический процессор начального уровня для встраиваемых систем нового поколения, дополнивший ранее анонсированный AMD Radeon E6760. В целом решение более ч

AMD представила мобильный графический процессор Radeon HD 6990M для портативных ПК Radeon HD 6990M, позволяющий значительно повысить вычислительную мощность систем, предназначенных для мобильных пользователей. Как сообщают в AMD, при измерении быстродействия GPU AMD Radeon HD 6990M показал результат, на 25% превосходящий результаты всех прочих GPU для мобильных энтузиастов. «Бытовало убеждение, что ради возможности мобильных вычислений необходимо идти

AMD представил самую мощную видеокарту в мире Компания AMD анонсировала на своем сайте создание самой мощной в мире видеокарты - AMD Radeon HD 6990, набравшей 11865 очков в тесте 3DMark11. Вычислительная мощность решения с одинарной точностью составляет 5,1 терафлопс. Карта обладает двумя процессорами с 3072 блоками пото

ATI и Nvidia сражаются за рынок профессиональных графических карт ATI Technologies сообщил о начале поставок двух обновленных графических карт Radeon 9800 Pro с памятью DDRII и 256-мегабайтной DDR, ориентировочная начальная цена которых

Radeon 9600 от ATI выйдет раньше ATI перенесла дату выхода нового чипа Radeon 9600 на месяц раньше. Согласно новому анонсу, он появится в продаже "позднее в этом месяце". 9600, в отличие от 0,15-микронного 9500, выполнен по 0,13-микронной технологии. В нем появитс

Варианты видеокарт Radeon 9700 и 9500 будут поставляться "только для партнеров" известно, что также будут выпускаться "не-Pro" варианты карт. ATI подтвердила, что будет выпускать модификации видеокарт 9700 и 9500 только для своих партнеров. ATI будет придерживаться выпуска плат Radeon 9700 Pro и 9500 Pro, в то время как ее партнеры смогут выпускать 4 различных модификации плат, предназначенные для различных ценовых категорий. Таким образом, желающие приобрести Rade

Почему Radeon 9000 не будет поддерживать DirectX 9.0 название начинается с "9", но на сей раз ATI изменила принятой стратегии. О высокопроизводительном Radeon 9700 можно с уверенностью говорить, что он имеет полную поддержку DirectX 9, но Radeon

ATI Technologies начала программу сертификации графических плат одразумевает, что на конкретном мониторе изображение будет качественным. В целом же, данная сертификация - это большой шаг, который конкуренты фирмы не сделали до сих пор. Следующие изделия на основе Radeon 9000 Pro от партнеров ATI уже прошли сертификацию: Radeon 9000 Pro от Connect 3D; AT009 от FIC; Maya Radeon 9000 Pro от Gigabyte; His Excalibur Radeon 9000 Pro от Hi

ATI выпустила графический "комбайн" All-In-Wonder Radeon 9700 Pro ATI Technologies обнародовала новую мультимедийную графическую плату All-In-Wonder (AIW) Radeon 9700 Pro, основанную на самом новом графическом чипе этой компании. Плата оборудована

Появилась новая информация о Radeon 9500 том, что плата поступит в продажу к Рождеству. Radeon 9500 уже был объявлен одновременно с выходом Radeon 9700 Pro. Так как плата основана на том же самом ядре R300, Radeon 9500 будет иметь по

Radeon 9500: ожидается в октябре Как было сообщено неделю назад, ATI обнародует урезанную версию графических процессоров Radeon 9700 в течение месяца. Сроки оказались верными? и теперь появилось много другой информ

Ранняя версия Radeon 9700 имеет проблемы с поддержкой режима AGP 8x Счастливые обладатели новейшей графической платы ATI Radeon 9700 Pro смогли сами убедиться, что ранняя версия графического процессора AE2 не работает в режиме AGP 8x на материнских платах на основе наборов микросхем SiS 648, VIA KT400 и P4X400. С

Компания ATI поделилась своими планами по выпуску графических плат в текущем году eon 7500. Другая мультимедийная графическая плата, которая должна выйти в этом году - All-In-Wonder Radeon 9700, которая должна стать наиболее богатым в функциональном отношении продуктом на ры

Saphire анонсировала видеокарту на базе RADEON 9700 Уже пятый производитель графических плат подтвердил намерение выпустить решения на базе графических чипов ATI RADEON 9700. Следуя по пятам за ATI, Gigabyte, Hercules и Powercolor, Saphire объявила, что очень скоро выпустит новую графическую плату на основе RADEON 9700. Фактически, в этой плате н

Появились первые результаты тестирования видеокарты Radeon 9700 PRO В Сети появились первые данные о производительности Radeon 9700 PRO: В 3D mark 2001 SE с патчем 330, который позволяет работать под DirectX 9, Radeon 9700 PRO приблизительно на 16% быстрее Geforce 4 TI 4600. В Quake 3 в режимах 800х600 и

Появилась новая информация о начале поставок графических плат ATI RADEON 9700 PRO Вместе с официальным объявлением ATI устанавливает дату начала массовой поставки новых видеоплат RADEON 9700 PRO. Этой датой является 19 августа. Согласно некоторым источникам, ATI начнет вовремя продавать ATI RADEON 9700 PRO только в азиатском регионе и только в ограниченных количе

ATI переименовала Radeon 9700 и пересмотрела сроки его выпуска Производитель графических чипов ATI Technologies переименовала модель чипа Radeon 9700 (кодовое название R300) в Radeon 9700 Pro. По словам компании, дата начала

ATi Radeon 9700 будет иметь двухчиповую конфигурацию Квоком: "...ATI в настоящее время исследует возможность использования двух графических процессоров Radeon 9700 на плате. Такая плата позволит также выводить изображение на 4 монитора. Однако н

ATI представит Radeon 9500 в середине третьего квартала . Будучи основан на том же самом ядре R300, Radeon 9500 будет стоить меньше высокопроизводительного Radeon 9700, будет иметь несколько разновидностей и отличаться по разводке. ATI сообщила, что

ATI выпустила профессиональную видеокарту Fire GL X1 Как и ожидалось, некоторое время спустя после объявления графических чипов Radeon 9700, предназначенных для рынка игровых приложений настольных компьютеров, ATI также выпустила вариант для профессионального рынка. Сделали они это очень необычным способом. Вместо того,

Radeon 9700 будет поставляться без DirectX 9 К настоящему времени уже известно, что ATI объявила платы R300 (или Radeon 9700) только несколько дней назад. Но даже осознавая, что эта плата будет самой быстрой из всех, которые можно будет купить в сентябре приблизительно за $399, есть одна незначительная де

ATI анонсировала графические процессоры Radeon 9000 и Radeon 9000 Pro ATI Technologies, развивая стратегию доступности широкому рынку последних технологических достижений, представила два новых графических процессора, построенных специально для массового пользователя, Radeon 9000 и Radeon 9000 Pro. Основые характеристики новых чипов следующие: четырехконвейерная визуализация изображения. 4 параллельных конвейера позволяют обрабатывать самые сложные пр

ATI анонсировала новый графический чип Radeon 8500LE es анонсировала новый графический чип Radeon 8500LE, который, по сути, является облегченной версией Radeon 8500. Новый графический чип от ATI абсолютно идентичен своему старшему собрату, чипу <