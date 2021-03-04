Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

AMD Radeon

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.03.2021 AMD представила видеокарту AMD Radeon RX 6700 XT

AMD представила видеокарту AMD Radeon RX 6700 XT, обеспечивающую исключительную производительность, потрясающе живую гра
29.10.2020 AMD представила графику AMD Radeon RX 6000 серии

AMD представила видеокарты AMD Radeon RX 6000 серии, обеспечивающие высокую производительность, невероятно реалистичное изображение и необходимые технологии, которые устанавливают новый стандарт для игрового процесса на

14.05.2020 AMD представила видеокарту Radeon Pro VII

AMD объявила о выпуске видеокарты AMD Radeon Pro VII для рабочих станций. Данное решение предназначено для профессионального использования в приложениях потокового вещания и инженерных приложениях. Новая видеокарта обеспечивает
21.11.2019 AMD представила профессиональную видеокарту по техпроцессу 7 нм

AMD анонсировала видеокарту AMD Radeon Pro W5700 с первым в мире графическим процессором на базе 7-нм техпроцесса для профессиональных рабочих станций. Она обеспечивает новый уровень производительности и предоставляет рас
22.03.2019 Графика Radeon и средства разработки AMD выбраны для игровой платформы Google Stadia

Google выбрала специальные графические процессоры AMD Radeon для ЦОД в качестве основы стримингового сервиса Google Stadia на базе Linux и Vulkan. Об этом CNews сообщила пресс-служба AMD. Компания AMD также поддерживает Google в области разраб
17.12.2018 AMD внедряет трансляцию ПК-на-VR в драйвер Radeon Software

AMD представила AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition, новое поколение своего программного обеспечения для видеокарт AMD Radeon, предоставив новые иммерсивные функции и визуальные впечатления для г
14.10.2016 AMD и Alibaba Cloud предоставили облачные сервисы на базе AMD Radeon Pro

n Hu), президентом Alibaba Cloud (облачный бизнес Alibaba Group) объявили о старте сотрудничества между компаниями c целью развития научных исследований и совместной работы по использованию видеокарт AMD Radeon Pro для оснащения глобальных ЦОД Alibaba Cloud. В рамках партнерства Alibaba Cloud планирует использовать технологии AMD для расширения своих предложений в сфере облачных вычислений

16.01.2015 Analogic выбрала встраиваемые GPU AMD Radeon HD 7850 в качестве платформы для ультразвуковых аппаратов BK Ultrasound bk3000

Встраиваемые графические процессоры AMD Radeon HD 7850 обеспечивают требуемый уровень производительности ультразвуковым аппаратам BK Ultrasound bk3000 от Analogic. Об этом CNews сообщили в AMD. «Графический процессор AMD Radeo
19.08.2014 AMD выпустила SSD для игрового сегмента

Компания AMD объявила о технологическом партнерстве с компанией OCZ Storage Solutions, входящей в группу компаний Toshiba, результатом которого стал выпуск твердотельных накопителей (SSD) под маркой AMD Radeon. Начиная с сегодняшнего дня, пользователи могут приобрести в интернет-магазинах SSD AMD Radeon R7-серии объемом 120 ГБ, 240 ГБ или 480 ГБ, сообщили CNews в AMD. По информации

08.04.2014 AMD представила видеокарту AMD Radeon R9 295x2

Компания AMD провела пресс-конференцию, в рамках которой представила новую сверхпроизводительную видеокарту AMD Radeon R9 295x2. Как ясно из номенклатурного названия, карта построена на двух чипах – ими стали процессоры Hawaii XT с частотой 1018 мегагерц. Общее число их транзисторов равно 12,4 миллиа
11.01.2013 AMD выпустила новые графические процессоры

Компания AMD представила мобильные графические процессоры AMD Radeon HD 8000M, обеспечивающие производительность уровня дискретных видеокарт при обработке графики на ноутбуках самых различных форм-факторов, включая тонкие модели. AMD Radeon HD

11.03.2012 ElcomSoft оснастила свои продукты совместимостью с последними моделями видеокарт AMD

орению вычислений, доступному в платформах AMD с использованием графических акселераторов семейства AMD Radeon 7000, но и совместимость с будущими моделями ускорителей как производства компании
17.02.2012 AMD Radeon ускорился до гигагерца

Компания AMD под маркой Radeon выпустила первый в мире видеоускоритель, частота ядра которого превысила 1 гигагерц в штатном «заводском» режиме. Новинка получила название Radeon 7770 Ghz Edition, частота чипа видеокарты в штатном режиме составляет 1 гигагерц. Частота памяти (объёмом 1 гигабайт) – 1,125 гигагерца. Все микросхемы сделаны по техпроцессу 28 нанометр
16.02.2012 Видеокарты AMD Radeon преодолели барьер в 1 ГГц

Компания AMD объявила о выходе видеокарт AMD Radeon HD 7770 GHz Edition и HD 7750. AMD Radeon HD 7770 GHz Edition - это первая видеокарта, преодолевшая барьер тактовой частоты в 1 ГГц, что делает ее первым в мире гигагерцовым г
27.09.2011 AMD представила дискретный графический процессор Radeon E6460 для встраиваемых систем

Компания AMD представила AMD Radeon E6460 ― дискретный графический процессор начального уровня для встраиваемых систем нового поколения, дополнивший ранее анонсированный AMD Radeon E6760. В целом решение более ч
13.07.2011 AMD представила мобильный графический процессор Radeon HD 6990M

для портативных ПК Radeon HD 6990M, позволяющий значительно повысить вычислительную мощность систем, предназначенных для мобильных пользователей. Как сообщают в AMD, при измерении быстродействия GPU AMD Radeon HD 6990M показал результат, на 25% превосходящий результаты всех прочих GPU для мобильных энтузиастов. «Бытовало убеждение, что ради возможности мобильных вычислений необходимо идти

09.03.2011 AMD представил самую мощную видеокарту в мире

Компания AMD анонсировала на своем сайте создание самой мощной в мире видеокарты - AMD Radeon HD 6990, набравшей 11865 очков в тесте 3DMark11. Вычислительная мощность решения с одинарной точностью составляет 5,1 терафлопс. Карта обладает двумя процессорами с 3072 блоками пото
15.05.2003 ATI и Nvidia сражаются за рынок профессиональных графических карт

ATI Technologies сообщил о начале поставок двух обновленных графических карт Radeon 9800 Pro с памятью DDRII и 256-мегабайтной DDR, ориентировочная начальная цена которых
03.04.2003 Radeon 9600 от ATI выйдет раньше

ATI перенесла дату выхода нового чипа Radeon 9600 на месяц раньше. Согласно новому анонсу, он появится в продаже "позднее в этом месяце". 9600, в отличие от 0,15-микронного 9500, выполнен по 0,13-микронной технологии. В нем появитс
22.10.2002 Варианты видеокарт Radeon 9700 и 9500 будут поставляться "только для партнеров"

известно, что также будут выпускаться "не-Pro" варианты карт. ATI подтвердила, что будет выпускать модификации видеокарт 9700 и 9500 только для своих партнеров. ATI будет придерживаться выпуска плат Radeon 9700 Pro и 9500 Pro, в то время как ее партнеры смогут выпускать 4 различных модификации плат, предназначенные для различных ценовых категорий. Таким образом, желающие приобрести Rade
10.10.2002 Почему Radeon 9000 не будет поддерживать DirectX 9.0

название начинается с "9", но на сей раз ATI изменила принятой стратегии. О высокопроизводительном Radeon 9700 можно с уверенностью говорить, что он имеет полную поддержку DirectX 9, но Radeon
09.10.2002 ATI Technologies начала программу сертификации графических плат

одразумевает, что на конкретном мониторе изображение будет качественным. В целом же, данная сертификация - это большой шаг, который конкуренты фирмы не сделали до сих пор. Следующие изделия на основе Radeon 9000 Pro от партнеров ATI уже прошли сертификацию: Radeon 9000 Pro от Connect 3D; AT009 от FIC; Maya Radeon 9000 Pro от Gigabyte; His Excalibur Radeon 9000 Pro от Hi
04.10.2002 ATI выпустила графический "комбайн" All-In-Wonder Radeon 9700 Pro

ATI Technologies обнародовала новую мультимедийную графическую плату All-In-Wonder (AIW) Radeon 9700 Pro, основанную на самом новом графическом чипе этой компании. Плата оборудована

25.09.2002 Появилась новая информация о Radeon 9500

том, что плата поступит в продажу к Рождеству. Radeon 9500 уже был объявлен одновременно с выходом Radeon 9700 Pro. Так как плата основана на том же самом ядре R300, Radeon 9500 будет иметь по
23.09.2002 Radeon 9500: ожидается в октябре

Как было сообщено неделю назад, ATI обнародует урезанную версию графических процессоров Radeon 9700 в течение месяца. Сроки оказались верными? и теперь появилось много другой информ
17.09.2002 Ранняя версия Radeon 9700 имеет проблемы с поддержкой режима AGP 8x

Счастливые обладатели новейшей графической платы ATI Radeon 9700 Pro смогли сами убедиться, что ранняя версия графического процессора AE2 не работает в режиме AGP 8x на материнских платах на основе наборов микросхем SiS 648, VIA KT400 и P4X400. С
16.09.2002 Компания ATI поделилась своими планами по выпуску графических плат в текущем году

eon 7500. Другая мультимедийная графическая плата, которая должна выйти в этом году - All-In-Wonder Radeon 9700, которая должна стать наиболее богатым в функциональном отношении продуктом на ры
21.08.2002 Saphire анонсировала видеокарту на базе RADEON 9700

Уже пятый производитель графических плат подтвердил намерение выпустить решения на базе графических чипов ATI RADEON 9700. Следуя по пятам за ATI, Gigabyte, Hercules и Powercolor, Saphire объявила, что очень скоро выпустит новую графическую плату на основе RADEON 9700. Фактически, в этой плате н
20.08.2002 Появились первые результаты тестирования видеокарты Radeon 9700 PRO

В Сети появились первые данные о производительности Radeon 9700 PRO: В 3D mark 2001 SE с патчем 330, который позволяет работать под DirectX 9, Radeon 9700 PRO приблизительно на 16% быстрее Geforce 4 TI 4600. В Quake 3 в режимах 800х600 и

19.08.2002 Появилась новая информация о начале поставок графических плат ATI RADEON 9700 PRO

Вместе с официальным объявлением ATI устанавливает дату начала массовой поставки новых видеоплат RADEON 9700 PRO. Этой датой является 19 августа. Согласно некоторым источникам, ATI начнет вовремя продавать ATI RADEON 9700 PRO только в азиатском регионе и только в ограниченных количе
09.08.2002 ATI переименовала Radeon 9700 и пересмотрела сроки его выпуска

Производитель графических чипов ATI Technologies переименовала модель чипа Radeon 9700 (кодовое название R300) в Radeon 9700 Pro. По словам компании, дата начала
07.08.2002 ATi Radeon 9700 будет иметь двухчиповую конфигурацию

Квоком: "...ATI в настоящее время исследует возможность использования двух графических процессоров Radeon 9700 на плате. Такая плата позволит также выводить изображение на 4 монитора. Однако н
01.08.2002 ATI представит Radeon 9500 в середине третьего квартала

. Будучи основан на том же самом ядре R300, Radeon 9500 будет стоить меньше высокопроизводительного Radeon 9700, будет иметь несколько разновидностей и отличаться по разводке. ATI сообщила, что
29.07.2002 ATI выпустила профессиональную видеокарту Fire GL X1

Как и ожидалось, некоторое время спустя после объявления графических чипов Radeon 9700, предназначенных для рынка игровых приложений настольных компьютеров, ATI также выпустила вариант для профессионального рынка. Сделали они это очень необычным способом. Вместо того,
26.07.2002 Radeon 9700 будет поставляться без DirectX 9

К настоящему времени уже известно, что ATI объявила платы R300 (или Radeon 9700) только несколько дней назад. Но даже осознавая, что эта плата будет самой быстрой из всех, которые можно будет купить в сентябре приблизительно за $399, есть одна незначительная де
19.07.2002 ATI анонсировала графические процессоры Radeon 9000 и Radeon 9000 Pro

ATI Technologies, развивая стратегию доступности широкому рынку последних технологических достижений, представила два новых графических процессора, построенных специально для массового пользователя, Radeon 9000 и Radeon 9000 Pro. Основые характеристики новых чипов следующие: четырехконвейерная визуализация изображения. 4 параллельных конвейера позволяют обрабатывать самые сложные пр
31.10.2001 ATI анонсировала новый графический чип Radeon 8500LE

es анонсировала новый графический чип Radeon 8500LE, который, по сути, является облегченной версией Radeon 8500. Новый графический чип от ATI абсолютно идентичен своему старшему собрату, чипу <
26.04.2000 ATI представила новый графический ускоритель Radeon 256

Компания ATI представила свою новейшую разработку - графический ускоритель Radeon 256, до этого официально называвшийся Rage 6. Ускоритель базируется на технологии рендеринга Pixel Tapestry Architecture, которая обеспечивает высокую производительность. Radeon 256


Публикаций - 295, упоминаний - 333

AMD Radeon и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4641 188
Nvidia Corp 4002 113
AMD Graphics Product Group - ATI 973 105
Intel Corporation 12811 97
HP Inc. 5883 35
Microsoft Corporation 25775 30
Lenovo Group 2447 29
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 28
Acer Group - Acer Inc 2776 26
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 26
Apple Inc 13156 23
Samsung Electronics 11065 19
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 19
Dell EMC 5180 18
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 16
Sony 6739 14
Dell Technologies - Dell Computer 2219 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Dell Alienware Corp 149 6
Toshiba Corporation 2980 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 6
LG Electronics 3735 5
9594 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 5
EA - Electronic Arts 1317 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 5
Google LLC 12690 5
VAIO 475 5
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 5
Rover - RoverComputers 423 5
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 5
CP Technology 12 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 4
Fujitsu 2105 4
Bang&Olufsen - B&O 148 4
Pegatron - ASRock 60 4
Новый диск 963 4
K-Systems - К-Системс 140 4
101Hotels.com 456 3
eBay Inc 1640 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Tata Motors - Jaguar Cars 126 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Белый Ветер 365 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Армада - РБК софт - PCHome 36 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
NCI - National Cancer Institute - Национальный институт онкологии - Национальный институт рака США 16 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
Tesla Motors 461 1
Visa International 1993 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 1
Yamaha - Ямаха 110 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Верный - торговая сеть 326 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
KGI Securities 50 1
Beko - Beko Electronics 83 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
Apache Software Foundation - ASF 231 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
ATOM - Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine 1 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 196
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 161
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 112
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 104
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 92
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 76
DDR - Double data rate 3083 72
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 66
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 57
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 57
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 54
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 53
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 51
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 50
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 50
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 48
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 44
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 37
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 37
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 37
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 31
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 31
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 30
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 27
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 27
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 27
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 27
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 26
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 26
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 25
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 25
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 25
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 24
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 23
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 22
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 22
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 22
Микрофон - Microphone 2809 21
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 21
Наушники - Headphones 4479 21
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 249
Microsoft DirectX 723 61
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 51
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 50
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 44
Microsoft Windows 16882 43
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 93 37
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 35
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 35
Nvidia GeForce GTX 525 34
Intel Core - Семейство процессоров 1251 31
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 178 27
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 25
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 23
Microsoft Windows XP 2431 20
Intel Core i - Cерия процессоров 534 19
AMD Radeon HD 282 19
Nvidia GeForce FX 72 17
Linux OS 11533 16
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 16
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 16
Microsoft Windows 10 1938 15
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 15
Microsoft Windows 7 2007 14
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 14
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 14
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 14
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 13
AMD GCN - Graphics Core Next - Архитектура GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 41 13
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 169 13
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 13
Nvidia GeForce GT 337 13
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 12
Intel x86 - архитектура процессора 2151 12
AMD Mobility Radeon 232 12
Intel Celeron - Серия процессоров 979 11
Microsoft Windows Hello 210 10
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 10
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 10
Apple MacBook Pro 559 10
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 9 6
Skynner Matt - Скиннер Мэтт 8 4
Lisa Su - Лиза Су 59 4
Трушкин Константин 60 3
Ксенин Алекс 311 3
Aylor Scott - Эйлор Скотт 8 2
Herkelman Scott - Херкельман Скотт 3 2
Soule Jeremy - Соул Джереми 5 2
Bergman Rick - Бергман Рик 13 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 2
Hadberg Anne-Sophie - Хэдберг Анна-Софи - Хадберг Энн-Софи 12 2
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 2
Brkic Ogi - Бркич Оги 7 1
Беленко Андрей 4 1
Bonnafy Benoit - Боннафи Бенуа 7 1
Синьков Кирилл 73 1
Юдинцев Антон 5 1
Серегин Руслан 1 1
Парфёнов Николай 4 1
Чередниченко Игорь 3 1
Громов Антон 11 1
Дианов Марат 4 1
Гендрих Сергей 29 1
Кисяков Александр 2 1
Iyengar Arun - Айенгар Арун 2 1
Kinnestrand Stefan - Киннестранд Стефан 1 1
Byrne John - Бирн Джон 9 1
Johnson Judy - Джонсон Джуди 3 1
Гладковская Виктория 1 1
Iribe Brendan - Айриб Брендан 2 1
Wake Alan - Уэйк Алан 29 1
Lee YT - Ли ВайТи 1 1
Gaur Rajneesh - Гаур Раджниш 1 1
Мельникова Анастасия 440 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 1
Андреев Андрей 33 1
Беленький Александр 36 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Катаев Александр 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 93
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 18
Европа 24964 17
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 12
Япония 13807 11
Китай - Тайвань 4245 11
Южная Корея - Республика 7052 8
Канада 5082 8
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Германия - Берлин 732 3
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 3
Азия - Азиатский регион 5920 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Индия - Bharat 5870 2
Америка - Американский регион 2206 2
Бельгия - Королевство 1192 2
Ближний Восток 3154 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Чехия - Чешская Республика 1349 2
Испания - Королевство 3840 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 96 2
Россия - УФО - Челябинская область - Куса 6 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 1
Китай - Хсинчу 10 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Дания - Королевство 1337 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 30
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 19
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 12
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
Ergonomics - Эргономика 1755 9
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 6
Английский язык 7030 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 5
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 5
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 5
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 4
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 4
Литий - Lithium - химический элемент 663 4
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 4
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 3
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Inquirer 463 14
CNews - ZOOM.CNews 1866 13
DigiTimes - Издание 1331 12
X-Bit Labs 83 11
Tom’s Hardware 600 8
AnandTech 73 3
VideoCardz 44 3
The Register - The Register Hardware 1784 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
TechSpot 188 2
CoinDesk 4 2
IGN 54 1
TNW - The Next Web 90 1
VR-Zone 10 1
Hot Hardware - HotHardware 29 1
Forbes - Форбс 1002 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
NYT - The New York Times 1100 1
WCCFTech - Издание 110 1
GizChina - Издание 84 1
MacRumors 148 1
9to5Google 60 1
SlashGear 134 1
TechPowerUp 23 1
Neowin 217 1
Hardware Times 5 1
Dow Jones - Barron's 26 1
ComputerBase 14 1
PCWorld - PC World 47 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
The Globe and Mail 73 1
PCPro 53 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
Jon Peddie Research 46 4
IDC - International Data Corporation 4975 3
Juniper Research 131 2
Mercury Research 73 2
Т-Банк - Тинькофф - Tinkoff Data 5 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Gartner - Гартнер 3658 1
TrendForce 187 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Cinebench 29 1
HFS Research 49 1
Strategy Analytics 285 1
ITResearch 123 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
CeBIT 614 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Lenovo Accelerate 2 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще