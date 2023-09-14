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Росатом КИС НПО МЦСТ Московский центр SPARC-технологий

Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий

АО «МЦСТ» – российская компания, специализирующаяся на разработке: универсальных микропроцессоров; микроконтроллеров; управляющих вычислительных комплексов; оптимизирующих и двоичных компиляторов и операционных систем. Разработчик архитектуры Эльбрус


14.09.2023 В России создадут новый процессор «Эльбрус» по старинным технологиям. На него потратят 30 миллиардов

Новый российский процессор В России в обозримом будущем может появиться процессор «Эльбрус-Б», связанный с линейкой «Эльбрус» компании МЦСТ лишь названием. За ним стоит Евгений Бабаян, советник главы госкорпорации «Ростех» и сын сооснователя МЦСТ Бориса Бабаяна, пишет «Коммерсант». На создание чипа требуется 30 млрд руб
26.05.2023 Санкционные чипы из закромов. МВД смогло закупить серверы на «Эльбрусах»

о внутренних дел закупило серверы на российских процессорах «Эльбрус» (разработчик чипов — компания МЦСТ) на общую сумму в 86,3 млн руб. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.
25.11.2022 Суперпроект российских ядерщиков обновляет свой ЦОД мощнейшими «Эльбрусами», которые еще не пошли в серию

«Прорыв» ставит на МЦСТ Как выяснил CNews, кураторы российского амбициозного ядерного проекта «Прорыв» модернизи
17.10.2022 Создателям знаменитых российских процессоров трижды за год отказали в госфинансировании нового чипа

Три отказа для МЦСТ Как выяснил CNews, разработчик линейки российских процессоров «Эльбрус», компания МЦС
06.10.2022 Подтверждена совместимость отечественных процессоров «Эльбрус» и постквантового шифрования

Производитель отечественных универсальных микропроцессоров МЦСТ совместно с разработчиком комплексных квантово-устойчивых программных решений кибербезоп
16.09.2022 США ввели санкции против всей российской электроники. Под ударом «Аквариус», «Ангстрем», «Байкал», МЦСТ, «Элвис»

льной техники и отечественные дизнайн-центры. Документ опубликован на сайте Управления. В «черном» списке оказались «Аквариус», структура Yadro («КНС групп» — «Ядро фаб Дубна»), «Байкал Электроникс», МЦСТ и НПЦ «Элвис». В SDN также были включены «Элемент», «Ангстрем», «Научно-исследовательский институт электронной техники» и пр. Чем это грозит До сегодняшнего дня американским разработчикам

30.05.2022 Производство «Эльбрусов» переедет в Россию

«Эльбрусы» переберутся в Россию Компания МЦСТ рассматривает возможность переноса производства процессоров «Эльбрус» из Тайваня в Росси
17.01.2022 Создатели «Эльбрусов» объявили процессоры Intel и AMD угрозой нацбезопасности России

Зарубежные процессоры угрожают России Разработчик отечественных процессоров «Эльбрус», компания МЦСТ увидела угрозу национальной безопасности России в проекте по допуску иностранных процесс
14.01.2022 МВД строит на «Эльбрусах» грандиозную систему фиксации нарушений ПДД в Москве

млн руб. на серверы на российских процессорах из линейки «Эльбрус», которые разрабатывает компания МЦСТ. Данная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тендере, кот
19.10.2021 «Ростелеком» создаст частное облако на «Эльбрусах» для госсектора и бизнеса

Флагманский продукт «Ростелекома» и МЦСТ «Ростелеком» совместно с МЦСТ (создатели линейки «Эльбрусов») работает над реализацией частного облака с использованием российских процессоров. Об этом рассказал технический директо
10.09.2021 Российскую СУБД на замену Oracle госрегулировщику воздушного движения продаст старинный поставщик «Эльбрусов»

«Эльбрус» поставляет Postgres Pro Организация «Эльбрус-2000», ранее связанная с компанией МЦСТ, разрабатывающей линейку российских процессоров «Эльбрус», выиграла гостендер на поставк
19.07.2021 Главный разработчик российских чипов обвинил власти в смене правил игры и подрыве доверия отрасли

Губительная смена правил игры Представители компании МЦСТ, разработчика линейки российских процессоров «Эльбрус» обвинили власти в резкой «смене правил игры» в части принципов поддержки микроэлектроники, которая ведет к «потере доверия бизнеса к

11.03.2021 Подтверждена совместимость ПО Tionix с процессорами «Эльбрус-1С+» и «Эльбрус-8С»

Отечественный производитель микропроцессоров, вычислительных комплексов МЦСТ и производитель программных продуктов для оказания облачных услуг «Тионикс» (дочернее подразделение ГК «Ростелеком-ЦОД») провели испытания продуктов на совместимость. Инженеры компаний

12.01.2021 В 2021 г. «Эльбрусов» будет выпущено в 20 раз меньше, чем «Байкалов», но разработчики не считают это проигрышем

Тираж «Эльбрусов» в 2021 году Как стало известно CNews, компания МЦСТ — разработчик линейки российских процессоров «Эльбрус» — планирует в течение 2021 г. зак
17.12.2020 На «Эльбрусах» начали работать ресурсоемкие популярные игры. Видео

ощные видеоигры на процессоре «‎Эльбрус» Российская компания Gaijin Entertainment завершила эксперимент по портированию созданых ею ресурсоемких видеоигр на процессорную платформу «‎Эльбрус» компании МЦСТ. Разработчики полагают, что им удалось добиться достаточно высоких результатов при запуске версий War Thunder, CRSED: F.O.A.D. и Enlisted. Так, частота смены кадров в военном онлайн-симуля
08.10.2020 Создан первый российский процессор с топологией 16 нм

Российский первенец Российская компания МЦСТ создала первый полностью отечественный процессор с 16-нанометровым техпроцессом. Чип пол
11.06.2020 Российским разработчикам открыли бесплатный удаленный доступ к серверам на «Эльбрусах»

Удаленный доступ к «Эльбрусам» Компания МЦСТ, известная созданием линейки отечественных микропроцессоров «Эльбрус», объявила об откры
04.06.2020 Система команд процессоров «Эльбрус» впервые опубликована в открытом доступе

Впервые в открытом доступе Как и предсказывал ранее CNews, российская компания МЦСТ впервые выложила в публичный доступ руководство по программированию для вычислительной п
14.05.2020 Создатели «Эльбрусов» вот-вот выпустят пособие по программированию под свои чипы

Создатели «Эльбрусов» — программистам Компания МЦСТ, разрабатывающая линейку российских микропроцессоров «Эльбрус», выложит в открытый досту
24.01.2020 Разработчики процессоров «Эльбрус» радикально поменяли логотип

Новый логотип для «Эльбрусов» Как стало известно CNews, компания МЦСТ, разработчик линейки процессоров «Эльбрус» создала новый визуальный стиль и логотип свое
30.10.2019 Решения «МойОфис» буду адаптированы к применению на платформе МЦСТ «Эльбрус»

бъединении усилий по созданию и продвижению российских технологий. Соглашение предусматривает выполнение комплекса работ по адаптации решений «МойОфис» к применению на программно-аппаратной платформе МЦСТ «Эльбрус». Технологическое партнерство между разработчиком программного обеспечения для совместной работы с документами и создателем уникальной российской компьютерной платформы открывает

11.06.2019 Созданы компактные сверхзащищенные компьютеры на российских процессорах «Эльбрус»

М, входит в концерн «Автоматика», который входит в Госкорпорацию Ростех) выпустил линейку компактных промышленных компьютеров на базе российских процессоров. Во всех ПК используются чипы «Эльбрус» и «МЦСТ-R», а сами устройства ориентированы на использование на предприятиях, где предъявляются высокие требования к защите информации. На старте линейка компьютеров состоит из моделей ПК-1, ПК-2

03.04.2019 ОС «Эльбрус» стала свободной. Ссылки на скачивание

ОС «Эльбрус» для скачивания Операционная система «Эльбрус» компании МЦСТ — разработчика отечественных микропроцессоров линейки «Эльбрус» — стала доступна для скачивания. Об этом на своем личном тематическом сайте сообщил один из сотрудников компании, указав, чт
22.02.2019 Создатели «Эльбрусов» разработали универсальную ОС для военных и тут же ее засекретили

Новая ОС «Эльбрус-Д» Как выяснил CNews, компания МЦСТ, известная как разработчик линейки отечественных процессоров «Эльбрус», создала в интере
13.11.2018 На «Эльбрусы» начали устанавливать альтернативную полноценную ОС

«Альт» для «Эльбруса» Как стало известно CNews, компания «Базальт СПО» при поддержке МЦСТ — разработчика российских микропроцессоров — выпустила версии своих ОС «Альт рабочая станция» и «Альт сервер» для предустановки на отечественную вычислительную платформу «Эльбрус». Они ста
26.10.2018 «СВД Встраиваемые Системы» и «МЦСТ» обеспечили поддержку новых микропроцессоров семейства Эльбрус в ЗОСРВ «Нейтрино-Э»

ООО «СВД Встраиваемые Системы» в партнёрстве с АО «МЦСТ» обеспечила поддержку новых микропроцессоров семейства Эльбрус в защищенной операционной
27.04.2018 Создатели «Эльбрусов» выпускают процессор альтернативной архитектуры впервые за семь лет

Новый альтернативный процессор МЦСТ Российская компания МЦСТ, известная по разработке микропроцессоров линейки «Эльбр
16.04.2018 «МЦСТ» и «СВД Встраиваемые Системы» обеспечили совместимость «Эльбрус-4.4» с «Нейтрино-Э»

«МЦСТ» и «СВД Встраиваемые Системы» обеспечили совместимость отечественной серверной платформы «Эльбрус-4.4» и защищенной операционной системы реального времени (ЗОСРВ) «Нейтрино-Э». Успешно про
17.01.2018 В России создан процессор — аналог Intel Xeon и AMD Opteron

Новый процессор разработчиков «Эльбрусов» Как стало известно CNews, новый процессор российской компании МЦСТ, известной как разработчик микропроцессорной линейки «Эльбрус», получил характеристики, аналогичные свойствам серверных процессоров Intel Xeon E5-2640 v2 и AMD Opteron 6370. Об этом CNews

20.10.2017 Разработчики «Эльбрусов» создают многокристальный процессор для дешевых ноутбуков

Многокристальный процессор Создатели отечественных микропроцессоров «Эльбрус» из компании МЦСТ ведут разработку многокристального процессора для тонких клиентов, дешевых ноутбуков и встраиваемых систем (вспомогательных компьютеров). Новинка будет представлять собой объединение в одн
17.08.2017 В «МЦСТ» внедрена система управления на базе «Парус – Предприятие 8»

«Парус» объявила о внедрении в компании «МЦСТ» — разработчике универсальных микропроцессоров, микроконтроллеров, управляющих вычислительных комплексов и супер-ЭВМ «Эльбрус», системы управления сопровождением продукции на платформе «Па
25.12.2014 В России начинается выпуск материнских плат на отечественных процессорах

Российский разработчик микропроцессоров и вычислительных комплексов МЦСТ намерен начать опытное производство материнских плат «Монокуб-М» на базе первых отечественных двухъядерных микропроцессоров «Эльбрус-2СМ». Процессоры недавно были адаптированы для производ
25.12.2014 МЦСТ готовит выпуск материнских плат на базе процессора «Эльбрус-2см»

90 нм «НИИМЭ и Микрон», производителем и экспортером микроэлектроники, входящим в отраслевой холдинг РТИ. ОБ этом CNews сообщили в группе компаний «Микрон». Плата «Монокуб-М» — собственная разработка МЦСТ, основанная на серийно выпускаемой материнской плате «Монокуб». Плата выполнена в миниатюрном форм-факторе mini-ITX и имеет широкий набор интерфейсов: PCI-Express 1.0, Gigabit Ethernet, US
01.07.2014 Создан российский процессор «Эльбрус» на базе технологии 28 нм

Компания МЦСТ запустила в производство опытную партию микропроцессоров «Эльбрус-8С» с технологией прои
19.05.2014 Обзор российского 4-ядерного процессора Эльбрус-4С. Часть 3: тесты, сравнение с Intel

Эльбрус-4С. Часть 2: Архитектура ЧитатьМодули на микропроцессорах «Эльбрус» В настоящее время ЗАО «МЦСТ» выпускает несколько готовых модулей на основе процессоров R1000 архитектуры SPARC, а та
21.04.2014 Новые российские процессоры «Эльбрус» готовы заместить импортные чипы

Отечественный разработчик процессоров - ЗАО «МЦСТ» - сообщил о завершении цикла разработки и готовности к серийному производству нового пр
15.01.2013 Первые ПК на российских процессорах сошли с конвейера

В декабре 2012 г. была выпущена первая, пробная партия из 20 моноблоков Kraftway на базе процессоров «Эльбрус», рассказал CNews Александр Ким, генеральный директор предприятия МЦСТ, разрабатывающего процессоры. О планах по выпуску таких ПК CNews стало известно еще в июле 2012 г. Как тогда рассказывали в МЦСТ и Kraftway, за основу планировалось взять готовый мо
06.07.2012 Kraftway выпускает ПК на российских процессорах

До конца лета 2012 г. Kraftway планирует выпустить пробную партию моноблоков на базе процессоров разработки российской компании МЦСТ (производит процессоры на базе собственной архитектуры «Эльбрус» и на базе архитектуры SPARC), рассказал CNews старший вице-президент Kraftway Ренат Юсупов. За основу будет взят один из уж
05.07.2012 Разработчик процессоров «Эльбрус» готовит мега-проект по суперЭВМ

Российское предприятие по разработке микропроцессоров и вычислительных комплексов МЦСТ (разрабатывает микропроцессоры на базе собственной архитектуры «Эльбрус» и на базе архит
30.06.2008 100% российский компьютер возродился

В этом году начнется серийное производство «российского суперкомпьютера» на серверах «Эльбрус-3М», рассказал CNews Александр Ким, гендиректор компании МЦСТ, занимающейся сейчас разработкой семейства «Эльбрус». По его словам, до конца 2008 г. заказчикам будет поставлено до 100 вычислительных комплексов. «Эльбрус-3М» работает под управлением Li

Публикаций - 351, упоминаний - 478

Росатом замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 393 112
Intel Corporation 11855 91
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3008 81
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 776 52
AMD - Advanced Micro Devices 3981 43
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 258 42
Ростех - Автоматика Концерн 1535 39
Элемент ГК - Микрон - Micron 1328 39
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1209 39
ИКС - Yadro - КНС Групп 357 36
Базальт СПО - BaseALT 483 35
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1048 35
Норси-Транс (НТ) 92 31
7537 30
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 684 29
Ростелеком 10600 28
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 565 24
Microsoft Corporation 23968 24
Huawei 3662 21
Т-Платформы - T-Platforms 393 20
DEPO Computers - Депо Электроникс 594 20
Промобит - Bitblaze - Promobit 60 17
IBM - International Business Machines Corp 9317 16
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 391 16
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 134 15
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 75 14
Qualcomm Technologies 1743 14
АФК Система ПАО 1762 13
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 292 12
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 248 12
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 53 12
Nvidia Corp 3289 11
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 37 11
Samsung Electronics 9915 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8357 11
Yandex - Яндекс 6343 10
Apple Inc 11564 10
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 282 10
Восход ФГБУ НИИ 614 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1995 10
РЖД - Российские железные дороги 1754 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6395 20
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 47 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2587 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1808 8
Почта России ПАО 1981 7
НСПК - Национальная система платежных карт 700 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 488 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 477 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 446 5
Россети Ленэнерго 1698 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6736 5
Измайлово ТГК - гостиничный комплекс в Москве 11 5
Boeing 990 4
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 58 4
Visa International 1909 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 273 4
Bosch Gasoline Systems 4 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 997 4
Калужская сбытовая компания - Калугаэнерго - гарантирующий поставщик электроэнергии в Калужской области 6 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 748 4
United Airlines - авиакомпания 90 4
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 68 4
Citi - Citibank - Ситибанк 316 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 312 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 644 3
eBay Inc 1605 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 149 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1382 3
EPIC Telecom Invest 199 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 388 3
Совкомбанк ПАО 237 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1095 3
Интеррос - Росбанк АКБ 578 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 400 2
Альфа-Групп 678 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2214 99
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10211 86
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3130 57
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2807 37
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5033 35
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5402 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2881 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3299 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4648 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2095 21
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1746 21
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1731 19
Президент Российской Федерации 3975 17
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1631 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2572 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1707 12
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1013 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 860 10
Федеральное казначейство России 1638 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2698 10
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 738 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3091 9
МИД РФ - Министерство иностранных дел 401 8
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 575 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1287 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1108 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1378 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1283 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 262 6
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 76 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 420 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2625 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 750 6
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 81 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 190 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2528 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 549 5
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 133 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4127 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 104 17
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 528 8
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 14 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 635 5
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 44 3
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 45 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 37 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 243 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 16 2
Creative Commons - некоммерческая организация 37 2
Linux Foundation 177 1
4CIO 763 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 178 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 99 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 6 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 267 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 97 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 266 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1388 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19795 280
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14966 246
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27307 198
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23317 167
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7263 119
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57748 113
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8619 70
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 3807 65
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22484 58
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43273 58
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8731 57
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15462 54
DDR - Double data rate 2605 52
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали 1336 42
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10029 41
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13675 40
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6492 38
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27711 38
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 510 38
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10789 37
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10145 36
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23251 36
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10694 36
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5096 35
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18851 33
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1341 33
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1079 33
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11644 33
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5330 33
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11193 32
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1118 27
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3559 27
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1320 27
Моноблок - Monoblock PC 828 26
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9588 25
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2916 25
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19626 24
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 350 24
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 382 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14381 23
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 852 294
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 193 119
Linux OS 8942 76
Intel x86 - архитектура процессора 1716 75
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 87 70
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2998 70
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 330 43
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 968 42
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 41 34
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 159 32
Microsoft Windows 14919 31
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 37 25
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 977 25
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 31 23
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 30 21
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 120 21
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 949 20
СКБ Контур - Контур.Фокус 875 18
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 53 18
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 18 17
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 133 17
Новые облачные технологии - МойОфис 630 16
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции 227 15
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 58 15
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1299 12
СВД ВС - КПДА Нейтрино 17 12
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 128 12
Linux - Debian GNU 396 11
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 438 11
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 342 11
Microsoft Windows 2000 8661 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4525 10
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 683 10
C/C++ - Язык программирования 572 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-32С - Процессор-21 СРВ 13 10
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 380 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1290 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 443 9
Google Android 13265 9
Intel Xeon E 190 8
Трушкин Константин 55 54
Горшенин Максим 31 27
Ким Александр 38 26
Путин Владимир 2902 18
Евдокимов Андрей 80 15
Покровский Иван 100 13
Смирнов Алексей 215 12
Копосов Максим 44 12
Никифоров Николай 1173 11
Медведев Дмитрий 1641 10
Легостаева Светлана 47 9
Володкович Вячеслав 89 9
Овчинников Сергей 41 9
Кабанов Владимир 176 9
Шадаев Максут 801 8
Шпак Василий 152 8
Комиссаров Дмитрий 213 8
Бойко Елена 152 8
Бабаян Борис 14 7
Калинин Александр 146 7
Опанасенко Всеволод 131 7
Мишустин Михаил 569 7
Фишер Андрей 69 6
Турчак Евгений 24 6
Петричкович Ярослав 23 6
Евраев Михаил 250 6
Малышев Александр 35 6
Финк Дмитрий 15 6
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Арлазаров Владимир 196 5
Селиванов Дмитрий 51 5
Евстигнеев Сергей 21 5
Солодовников Денис 94 5
Таипов Расул 11 5
Гуревич Раиса 16 5
Катамадзе Анна 74 5
Цариковский Федор 32 5
Чамара Денис 59 5
Герасимюк Максим 20 5
Россия - РФ - Российская федерация 130887 314
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50753 72
Китай - Тайвань 3833 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40160 56
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15846 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15907 25
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 743 23
Украина 7418 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13622 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13805 14
Азия - Азиатский регион 5231 14
Япония 13081 14
Европа 21284 11
Беларусь - Белоруссия 4960 11
Россия - СЗФО - Калининградская область 1114 10
Южная Корея - Республика 6409 10
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Казахстан - Республика 5199 9
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1044 9
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6720 8
Россия - ЮФО - Республика Крым 822 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13083 7
Финляндия - Финляндская Республика 3522 6
Армения - Республика 2043 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2727 6
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1089 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1161 5
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1157 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2524 5
Малайзия 837 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2423 5
Россия - СФО - Новосибирск 3898 4
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Россия - ЦФО - Ивановская область 470 4
Канада 4767 4
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Россия - УФО - Тюменская область 1021 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1368 4
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5799 73
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4666 63
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25867 62
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44504 58
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12018 45
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2418 43
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16463 39
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8240 34
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5435 33
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1978 26
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 2913 22
Энергетика - Energy - Energetically 4605 20
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 962 20
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4887 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14990 20
Английский язык 6326 19
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1687 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11834 18
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8835 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21965 16
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9376 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3407 15
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3084 15
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7124 13
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3533 13
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ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 60 12
Паспорт - Паспортные данные 2281 12
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Коммерсантъ - Издательский дом 1507 31
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11072 13
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света
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