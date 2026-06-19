Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий

В России реанимировано производство «железа» на «Эльбрусах». Поставки чипов возобновлены спустя четыре года простоя Возрождение «МЦСТ» Как стало известно CNews, российский разработчик процессоров «МЦСТ» возобновил п

У разработчика процессоров «Эльбрус» сменился гендиректор Новый глава МЦСТ Как выяснил CNews, с 23 января 2026 г. гендиректором известного разработчика процессоров «Эльбрус» — «МЦСТ» стал Андрей Пименов. Он сменил в должности Александра Кима, который с мом

Сооснователь МЦСТ пообещал через два года выпустить процессор на новой архитектуре, превосходящий иностранные аналоги «в 30-200 раз» . Стоит отметить, что проект «Эльбрус-Б» не связан с разработчиками процессоров «Эльбрус» компанией МЦСТ. Представители МЦСТ сообщили, что они не в курсе инициативы. Особенность «Эльбрус

У МВД России проблема: Не хватает серверов на базе «Эльбрус» с заменой серверов на базе микропроцессора отечественного производства «Эльбрус» (разработчик – АО «МЦСТ»), пишут «Ведомости». «Эксплуатация показала невысокую отказоустойчивость серверов на ба

В России готовится госпроект, требующий миллиона процессоров «Эльбрус» более миллиона устройств, работающих на отечественных процессорах «Эльбрус» (разрабатывает компания МЦСТ). Такой проект под наименованием РЦУ (региональные центры управления) был представлен на

Знаменитый разработчик процессоров «Эльбрус» пошел по рукам. Введено внешнее управление, дальнейшая судьба покрыта мраком У МЦСТ масштабные проблемы Российское АО «МЦСТ», созданное в 1992 г. и известное своими

Разработчик процессоров «Эльбрус» раскрывает исходные коды Раскрытие кода АО МЦСТ объявляет о раскрытии исходных кодов ядра Linux, системных библиотек, патчей совместимос

Разработчик процессоров «Эльбрус» учредил «дочку» для создания российских ПАК Создано ООО «Эльбрус» Дизайн-центр микроэлектроники МЦСТ, разработчик процессоров линейки «Эльбрус», 24 декабря 2023 г. учредил ООО «Эльбрус». Информацию об этом обнаружил «Коммерсант» в базе «СПАРК-Интерфакс». Генеральным директором компании на

В России создадут новый процессор «Эльбрус» по старинным технологиям. На него потратят 30 миллиардов Новый российский процессор В России в обозримом будущем может появиться процессор «Эльбрус-Б», связанный с линейкой «Эльбрус» компании МЦСТ лишь названием. За ним стоит Евгений Бабаян, советник главы госкорпорации «Ростех» и сын сооснователя МЦСТ Бориса Бабаяна, пишет «Коммерсант». На создание чипа требуется 30 млрд руб

Санкционные чипы из закромов. МВД смогло закупить серверы на «Эльбрусах» о внутренних дел закупило серверы на российских процессорах «Эльбрус» (разработчик чипов — компания МЦСТ) на общую сумму в 86,3 млн руб. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

Суперпроект российских ядерщиков обновляет свой ЦОД мощнейшими «Эльбрусами», которые еще не пошли в серию «Прорыв» ставит на МЦСТ Как выяснил CNews, кураторы российского амбициозного ядерного проекта «Прорыв» модернизи

Создателям знаменитых российских процессоров трижды за год отказали в госфинансировании нового чипа Три отказа для МЦСТ Как выяснил CNews, разработчик линейки российских процессоров «Эльбрус», компания МЦС

Подтверждена совместимость отечественных процессоров «Эльбрус» и постквантового шифрования Производитель отечественных универсальных микропроцессоров МЦСТ совместно с разработчиком комплексных квантово-устойчивых программных решений кибербезоп

США ввели санкции против всей российской электроники. Под ударом «Аквариус», «Ангстрем», «Байкал», МЦСТ, «Элвис» льной техники и отечественные дизнайн-центры. Документ опубликован на сайте Управления. В «черном» списке оказались «Аквариус», структура Yadro («КНС групп» — «Ядро фаб Дубна»), «Байкал Электроникс», МЦСТ и НПЦ «Элвис». В SDN также были включены «Элемент», «Ангстрем», «Научно-исследовательский институт электронной техники» и пр. Чем это грозит До сегодняшнего дня американским разработчикам

Производство «Эльбрусов» переедет в Россию «Эльбрусы» переберутся в Россию Компания МЦСТ рассматривает возможность переноса производства процессоров «Эльбрус» из Тайваня в Росси

Создатели «Эльбрусов» объявили процессоры Intel и AMD угрозой нацбезопасности России Зарубежные процессоры угрожают России Разработчик отечественных процессоров «Эльбрус», компания МЦСТ увидела угрозу национальной безопасности России в проекте по допуску иностранных процесс

«Ростелеком» создаст частное облако на «Эльбрусах» для госсектора и бизнеса Флагманский продукт «Ростелекома» и МЦСТ «Ростелеком» совместно с МЦСТ (создатели линейки «Эльбрусов») работает над реализацией частного облака с использованием российских процессоров. Об этом рассказал технический директо

Российскую СУБД на замену Oracle госрегулировщику воздушного движения продаст старинный поставщик «Эльбрусов» «Эльбрус» поставляет Postgres Pro Организация «Эльбрус-2000», ранее связанная с компанией МЦСТ, разрабатывающей линейку российских процессоров «Эльбрус», выиграла гостендер на поставк

Главный разработчик российских чипов обвинил власти в смене правил игры и подрыве доверия отрасли Губительная смена правил игры Представители компании МЦСТ, разработчика линейки российских процессоров «Эльбрус» обвинили власти в резкой «смене правил игры» в части принципов поддержки микроэлектроники, которая ведет к «потере доверия бизнеса к

Подтверждена совместимость ПО Tionix с процессорами «Эльбрус-1С+» и «Эльбрус-8С» Отечественный производитель микропроцессоров, вычислительных комплексов МЦСТ и производитель программных продуктов для оказания облачных услуг «Тионикс» (дочернее подразделение ГК «Ростелеком-ЦОД») провели испытания продуктов на совместимость. Инженеры компаний

На «Эльбрусах» начали работать ресурсоемкие популярные игры. Видео ощные видеоигры на процессоре «‎Эльбрус» Российская компания Gaijin Entertainment завершила эксперимент по портированию созданых ею ресурсоемких видеоигр на процессорную платформу «‎Эльбрус» компании МЦСТ. Разработчики полагают, что им удалось добиться достаточно высоких результатов при запуске версий War Thunder, CRSED: F.O.A.D. и Enlisted. Так, частота смены кадров в военном онлайн-симуля

Создан первый российский процессор с топологией 16 нм Российский первенец Российская компания МЦСТ создала первый полностью отечественный процессор с 16-нанометровым техпроцессом. Чип пол

Российским разработчикам открыли бесплатный удаленный доступ к серверам на «Эльбрусах» Удаленный доступ к «Эльбрусам» Компания МЦСТ, известная созданием линейки отечественных микропроцессоров «Эльбрус», объявила об откры

Система команд процессоров «Эльбрус» впервые опубликована в открытом доступе Впервые в открытом доступе Как и предсказывал ранее CNews, российская компания МЦСТ впервые выложила в публичный доступ руководство по программированию для вычислительной п

Создатели «Эльбрусов» вот-вот выпустят пособие по программированию под свои чипы Создатели «Эльбрусов» — программистам Компания МЦСТ, разрабатывающая линейку российских микропроцессоров «Эльбрус», выложит в открытый досту

Разработчики процессоров «Эльбрус» радикально поменяли логотип Новый логотип для «Эльбрусов» Как стало известно CNews, компания МЦСТ, разработчик линейки процессоров «Эльбрус» создала новый визуальный стиль и логотип свое

Решения «МойОфис» буду адаптированы к применению на платформе МЦСТ «Эльбрус» бъединении усилий по созданию и продвижению российских технологий. Соглашение предусматривает выполнение комплекса работ по адаптации решений «МойОфис» к применению на программно-аппаратной платформе МЦСТ «Эльбрус». Технологическое партнерство между разработчиком программного обеспечения для совместной работы с документами и создателем уникальной российской компьютерной платформы открывает

Созданы компактные сверхзащищенные компьютеры на российских процессорах «Эльбрус» М, входит в концерн «Автоматика», который входит в Госкорпорацию Ростех) выпустил линейку компактных промышленных компьютеров на базе российских процессоров. Во всех ПК используются чипы «Эльбрус» и «МЦСТ-R», а сами устройства ориентированы на использование на предприятиях, где предъявляются высокие требования к защите информации. На старте линейка компьютеров состоит из моделей ПК-1, ПК-2

ОС «Эльбрус» стала свободной. Ссылки на скачивание ОС «Эльбрус» для скачивания Операционная система «Эльбрус» компании МЦСТ — разработчика отечественных микропроцессоров линейки «Эльбрус» — стала доступна для скачивания. Об этом на своем личном тематическом сайте сообщил один из сотрудников компании, указав, чт

Создатели «Эльбрусов» разработали универсальную ОС для военных и тут же ее засекретили Новая ОС «Эльбрус-Д» Как выяснил CNews, компания МЦСТ, известная как разработчик линейки отечественных процессоров «Эльбрус», создала в интере

На «Эльбрусы» начали устанавливать альтернативную полноценную ОС «Альт» для «Эльбруса» Как стало известно CNews, компания «Базальт СПО» при поддержке МЦСТ — разработчика российских микропроцессоров — выпустила версии своих ОС «Альт рабочая станция» и «Альт сервер» для предустановки на отечественную вычислительную платформу «Эльбрус». Они ста

«СВД Встраиваемые Системы» и «МЦСТ» обеспечили поддержку новых микропроцессоров семейства Эльбрус в ЗОСРВ «Нейтрино-Э» ООО «СВД Встраиваемые Системы» в партнёрстве с АО «МЦСТ» обеспечила поддержку новых микропроцессоров семейства Эльбрус в защищенной операционной

Создатели «Эльбрусов» выпускают процессор альтернативной архитектуры впервые за семь лет Новый альтернативный процессор МЦСТ Российская компания МЦСТ, известная по разработке микропроцессоров линейки «Эльбр

«МЦСТ» и «СВД Встраиваемые Системы» обеспечили совместимость «Эльбрус-4.4» с «Нейтрино-Э» «МЦСТ» и «СВД Встраиваемые Системы» обеспечили совместимость отечественной серверной платформы «Эльбрус-4.4» и защищенной операционной системы реального времени (ЗОСРВ) «Нейтрино-Э». Успешно про

В России создан процессор — аналог Intel Xeon и AMD Opteron Новый процессор разработчиков «Эльбрусов» Как стало известно CNews, новый процессор российской компании МЦСТ, известной как разработчик микропроцессорной линейки «Эльбрус», получил характеристики, аналогичные свойствам серверных процессоров Intel Xeon E5-2640 v2 и AMD Opteron 6370. Об этом CNews

Разработчики «Эльбрусов» создают многокристальный процессор для дешевых ноутбуков Многокристальный процессор Создатели отечественных микропроцессоров «Эльбрус» из компании МЦСТ ведут разработку многокристального процессора для тонких клиентов, дешевых ноутбуков и встраиваемых систем (вспомогательных компьютеров). Новинка будет представлять собой объединение в одн

В «МЦСТ» внедрена система управления на базе «Парус – Предприятие 8» «Парус» объявила о внедрении в компании «МЦСТ» — разработчике универсальных микропроцессоров, микроконтроллеров, управляющих вычислительных комплексов и супер-ЭВМ «Эльбрус», системы управления сопровождением продукции на платформе «Па

В России начинается выпуск материнских плат на отечественных процессорах Российский разработчик микропроцессоров и вычислительных комплексов МЦСТ намерен начать опытное производство материнских плат «Монокуб-М» на базе первых отечественных двухъядерных микропроцессоров «Эльбрус-2СМ». Процессоры недавно были адаптированы для производ

МЦСТ готовит выпуск материнских плат на базе процессора «Эльбрус-2см» 90 нм «НИИМЭ и Микрон», производителем и экспортером микроэлектроники, входящим в отраслевой холдинг РТИ. ОБ этом CNews сообщили в группе компаний «Микрон». Плата «Монокуб-М» — собственная разработка МЦСТ, основанная на серийно выпускаемой материнской плате «Монокуб». Плата выполнена в миниатюрном форм-факторе mini-ITX и имеет широкий набор интерфейсов: PCI-Express 1.0, Gigabit Ethernet, US