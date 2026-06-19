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Росатом КИС НПО МЦСТ Московский центр SPARC-технологий

Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий

АО «МЦСТ» – российская компания, специализирующаяся на разработке: универсальных микропроцессоров; микроконтроллеров; управляющих вычислительных комплексов; оптимизирующих и двоичных компиляторов и операционных систем. Разработчик архитектуры Эльбрус

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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19.06.2026 В России реанимировано производство «железа» на «Эльбрусах». Поставки чипов возобновлены спустя четыре года простоя

Возрождение «МЦСТ» Как стало известно CNews, российский разработчик процессоров «МЦСТ» возобновил п
12.02.2026 У разработчика процессоров «Эльбрус» сменился гендиректор

Новый глава МЦСТ Как выяснил CNews, с 23 января 2026 г. гендиректором известного разработчика процессоров «Эльбрус» — «МЦСТ» стал Андрей Пименов. Он сменил в должности Александра Кима, который с мом
12.05.2025 Сооснователь МЦСТ пообещал через два года выпустить процессор на новой архитектуре, превосходящий иностранные аналоги «в 30-200 раз»

. Стоит отметить, что проект «Эльбрус-Б» не связан с разработчиками процессоров «Эльбрус» компанией МЦСТ. Представители МЦСТ сообщили, что они не в курсе инициативы. Особенность «Эльбрус
13.11.2024 У МВД России проблема: Не хватает серверов на базе «Эльбрус»

с заменой серверов на базе микропроцессора отечественного производства «Эльбрус» (разработчик – АО «МЦСТ»), пишут «Ведомости». «Эксплуатация показала невысокую отказоустойчивость серверов на ба
02.11.2024 В России готовится госпроект, требующий миллиона процессоров «Эльбрус»

более миллиона устройств, работающих на отечественных процессорах «Эльбрус» (разрабатывает компания МЦСТ). Такой проект под наименованием РЦУ (региональные центры управления) был представлен на
30.09.2024 Знаменитый разработчик процессоров «Эльбрус» пошел по рукам. Введено внешнее управление, дальнейшая судьба покрыта мраком

У МЦСТ масштабные проблемы Российское АО «МЦСТ», созданное в 1992 г. и известное своими

03.07.2024 Разработчик процессоров «Эльбрус» раскрывает исходные коды

Раскрытие кода АО МЦСТ объявляет о раскрытии исходных кодов ядра Linux, системных библиотек, патчей совместимос
09.01.2024 Разработчик процессоров «Эльбрус» учредил «дочку» для создания российских ПАК

Создано ООО «Эльбрус» Дизайн-центр микроэлектроники МЦСТ, разработчик процессоров линейки «Эльбрус», 24 декабря 2023 г. учредил ООО «Эльбрус». Информацию об этом обнаружил «Коммерсант» в базе «СПАРК-Интерфакс». Генеральным директором компании на
14.09.2023 В России создадут новый процессор «Эльбрус» по старинным технологиям. На него потратят 30 миллиардов

Новый российский процессор В России в обозримом будущем может появиться процессор «Эльбрус-Б», связанный с линейкой «Эльбрус» компании МЦСТ лишь названием. За ним стоит Евгений Бабаян, советник главы госкорпорации «Ростех» и сын сооснователя МЦСТ Бориса Бабаяна, пишет «Коммерсант». На создание чипа требуется 30 млрд руб
26.05.2023 Санкционные чипы из закромов. МВД смогло закупить серверы на «Эльбрусах»

о внутренних дел закупило серверы на российских процессорах «Эльбрус» (разработчик чипов — компания МЦСТ) на общую сумму в 86,3 млн руб. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.
25.11.2022 Суперпроект российских ядерщиков обновляет свой ЦОД мощнейшими «Эльбрусами», которые еще не пошли в серию

«Прорыв» ставит на МЦСТ Как выяснил CNews, кураторы российского амбициозного ядерного проекта «Прорыв» модернизи
17.10.2022 Создателям знаменитых российских процессоров трижды за год отказали в госфинансировании нового чипа

Три отказа для МЦСТ Как выяснил CNews, разработчик линейки российских процессоров «Эльбрус», компания МЦС
06.10.2022 Подтверждена совместимость отечественных процессоров «Эльбрус» и постквантового шифрования

Производитель отечественных универсальных микропроцессоров МЦСТ совместно с разработчиком комплексных квантово-устойчивых программных решений кибербезоп
16.09.2022 США ввели санкции против всей российской электроники. Под ударом «Аквариус», «Ангстрем», «Байкал», МЦСТ, «Элвис»

льной техники и отечественные дизнайн-центры. Документ опубликован на сайте Управления. В «черном» списке оказались «Аквариус», структура Yadro («КНС групп» — «Ядро фаб Дубна»), «Байкал Электроникс», МЦСТ и НПЦ «Элвис». В SDN также были включены «Элемент», «Ангстрем», «Научно-исследовательский институт электронной техники» и пр. Чем это грозит До сегодняшнего дня американским разработчикам

30.05.2022 Производство «Эльбрусов» переедет в Россию

«Эльбрусы» переберутся в Россию Компания МЦСТ рассматривает возможность переноса производства процессоров «Эльбрус» из Тайваня в Росси
17.01.2022 Создатели «Эльбрусов» объявили процессоры Intel и AMD угрозой нацбезопасности России

Зарубежные процессоры угрожают России Разработчик отечественных процессоров «Эльбрус», компания МЦСТ увидела угрозу национальной безопасности России в проекте по допуску иностранных процесс
19.10.2021 «Ростелеком» создаст частное облако на «Эльбрусах» для госсектора и бизнеса

Флагманский продукт «Ростелекома» и МЦСТ «Ростелеком» совместно с МЦСТ (создатели линейки «Эльбрусов») работает над реализацией частного облака с использованием российских процессоров. Об этом рассказал технический директо
10.09.2021 Российскую СУБД на замену Oracle госрегулировщику воздушного движения продаст старинный поставщик «Эльбрусов»

«Эльбрус» поставляет Postgres Pro Организация «Эльбрус-2000», ранее связанная с компанией МЦСТ, разрабатывающей линейку российских процессоров «Эльбрус», выиграла гостендер на поставк
19.07.2021 Главный разработчик российских чипов обвинил власти в смене правил игры и подрыве доверия отрасли

Губительная смена правил игры Представители компании МЦСТ, разработчика линейки российских процессоров «Эльбрус» обвинили власти в резкой «смене правил игры» в части принципов поддержки микроэлектроники, которая ведет к «потере доверия бизнеса к

11.03.2021 Подтверждена совместимость ПО Tionix с процессорами «Эльбрус-1С+» и «Эльбрус-8С»

Отечественный производитель микропроцессоров, вычислительных комплексов МЦСТ и производитель программных продуктов для оказания облачных услуг «Тионикс» (дочернее подразделение ГК «Ростелеком-ЦОД») провели испытания продуктов на совместимость. Инженеры компаний

17.12.2020 На «Эльбрусах» начали работать ресурсоемкие популярные игры. Видео

ощные видеоигры на процессоре «‎Эльбрус» Российская компания Gaijin Entertainment завершила эксперимент по портированию созданых ею ресурсоемких видеоигр на процессорную платформу «‎Эльбрус» компании МЦСТ. Разработчики полагают, что им удалось добиться достаточно высоких результатов при запуске версий War Thunder, CRSED: F.O.A.D. и Enlisted. Так, частота смены кадров в военном онлайн-симуля
08.10.2020 Создан первый российский процессор с топологией 16 нм

Российский первенец Российская компания МЦСТ создала первый полностью отечественный процессор с 16-нанометровым техпроцессом. Чип пол
11.06.2020 Российским разработчикам открыли бесплатный удаленный доступ к серверам на «Эльбрусах»

Удаленный доступ к «Эльбрусам» Компания МЦСТ, известная созданием линейки отечественных микропроцессоров «Эльбрус», объявила об откры
04.06.2020 Система команд процессоров «Эльбрус» впервые опубликована в открытом доступе

Впервые в открытом доступе Как и предсказывал ранее CNews, российская компания МЦСТ впервые выложила в публичный доступ руководство по программированию для вычислительной п
14.05.2020 Создатели «Эльбрусов» вот-вот выпустят пособие по программированию под свои чипы

Создатели «Эльбрусов» — программистам Компания МЦСТ, разрабатывающая линейку российских микропроцессоров «Эльбрус», выложит в открытый досту
24.01.2020 Разработчики процессоров «Эльбрус» радикально поменяли логотип

Новый логотип для «Эльбрусов» Как стало известно CNews, компания МЦСТ, разработчик линейки процессоров «Эльбрус» создала новый визуальный стиль и логотип свое
30.10.2019 Решения «МойОфис» буду адаптированы к применению на платформе МЦСТ «Эльбрус»

бъединении усилий по созданию и продвижению российских технологий. Соглашение предусматривает выполнение комплекса работ по адаптации решений «МойОфис» к применению на программно-аппаратной платформе МЦСТ «Эльбрус». Технологическое партнерство между разработчиком программного обеспечения для совместной работы с документами и создателем уникальной российской компьютерной платформы открывает

11.06.2019 Созданы компактные сверхзащищенные компьютеры на российских процессорах «Эльбрус»

М, входит в концерн «Автоматика», который входит в Госкорпорацию Ростех) выпустил линейку компактных промышленных компьютеров на базе российских процессоров. Во всех ПК используются чипы «Эльбрус» и «МЦСТ-R», а сами устройства ориентированы на использование на предприятиях, где предъявляются высокие требования к защите информации. На старте линейка компьютеров состоит из моделей ПК-1, ПК-2

03.04.2019 ОС «Эльбрус» стала свободной. Ссылки на скачивание

ОС «Эльбрус» для скачивания Операционная система «Эльбрус» компании МЦСТ — разработчика отечественных микропроцессоров линейки «Эльбрус» — стала доступна для скачивания. Об этом на своем личном тематическом сайте сообщил один из сотрудников компании, указав, чт
22.02.2019 Создатели «Эльбрусов» разработали универсальную ОС для военных и тут же ее засекретили

Новая ОС «Эльбрус-Д» Как выяснил CNews, компания МЦСТ, известная как разработчик линейки отечественных процессоров «Эльбрус», создала в интере
13.11.2018 На «Эльбрусы» начали устанавливать альтернативную полноценную ОС

«Альт» для «Эльбруса» Как стало известно CNews, компания «Базальт СПО» при поддержке МЦСТ — разработчика российских микропроцессоров — выпустила версии своих ОС «Альт рабочая станция» и «Альт сервер» для предустановки на отечественную вычислительную платформу «Эльбрус». Они ста
26.10.2018 «СВД Встраиваемые Системы» и «МЦСТ» обеспечили поддержку новых микропроцессоров семейства Эльбрус в ЗОСРВ «Нейтрино-Э»

ООО «СВД Встраиваемые Системы» в партнёрстве с АО «МЦСТ» обеспечила поддержку новых микропроцессоров семейства Эльбрус в защищенной операционной
27.04.2018 Создатели «Эльбрусов» выпускают процессор альтернативной архитектуры впервые за семь лет

Новый альтернативный процессор МЦСТ Российская компания МЦСТ, известная по разработке микропроцессоров линейки «Эльбр
16.04.2018 «МЦСТ» и «СВД Встраиваемые Системы» обеспечили совместимость «Эльбрус-4.4» с «Нейтрино-Э»

«МЦСТ» и «СВД Встраиваемые Системы» обеспечили совместимость отечественной серверной платформы «Эльбрус-4.4» и защищенной операционной системы реального времени (ЗОСРВ) «Нейтрино-Э». Успешно про
17.01.2018 В России создан процессор — аналог Intel Xeon и AMD Opteron

Новый процессор разработчиков «Эльбрусов» Как стало известно CNews, новый процессор российской компании МЦСТ, известной как разработчик микропроцессорной линейки «Эльбрус», получил характеристики, аналогичные свойствам серверных процессоров Intel Xeon E5-2640 v2 и AMD Opteron 6370. Об этом CNews

20.10.2017 Разработчики «Эльбрусов» создают многокристальный процессор для дешевых ноутбуков

Многокристальный процессор Создатели отечественных микропроцессоров «Эльбрус» из компании МЦСТ ведут разработку многокристального процессора для тонких клиентов, дешевых ноутбуков и встраиваемых систем (вспомогательных компьютеров). Новинка будет представлять собой объединение в одн
17.08.2017 В «МЦСТ» внедрена система управления на базе «Парус – Предприятие 8»

«Парус» объявила о внедрении в компании «МЦСТ» — разработчике универсальных микропроцессоров, микроконтроллеров, управляющих вычислительных комплексов и супер-ЭВМ «Эльбрус», системы управления сопровождением продукции на платформе «Па
25.12.2014 В России начинается выпуск материнских плат на отечественных процессорах

Российский разработчик микропроцессоров и вычислительных комплексов МЦСТ намерен начать опытное производство материнских плат «Монокуб-М» на базе первых отечественных двухъядерных микропроцессоров «Эльбрус-2СМ». Процессоры недавно были адаптированы для производ
25.12.2014 МЦСТ готовит выпуск материнских плат на базе процессора «Эльбрус-2см»

90 нм «НИИМЭ и Микрон», производителем и экспортером микроэлектроники, входящим в отраслевой холдинг РТИ. ОБ этом CNews сообщили в группе компаний «Микрон». Плата «Монокуб-М» — собственная разработка МЦСТ, основанная на серийно выпускаемой материнской плате «Монокуб». Плата выполнена в миниатюрном форм-факторе mini-ITX и имеет широкий набор интерфейсов: PCI-Express 1.0, Gigabit Ethernet, US
01.07.2014 Создан российский процессор «Эльбрус» на базе технологии 28 нм

Компания МЦСТ запустила в производство опытную партию микропроцессоров «Эльбрус-8С» с технологией прои

Публикаций - 417, упоминаний - 571

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 135
Intel Corporation 12811 102
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 89
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 71
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 61
AMD - Advanced Micro Devices 4641 50
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 50
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 47
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 46
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 45
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 43
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 43
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 42
Норси-Транс - НТ 146 38
Ростелеком 10948 35
9594 32
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 26
Microsoft Corporation 25775 26
Т-Платформы - T-Platforms 412 25
Huawei 4676 24
Промобит - Bitblaze - Promobit 102 23
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 21
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 20
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 19
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 207 18
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 156 18
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 17
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 15
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 14
Qualcomm Technologies 1974 14
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 68 14
Nvidia Corp 4002 13
Samsung Electronics 11064 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 57 12
Yandex - Яндекс 9216 11
Восход ФГБУ НИИ 721 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
SAS Institute 1082 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 23
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 19
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 8
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 7
Почта России ПАО 2370 7
НСПК - Национальная система платежных карт 948 7
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Измайлово ТГК - гостиничный комплекс в Москве 11 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
Visa International 1993 4
Boeing 1031 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 4
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 4
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 4
Citi - Citibank 158 4
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 4
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United Airlines - авиакомпания 95 4
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 4
Bosch Gasoline Systems 4 4
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 4
Allstate Insurance 7 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
Совкомбанк ПАО 316 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
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УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
Трамплин Венчурс 5 3
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Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 22
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 2
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 1
ГосИнформСистемы 160 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 329
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 290
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 227
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 184
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 152
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 109
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 89
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 80
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 64
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 59
DDR - Double data rate 3083 56
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 49
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 49
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 48
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 47
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 44
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 44
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 44
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 42
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 42
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 41
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 40
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 39
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 39
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 36
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 35
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 35
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 35
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 34
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 597 33
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 33
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 31
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 390 30
Моноблок - Monoblock PC 1115 30
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 30
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 29
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 28
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 26
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 26
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 26
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 342
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 126
Linux OS 11533 86
Intel x86 - архитектура процессора 2151 81
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 77
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 70
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 69
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 46
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 46
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 39
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 35
Microsoft Windows 16882 34
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 47 29
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 39 28
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 27
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 26
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 38 26
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 26
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 59 22
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 115 22
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 20
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 20 19
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 18
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 16
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 16
Новые облачные технологии - МойОфис 958 16
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 15
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 13
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 13
СВД ВС - КПДА Нейтрино 19 13
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус ОСРВ - Промышленная операционная система реального времени 18 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 12
C/C++ - Язык программирования 894 11
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-32С - Процессор-21 СРВ 14 11
Microsoft Windows 2000 8678 11
Linux - Debian GNU 567 11
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 401‑PC ПЭВМ - Эльбрус 101-PC 12 11
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
Google Android 15243 10
Трушкин Константин 60 59
Ким Александр 47 32
Горшенин Максим 39 29
Путин Владимир 3454 20
Евдокимов Андрей 95 18
Копосов Максим 74 16
Покровский Иван 136 15
Смирнов Алексей 269 12
Никифоров Николай 1138 11
Овчинников Сергей 50 10
Медведев Дмитрий 1665 10
Опанасенко Всеволод 139 9
Мишустин Михаил 787 9
Шадаев Максут 1210 9
Кабанов Владимир 178 9
Володкович Вячеслав 104 9
Шпак Василий 279 9
Петричкович Ярослав 30 9
Легостаева Светлана 96 9
Бойко Елена 152 8
Комиссаров Дмитрий 248 8
Бабаян Борис 15 8
Калинин Александр 189 7
Турчак Евгений 24 6
Фишер Андрей 75 6
Евраев Михаил 266 6
Бутенко Юрий 65 6
Малышев Александр 39 6
Финк Дмитрий 20 6
Изумрудов Олег 41 6
Капустин Святослав 8 6
Чамара Денис 59 5
Солодовников Денис 108 5
Калина Роман 62 5
Селиванов Дмитрий 52 5
Катамадзе Анна 133 5
Евстигнеев Сергей 21 5
Цариковский Федор 32 5
Герасимюк Максим 20 5
Гуревич Раиса 16 5
Россия - РФ - Российская федерация 166167 377
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 83
Китай - Тайвань 4245 71
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 65
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 59
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 25
Украина 7928 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 18
Европа 24964 16
Азия - Азиатский регион 5920 16
Беларусь - Белоруссия 6289 16
Япония 13807 15
Индия - Bharat 5869 13
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 11
Казахстан - Республика 6048 11
Южная Корея - Республика 7052 11
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Армения - Республика 2449 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 7
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 7
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 6
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Нидерланды 3746 5
Малайзия 922 5
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Канада 5081 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 4
Турция - Турецкая республика 2620 4
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 222
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 85
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 80
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 72
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 66
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 64
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 44
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 41
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 35
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 33
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 31
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 28
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 28
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 25
Энергетика - Energy - Energetically 5855 25
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 23
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 22
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 22
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 21
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 20
Английский язык 7030 20
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 20
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 18
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 709 18
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 15
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 15
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 14
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 14
ОКР - Опытно-конструкторские работы 235 13
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 100 13
Паспорт - Паспортные данные 2848 13
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 12
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 12
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 236 11
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 11
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 11
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 41
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 14
Ведомости 1466 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
Tom’s Hardware 600 3
The Washington Post 350 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
РИА Новости 1033 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 2
РОИ - Российская общественная инициатива 85 2
Витебские вести 3 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Bloomberg 1627 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
DigiTimes - Издание 1331 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
PC Magazine - PCMag 104 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Phoronix 59 1
Известия ИД 770 1
Госрасходы - портал 70 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
Wikipedia - Википедия 650 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 21
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 14
IDC - International Data Corporation 4975 5
Samsung Research 20 4
Gartner - Гартнер 3658 4
TrendForce 187 3
Grand View Research 25 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
НМГ - Медиалогия 37 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CB Insights 10 1
TechInsights 16 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Мировой рынок сенсорного оборудования 1 1
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 78
РАН - Российская академия наук 2122 29
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 13
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 8
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 8
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 8
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 6
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 4
НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 5 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 3
ИНУЭМ - Институт электронных управляющих машин 6 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 2
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 2
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 2
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 2
РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 8 2
Ростех - КРЭТ - КНИРТИ - Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт 5 2
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 2
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Росмолодежь ФАДМ - Территория смыслов 8 1
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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