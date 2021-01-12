В 2021 г. «Эльбрусов» будет выпущено в 20 раз меньше, чем «Байкалов», но разработчики не считают это проигрышем

Разрабатывающая линейку отечественных процессоров «Эльбрус» компания МЦСТ собирается в 2021 г. заказать выпуск свыше 10 тыс. своих чипов серверного класса. Это на целый порядок меньше, чем собирается выпустить «Байкал электроникс». Однако в компании полагают, что не окажутся в проигрышном положении, потому что пока работают с основным формальным конкурентом в разных рыночных нишах.

Тираж «Эльбрусов» в 2021 году

Как стало известно CNews, компания МЦСТ — разработчик линейки российских процессоров «Эльбрус» — планирует в течение 2021 г. заказать выпуск свыше 10 тыс. своих чипов. Об этом редакции рассказал представитель компании Максим Горшенин.

По его словам, преимущественно будут выпущены восьмиядерные 28-нанометровые процессоры серверного класса «Эльбрус-8С» и «Эльбрус-8СВ». Первый из них был разработан в 2015 г., серийно выпускается с 2016 г. Он содержит ядра архитектуры «Эльбрус» четвертого поколения с тактовой частотой до 1300 МГц. По заверению компании, этот чип позволяет строить многопроцессорные серверы и рабочие станции, а также бортовые вычислители, требовательные к скорости обработки и передачи информации.

Вторая из упомянутых моделей, увидела свет в начале 2019 г., но по данным на сайте разработчика, серийно пока не выпускалась. Этот чип содержит ядра архитектуры «Эльбрус» пятого поколения с тактовой частотой до 1500 МГц. Сфера применения — такая же, как и у младшего собрата.

В 2021 г. будет выпущено свыше 10 тыс. «Эльбрусов»

Как отмечает Горшенин, на часть планирующихся к выпуску процессоров у компании уже есть предзаказы. Часть тиража пойдет на пока неизвестные проекты. Однако назвать примерное соотношение чипов первой и второй категории собеседник CNews затруднился.

Отметим, что все российские разработчики наиболее продвинутых процессоров малого нанометража пока вынуждены заказывать их выпуск за рубежом — как правило, на тайваньской фабрике TSMC. При этом специфика ее работы такова, что от заказа до прибытия готовой продукции в России проходит примерно 6 месяцев. Поэтому с учетом того, что МЦСТ рассчитывает в 2021 г. получить новые чипы в свое распоряжение, заказы компания, очевидно, будет размещать в первой половине года.

Что же касается нашей страны, то на ее территории необходимых производственных мощностей пока просто нет. Создание в России фабрик, способных выпускать чипы с топологией 28 нм и ниже (вплоть до 5 нм) прописано в утвержденной в январе 2020 г. стратегии развития электронной промышленности на период до 2030 г. — но без указания каких-либо четких сроков.

А пока самое развитое в этом отношении зеленоградское предприятие «Микрон» наладило серийный выпуск продукции только по нормам 90 нм и обзавелось мощностями, способными произвести процессоры по топологии 65 нм для опытно-конструкторских разработок.

У главного формального конкурента тиражи больше

В контексте планов МЦСТ стоит отметить, что ее главный формальный отечественный конкурент — компания «Байкал электроникс», разрабатывающая линейку процессоров «Байкал», — в конце 2020 г. объявила о планах выпуска своих чипов с тиражом на порядок больше.

Как писал CNews 27 ноября, «Байкал электроникс» до конца I квартала 2021 г. намерена заказать на фабрике TSMC выпуск тремя партиями не менее 213 тыс. ARM-процессоров «Байкал-М».

«Таким образом, мы рассчитываем на то, что процессоров будет достаточно для того, чтобы обеспечить формирующийся сейчас спрос», — отмечал в ноябре гендиректор компании Андрей Евдокимов. В разговоре с CNews он уточнил, что до этого компания располагала лишь инженерными образцами «Байкал-М» из небольшой партии порядка 2 тыс. штук.

Напомним, «Байкал-М» был представлен рынку в октябре 2019 г. В отличие от первого чипа компании — «Байкал-T1» на архитектуре MIPS (созданной в соответствии с концепцией RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд), новинка реализована на архитектуре ARM (от англ. Advanced RISC Machine).

В силу указанных параметров чипов «Байкал» в МЦСТ сейчас полагают, что пока находятся с их разработчиками в разных рыночных нишах. Запланированные к выпуску серверные «Эльбрусы» существенно мощнее. Также Горшенин справедливо отмечает, что «Байкалы» пока не могут использоваться в многопроцессорных решениях. Кроме того, они обладают меньшей памятью и меньшим числом каналов ввода/вывода, что также ограничивает сферу их применения.

Серверный процессор «Байкал» по состоянию на сегодняшний день находится в разработке.

Нужны ли большие тиражи

Насколько оправдан выпуск столь крупной партии чипов, как у «Байкал электроникс», вопрос пока открытый. Однако стоит напомнить, что в мае 2020 г. CNews писал о том, что тендер МВД с начальной ценой контракта в 1,12 млрд руб. на закупку около 30,3 тыс. российских компьютеров, допускавший использование в них отечественных процессоров, завершился фактическим выбором госзаказчика в пользу зарубежных чипов. И произошло это во многом по той причине, что разработчики и «Байкалов», и «Эльбрусов» складскими запасами требуемого объема не располагали, а выпуск новой партии занял бы слишком много времени.

Аналогичная ситуация в начале 2020 г. сложилась и на скандальном тендере РЖД с начальной ценой лота в 1,08 млрд руб. на поставку 15 тыс. ПК. В финальной версии ТЗ было четко прописано, что компьютеры должны строиться на «Эльбрусах» и/или «Байкалах». По данным CNews, удовлетворить потребности заказчика подрядчику, которым стал НЦИ, удалось лишь по причине обнаружившейся старой 14-тысячной партии «Байкал-Т1», которая, предположительно, долгое время не могла пройти таможенные процедуры.