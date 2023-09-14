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Росатом КИС НПО МЦСТ Эльбрус Российская программно-аппаратная платформа



14.09.2023 В России создадут новый процессор «Эльбрус» по старинным технологиям. На него потратят 30 миллиардов

ь 2023 г. не было заводов, способных выпускать микросхемы по актуальным техпроцессам, и потому все «Эльбрусы», а также «Байкалы» ранее производила тайваньская компания TSMC. Из-за событий 24 фе
05.07.2023 Минцифры будет строить сверхважную ГИС на процессорах «Эльбрус»

го условий однозначно указывает на то, что заказчик в данном случае нацелился на более современные «Эльбрусы-8СВ». Кроме того, как отмечал Горшенин недавно, «Эльбрус-8С» уже не должно было оста
29.06.2023 «1С» открыла совместный бизнес с разработчиком SAP Hana и создателем СХД под «Эльбрусы»

е позиционируется как кроссплатформенное: «Power IO предлагает возможность конструировать СХД на базе платформ HPE, DELL, Supermicro, AIC, а также любых платформ на базе архитектур: Intel x86, Arm64, Эльбрус e2k, IBM Power». Под «Эльбрус e2k» тут подразумевается архитектура, лежащая в основе линейки российских процессоров «Эьбрус», разрабатываемых компанией МЦСТ. Особенности СХД Powe
26.06.2023 «Аквариус» купил производителя российского «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах»

хранения данных (СХД) «Аэродиска» является присутствие в ней моделей на отечественных процессорах «Эльбрус» (разработка компании МЦСТ). В частности, чипами из этой линейки обладают некоторые к
16.06.2023 Новости отечественного «железа»: не все «Эльбрусы» оказались одинаково российскими

е писал CNews, в мае 2023 г. МВД провело тендер на поставку 23 серверов, основанных на процессорах «Эльбрус». Начальная максимальная цена контракта была выставлена на уровне 87,2 млн руб. Побед
13.06.2023 В Москве началось производство банкоматов на базе российских процессоров «Эльбрус»

на отечественное В Москве началась сборка отечественных банкоматов на базе российских процессоров «Эльбрус» разработки МЦСТ. За ними стоит компания ООО «Банковские и финансовые системы» («АТМ

26.05.2023 Санкционные чипы из закромов. МВД смогло закупить серверы на «Эльбрусах»

речи идти не может. Поставщик-победитель сможет использовать только старые материальные ресурсы — «Эльбрусы», привезенные в Россию до 24 февраля 2022 г. Представитель МЦСТ данный вопрос проком
12.05.2023 Процессоры «Эльбрус» и «Байкал» подорожали вдвое

ь ужесточены: предлагалось обязать разработчиков прикладного ПО поддерживать минимум две отечественные ОС и две процессорные архитектуры, а разработчиков ОС – обеспечить совместимость с процессорами «Эльбрус» и «Байкал». Документ был утвержден правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и ведения предпринимательской деятельности. В частно
28.04.2023 В России строят отечественные банкоматы на «Эльбрусах». Собирать их будут в Москве

дмосковном Зеленограде. Но фабрика не справилась бы с поставленной перед ней задачей – современные «Эльбрусы» сплошь 16-нанометровые, в распоряжении «Микрона» есть аппаратура для выпуска максим
21.04.2023 Российское ПО заставят работать на «Эльбрусах», «Байкалах» и российских ОС

едения предпринимательской деятельности. В частности, для включения операционных систем (ОС) в Реестр они должны поддерживать сразу три аппаратных платформы: x86/x86-64 (платформы корпорации Intel), «Эльбрус» и arm32/arm64 (эта платформа, в частности, используется в процессорах «Байкал»). Также ОС должны иметь сертификаты ФСТЭК (Федеральная служба технического и экспортного контроля) по соо
10.04.2023 Власти изгнали из реестра российской электроники половину продукции, включая СХД на «Эльбрусах»

По словам Максима Копосова, в реестре не оставили даже систему хранения данных (СХД) с процессором «Эльбрус». «Материнская плата с процессором "Эльбрус" (модуль E8C2-UATX/SE) не присутст
28.02.2023 Промышленные контроллеры для «Росатома» построит создатель самобытных российских процессоров. Не «Эльбрус», не «Байкал»

ы предназначены для серверов, маршрутизаторов, контроллеров для нужд Минобороны, космической и нефтегазовой отраслей. Линейка «Комдив» является одной из самых значимых среди российских чипов — после «Эльбрусов» и «Байкалов» и в каком-то смысле наравне с «Мультикорами» (разработки НПЦ «Элвис). В частности, ее упоминал в числе основных существующих на сегодня микропроцессорных российских прое
25.02.2023 США ввели санкции против главы Минцифры и «дочек» МТС. Под экспортными ограничениями «Мегафон» и создатели «Эльбрусов»

. Также под ограничения BIS попали: «Фонд перспективных исследований», Институт прикладной математики им. И.М. Келдыша, Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука (разработчик процессоров «Эльбрус»), научно-технологический комплекс «Технологический центр», Всероссийский научно-исследовательский институт «Радиотехнологии», «Конструкторско-технологический центр «Электроника», «Диза
20.02.2023 «Дочка» «Ростеха» оставила МВД без крупного ИТ-сервиса: в проект заложили ОС без поддержки 4-ядерных «Эльбрусов»

ло в силу того, что субподрядчик — томская компания «Вискур» — вопреки положениям субдоговора заложил в проект ОС, которая не поддерживает используемые в МВД отечественные четырехъядерные процессоры «Эльбрус-4С» компании МЦСТ. К таким выводам можно прийти, сопоставляя данные сайта госзакупок и базы решений арбитражных судов. Контракт СТиС с НЦИ был подписан 15 сентября 2020 г. на сумму в 68
31.01.2023 Якутская компания «Сайберия» создала многоместную рабочую станцию на базе «Эльбрус 16С»

Компания-резидент якутского ИТ-парка «Сайберия» создала многоместную рабочую станцию на базе процессора «Эльбрус 16С». На данный момент программный комплекс Sciberia является одним из немногих решений в стране, являющихся отечественной разработкой полного цикла производства, имеющих совместимость

12.01.2023 Экс-глава «Мегафона» стал совладельцем HeadHunter

Таврин стал совладельцем HeadHunter Группа компаний Kismet, принадлежащая предпринимателю Ивану Таврину, приобрела 22,68% акций рекрутингового сервиса HeadHunter. Продавцом выступила структура фонда «Эльбрус Капитал» Highworld Investments. Об этом говорится в сообщении HeadHunter. Сумма сделки и размер оставшейся у «Эльбрус Капитал» доли не разглашается. В начале 2022 г. «Эльбрус<
19.12.2022 Тайвань взял «Байкалы» и «Эльбрусы» в заложники и не хочет отпускать

вал компанию, которая ответственна за это. Однако известно, все современные «Байкалы», равно как и «Эльбрусы», выпускала компания TSMC. Это тайваньское предприятие, являющееся крупнейшим в мире
25.11.2022 Суперпроект российских ядерщиков обновляет свой ЦОД мощнейшими «Эльбрусами», которые еще не пошли в серию

ии в 2002 г. доля в 16,7% принадлежала Александру Киму — действующему гендиректору МЦСТ. Передовые «Эльбрусы» для «Прорыва» В тендерных документах не отмечено, на каких именно процессорах должн
14.11.2022 Самая популярная российская СУБД для малого бизнеса заработала на «Эльбрусах» и отвергла Windows

много обеспечения, компания Postgres Professional, реализовала поддержку отечественных процессоров «Эльбрус» в очередном выпуске своей системы управления базами данных (СУБД) Postgres Pro Stand
10.11.2022 Comindware расширяет совместимость своих решений с российскими ОС на ядре Linux и процессором «Эльбрус»

истрибутива к различным серверным аппаратным платформам. Поддержка процессоров, включая российские “Эльбрусы”, создает полноценный фундамент для цифровой независимости и стабильной работы любог
09.11.2022 МТС разогнала интернет в туристических местах Кабардино-Балкарии

рдино-Балкарии. Благодаря проведенным работам в два раза выросла скорость интернета на склонах горы Эльбрус, в туристическом поселке Терскол и на живописной автотрассе, ведущей в Приэльбрусье.

24.10.2022 «Мегафон» построил сеть на Эльбрусе к началу горнолыжного сезона

ровнем моря. Туристы обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 75 Мбит/сек. Эльбрус — одна из наиболее популярных туристических точек в России. За год турпоток здесь выр
17.10.2022 Создателям знаменитых российских процессоров трижды за год отказали в госфинансировании нового чипа

Три отказа для МЦСТ Как выяснил CNews, разработчик линейки российских процессоров «Эльбрус», компания МЦСТ трижды не смогла получить государственное финансирование на свой новый чип. На сайте Минпромторга можно найти информацию о том, что некие заявки МЦСТ были последовательн
06.10.2022 Подтверждена совместимость отечественных процессоров «Эльбрус» и постквантового шифрования

завершил пилотный проект по демонстрации работы библиотеки постквантовых алгоритмов на процессорах «Эльбрус». Об этом CNews сообщили представители МЦСТ. Решения на основе постквантовой криптогр
29.09.2022 Поставщик серверов на «Эльбрусах» для МВД обрушил цену 860-миллионного контракта больше, чем в 2 раза

льбрусах» Как выяснил CNews, МВД удалось сэкономить на серверах, построенных на основе процессоров «Эльбрус» более половины выделенного на них бюджета. Это следует из информации, размещенной на
28.09.2022 МТС обеспечила горных спасателей на Эльбрусе умными трекерами для безопасности туристов

, объявляет о запуске программы по обеспечению безопасности туристов на самой высокой горе Европы – Эльбрус. В рамках социальной программы МТС обеспечила Эльбрусский высокогорный поисково-спаса
30.05.2022 Производство «Эльбрусов» переедет в Россию

«Эльбрусы» переберутся в Россию Компания МЦСТ рассматривает возможность переноса производства

25.05.2022 «Аэродиск» разработал ультракомпактную платформу СХД на «Эльбрусах»

ка», «Резонит», «Рикор», МЦСТ. Главный вызов проекта заключался в отсутствии материнской платы под «Эльбрусы» в компактном форм-факторе. При ее создании необходимо было решить задачу установки

08.04.2022 В России создан полностью отечественный сервер на «Эльбрусах», которому нипочем санкции

о комплекса Depo Storm 3450E3RU. Это полноразмерный сервер, полностью совместимый с российской операционной системой «Альт Сервер» версии 10. Сам он базируется на отечественных процессорах семейства «Эльбрус», а его производство, как сообщили CNews в Depo Computers, налажено в подмосковном Красногорске. По заверениям разработчиков, Depo Storm 3450E3RU прошел все этапы проверки совместимости
30.03.2022 Создана суперЭВМ, способная работать на Intel и «Эльбрусах» одновременно

охлаждение. Других технических подробностей представители РСК не приводят. Вычислительная плата на «Эльбрусах» для суперкомпьютера с интегрированным водяным охлаждением В группе полагают, что р
25.03.2022 СХД «Аэродиск» серии 5 позволяют сочетать Intel и «Эльбрус» в одной инфраструктуре

ять разные системы хранения данных (до 16 СХД/до 32 контроллеров) в единую инфраструктуру. В том числе это возможно для разных процессорных архитектур, в частности «Восток-5» на базе процессоров E2K (Эльбрус) и Engine-5 на базе процессоров архитектуры x-86. В кластере хранения для СХД-участников кластера используется модель, в которой предусмотрено две роли: Master и Slave. Первая роль пред
21.03.2022 Власти наделят разработчиков «Эльбрусов» и «Байкалов» мощнейшими государственными льготами

ектор компании «Промобит» (производитель серверов и систем хранения данных Bitblaze на процессорах «Эльбрус») отмечает, что подобные меры должны касаться не только разработчиков процессоров, но
16.03.2022 На «Эльбрусах» стало можно создавать СЭД, ERP, CRM без знания программирования

ПО под «Эльбрусы» — без написания кода Завершилась адаптация для работы на процессорах «Эльбрус» росс
16.03.2022 Разработчиков «Эльбрусов» и «Байкалов» отлучили от западных денег и технологий

odule. Очевидно, что в первом случае речь идет о компании «Байкал электроникс» — разработчике линейки чипов «Байкал». Во втором случае подразумевается компания МЦСТ — разработчик линейки процессоров «Эльбрус». Фамилия «Лебедев» по всей видимости приклеилась к названию организации по той причине, что у ее истоков стоял Институт точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева РАН.
16.03.2022 «Аэродиск» и Broadcom разработали Emulex-драйверы для СХД на «Эльбрусах»

авершили разработку драйверов для fiber channel-адаптеров Emulex, совместимых с СХД на процессорах «Эльбрус». Об этом CNews сообщили представители «Аэродиска». Broadcom в линейке своей продукци
11.03.2022 Крупнейший госзаказчик «железа» на «Эльбрусах» решил, что лучше всех знает цены, и остался без серверов

брусах» Как выяснил CNews, МВД повторно не смогло приобрести 133 сервера на российских процессорах «Эльбрус» для ИТ-системы видеофиксации дорожных происшествий «Паутина». Желающих поставить мин
04.03.2022 Разработчики открытого ПО едва впервые не лишили поддержки процессоры «Эльбрус»

«Эльбрусы» и OpenBLAS Разработчикам открытой программной библиотеки OpenBLAS поступило предлож
27.02.2022 Производство и отгрузка российских «Байкалов» и «Эльбрусов» полностью прекращены

Этот техпроцесс американская Intel освоила около 20 лет назад. Отказ TSMC производить и поставлять «Эльбрусы» ударит в первую очередь по российской армии и по службам безопасности, так как эти

22.02.2022 Крупнейший госзаказчик «железа» на «Эльбрусах» думает о возвращении на процессоры Intel

тало известно CNews, перезапущенная МВД многомиллионная закупка серверов на российских процессорах «Эльбрус» для ИТ-системы видеофиксации дорожных происшествий «Паутина» с большой вероятностью

11.02.2022 Sitronics Group выпустила тестовую партию серверов на процессоре «Эльбрус-8СВ» и запустила разработку на «Эльбрусе-16С»

Sitronics Group (входит в АФК «Система») начала производить серверы на отечественном процессоре «Эльбрус». Выпущена первая партия для тестирования потенциальными заказчиками. Первой моделью стал стоечный сервер с четырьмя восьмиядерными процессорами «Эльбрус-8СВ» с тактовой частотой

Публикаций - 852, упоминаний - 1364

Росатом замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 351 294
Intel Corporation 11855 183
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3008 154
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 393 148
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1209 125
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 776 93
AMD - Advanced Micro Devices 3981 93
Базальт СПО - BaseALT 483 79
Ростех - Автоматика Концерн 1535 78
Ростелеком 10600 74
Элемент ГК - Микрон - Micron 1328 58
Microsoft Corporation 23968 57
МегаФон 7613 56
ИКС - Yadro - КНС Групп 357 50
Норси-Транс (НТ) 92 48
7537 48
IBM - International Business Machines Corp 9317 48
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 684 47
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1048 46
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 258 43
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10487 39
Huawei 3662 38
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 309 36
Т-Платформы - T-Platforms 393 36
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 134 34
DEPO Computers - Депо Электроникс 594 33
Промобит - Bitblaze - Promobit 60 31
Samsung Electronics 9915 30
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1995 28
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 565 28
Apple Inc 11564 27
Oracle Corporation 6477 26
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 482 25
Yandex - Яндекс 6343 24
Nvidia Corp 3289 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4462 24
Cisco Systems 4988 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8357 22
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 292 22
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 391 21
РЖД - Российские железные дороги 1754 41
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6395 34
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 40 26
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 997 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2587 25
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 548 24
HeadHunter Group - HH Group 345 19
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 488 18
Почта Банк 418 17
Почта России ПАО 1981 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 15
Альфа-Банк 1651 15
Интеррос - Росбанк АКБ 578 14
АльфаСтрахование СГ 288 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1382 14
ЦИАН - CIAN 117 13
ГПБ - Газпромбанк 1005 12
РусГидро ПАО - ГидроОГК 273 11
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 278 10
Ренессанс Страхование 135 10
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6736 10
Ростех - Вертолеты России 163 10
Газпром ПАО 1213 9
МКБ - Московский кредитный банк 513 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 878 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 8
ПСБ - Промсвязьбанк 782 8
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 622 8
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 47 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 919 7
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 202 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 388 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 748 7
Visa International 1909 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1808 7
Медиа-1 26 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 6
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 234 6
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 59 6
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото 27 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10211 195
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2214 177
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3130 98
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3299 84
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2807 79
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2881 68
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5402 64
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5033 60
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4648 53
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2095 42
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2625 41
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1746 34
Президент Российской Федерации 3975 28
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1731 25
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4127 23
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1707 23
Федеральное казначейство России 1638 22
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1631 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2698 21
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2572 15
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 575 15
МИД РФ - Министерство иностранных дел 401 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1108 14
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1378 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 14
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 915 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1287 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1283 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3091 12
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1013 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 860 11
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 738 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 750 11
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 975 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 741 10
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 262 10
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 10
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 549 9
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 361 9
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 233 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 528 26
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2640 21
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 104 20
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 635 12
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 7
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 6
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 14 6
SoGo - Open Source Groupware 8 5
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 174 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 178 4
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 16 3
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 44 3
Gen-Z Consortium 11 2
4CIO 763 2
OpenCAPI Consortium 13 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
Linux Foundation 177 2
Единая Россия - Политическая партия 282 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 2
Creative Commons - некоммерческая организация 37 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 2
Ассоциация менеджеров 84 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 42 1
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 1
АФТ - Ассоциация Финтех 90 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 9 1
Альянс RISC-V - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 12 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 58 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 267 1
ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса 1 1
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1388 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 37 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14966 551
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19795 530
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27307 439
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23317 351
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57748 346
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43273 175
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8619 169
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7263 166
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15462 125
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10029 116
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6492 115
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22484 113
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27711 110
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10694 104
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 3807 97
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8731 95
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5330 93
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10145 93
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23251 89
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13675 87
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18851 82
DDR - Double data rate 2605 79
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11193 76
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 350 74
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали 1336 71
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9661 64
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10789 63
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1341 61
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8913 60
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19626 60
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11644 58
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5096 57
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2916 55
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1079 54
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 510 52
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11597 51
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 382 49
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14381 47
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22474 47
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5068 46
Linux OS 8942 187
Intel x86 - архитектура процессора 1716 173
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 193 160
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2998 121
Microsoft Windows 14919 112
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 330 102
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 968 102
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 87 77
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 159 56
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 977 47
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 949 46
Google Android 13265 46
Apple iOS 7256 39
СКБ Контур - Контур.Фокус 875 38
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 41 37
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 683 36
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 37 34
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 438 34
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 128 33
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 380 33
Новые облачные технологии - МойОфис 630 33
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 120 33
Linux - Debian GNU 396 30
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 119 30
Ред ОС 605 30
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 186 28
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 443 28
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 53 28
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 30 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4525 27
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции 227 26
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1166 26
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 31 26
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 142 24
Apple macOS 1856 22
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 58 21
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 877 20
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1299 20
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 44 20
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1290 19
Трушкин Константин 55 48
Ким Александр 38 29
Кабанов Владимир 176 27
Горшенин Максим 31 26
Путин Владимир 2902 24
Володкович Вячеслав 89 24
Арлазаров Владимир 196 24
Евдокимов Андрей 80 22
Копосов Максим 44 21
Смирнов Алексей 215 20
Покровский Иван 100 18
Овчинников Сергей 41 16
Шадаев Максут 801 16
Легостаева Светлана 47 14
Шпак Василий 152 14
Octavian Tanase - Октавиан Танас 11 11
Никифоров Николай 1173 11
Новодворский Алексей 108 11
Минасян Карине 23 11
Калинин Александр 146 11
Мишустин Михаил 569 11
Бабаян Борис 14 11
Таврин Иван 111 10
Комиссаров Дмитрий 213 10
Медведев Дмитрий 1641 10
Чернышенко Дмитрий 525 9
Усманов Алишер 298 9
Опанасенко Всеволод 131 9
Мылицын Роман 105 9
Яровая Ирина 71 8
Чукарин Алексей 58 8
Сивцев Илья 96 8
Мельников Максим 30 7
Калина Роман 62 7
Иванов Борис 58 7
Матвеева Татьяна 87 7
Брыкин Арсений 51 7
Симаков Олег 113 6
Черепенников Антон 78 6
Дюбанов Анатолий 95 6
Россия - РФ - Российская федерация 130887 762
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50753 171
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40160 145
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15846 103
Китай - Тайвань 3833 91
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15907 64
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13805 45
Европа 21284 45
Украина 7418 40
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2727 33
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 743 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13622 31
Япония 13081 31
Беларусь - Белоруссия 4960 27
Германия - Федеративная Республика 12342 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6720 25
Россия - СФО - Новосибирск 3898 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13083 23
Азия - Азиатский регион 5231 19
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 302 19
Казахстан - Республика 5199 18
Индия - Bharat 5220 17
Франция - Французская Республика 7665 17
Южная Корея - Республика 6409 17
Россия - ПФО - Нижегородская область 1621 16
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 277 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2524 16
Россия - ЮФО - Севастополь 504 15
Россия - ЮФО - Республика Крым 822 15
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1470 14
Россия - СЗФО - Калининградская область 1114 13
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 396 13
Армения - Республика 2043 12
Россия - УФО - Челябинская область 1058 12
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1368 11
Земля - планета Солнечной системы 10078 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2555 11
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 480 11
Кавказ - Caucasus 379 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 217 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46572 426
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5799 232
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25867 161
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44504 152
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12018 136
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4666 105
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2418 95
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8240 76
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5435 72
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16463 72
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14990 71
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4887 62
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11834 56
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8835 52
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1978 46
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21965 41
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3407 39
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9978 37
Энергетика - Energy - Energetically 4605 37
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1687 36
Паспорт - Паспортные данные 2281 36
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7124 34
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3533 30
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3084 30
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6900 30
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1803 29
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4971 29
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5165 29
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 539 28
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5216 28
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 962 28
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9376 28
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6917 27
Английский язык 6326 26
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5212 26
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 2913 26
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3447 26
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10265 26
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 654 25
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6406 24
Коммерсантъ - Издательский дом 1507 41
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11072 15
Ведомости 727 12
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 886 9
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 755 4
РИА Новости 845 4
Tom’s Hardware 259 4
CNews - ZOOM.CNews 1816 4
CNews RND - R&D.CNews 2273 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1261 4
Forbes - Форбс 700 4
HPC.ru 117 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 82 3
Медиа-1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 3
The Washington Post 316 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 513 3
Известия ИД 539 3
TAdviser - Центр выбора технологий 345 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 106 2
Harvard Business Review 15 2
Госрасходы - портал 65 2
CNews TV 747 2
NYT - The New York Times 1011 2
Bloomberg 1173 2
РОИ - Российская общественная инициатива 81 2
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа 24 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 66 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5824 1
FT - Financial Times 1184 1
Nikkei Asia Review - Нихон кэйдзай симбун 7 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
Phoronix 37 1
Wikipedia - Википедия 451 1
Из рук в руки - irr.ru 63 1
DigiTimes - Издание 1306 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 464 1
Парламентская газета 16 1
WikiLeaks 116 1
Пикабу 14 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 53 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2669 34
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7709 32
IDC - International Data Corporation 4878 14
Gartner - Гартнер 3504 8
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 131 4
TrendForce 93 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 281 3
CNews Инновация года - награда 107 3
IDC Russia - IDC Россия 157 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 2
CNews Tenders 16 2
Juniper Research 512 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 955 2
Grand View Research 17 2
Медиалогия 21 2
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 24 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 177 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
CB Insights 10 1
Frost & Sullivan 199 1
Forrester Research 819 1
Counterpoint Research 78 1
Forrester Wave 45 1
Omdia 22 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 547 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 114
РАН - Российская академия наук 1742 54
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 67 18
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 47 17
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 746 15
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1377 14
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 91 14
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 525 10
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 43 10
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 690 8
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 117 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 313 7
ИНУЭМ - Институт электронных управляющих машин 6 6
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 30 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 801 5
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 187 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 338 5
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 140 5
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 29 5
НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 23 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 141 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 275 4
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 71 3
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 93 3
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 17 2
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 16 2
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 34 2
ТГУ - Томский государственный университет 146 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 275 2
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 38 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 245 2
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 2
НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 5 2
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 2
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