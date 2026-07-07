Росатом КИС НПО МЦСТ Эльбрус Российская программно-аппаратная платформа

Sitronics Group разработала опытные образцы высокопроизводительного сервера на базе российского процессора «Эльбрус-16С» Sitronics Group сообщила о создании опытных образцов серверной платформы на базе 16-ядерных микропроцессоров «Эльбрус-16С» разработки МЦСТ. Сервер предназначен для построения защищенных узлов критической информационной инфраструктуры. Высокопроизводительный сервер SIT SRE-2216-D-M-PSU содержит два проц

В России реанимировано производство «железа» на «Эльбрусах». Поставки чипов возобновлены спустя четыре года простоя один отечественный маршрут для инфраструктурных задач. «Новость хорошая для всего рынка в том, что «Эльбрусы» уже начинают присутствовать на рынке в качестве доступного решения. По нашим данным

Крупнейший производитель систем мониторинга угроз купил производителя СХД на «Эльбрусах» ается разработкой продуктов для «Яхонт». Компания выпускает системы хранения данных на процессорах «Эльбрус» компании «МЦСТ». А самой же компании «Яхонт» давно не слышали на рынке электроники.

У разработчика процессоров «Эльбрус» сменился гендиректор Новый глава МЦСТ Как выяснил CNews, с 23 января 2026 г. гендиректором известного разработчика процессоров «Эльбрус» — «МЦСТ» стал Андрей Пименов. Он сменил в должности Александра Кима, который с момента основания в 1992 г. занимал этот пост. Пименов занимал должность директора по маркетингу и связям

«Росатом» почти за миллиард покупает лицензии PostgreSQL под российские процессоры «Эльбрус», «Альт» и Astra Linux ард рублей покупает лицензии PostgreSQL Особое внимание уделено совместимости с российскими аппаратными платформами и операционными системами. СУБД должна корректно работать на архитектурах x86-64 и «Эльбрус-8С/4С». Перечень поддерживаемых ОС включает специальные выпуски «Astra Linux Special Edition», дистрибутивы «Альт Линукс» различных версий и редакций, «RED OS», а также «РОСА «ХРОМ»». П

«Инферит ОС» и «Эдельвейс» разработают промышленный компьютер на процессоре «Эльбрус 2С3» азработка и вывод на рынок линейки защищенных промышленных компьютеров на отечественном процессоре «Эльбрус 2С3» под управлением операционной системы «МСВСфера» от «Инферит ОС». Новые промышлен

Сертифицированное обновление ОС «Альт СП 10.2.1»: поддержка новых процессоров Intel и «Эльбрус» тчик операционных систем «Альт», выпустила новую версию ОС «Альт СП» 10.2.1, сертифицированную ФСТЭК России. Теперь ОС можно установить на компьютеры с современными процессорами Intel 14 поколения и «Эльбрус» с процессорами 12С и 16С. Включено новое ядро, обновлены программы, исправлены уязвимости. В «Альт СП 10.2.1» включено ядро версии 6.12 (LTS), обеспечивающее поддержку процессоров Inte

У подножия Эльбруса в разгар летнего треккингового сезона усилили мобильный интернет МТС Цифровая экосистема МТС завершила установку и модернизацию телеком-оборудования в селе Эльбрус Кабардино-Балкарии. В результате скорость и качество мобильного интернета в одном из

«Дочка» «Росатома» покупает российские Linux и другое ПО под «Байкал-М» и «Эльбрус» ственные службы каталога для Linux и RuPost Enterprise CAL — ПО для управления электронной почтой. При этом все закупаемое ПО должно иметь отдельный дистрибутив для процессорных архитектур: Байкал-М, Эльбрус (8С, 8СВ) Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок, где «Атомдата-Интеграция» опубликовала тендер 24 июня 2025 г. Конечные даты окончания процесса закупки и подведения ит

«Дочка» Росреестра приобретает Astra Linux для десятка тысяч ПК с поддержкой процессоров «Байкал-М», «Эльбрус» и Intel безопасности, защита от несанкционированного запуска программ и записей в системные файлы. ОС также должна поддерживать процессоры Intel начиная с 10 поколения поколения и отечественные «Байкал-М» и «Эльбрус». Ядро Linux должно быть не ниже версии 6.1. «Роскадастр» — публично-правовая компания, которая является частью системы Росреестра. Она обеспечивает бесперебойную работу сервисов и инфо

Сооснователь МЦСТ пообещал через два года выпустить процессор на новой архитектуре, превосходящий иностранные аналоги «в 30-200 раз» Новая архитектура Как выяснил CNews, к 2027 г. в России планируют выпустить первый чип на новой отечественной архитектуре «Эльбрус-Б». Над его разработкой трудятся Борис Бабаян и его сын Евгений Бабаян. Об этом они рассказали на Стратегической сессии пространства экономического сотрудничества в Москве в апреле 2025

Власти поручили создателям «Эльбруса» создать новый процессор для игровой консоли Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России поручило МЦСТ (разработчик процессора «Эльбрус») разработать новый процессор для российской игровой приставки. В публикации говоритс

Власти массово закупают серверы на «Эльбрусах» для системы контроля за мигрантами «Эльбрусы» для миграционной системы Как выяснил CNews, Минцифры покупает 48 отечественных серв

Выручка разработчика «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» превысила 136 миллиардов ой и производством вычислительной техники, в том числе на отечественных микропроцессорах из линеек «Эльбрус» и «Байкал», созданных компаниями МЦСТ и «Байкал электроникс» соответственно. За это

В России готовятся к выпуску ноутбуки на процессорах «Эльбрус-2С3». Ноуты на «Байкал-М» «находятся на паузе» та 2025 г. в России будет выпущена первая партия ноутбуков «Промобит» на отечественных процессорах «Эльбрус-2С3». Об этом CNews рассказал гендиректор компании «Промобит» Максим Копосов. При это

В России начинается серийный выпуск контроллера на процессорах «Эльбрус» для критической инфраструктуры Серийный «Эльбрус» Как стало известно CNews, в России в 2025 г. начнут серийный выпуск программируемого

Обновление ОС «Альт СП релиз 10»: сертифицированная СУБД, поддержка современных процессоров «Эльбрус» онной системы «Альт СП релиз 10». В новую версию вошла сертифицированная СУБД PostgreSQL дополнительно к сертифицированным средствам виртуализации и контейнеризации. Появились сборки для процессоров «Эльбрус 2С3» и «Эльбрус 8СВ». Сертификат соответствия переоформлен, но его номер и срок действия не изменились. Согласно новым требованиям ФСТЭК России, в состав операционной системы вкл

У МВД России проблема: Не хватает серверов на базе «Эльбрус» ВД России возникли проблемы с заменой серверов на базе микропроцессора отечественного производства «Эльбрус» (разработчик – АО «МЦСТ»), пишут «Ведомости». «Эксплуатация показала невысокую отказ

В России готовится госпроект, требующий миллиона процессоров «Эльбрус» стно CNews, в России понадобится более миллиона устройств, работающих на отечественных процессорах «Эльбрус» (разрабатывает компания МЦСТ). Такой проект под наименованием РЦУ (региональные цент

Производители электроники сомневаются в правильности передачи разработчика «Эльбрусов» под внешнее управление руппы Военно-промышленной комиссии вопрос целесообразности передачи МЦСТ, разработчика процессоров «Эльбрус», под управление разработчика процессоров «Скиф» НПЦ «Элвис». МЦСТ названа в документ

БЦП03 на основе «Эльбрус-2С3» прошел тест на совместимость с ОС реального времени «ПромОС» центр цифровых технологий» (ООО «НИЦ ЦТ») провел тестирование блока центрального процессора БЦП03-02 производства АО НПК «АТРОНИК», в котором был установлен вычислительный модуль на базе процессора «Эльбрус-2С3» (К1891ВМ068), разработанного АО «МЦСТ». Об этом CNews сообщили представители АО «НПК «АТРОНИК». Блок БЦП03-02, построенный на базе отечественного процессора «Эльбрус-2С3» (К

Знаменитый разработчик процессоров «Эльбрус» пошел по рукам. Введено внешнее управление, дальнейшая судьба покрыта мраком МЦСТ масштабные проблемы Российское АО «МЦСТ», созданное в 1992 г. и известное своими процессорами «Эльбрус», передано во внешнее управление. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой сразу на двух

«Эльбрус» присоединяется к экосистеме ОС «Аврора» Компания МЦСТ, разработчик российских процессоров «Эльбрус», объявила о заключении соглашения с компанией «Открытая мобильная платформа» (ОМП), разработчиком российской ОС «Аврора». Цель сотрудничества МЦСТ и «Открытой мобильной платформы» — со

«Эльбрус» и «Чегет» в Кабардино-Балкарии стали на 35% популярнее у российских туристов ссии изучили поездки на популярные горные курорты страны в летнем сезоне. В пятерку лидеров по росту популярности среди горных курортов, которые выбирали для отдыха российские путешественники, вошли «Эльбрус» и «Чегет» в Кабардино-Балкарии. Летний прирост числа туристов составил +35% год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС. По данным сервиса путешествий МТС Travel, популярность

Студентов РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина обучат информационной безопасности на «Эльбрусах» и операционных системах «Альт» В РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина с сентября 2024 г. начинается подготовка специалистов по обслуживанию компьютеров с российскими процессорами «Эльбрус». Обновленные курсы вошли в программу обучения на кафедре безопасности информационных технологий (БИТ) факультета комплексной безопасности топливно-энергетических объектов (КБ ТЭК). Об

На Эльбрусе опробованы новые сценарии применения гибридной сети связи на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» может внести вклад в развитие и повышение безопасности внутреннего туризма. В рамках экспедиции на Эльбрус авиадрон кратно быстрее человека доставил на высоту медикаменты, а также помогал с во

Как «Эльбрус-2000» помогла «Госкорпорации по ОрВД» мигрировать с СУБД Oracle на Postgres Pro хозяйственную систему организации воздушного движения. Основной задачей госкорпорации является обеспечение безопасности полётов через оказание услуг аэронавигационного обслуживания. Партнер Компания «Эльбрус-2000» работает на рынке информационных технологий с 1994 года и предоставляет услуги в области ИТ-технологий по разработке и внедрению информационных систем, системной интеграции аппара

Разработчик процессоров «Эльбрус» раскрывает исходные коды ктурой данной платформы, сообщил ТАСС. Этот шаг делается для развития открытого ПО для процессоров «Эльбрус», говорится в сообщении. МЦСТ создан в 1992 г., является разработчиком линейки россий

Создан крошечный ПК на суверенном процессоре «Эльбрус». Он лучше и мощнее Raspberry Pi. Близится серийное производство ян не плате. В зависимости от варианта исполнения он может быть разного объема или отсутствовать». «Эльбрусы» сейчас не производятся из-за санкций. Cколько было закуплено таких процессоров для

«Ростех» разработал самый миниатюрный компьютер на базе «Эльбруса» Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал новый одноплатный компьютер на базе процессора «Эльбрус-2С3». Размеры устройства составляют 95х 95 мм. В настоящее время это самое миниатюрное решение на базе процессора данного типа. Оригинальная российская архитектура «Эльбрус-2С3»

Продана доля производителя российских ноутбуков, серверов и СХД на «Эльбрусах» и «Байкалах» онцентрирует активы, связанные с разработкой ПО и вычислительной техники на российских процессорах «Эльбрус», приобрел 10% долю в компании «Промобит». Об этом CNews сообщил представитель компан

Разработчик процессоров «Эльбрус» учредил «дочку» для создания российских ПАК Создано ООО «Эльбрус» Дизайн-центр микроэлектроники МЦСТ, разработчик процессоров линейки «Эльбрус», 24 декабря 2023 г. учредил ООО «Эльбрус». Информацию об этом обнаружил «Коммерсант» в базе

В России создадут новый процессор «Эльбрус» по старинным технологиям. На него потратят 30 миллиардов ь 2023 г. не было заводов, способных выпускать микросхемы по актуальным техпроцессам, и потому все «Эльбрусы», а также «Байкалы» ранее производила тайваньская компания TSMC. Из-за событий 24 фе

Минцифры будет строить сверхважную ГИС на процессорах «Эльбрус» го условий однозначно указывает на то, что заказчик в данном случае нацелился на более современные «Эльбрусы-8СВ». Кроме того, как отмечал Горшенин недавно, «Эльбрус-8С» уже не должно было оста

«1С» открыла совместный бизнес с разработчиком SAP Hana и создателем СХД под «Эльбрусы» е позиционируется как кроссплатформенное: «Power IO предлагает возможность конструировать СХД на базе платформ HPE, DELL, Supermicro, AIC, а также любых платформ на базе архитектур: Intel x86, Arm64, Эльбрус e2k, IBM Power». Под «Эльбрус e2k» тут подразумевается архитектура, лежащая в основе линейки российских процессоров «Эьбрус», разрабатываемых компанией МЦСТ. Особенности СХД Powe

«Аквариус» купил производителя российского «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» хранения данных (СХД) «Аэродиска» является присутствие в ней моделей на отечественных процессорах «Эльбрус» (разработка компании МЦСТ). В частности, чипами из этой линейки обладают некоторые к

Новости отечественного «железа»: не все «Эльбрусы» оказались одинаково российскими е писал CNews, в мае 2023 г. МВД провело тендер на поставку 23 серверов, основанных на процессорах «Эльбрус». Начальная максимальная цена контракта была выставлена на уровне 87,2 млн руб. Побед

В Москве началось производство банкоматов на базе российских процессоров «Эльбрус» на отечественное В Москве началась сборка отечественных банкоматов на базе российских процессоров «Эльбрус» разработки МЦСТ. За ними стоит компания ООО «Банковские и финансовые системы» («АТМ

Санкционные чипы из закромов. МВД смогло закупить серверы на «Эльбрусах» речи идти не может. Поставщик-победитель сможет использовать только старые материальные ресурсы — «Эльбрусы», привезенные в Россию до 24 февраля 2022 г. Представитель МЦСТ данный вопрос проком