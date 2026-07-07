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Росатом КИС НПО МЦСТ Эльбрус Российская программно-аппаратная платформа
СОБЫТИЯ
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|07.07.2026
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Sitronics Group разработала опытные образцы высокопроизводительного сервера на базе российского процессора «Эльбрус-16С»
Sitronics Group сообщила о создании опытных образцов серверной платформы на базе 16-ядерных микропроцессоров «Эльбрус-16С» разработки МЦСТ. Сервер предназначен для построения защищенных узлов критической информационной инфраструктуры. Высокопроизводительный сервер SIT SRE-2216-D-M-PSU содержит два проц
|19.06.2026
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В России реанимировано производство «железа» на «Эльбрусах». Поставки чипов возобновлены спустя четыре года простоя
один отечественный маршрут для инфраструктурных задач. «Новость хорошая для всего рынка в том, что «Эльбрусы» уже начинают присутствовать на рынке в качестве доступного решения. По нашим данным
|13.03.2026
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Крупнейший производитель систем мониторинга угроз купил производителя СХД на «Эльбрусах»
ается разработкой продуктов для «Яхонт». Компания выпускает системы хранения данных на процессорах «Эльбрус» компании «МЦСТ». А самой же компании «Яхонт» давно не слышали на рынке электроники.
|12.02.2026
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У разработчика процессоров «Эльбрус» сменился гендиректор
Новый глава МЦСТ Как выяснил CNews, с 23 января 2026 г. гендиректором известного разработчика процессоров «Эльбрус» — «МЦСТ» стал Андрей Пименов. Он сменил в должности Александра Кима, который с момента основания в 1992 г. занимал этот пост. Пименов занимал должность директора по маркетингу и связям
|30.12.2025
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«Росатом» почти за миллиард покупает лицензии PostgreSQL под российские процессоры «Эльбрус», «Альт» и Astra Linux
ард рублей покупает лицензии PostgreSQL Особое внимание уделено совместимости с российскими аппаратными платформами и операционными системами. СУБД должна корректно работать на архитектурах x86-64 и «Эльбрус-8С/4С». Перечень поддерживаемых ОС включает специальные выпуски «Astra Linux Special Edition», дистрибутивы «Альт Линукс» различных версий и редакций, «RED OS», а также «РОСА «ХРОМ»». П
|05.11.2025
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«Инферит ОС» и «Эдельвейс» разработают промышленный компьютер на процессоре «Эльбрус 2С3»
азработка и вывод на рынок линейки защищенных промышленных компьютеров на отечественном процессоре «Эльбрус 2С3» под управлением операционной системы «МСВСфера» от «Инферит ОС». Новые промышлен
|29.09.2025
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Сертифицированное обновление ОС «Альт СП 10.2.1»: поддержка новых процессоров Intel и «Эльбрус»
тчик операционных систем «Альт», выпустила новую версию ОС «Альт СП» 10.2.1, сертифицированную ФСТЭК России. Теперь ОС можно установить на компьютеры с современными процессорами Intel 14 поколения и «Эльбрус» с процессорами 12С и 16С. Включено новое ядро, обновлены программы, исправлены уязвимости. В «Альт СП 10.2.1» включено ядро версии 6.12 (LTS), обеспечивающее поддержку процессоров Inte
|22.07.2025
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У подножия Эльбруса в разгар летнего треккингового сезона усилили мобильный интернет МТС
Цифровая экосистема МТС завершила установку и модернизацию телеком-оборудования в селе Эльбрус Кабардино-Балкарии. В результате скорость и качество мобильного интернета в одном из
|26.06.2025
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«Дочка» «Росатома» покупает российские Linux и другое ПО под «Байкал-М» и «Эльбрус»
ственные службы каталога для Linux и RuPost Enterprise CAL — ПО для управления электронной почтой. При этом все закупаемое ПО должно иметь отдельный дистрибутив для процессорных архитектур: Байкал-М, Эльбрус (8С, 8СВ) Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок, где «Атомдата-Интеграция» опубликовала тендер 24 июня 2025 г. Конечные даты окончания процесса закупки и подведения ит
|05.06.2025
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«Дочка» Росреестра приобретает Astra Linux для десятка тысяч ПК с поддержкой процессоров «Байкал-М», «Эльбрус» и Intel
безопасности, защита от несанкционированного запуска программ и записей в системные файлы. ОС также должна поддерживать процессоры Intel начиная с 10 поколения поколения и отечественные «Байкал-М» и «Эльбрус». Ядро Linux должно быть не ниже версии 6.1. «Роскадастр» — публично-правовая компания, которая является частью системы Росреестра. Она обеспечивает бесперебойную работу сервисов и инфо
|12.05.2025
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Сооснователь МЦСТ пообещал через два года выпустить процессор на новой архитектуре, превосходящий иностранные аналоги «в 30-200 раз»
Новая архитектура Как выяснил CNews, к 2027 г. в России планируют выпустить первый чип на новой отечественной архитектуре «Эльбрус-Б». Над его разработкой трудятся Борис Бабаян и его сын Евгений Бабаян. Об этом они рассказали на Стратегической сессии пространства экономического сотрудничества в Москве в апреле 2025
|25.03.2025
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Власти поручили создателям «Эльбруса» создать новый процессор для игровой консоли
Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России поручило МЦСТ (разработчик процессора «Эльбрус») разработать новый процессор для российской игровой приставки. В публикации говоритс
|24.03.2025
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Власти массово закупают серверы на «Эльбрусах» для системы контроля за мигрантами
«Эльбрусы» для миграционной системы Как выяснил CNews, Минцифры покупает 48 отечественных серв
|24.03.2025
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Выручка разработчика «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» превысила 136 миллиардов
ой и производством вычислительной техники, в том числе на отечественных микропроцессорах из линеек «Эльбрус» и «Байкал», созданных компаниями МЦСТ и «Байкал электроникс» соответственно. За это
|27.02.2025
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В России готовятся к выпуску ноутбуки на процессорах «Эльбрус-2С3». Ноуты на «Байкал-М» «находятся на паузе»
та 2025 г. в России будет выпущена первая партия ноутбуков «Промобит» на отечественных процессорах «Эльбрус-2С3». Об этом CNews рассказал гендиректор компании «Промобит» Максим Копосов. При это
|31.01.2025
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В России начинается серийный выпуск контроллера на процессорах «Эльбрус» для критической инфраструктуры
Серийный «Эльбрус» Как стало известно CNews, в России в 2025 г. начнут серийный выпуск программируемого
|23.01.2025
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Обновление ОС «Альт СП релиз 10»: сертифицированная СУБД, поддержка современных процессоров «Эльбрус»
онной системы «Альт СП релиз 10». В новую версию вошла сертифицированная СУБД PostgreSQL дополнительно к сертифицированным средствам виртуализации и контейнеризации. Появились сборки для процессоров «Эльбрус 2С3» и «Эльбрус 8СВ». Сертификат соответствия переоформлен, но его номер и срок действия не изменились. Согласно новым требованиям ФСТЭК России, в состав операционной системы вкл
|13.11.2024
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У МВД России проблема: Не хватает серверов на базе «Эльбрус»
ВД России возникли проблемы с заменой серверов на базе микропроцессора отечественного производства «Эльбрус» (разработчик – АО «МЦСТ»), пишут «Ведомости». «Эксплуатация показала невысокую отказ
|02.11.2024
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В России готовится госпроект, требующий миллиона процессоров «Эльбрус»
стно CNews, в России понадобится более миллиона устройств, работающих на отечественных процессорах «Эльбрус» (разрабатывает компания МЦСТ). Такой проект под наименованием РЦУ (региональные цент
|09.10.2024
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Производители электроники сомневаются в правильности передачи разработчика «Эльбрусов» под внешнее управление
руппы Военно-промышленной комиссии вопрос целесообразности передачи МЦСТ, разработчика процессоров «Эльбрус», под управление разработчика процессоров «Скиф» НПЦ «Элвис». МЦСТ названа в документ
|04.10.2024
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БЦП03 на основе «Эльбрус-2С3» прошел тест на совместимость с ОС реального времени «ПромОС»
центр цифровых технологий» (ООО «НИЦ ЦТ») провел тестирование блока центрального процессора БЦП03-02 производства АО НПК «АТРОНИК», в котором был установлен вычислительный модуль на базе процессора «Эльбрус-2С3» (К1891ВМ068), разработанного АО «МЦСТ». Об этом CNews сообщили представители АО «НПК «АТРОНИК». Блок БЦП03-02, построенный на базе отечественного процессора «Эльбрус-2С3» (К
|30.09.2024
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Знаменитый разработчик процессоров «Эльбрус» пошел по рукам. Введено внешнее управление, дальнейшая судьба покрыта мраком
МЦСТ масштабные проблемы Российское АО «МЦСТ», созданное в 1992 г. и известное своими процессорами «Эльбрус», передано во внешнее управление. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой сразу на двух
|24.09.2024
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«Эльбрус» присоединяется к экосистеме ОС «Аврора»
Компания МЦСТ, разработчик российских процессоров «Эльбрус», объявила о заключении соглашения с компанией «Открытая мобильная платформа» (ОМП), разработчиком российской ОС «Аврора». Цель сотрудничества МЦСТ и «Открытой мобильной платформы» — со
|17.09.2024
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«Эльбрус» и «Чегет» в Кабардино-Балкарии стали на 35% популярнее у российских туристов
ссии изучили поездки на популярные горные курорты страны в летнем сезоне. В пятерку лидеров по росту популярности среди горных курортов, которые выбирали для отдыха российские путешественники, вошли «Эльбрус» и «Чегет» в Кабардино-Балкарии. Летний прирост числа туристов составил +35% год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС. По данным сервиса путешествий МТС Travel, популярность
|21.08.2024
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Студентов РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина обучат информационной безопасности на «Эльбрусах» и операционных системах «Альт»
В РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина с сентября 2024 г. начинается подготовка специалистов по обслуживанию компьютеров с российскими процессорами «Эльбрус». Обновленные курсы вошли в программу обучения на кафедре безопасности информационных технологий (БИТ) факультета комплексной безопасности топливно-энергетических объектов (КБ ТЭК). Об
|21.08.2024
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На Эльбрусе опробованы новые сценарии применения гибридной сети связи на базе «ЭРА-ГЛОНАСС»
может внести вклад в развитие и повышение безопасности внутреннего туризма. В рамках экспедиции на Эльбрус авиадрон кратно быстрее человека доставил на высоту медикаменты, а также помогал с во
|12.07.2024
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Как «Эльбрус-2000» помогла «Госкорпорации по ОрВД» мигрировать с СУБД Oracle на Postgres Pro
хозяйственную систему организации воздушного движения. Основной задачей госкорпорации является обеспечение безопасности полётов через оказание услуг аэронавигационного обслуживания. Партнер Компания «Эльбрус-2000» работает на рынке информационных технологий с 1994 года и предоставляет услуги в области ИТ-технологий по разработке и внедрению информационных систем, системной интеграции аппара
|03.07.2024
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Разработчик процессоров «Эльбрус» раскрывает исходные коды
ктурой данной платформы, сообщил ТАСС. Этот шаг делается для развития открытого ПО для процессоров «Эльбрус», говорится в сообщении. МЦСТ создан в 1992 г., является разработчиком линейки россий
|13.06.2024
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Создан крошечный ПК на суверенном процессоре «Эльбрус». Он лучше и мощнее Raspberry Pi. Близится серийное производство
ян не плате. В зависимости от варианта исполнения он может быть разного объема или отсутствовать». «Эльбрусы» сейчас не производятся из-за санкций. Cколько было закуплено таких процессоров для
|13.06.2024
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«Ростех» разработал самый миниатюрный компьютер на базе «Эльбруса»
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал новый одноплатный компьютер на базе процессора «Эльбрус-2С3». Размеры устройства составляют 95х 95 мм. В настоящее время это самое миниатюрное решение на базе процессора данного типа. Оригинальная российская архитектура «Эльбрус-2С3»
|04.04.2024
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Продана доля производителя российских ноутбуков, серверов и СХД на «Эльбрусах» и «Байкалах»
онцентрирует активы, связанные с разработкой ПО и вычислительной техники на российских процессорах «Эльбрус», приобрел 10% долю в компании «Промобит». Об этом CNews сообщил представитель компан
|09.01.2024
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Разработчик процессоров «Эльбрус» учредил «дочку» для создания российских ПАК
Создано ООО «Эльбрус» Дизайн-центр микроэлектроники МЦСТ, разработчик процессоров линейки «Эльбрус», 24 декабря 2023 г. учредил ООО «Эльбрус». Информацию об этом обнаружил «Коммерсант» в базе
|14.09.2023
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В России создадут новый процессор «Эльбрус» по старинным технологиям. На него потратят 30 миллиардов
ь 2023 г. не было заводов, способных выпускать микросхемы по актуальным техпроцессам, и потому все «Эльбрусы», а также «Байкалы» ранее производила тайваньская компания TSMC. Из-за событий 24 фе
|05.07.2023
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Минцифры будет строить сверхважную ГИС на процессорах «Эльбрус»
го условий однозначно указывает на то, что заказчик в данном случае нацелился на более современные «Эльбрусы-8СВ». Кроме того, как отмечал Горшенин недавно, «Эльбрус-8С» уже не должно было оста
|29.06.2023
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«1С» открыла совместный бизнес с разработчиком SAP Hana и создателем СХД под «Эльбрусы»
е позиционируется как кроссплатформенное: «Power IO предлагает возможность конструировать СХД на базе платформ HPE, DELL, Supermicro, AIC, а также любых платформ на базе архитектур: Intel x86, Arm64, Эльбрус e2k, IBM Power». Под «Эльбрус e2k» тут подразумевается архитектура, лежащая в основе линейки российских процессоров «Эьбрус», разрабатываемых компанией МЦСТ. Особенности СХД Powe
|26.06.2023
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«Аквариус» купил производителя российского «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах»
хранения данных (СХД) «Аэродиска» является присутствие в ней моделей на отечественных процессорах «Эльбрус» (разработка компании МЦСТ). В частности, чипами из этой линейки обладают некоторые к
|16.06.2023
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Новости отечественного «железа»: не все «Эльбрусы» оказались одинаково российскими
е писал CNews, в мае 2023 г. МВД провело тендер на поставку 23 серверов, основанных на процессорах «Эльбрус». Начальная максимальная цена контракта была выставлена на уровне 87,2 млн руб. Побед
|13.06.2023
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В Москве началось производство банкоматов на базе российских процессоров «Эльбрус»
на отечественное В Москве началась сборка отечественных банкоматов на базе российских процессоров «Эльбрус» разработки МЦСТ. За ними стоит компания ООО «Банковские и финансовые системы» («АТМ
|26.05.2023
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Санкционные чипы из закромов. МВД смогло закупить серверы на «Эльбрусах»
речи идти не может. Поставщик-победитель сможет использовать только старые материальные ресурсы — «Эльбрусы», привезенные в Россию до 24 февраля 2022 г. Представитель МЦСТ данный вопрос проком
|12.05.2023
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Процессоры «Эльбрус» и «Байкал» подорожали вдвое
ь ужесточены: предлагалось обязать разработчиков прикладного ПО поддерживать минимум две отечественные ОС и две процессорные архитектуры, а разработчиков ОС – обеспечить совместимость с процессорами «Эльбрус» и «Байкал». Документ был утвержден правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и ведения предпринимательской деятельности. В частно
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Трушкин Константин 60 53
|Арлазаров Владимир 290 35
|Ким Александр 47 35
|Горшенин Максим 39 28
|Кабанов Владимир 178 27
|Путин Владимир 3454 26
|Копосов Максим 74 26
|Володкович Вячеслав 104 25
|Евдокимов Андрей 95 25
|Смирнов Алексей 269 23
|Шадаев Максут 1210 22
|Покровский Иван 136 20
|Овчинников Сергей 50 17
|Шпак Василий 279 17
|Таврин Иван 120 15
|Легостаева Светлана 96 14
|Трандин Сергей 128 13
|Бабаян Борис 15 12
|Опанасенко Всеволод 139 11
|Мишустин Михаил 787 11
|Никифоров Николай 1138 11
|Калинин Александр 189 11
|Новодворский Алексей 114 11
|Мельников Максим 39 11
|Комиссаров Дмитрий 248 10
|Крюков Дмитрий 41 10
|Медведев Дмитрий 1665 10
|Демин Дмитрий 17 10
|Мылицын Роман 111 9
|Усманов Алишер 311 9
|Чернышенко Дмитрий 580 8
|Панченко Иван 197 8
|Чукарин Алексей 59 8
|Яровая Ирина 72 8
|Сизоненко Григорий 45 8
|Петричкович Ярослав 30 8
|Сивцев Илья 174 8
|Матвеева Татьяна 110 7
|Иванов Борис 64 7
|Носов Михаил 18 7
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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