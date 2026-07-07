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Росатом КИС НПО МЦСТ Эльбрус Российская программно-аппаратная платформа

СОБЫТИЯ

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07.07.2026 Sitronics Group разработала опытные образцы высокопроизводительного сервера на базе российского процессора «Эльбрус-16С»

Sitronics Group сообщила о создании опытных образцов серверной платформы на базе 16-ядерных микропроцессоров «Эльбрус-16С» разработки МЦСТ. Сервер предназначен для построения защищенных узлов критической информационной инфраструктуры. Высокопроизводительный сервер SIT SRE-2216-D-M-PSU содержит два проц
19.06.2026 В России реанимировано производство «железа» на «Эльбрусах». Поставки чипов возобновлены спустя четыре года простоя

один отечественный маршрут для инфраструктурных задач. «Новость хорошая для всего рынка в том, что «Эльбрусы» уже начинают присутствовать на рынке в качестве доступного решения. По нашим данным
13.03.2026 Крупнейший производитель систем мониторинга угроз купил производителя СХД на «Эльбрусах»

ается разработкой продуктов для «Яхонт». Компания выпускает системы хранения данных на процессорах «Эльбрус» компании «МЦСТ». А самой же компании «Яхонт» давно не слышали на рынке электроники.

12.02.2026 У разработчика процессоров «Эльбрус» сменился гендиректор

Новый глава МЦСТ Как выяснил CNews, с 23 января 2026 г. гендиректором известного разработчика процессоров «Эльбрус» — «МЦСТ» стал Андрей Пименов. Он сменил в должности Александра Кима, который с момента основания в 1992 г. занимал этот пост. Пименов занимал должность директора по маркетингу и связям
30.12.2025 «Росатом» почти за миллиард покупает лицензии PostgreSQL под российские процессоры «Эльбрус», «Альт» и Astra Linux

ард рублей покупает лицензии PostgreSQL Особое внимание уделено совместимости с российскими аппаратными платформами и операционными системами. СУБД должна корректно работать на архитектурах x86-64 и «Эльбрус-8С/4С». Перечень поддерживаемых ОС включает специальные выпуски «Astra Linux Special Edition», дистрибутивы «Альт Линукс» различных версий и редакций, «RED OS», а также «РОСА «ХРОМ»». П
05.11.2025 «Инферит ОС» и «Эдельвейс» разработают промышленный компьютер на процессоре «Эльбрус 2С3»

азработка и вывод на рынок линейки защищенных промышленных компьютеров на отечественном процессоре «Эльбрус 2С3» под управлением операционной системы «МСВСфера» от «Инферит ОС». Новые промышлен
29.09.2025 Сертифицированное обновление ОС «Альт СП 10.2.1»: поддержка новых процессоров Intel и «Эльбрус»

тчик операционных систем «Альт», выпустила новую версию ОС «Альт СП» 10.2.1, сертифицированную ФСТЭК России. Теперь ОС можно установить на компьютеры с современными процессорами Intel 14 поколения и «Эльбрус» с процессорами 12С и 16С. Включено новое ядро, обновлены программы, исправлены уязвимости. В «Альт СП 10.2.1» включено ядро версии 6.12 (LTS), обеспечивающее поддержку процессоров Inte
22.07.2025 У подножия Эльбруса в разгар летнего треккингового сезона усилили мобильный интернет МТС

Цифровая экосистема МТС завершила установку и модернизацию телеком-оборудования в селе Эльбрус Кабардино-Балкарии. В результате скорость и качество мобильного интернета в одном из

26.06.2025 «Дочка» «Росатома» покупает российские Linux и другое ПО под «Байкал-М» и «Эльбрус»

ственные службы каталога для Linux и RuPost Enterprise CAL — ПО для управления электронной почтой. При этом все закупаемое ПО должно иметь отдельный дистрибутив для процессорных архитектур: Байкал-М, Эльбрус (8С, 8СВ) Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок, где «Атомдата-Интеграция» опубликовала тендер 24 июня 2025 г. Конечные даты окончания процесса закупки и подведения ит
05.06.2025 «Дочка» Росреестра приобретает Astra Linux для десятка тысяч ПК с поддержкой процессоров «Байкал-М», «Эльбрус» и Intel

безопасности, защита от несанкционированного запуска программ и записей в системные файлы. ОС также должна поддерживать процессоры Intel начиная с 10 поколения поколения и отечественные «Байкал-М» и «Эльбрус». Ядро Linux должно быть не ниже версии 6.1. «Роскадастр» — публично-правовая компания, которая является частью системы Росреестра. Она обеспечивает бесперебойную работу сервисов и инфо
12.05.2025 Сооснователь МЦСТ пообещал через два года выпустить процессор на новой архитектуре, превосходящий иностранные аналоги «в 30-200 раз»

Новая архитектура Как выяснил CNews, к 2027 г. в России планируют выпустить первый чип на новой отечественной архитектуре «Эльбрус-Б». Над его разработкой трудятся Борис Бабаян и его сын Евгений Бабаян. Об этом они рассказали на Стратегической сессии пространства экономического сотрудничества в Москве в апреле 2025
25.03.2025 Власти поручили создателям «Эльбруса» создать новый процессор для игровой консоли

Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России поручило МЦСТ (разработчик процессора «Эльбрус») разработать новый процессор для российской игровой приставки. В публикации говоритс
24.03.2025 Власти массово закупают серверы на «Эльбрусах» для системы контроля за мигрантами

«Эльбрусы» для миграционной системы Как выяснил CNews, Минцифры покупает 48 отечественных серв
24.03.2025 Выручка разработчика «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» превысила 136 миллиардов

ой и производством вычислительной техники, в том числе на отечественных микропроцессорах из линеек «Эльбрус» и «Байкал», созданных компаниями МЦСТ и «Байкал электроникс» соответственно. За это

27.02.2025 В России готовятся к выпуску ноутбуки на процессорах «Эльбрус-2С3». Ноуты на «Байкал-М» «находятся на паузе»

та 2025 г. в России будет выпущена первая партия ноутбуков «Промобит» на отечественных процессорах «Эльбрус-2С3». Об этом CNews рассказал гендиректор компании «Промобит» Максим Копосов. При это
31.01.2025 В России начинается серийный выпуск контроллера на процессорах «Эльбрус» для критической инфраструктуры

Серийный «Эльбрус» Как стало известно CNews, в России в 2025 г. начнут серийный выпуск программируемого
23.01.2025 Обновление ОС «Альт СП релиз 10»: сертифицированная СУБД, поддержка современных процессоров «Эльбрус»

онной системы «Альт СП релиз 10». В новую версию вошла сертифицированная СУБД PostgreSQL дополнительно к сертифицированным средствам виртуализации и контейнеризации. Появились сборки для процессоров «Эльбрус 2С3» и «Эльбрус 8СВ». Сертификат соответствия переоформлен, но его номер и срок действия не изменились. Согласно новым требованиям ФСТЭК России, в состав операционной системы вкл
13.11.2024 У МВД России проблема: Не хватает серверов на базе «Эльбрус»

ВД России возникли проблемы с заменой серверов на базе микропроцессора отечественного производства «Эльбрус» (разработчик – АО «МЦСТ»), пишут «Ведомости». «Эксплуатация показала невысокую отказ
02.11.2024 В России готовится госпроект, требующий миллиона процессоров «Эльбрус»

стно CNews, в России понадобится более миллиона устройств, работающих на отечественных процессорах «Эльбрус» (разрабатывает компания МЦСТ). Такой проект под наименованием РЦУ (региональные цент
09.10.2024 Производители электроники сомневаются в правильности передачи разработчика «Эльбрусов» под внешнее управление

руппы Военно-промышленной комиссии вопрос целесообразности передачи МЦСТ, разработчика процессоров «Эльбрус», под управление разработчика процессоров «Скиф» НПЦ «Элвис». МЦСТ названа в документ
04.10.2024 БЦП03 на основе «Эльбрус-2С3» прошел тест на совместимость с ОС реального времени «ПромОС»

центр цифровых технологий» (ООО «НИЦ ЦТ») провел тестирование блока центрального процессора БЦП03-02 производства АО НПК «АТРОНИК», в котором был установлен вычислительный модуль на базе процессора «Эльбрус-2С3» (К1891ВМ068), разработанного АО «МЦСТ». Об этом CNews сообщили представители АО «НПК «АТРОНИК». Блок БЦП03-02, построенный на базе отечественного процессора «Эльбрус-2С3» (К
30.09.2024 Знаменитый разработчик процессоров «Эльбрус» пошел по рукам. Введено внешнее управление, дальнейшая судьба покрыта мраком

МЦСТ масштабные проблемы Российское АО «МЦСТ», созданное в 1992 г. и известное своими процессорами «Эльбрус», передано во внешнее управление. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой сразу на двух

24.09.2024 «Эльбрус» присоединяется к экосистеме ОС «Аврора»

Компания МЦСТ, разработчик российских процессоров «Эльбрус», объявила о заключении соглашения с компанией «Открытая мобильная платформа» (ОМП), разработчиком российской ОС «Аврора». Цель сотрудничества МЦСТ и «Открытой мобильной платформы» — со
17.09.2024 «Эльбрус» и «Чегет» в Кабардино-Балкарии стали на 35% популярнее у российских туристов

ссии изучили поездки на популярные горные курорты страны в летнем сезоне. В пятерку лидеров по росту популярности среди горных курортов, которые выбирали для отдыха российские путешественники, вошли «Эльбрус» и «Чегет» в Кабардино-Балкарии. Летний прирост числа туристов составил +35% год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС. По данным сервиса путешествий МТС Travel, популярность
21.08.2024 Студентов РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина обучат информационной безопасности на «Эльбрусах» и операционных системах «Альт»

В РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина с сентября 2024 г. начинается подготовка специалистов по обслуживанию компьютеров с российскими процессорами «Эльбрус». Обновленные курсы вошли в программу обучения на кафедре безопасности информационных технологий (БИТ) факультета комплексной безопасности топливно-энергетических объектов (КБ ТЭК). Об

21.08.2024 На Эльбрусе опробованы новые сценарии применения гибридной сети связи на базе «ЭРА-ГЛОНАСС»

может внести вклад в развитие и повышение безопасности внутреннего туризма. В рамках экспедиции на Эльбрус авиадрон кратно быстрее человека доставил на высоту медикаменты, а также помогал с во
12.07.2024 Как «Эльбрус-2000» помогла «Госкорпорации по ОрВД» мигрировать с СУБД Oracle на Postgres Pro

хозяйственную систему организации воздушного движения. Основной задачей госкорпорации является обеспечение безопасности полётов через оказание услуг аэронавигационного обслуживания. Партнер Компания «Эльбрус-2000» работает на рынке информационных технологий с 1994 года и предоставляет услуги в области ИТ-технологий по разработке и внедрению информационных систем, системной интеграции аппара
03.07.2024 Разработчик процессоров «Эльбрус» раскрывает исходные коды

ктурой данной платформы, сообщил ТАСС. Этот шаг делается для развития открытого ПО для процессоров «Эльбрус», говорится в сообщении. МЦСТ создан в 1992 г., является разработчиком линейки россий
13.06.2024 Создан крошечный ПК на суверенном процессоре «Эльбрус». Он лучше и мощнее Raspberry Pi. Близится серийное производство

ян не плате. В зависимости от варианта исполнения он может быть разного объема или отсутствовать». «Эльбрусы» сейчас не производятся из-за санкций. Cколько было закуплено таких процессоров для

13.06.2024 «Ростех» разработал самый миниатюрный компьютер на базе «Эльбруса»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал новый одноплатный компьютер на базе процессора «Эльбрус-2С3». Размеры устройства составляют 95х 95 мм. В настоящее время это самое миниатюрное решение на базе процессора данного типа. Оригинальная российская архитектура «Эльбрус-2С3»

04.04.2024 Продана доля производителя российских ноутбуков, серверов и СХД на «Эльбрусах» и «Байкалах»

онцентрирует активы, связанные с разработкой ПО и вычислительной техники на российских процессорах «Эльбрус», приобрел 10% долю в компании «Промобит». Об этом CNews сообщил представитель компан
09.01.2024 Разработчик процессоров «Эльбрус» учредил «дочку» для создания российских ПАК

Создано ООО «Эльбрус» Дизайн-центр микроэлектроники МЦСТ, разработчик процессоров линейки «Эльбрус», 24 декабря 2023 г. учредил ООО «Эльбрус». Информацию об этом обнаружил «Коммерсант» в базе

14.09.2023 В России создадут новый процессор «Эльбрус» по старинным технологиям. На него потратят 30 миллиардов

ь 2023 г. не было заводов, способных выпускать микросхемы по актуальным техпроцессам, и потому все «Эльбрусы», а также «Байкалы» ранее производила тайваньская компания TSMC. Из-за событий 24 фе
05.07.2023 Минцифры будет строить сверхважную ГИС на процессорах «Эльбрус»

го условий однозначно указывает на то, что заказчик в данном случае нацелился на более современные «Эльбрусы-8СВ». Кроме того, как отмечал Горшенин недавно, «Эльбрус-8С» уже не должно было оста
29.06.2023 «1С» открыла совместный бизнес с разработчиком SAP Hana и создателем СХД под «Эльбрусы»

е позиционируется как кроссплатформенное: «Power IO предлагает возможность конструировать СХД на базе платформ HPE, DELL, Supermicro, AIC, а также любых платформ на базе архитектур: Intel x86, Arm64, Эльбрус e2k, IBM Power». Под «Эльбрус e2k» тут подразумевается архитектура, лежащая в основе линейки российских процессоров «Эьбрус», разрабатываемых компанией МЦСТ. Особенности СХД Powe
26.06.2023 «Аквариус» купил производителя российского «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах»

хранения данных (СХД) «Аэродиска» является присутствие в ней моделей на отечественных процессорах «Эльбрус» (разработка компании МЦСТ). В частности, чипами из этой линейки обладают некоторые к
16.06.2023 Новости отечественного «железа»: не все «Эльбрусы» оказались одинаково российскими

е писал CNews, в мае 2023 г. МВД провело тендер на поставку 23 серверов, основанных на процессорах «Эльбрус». Начальная максимальная цена контракта была выставлена на уровне 87,2 млн руб. Побед
13.06.2023 В Москве началось производство банкоматов на базе российских процессоров «Эльбрус»

на отечественное В Москве началась сборка отечественных банкоматов на базе российских процессоров «Эльбрус» разработки МЦСТ. За ними стоит компания ООО «Банковские и финансовые системы» («АТМ

26.05.2023 Санкционные чипы из закромов. МВД смогло закупить серверы на «Эльбрусах»

речи идти не может. Поставщик-победитель сможет использовать только старые материальные ресурсы — «Эльбрусы», привезенные в Россию до 24 февраля 2022 г. Представитель МЦСТ данный вопрос проком
12.05.2023 Процессоры «Эльбрус» и «Байкал» подорожали вдвое

ь ужесточены: предлагалось обязать разработчиков прикладного ПО поддерживать минимум две отечественные ОС и две процессорные архитектуры, а разработчиков ОС – обеспечить совместимость с процессорами «Эльбрус» и «Байкал». Документ был утвержден правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и ведения предпринимательской деятельности. В частно

Публикаций - 1045, упоминаний - 1603

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 342
Intel Corporation 12811 224
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 170
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 163
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 162
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 117
AMD - Advanced Micro Devices 4641 116
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 114
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 83
Ростелеком 10948 79
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 67
Microsoft Corporation 25775 65
МегаФон 10742 63
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 63
9594 62
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 61
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 59
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 58
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 56
IBM - International Business Machines Corp 9699 54
Норси-Транс - НТ 146 54
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 51
Huawei 4675 46
Т-Платформы - T-Platforms 412 42
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 207 39
Промобит - Bitblaze - Promobit 102 38
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 36
Nvidia Corp 4002 36
Oracle Corporation 7074 34
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 34
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 33
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 30
Apple Inc 13154 29
Yandex - Яндекс 9215 28
Cisco Systems 5372 27
Red Hat 1378 27
Softline - Софтлайн 3743 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 25
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 25
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 24
РЖД - Российские железные дороги 2096 47
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 41
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 53 39
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 34
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 33
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 27
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 27
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 27
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 23
Почта России ПАО 2370 19
Альфа-Банк 1979 19
ЦИАН - CIAN 192 19
ВТБ - Почта Банк 514 17
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 15
Kayne Anderson Rudnik Management Investment 15 15
АльфаСтрахование СГ 394 14
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 14
ГПБ - Газпромбанк 1273 13
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 12
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 12
Broomfield International 13 12
Газпром ПАО 1493 11
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 11
Ростех - Вертолеты России 180 10
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 10
МТС Трэвел - MTS Travel 292 10
МКБ - Московский кредитный банк 657 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 9
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 8
ПСБ - Промсвязьбанк 963 8
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 8
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 8
Bluemont International 8 8
Visa International 1993 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 222
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 221
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 118
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 104
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 85
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 72
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 56
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 45
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 41
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 37
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 35
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 30
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 30
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 26
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 25
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 23
Федеральное казначейство России 1949 23
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 22
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 21
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 18
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 17
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 17
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 16
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 15
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 13
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 13
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 11
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 11
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 10
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 10
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 26
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 26
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 8
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 8
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 6
SoGo - Open Source Groupware 8 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 4
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 3
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 2
OpenCAPI Consortium 13 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
Gen-Z Consortium 11 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ГосИнформСистемы 160 2
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 8 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 10 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 658
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 629
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 525
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 438
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 352
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 206
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 203
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 149
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 147
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 144
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 134
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 130
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 116
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 115
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 115
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 112
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 111
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 110
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 109
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 104
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 104
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 104
DDR - Double data rate 3083 88
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 390 83
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 79
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 79
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 76
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 75
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 597 71
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 70
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 68
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 64
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 63
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 61
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 60
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 59
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 57
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 57
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 57
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 608 55
Linux OS 11533 238
Intel x86 - архитектура процессора 2151 199
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 171
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 146
Microsoft Windows 16882 142
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 141
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 106
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 87
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 78
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 64
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 61
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 60
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 59
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 59
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 52
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 51
Google Android 15243 50
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 48
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 47
Apple iOS 8583 44
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 42
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 47 42
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 39
Новые облачные технологии - МойОфис 958 38
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 38
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 36
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 36
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 38 35
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 115 35
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 39 34
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 140 33
Linux - Debian GNU 567 33
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 32
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 59 32
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 31
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 39 29
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 28
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 24
Apple macOS 2419 23
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 23
Трушкин Константин 60 53
Арлазаров Владимир 290 35
Ким Александр 47 35
Горшенин Максим 39 28
Кабанов Владимир 178 27
Путин Владимир 3454 26
Копосов Максим 74 26
Володкович Вячеслав 104 25
Евдокимов Андрей 95 25
Смирнов Алексей 269 23
Шадаев Максут 1210 22
Покровский Иван 136 20
Овчинников Сергей 50 17
Шпак Василий 279 17
Таврин Иван 120 15
Легостаева Светлана 96 14
Трандин Сергей 128 13
Бабаян Борис 15 12
Опанасенко Всеволод 139 11
Мишустин Михаил 787 11
Никифоров Николай 1138 11
Калинин Александр 189 11
Новодворский Алексей 114 11
Мельников Максим 39 11
Комиссаров Дмитрий 248 10
Крюков Дмитрий 41 10
Медведев Дмитрий 1665 10
Демин Дмитрий 17 10
Мылицын Роман 111 9
Усманов Алишер 311 9
Чернышенко Дмитрий 580 8
Панченко Иван 197 8
Чукарин Алексей 59 8
Яровая Ирина 72 8
Сизоненко Григорий 45 8
Петричкович Ярослав 30 8
Сивцев Илья 174 8
Матвеева Татьяна 110 7
Иванов Борис 64 7
Носов Михаил 18 7
Россия - РФ - Российская федерация 166166 941
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 215
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 165
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 126
Китай - Тайвань 4245 109
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 66
Европа 24963 62
Украина 7928 45
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 38
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 38
Япония 13807 36
Германия - Федеративная Республика 13221 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 36
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 451 33
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 32
Беларусь - Белоруссия 6289 30
Россия - СФО - Новосибирск 4875 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13820 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 25
Азия - Азиатский регион 5920 25
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 386 24
Индия - Bharat 5869 22
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 22
Казахстан - Республика 6047 21
Южная Корея - Республика 7051 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 18
Земля - планета Солнечной системы 10865 18
Франция - Французская Республика 8177 17
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Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 506 17
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 16
Армения - Республика 2449 15
Россия - ЮФО - Севастополь 613 15
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 14
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 13
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Карачаевский район - Домбай 46 13
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 12
Нидерланды 3745 12
Россия - УФО - Челябинская область 1512 12
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33756 210
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 32
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 32
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 31
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 31
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 54
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 22
Ведомости 1466 20
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 12
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 6
TAdviser - Центр выбора технологий 468 6
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
РИА Новости 1033 5
Forbes - Форбс 1002 4
Tom’s Hardware 600 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
FT - Financial Times 1296 3
Bloomberg 1627 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 3
The Washington Post 350 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 3
Известия ИД 770 3
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 3
HPC.ru 117 3
Витебские вести 3 3
NYT - The New York Times 1100 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 2
РОИ - Российская общественная инициатива 85 2
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 2
Harvard Business Review 22 2
Госрасходы - портал 70 2
CNews TV 747 2
Times 661 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
WikiLeaks 120 1
Wikipedia - Википедия 650 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
GizChina - Издание 84 1
The Bell - Издание 42 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
DigiTimes - Издание 1331 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 40
IDC - International Data Corporation 4975 14
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TrendForce 187 4
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
НМГ - Медиалогия 37 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
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CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
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Forrester Research 834 1
Frost & Sullivan 207 1
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 1
Counterpoint Research 110 1
CNews Mobile - рейтинг 23 1
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Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 118
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РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 18
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 15
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 15
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 7
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 7
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ИНУЭМ - Институт электронных управляющих машин 6 6
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 6
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 4
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Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 4
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 4
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Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 3
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