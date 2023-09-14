Росатом КИС НПО МЦСТ Эльбрус Российская программно-аппаратная платформа

В России создадут новый процессор «Эльбрус» по старинным технологиям. На него потратят 30 миллиардов ь 2023 г. не было заводов, способных выпускать микросхемы по актуальным техпроцессам, и потому все «Эльбрусы», а также «Байкалы» ранее производила тайваньская компания TSMC. Из-за событий 24 фе

Минцифры будет строить сверхважную ГИС на процессорах «Эльбрус» го условий однозначно указывает на то, что заказчик в данном случае нацелился на более современные «Эльбрусы-8СВ». Кроме того, как отмечал Горшенин недавно, «Эльбрус-8С» уже не должно было оста

«1С» открыла совместный бизнес с разработчиком SAP Hana и создателем СХД под «Эльбрусы» е позиционируется как кроссплатформенное: «Power IO предлагает возможность конструировать СХД на базе платформ HPE, DELL, Supermicro, AIC, а также любых платформ на базе архитектур: Intel x86, Arm64, Эльбрус e2k, IBM Power». Под «Эльбрус e2k» тут подразумевается архитектура, лежащая в основе линейки российских процессоров «Эьбрус», разрабатываемых компанией МЦСТ. Особенности СХД Powe

«Аквариус» купил производителя российского «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» хранения данных (СХД) «Аэродиска» является присутствие в ней моделей на отечественных процессорах «Эльбрус» (разработка компании МЦСТ). В частности, чипами из этой линейки обладают некоторые к

Новости отечественного «железа»: не все «Эльбрусы» оказались одинаково российскими е писал CNews, в мае 2023 г. МВД провело тендер на поставку 23 серверов, основанных на процессорах «Эльбрус». Начальная максимальная цена контракта была выставлена на уровне 87,2 млн руб. Побед

В Москве началось производство банкоматов на базе российских процессоров «Эльбрус» на отечественное В Москве началась сборка отечественных банкоматов на базе российских процессоров «Эльбрус» разработки МЦСТ. За ними стоит компания ООО «Банковские и финансовые системы» («АТМ

Санкционные чипы из закромов. МВД смогло закупить серверы на «Эльбрусах» речи идти не может. Поставщик-победитель сможет использовать только старые материальные ресурсы — «Эльбрусы», привезенные в Россию до 24 февраля 2022 г. Представитель МЦСТ данный вопрос проком

Процессоры «Эльбрус» и «Байкал» подорожали вдвое ь ужесточены: предлагалось обязать разработчиков прикладного ПО поддерживать минимум две отечественные ОС и две процессорные архитектуры, а разработчиков ОС – обеспечить совместимость с процессорами «Эльбрус» и «Байкал». Документ был утвержден правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и ведения предпринимательской деятельности. В частно

В России строят отечественные банкоматы на «Эльбрусах». Собирать их будут в Москве дмосковном Зеленограде. Но фабрика не справилась бы с поставленной перед ней задачей – современные «Эльбрусы» сплошь 16-нанометровые, в распоряжении «Микрона» есть аппаратура для выпуска максим

Российское ПО заставят работать на «Эльбрусах», «Байкалах» и российских ОС едения предпринимательской деятельности. В частности, для включения операционных систем (ОС) в Реестр они должны поддерживать сразу три аппаратных платформы: x86/x86-64 (платформы корпорации Intel), «Эльбрус» и arm32/arm64 (эта платформа, в частности, используется в процессорах «Байкал»). Также ОС должны иметь сертификаты ФСТЭК (Федеральная служба технического и экспортного контроля) по соо

Власти изгнали из реестра российской электроники половину продукции, включая СХД на «Эльбрусах» По словам Максима Копосова, в реестре не оставили даже систему хранения данных (СХД) с процессором «Эльбрус». «Материнская плата с процессором "Эльбрус" (модуль E8C2-UATX/SE) не присутст

Промышленные контроллеры для «Росатома» построит создатель самобытных российских процессоров. Не «Эльбрус», не «Байкал» ы предназначены для серверов, маршрутизаторов, контроллеров для нужд Минобороны, космической и нефтегазовой отраслей. Линейка «Комдив» является одной из самых значимых среди российских чипов — после «Эльбрусов» и «Байкалов» и в каком-то смысле наравне с «Мультикорами» (разработки НПЦ «Элвис). В частности, ее упоминал в числе основных существующих на сегодня микропроцессорных российских прое

США ввели санкции против главы Минцифры и «дочек» МТС. Под экспортными ограничениями «Мегафон» и создатели «Эльбрусов» . Также под ограничения BIS попали: «Фонд перспективных исследований», Институт прикладной математики им. И.М. Келдыша, Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука (разработчик процессоров «Эльбрус»), научно-технологический комплекс «Технологический центр», Всероссийский научно-исследовательский институт «Радиотехнологии», «Конструкторско-технологический центр «Электроника», «Диза

«Дочка» «Ростеха» оставила МВД без крупного ИТ-сервиса: в проект заложили ОС без поддержки 4-ядерных «Эльбрусов» ло в силу того, что субподрядчик — томская компания «Вискур» — вопреки положениям субдоговора заложил в проект ОС, которая не поддерживает используемые в МВД отечественные четырехъядерные процессоры «Эльбрус-4С» компании МЦСТ. К таким выводам можно прийти, сопоставляя данные сайта госзакупок и базы решений арбитражных судов. Контракт СТиС с НЦИ был подписан 15 сентября 2020 г. на сумму в 68

Якутская компания «Сайберия» создала многоместную рабочую станцию на базе «Эльбрус 16С» Компания-резидент якутского ИТ-парка «Сайберия» создала многоместную рабочую станцию на базе процессора «Эльбрус 16С». На данный момент программный комплекс Sciberia является одним из немногих решений в стране, являющихся отечественной разработкой полного цикла производства, имеющих совместимость

Экс-глава «Мегафона» стал совладельцем HeadHunter Таврин стал совладельцем HeadHunter Группа компаний Kismet, принадлежащая предпринимателю Ивану Таврину, приобрела 22,68% акций рекрутингового сервиса HeadHunter. Продавцом выступила структура фонда «Эльбрус Капитал» Highworld Investments. Об этом говорится в сообщении HeadHunter. Сумма сделки и размер оставшейся у «Эльбрус Капитал» доли не разглашается. В начале 2022 г. «Эльбрус<

Тайвань взял «Байкалы» и «Эльбрусы» в заложники и не хочет отпускать вал компанию, которая ответственна за это. Однако известно, все современные «Байкалы», равно как и «Эльбрусы», выпускала компания TSMC. Это тайваньское предприятие, являющееся крупнейшим в мире

Суперпроект российских ядерщиков обновляет свой ЦОД мощнейшими «Эльбрусами», которые еще не пошли в серию ии в 2002 г. доля в 16,7% принадлежала Александру Киму — действующему гендиректору МЦСТ. Передовые «Эльбрусы» для «Прорыва» В тендерных документах не отмечено, на каких именно процессорах должн

Самая популярная российская СУБД для малого бизнеса заработала на «Эльбрусах» и отвергла Windows много обеспечения, компания Postgres Professional, реализовала поддержку отечественных процессоров «Эльбрус» в очередном выпуске своей системы управления базами данных (СУБД) Postgres Pro Stand

Comindware расширяет совместимость своих решений с российскими ОС на ядре Linux и процессором «Эльбрус» истрибутива к различным серверным аппаратным платформам. Поддержка процессоров, включая российские “Эльбрусы”, создает полноценный фундамент для цифровой независимости и стабильной работы любог

МТС разогнала интернет в туристических местах Кабардино-Балкарии рдино-Балкарии. Благодаря проведенным работам в два раза выросла скорость интернета на склонах горы Эльбрус, в туристическом поселке Терскол и на живописной автотрассе, ведущей в Приэльбрусье.

«Мегафон» построил сеть на Эльбрусе к началу горнолыжного сезона ровнем моря. Туристы обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 75 Мбит/сек. Эльбрус — одна из наиболее популярных туристических точек в России. За год турпоток здесь выр

Создателям знаменитых российских процессоров трижды за год отказали в госфинансировании нового чипа Три отказа для МЦСТ Как выяснил CNews, разработчик линейки российских процессоров «Эльбрус», компания МЦСТ трижды не смогла получить государственное финансирование на свой новый чип. На сайте Минпромторга можно найти информацию о том, что некие заявки МЦСТ были последовательн

Подтверждена совместимость отечественных процессоров «Эльбрус» и постквантового шифрования завершил пилотный проект по демонстрации работы библиотеки постквантовых алгоритмов на процессорах «Эльбрус». Об этом CNews сообщили представители МЦСТ. Решения на основе постквантовой криптогр

Поставщик серверов на «Эльбрусах» для МВД обрушил цену 860-миллионного контракта больше, чем в 2 раза льбрусах» Как выяснил CNews, МВД удалось сэкономить на серверах, построенных на основе процессоров «Эльбрус» более половины выделенного на них бюджета. Это следует из информации, размещенной на

МТС обеспечила горных спасателей на Эльбрусе умными трекерами для безопасности туристов , объявляет о запуске программы по обеспечению безопасности туристов на самой высокой горе Европы – Эльбрус. В рамках социальной программы МТС обеспечила Эльбрусский высокогорный поисково-спаса

Производство «Эльбрусов» переедет в Россию «Эльбрусы» переберутся в Россию Компания МЦСТ рассматривает возможность переноса производства

«Аэродиск» разработал ультракомпактную платформу СХД на «Эльбрусах» ка», «Резонит», «Рикор», МЦСТ. Главный вызов проекта заключался в отсутствии материнской платы под «Эльбрусы» в компактном форм-факторе. При ее создании необходимо было решить задачу установки

В России создан полностью отечественный сервер на «Эльбрусах», которому нипочем санкции о комплекса Depo Storm 3450E3RU. Это полноразмерный сервер, полностью совместимый с российской операционной системой «Альт Сервер» версии 10. Сам он базируется на отечественных процессорах семейства «Эльбрус», а его производство, как сообщили CNews в Depo Computers, налажено в подмосковном Красногорске. По заверениям разработчиков, Depo Storm 3450E3RU прошел все этапы проверки совместимости

Создана суперЭВМ, способная работать на Intel и «Эльбрусах» одновременно охлаждение. Других технических подробностей представители РСК не приводят. Вычислительная плата на «Эльбрусах» для суперкомпьютера с интегрированным водяным охлаждением В группе полагают, что р

СХД «Аэродиск» серии 5 позволяют сочетать Intel и «Эльбрус» в одной инфраструктуре ять разные системы хранения данных (до 16 СХД/до 32 контроллеров) в единую инфраструктуру. В том числе это возможно для разных процессорных архитектур, в частности «Восток-5» на базе процессоров E2K (Эльбрус) и Engine-5 на базе процессоров архитектуры x-86. В кластере хранения для СХД-участников кластера используется модель, в которой предусмотрено две роли: Master и Slave. Первая роль пред

Власти наделят разработчиков «Эльбрусов» и «Байкалов» мощнейшими государственными льготами ектор компании «Промобит» (производитель серверов и систем хранения данных Bitblaze на процессорах «Эльбрус») отмечает, что подобные меры должны касаться не только разработчиков процессоров, но

На «Эльбрусах» стало можно создавать СЭД, ERP, CRM без знания программирования ПО под «Эльбрусы» — без написания кода Завершилась адаптация для работы на процессорах «Эльбрус» росс

Разработчиков «Эльбрусов» и «Байкалов» отлучили от западных денег и технологий odule. Очевидно, что в первом случае речь идет о компании «Байкал электроникс» — разработчике линейки чипов «Байкал». Во втором случае подразумевается компания МЦСТ — разработчик линейки процессоров «Эльбрус». Фамилия «Лебедев» по всей видимости приклеилась к названию организации по той причине, что у ее истоков стоял Институт точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева РАН.

«Аэродиск» и Broadcom разработали Emulex-драйверы для СХД на «Эльбрусах» авершили разработку драйверов для fiber channel-адаптеров Emulex, совместимых с СХД на процессорах «Эльбрус». Об этом CNews сообщили представители «Аэродиска». Broadcom в линейке своей продукци

Крупнейший госзаказчик «железа» на «Эльбрусах» решил, что лучше всех знает цены, и остался без серверов брусах» Как выяснил CNews, МВД повторно не смогло приобрести 133 сервера на российских процессорах «Эльбрус» для ИТ-системы видеофиксации дорожных происшествий «Паутина». Желающих поставить мин

Разработчики открытого ПО едва впервые не лишили поддержки процессоры «Эльбрус» «Эльбрусы» и OpenBLAS Разработчикам открытой программной библиотеки OpenBLAS поступило предлож

Производство и отгрузка российских «Байкалов» и «Эльбрусов» полностью прекращены Этот техпроцесс американская Intel освоила около 20 лет назад. Отказ TSMC производить и поставлять «Эльбрусы» ударит в первую очередь по российской армии и по службам безопасности, так как эти

Крупнейший госзаказчик «железа» на «Эльбрусах» думает о возвращении на процессоры Intel тало известно CNews, перезапущенная МВД многомиллионная закупка серверов на российских процессорах «Эльбрус» для ИТ-системы видеофиксации дорожных происшествий «Паутина» с большой вероятностью