На Эльбрусе опробованы новые сценарии применения гибридной сети связи на базе «ЭРА-ГЛОНАСС»

На Эльбрусе протестированы элементы гибридной сети связи на основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» для мониторинга движения туристической группы с помощью беспилотной авиации и доставки лекарств на авиабеспилотнике. Команда специалистов АО «ГЛОНАСС» во время восхождения на самую высокую горную вершину России установила на беспилотное воздушное судно, которое выполняло полеты вне прямой видимости оператора, трекеры российского производства. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

На протяжении всего маршрута до пика Эльбруса на уровне 5642 метра над уровнем моря с помощью платформы мониторинга и передачи информации с помощью гибридной сети связи на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечивался беспрерывный трекинг полета дрона в онлайн-режиме. Эксперимент подтвердил возможность и готовность использования сервисов госинформсистемы для подтверждения выполнения маршрутов авиабеспилотников. Доверенная платформа делает полеты дронов прозрачными и позволяет подтверждать маршруты для всех надзорных федеральных и региональных ведомств. Она не требует доработок и дополнительного бюджетного финансирования.

«Расширение использования беспилотной авиации может внести вклад в развитие и повышение безопасности внутреннего туризма. В рамках экспедиции на Эльбрус авиадрон кратно быстрее человека доставил на высоту медикаменты, а также помогал с воздуха проверять обстановку по пути следования и состояние группы. В дополнение к туристическим трекерам с кнопкой SOS, подключенным к «ЭРА-ГЛОНАСС» и передающим координаты экстренным службам, такое решение может помочь быстрее приходить на помощь, спасать жизни и сохранять здоровье людей при возникновении чрезвычайных ситуаций, и получении травм», - сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Протестированное решение создает предпосылки для смягчения, снятия запретов на использование гражданской беспилотной авиации, действующих в более чем 70 регионах страны. Поэтапная отмена ограничений ускорит развитие отрасли, повысит эффективность мер государственной поддержки и темпы внедрения авиабеспилотников в экономику России.

Ранее АО «ГЛОНАСС» на практике продемонстрировало возможности использования «ЭРА-ГЛОНАСС» для мониторинга полетов беспилотных воздушных судов на Сахалине в рамках интенсива «Архипелаг 2024», для сохранения возможности работы малой авиации по обработке сельхозземель в режиме закрытого неба в южных регионах страны. Платформа обеспечивает мониторинг более 300 тыс. единиц общественного транспорта, перевозки опасных грузов по всей территории России.

Решение будет доступно для всех регионов России за счет включения в создаваемую Федеральную навигационно-информационную систему (ФНИС). Проект станет новым типовым облачным модулем на единой цифровой платформе ГОСТЕХ и будет бесплатным для субъектов России.