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Райкевич Алексей



17.01.2025 «ЭРА-ГЛОНАСС» помогла водителю при тяжелой аварии в Башкирии 1
10.01.2025 Система «ЭРА-ГЛОНАСС» передала свыше 92 тыс. аварийных вызовов автомобилистов в службы спасения за 2024 год 1
12.12.2024 Китайские автопроизводители начали внедрение российской платформы сервисов для автомобилистов на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
09.12.2024 «ЭРА-ГЛОНАСС» помогла водителю при тяжелой аварии 1
29.11.2024 АО «ГЛОНАСС» запустит в пилотном режиме платформу кибербезопасности для авто на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» 2
28.11.2024 АО «ГЛОНАСС» протестирует киберзащиту для российских автомобилей с телематикой 1
22.11.2024 Мишустин: Система «ЭРА-ГЛОНАСС» должна масштабироваться на другие виды транспорта 1
22.11.2024 Поездки на общественном транспорте станут комфортнее и безопаснее в Рязанской области благодаря системе «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
22.11.2024 АО «ГЛОНАСС» и «Ступор» совместно займутся развитием технологий для ускорения внедрения гражданских авиабеспилотников 1
22.11.2024 Оператор системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и «СВ Проектные Решения» совместно реализуют новый ситуационный центр для регионов 1
22.11.2024 АО «ГЛОНАСС» и «Мой Самокат» повысят безопасность средств индивидуальной мобильности с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
22.11.2024 АО «ГЛОНАСС» и СПбГУТ протестируют архитектуру цифровых объектов с использованием инфраструктуры «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
22.11.2024 Калужский электромеханический завод в пилотном режиме запустит производство гибридных трекеров АО «ГЛОНАСС» 2
22.11.2024 АО «ГЛОНАСС» и «Завгар Онлайн» создадут единую платформу управления автопарком 2
22.11.2024 «ЭРА-ГЛОНАСС» повысит эффективность управления общественным транспортом Санкт-Петербурга 2
22.11.2024 ЦСР и АО «ГЛОНАСС» составят универсальный рейтинг регионов России по подключению к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» 2
20.11.2024 Ространснадзор и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» будут развивать отечественные технологии мониторинга гражданской беспилотной авиации, речных и морских судов 1
20.11.2024 Нижегородская область среди первых регионов страны внедрит новые сервисы на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» для повышения безопасности и комфорта пассажиров 1
20.11.2024 Калининградская область повысит эффективность управления общественным транспортом и безопасность перевозок пассажиров с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
20.11.2024 АО «ГЛОНАСС» презентовало гибридный трекер для мониторинга транспорта 2
14.11.2024 Лесная техника с «ЭРА-ГЛОНАСС»: первые 600 транспортных средств в госинформсистеме 1
30.10.2024 «ЭРА-ГЛОНАСС» передала экстренным службам более 410 тыс. аварийных вызовов от автомобилистов России 1
07.10.2024 532 тыс. автомобилей подключено к «ЭРА-ГЛОНАСС» в III квартале 2024 года 1
17.09.2024 «ЭРА-ГЛОНАСС» передала экстренным службам свыше 400 тысяч аварийных вызовов от автомобилистов России 1
13.09.2024 «ЭРА-ГЛОНАСС» передала спасателям свыше 60 тысяч аварийных вызовов 1
06.09.2024 С помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» работники лесной отрасли смогут передавать данные о движении техники вне зон покрытия сотовой связи 1
04.09.2024 АО «ГЛОНАСС» разработало встроенное устройство для мониторинга и управления авиабеспилотниками с использованием интегрированной SIM-карты 1
03.09.2024 «Газпром космические системы» и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» совместно запустят сервисы спутниковой связи и аварийного оповещения на всей территории России 1
29.08.2024 Составлен рейтинг регионов России по подключению общественного транспорта к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
21.08.2024 На Эльбрусе опробованы новые сценарии применения гибридной сети связи на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
14.08.2024 В России создан «ускоренный» ГЛОНАСС для смартфонов - аналог американского A-GPS 1
12.08.2024 «ЭРА-ГЛОНАСС» откроет возможность массового использования гражданской беспилотной авиации в Калужской области 2
02.08.2024 «ЭРА-ГЛОНАСС» передала спасателям Москвы более 51 тыс. аварийных вызовов от автомобилистов 1
23.07.2024 Более 900 аварийных вызовов «ЭРА-ГЛОНАСС» передала спасателям Нижегородской области с начала 2024 года 1
19.07.2024 Сахалинская область первой в России откроет небо гражданской беспилотной авиации с помощью госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
18.07.2024 АО «ГЛОНАСС» и ООО «Икс-про» будут совершенствовать российскую аппаратуру для мониторинга 1
11.07.2024 АО «ГЛОНАСС» совместно с «Платформой НТИ» протестирует концепцию цифрового неба в Сахалинской области 1
04.07.2024 С начала 2024 г. к «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено 900 тыс. машин 1
02.07.2024 Страховой дом ВСК с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» ускорил процесс урегулирования ДТП для автовладельцев 1
02.07.2024 Минпромторг России: подключенная к «ЭРА-ГЛОНАСС» техника преодолела свыше 61 тыс. километров 1

Публикаций - 84, упоминаний - 95

Райкевич Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

ГЛОНАСС АО 187 63
Беспилотные авиационные системы 48 9
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 5
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 2
Флай дрон - Fly Drone 15 2
Aeromax - Аэромакс 30 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 127 2
АФК Система ПАО 1797 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 24 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
Telegram Group 1983 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Ростелеком 9699 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 78 1
МегаФон 8803 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
ГПБ Мобайл - Газпромбанк Мобайл 30 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 65 1
Консорциум БАС 5 1
Прогноз 1650 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 1
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 19 1
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 236 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 54 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 37 1
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 16 1
SpaceTeam - Сантэл-Навигация 7 1
Финко 6 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
T.Hunter 36 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 3
Транспорта будущего - Агримакс.Аэро 3 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 27 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Почта России ПАО 2112 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Прикладной потребительский Центр ГЛОНАСС - ИАЦ КВНО - Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения 28 1
Газпром ПАО 1342 1
Связной ГК 1369 1
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 16 1
Ростех - Вертолеты России - ВР-Технологии КБ - конструкторское бюро 9 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 18
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 7
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 7
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 41 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 95 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 226 1
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ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 112 1
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
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ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
ГосИнформСистемы 126 38
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Россия - ДФО - Сахалинская область 876 4
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 3
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Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 3
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