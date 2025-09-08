Безэкипажные катера НПЦ «Крылья Сахалина» первыми в России подключены к единой системе идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС»

На Сахалине проведен эксперимент по подключению безэкипажных водных катеров к единой системе идентификации беспилотного транспорта. Автономные суда НПЦ «Крылья Сахалина» стали первыми в стране, интегрированными с цифровой платформой, создаваемой на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» по поручению Президента России Владимира Путина. Об этом CNews сообщили представители АНО «Сахалин – остров возможностей».

Группа из трех катеров использовалась на различных маршрутах для доставки грузов на удаленные острова и на озере Тунайча. Треки безэкипажных судов траслировались в онлайн-режиме через «ЭРА-ГЛОНАСС» в единый диспетчерский центр наравне с авиабеспилотниками, выполняющими полеты на первом в России дронопорте «Пушистом» в рамках форума «Крылья Сахалина».

«Этот успешный эксперимент позволил нам подтвердить работоспособность цифровых решений как для мониторинга передвижения наших автономных судов, так и для интеграции в общую инфраструктуру цифрового управления транспортным движением. Теперь наша компания находится в авангарде инноваций в области развития беспилотного водного транспорта, способствуя повышению уровня безопасности и прозрачности перевозок», – сказал генеральный директор АНО «НПЦ Крылья Сахалина» Виктор Грицаенко.

Подключение безэкипажных катеров подтвердило готовность единой системы идентификации к работе с беспилотным транспортом во всех средах – на земле, воде и в воздухе. Платформа ранее протестирована в 16 регионах на гражданской беспилотной авиации — подключено более 600 авиабеспилотников, и на беспилотных грузовиках на трассах М-11 «Нева» и ЦКАД — подключено более 60 автономных фур.

«Совместная работа с Сахалинской областью по мониторингу безэкипажных речных и морских катеров способствует повышению безопасности и прозрачности перемещения автономного транспорта на воде, создает условия для масштабирования решения на регионы Дальнего Востока и всей страны. И самое главное - становится инструментом для перехода от точечных экспериментов к промышленной эксплуатации технологии», – сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

На базовом уровне единая система идентификации будет выполнять функцию онлайн-мониторинга движения, трекинга. Следующим шагом станет возможность предотвращения киберугроз и централизованного информирования, передачи команд, нажатием одной кнопки, например, о необходимости остановки беспилотников.