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Крылья Сахалина фестиваль
УПОМИНАНИЯ
|20.05.2025
|В России открыт первый официальный аэропорт специально для БПЛА 1
|24.07.2024
|На дачных участках и аэродроме «Пушистый» полетел 4G «МегаФона» 1
|15.07.2024
|МТС обеспечит цифровой комфорт гостей фестиваля «Крылья Сахалина» 3
Крылья Сахалина и организации, системы, технологии, персоны:
|Аэродром Пушистый (Корсаков) - ИАТА: нет – ИКАО: UHSJ – Внутр. код: УХСЙ / UHSJ - Дронопорт Пушистый 8 3
|Снегирев Александр 9 1
|Иваницкая Юлия 27 1
|Чекмарев Шамиль 19 1
|Россия - ДФО - Сахалинская область 918 3
|Россия - РФ - Российская федерация 148622 2
|Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2744 2
|Египет - Арабская Республика 1019 1
|Беларусь - Белоруссия 5822 1
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