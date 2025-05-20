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Крылья Сахалина фестиваль


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 В России открыт первый официальный аэропорт специально для БПЛА 1
24.07.2024 На дачных участках и аэродроме «Пушистый» полетел 4G «МегаФона» 1
15.07.2024 МТС обеспечит цифровой комфорт гостей фестиваля «Крылья Сахалина» 3

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Крылья Сахалина и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9252 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13188 1
Аэродром Пушистый (Корсаков) - ИАТА: нет – ИКАО: UHSJ – Внутр. код: УХСЙ / UHSJ - Дронопорт Пушистый 8 3
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 67 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 128 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12012 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8085 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3640 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24895 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3807 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2888 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3037 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13723 1
Голосовые сообщения - Voice messages 301 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28243 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10783 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9457 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16348 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6858 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8594 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 861 1
Снегирев Александр 9 1
Иваницкая Юлия 27 1
Чекмарев Шамиль 19 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 918 3
Россия - РФ - Российская федерация 148622 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2744 2
Египет - Арабская Республика 1019 1
Беларусь - Белоруссия 5822 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6037 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1743 1
Дача - дачники 896 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7318 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360470, в очереди разбора - 756078.
Создано именных указателей - 174967.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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