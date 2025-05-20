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Аэродром Пушистый (Корсаков) ИАТА: нет – ИКАО: UHSJ – Внутр. код: УХСЙ / UHSJ Дронопорт Пушистый
УПОМИНАНИЯ
Аэродром Пушистый (Корсаков) и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13188 6
|Telegram Group 2198 1
|МегаФон 9252 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 356 1
|Чекмарев Шамиль 19 6
|Третьяков Дмитрий 4 1
|Снегирев Александр 9 1
|Иваницкая Юлия 27 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1013 1
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