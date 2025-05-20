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Аэродром Пушистый (Корсаков) ИАТА: нет – ИКАО: UHSJ – Внутр. код: УХСЙ / UHSJ Дронопорт Пушистый


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 В России открыт первый официальный аэропорт специально для БПЛА 2
22.01.2025 МТС расширила LTE сеть на западном побережье Сахалина 1
17.12.2024 МТС оцифровала старинное дачное село на берегу залива Анива 1
26.09.2024 МТС прокачала сеть в центральной части Южно-Сахалинска 1
13.09.2024 МТС расширила LTE-сеть в «этнографической столице» Сахалина 1
08.08.2024 МТС «оцифровала» село Арги-Паги в предгорье Восточно-Сахалинских гор 1
24.07.2024 На дачных участках и аэродроме «Пушистый» полетел 4G «МегаФона» 1
15.07.2024 МТС обеспечит цифровой комфорт гостей фестиваля «Крылья Сахалина» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Аэродром Пушистый (Корсаков) и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13188 6
Telegram Group 2198 1
МегаФон 9252 1
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12012 5
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 67 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5060 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 128 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 356 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8594 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8085 4
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2888 4
Электронная библиотека - Electronic Library 257 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8337 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9457 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12583 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3959 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16348 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24895 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3640 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13723 2
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 181 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9863 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2301 1
Трансивер - Transceiver 138 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6858 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10783 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28243 1
Голосовые сообщения - Voice messages 301 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3037 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10258 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3807 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 134 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 861 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 772 1
Аметист Групп - Gaskar Group - HIVE Дронопорт 7 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 59 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 37 1
Чекмарев Шамиль 19 6
Третьяков Дмитрий 4 1
Снегирев Александр 9 1
Иваницкая Юлия 27 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 918 8
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 336 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2744 3
Япония 13366 3
Россия - РФ - Российская федерация 148622 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Курильский архипелаг - Кунашир - Парамушир 96 1
Тихий океан - Охотское море - Татарский пролив 21 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17438 1
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 91 1
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Россия - ДФО - Сахалинская область - Углегорск 26 1
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СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 156 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2498 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30064 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1013 1
Крылья Сахалина - фестиваль 3 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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