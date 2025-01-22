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Тихий океан Охотское море Татарский пролив



22.01.2025 МТС расширила LTE сеть на западном побережье Сахалина 1
10.10.2024 Амурские библиотеки и филиал Морского университета получили в дар от МТС АR-мангу об исследователе Дальнего Востока 1
02.09.2024 МТС оцифровала единственный в России островной природный парк 1
16.04.2024 Покрытие 4G расширено в сахалинском городе, который первым встретил Чехова 1
08.06.2023 «Мегафон» запустил мобильную связь и интернет в селе Шебунино 1
12.12.2022 Жители села Зырянское впервые получили доступ к сотовой связи 1
28.07.2022 Ноглики и Мгачи: где «Мегафон» разогнал скорость мобильного интернета 1
14.12.2009 Продолжается поисковая операция в районе падения самолета морской авиации Ту-142МЗ 1
11.11.2009 В месте падения самолета ТУ-142МЗ продолжается поисковая операция 1
09.11.2009 ВВС России: потерян Ту142М3 1
08.08.2008 Сахалин остался без интернета и связи 1
13.09.2007 «Транстелеком» соединил Сахалин с материком 1
09.08.2007 Новые землетрясения на Сахалине произошли прошлой ночью 1
25.06.2007 Загрязнение Амура усиливается 1
18.06.2007 «ТрансТелеКом» завершил прокладку подводного кабеля на Сахалин 2
31.05.2007 Ученые исследуют Амурский лиман 1
24.05.2007 "ТрансТелеКом" завершает строительство кабеля на Сахалин 2
15.05.2007 «Рексофт» разработал DHS для проекта «Сахалин» 1
14.08.2006 В Южно-Сахалинске найдены останки неизвестного животного 1
14.08.2006 В Южно-Сахалинске найдены останки неизвестного животного 1
01.06.2006 "ТрансТелеКом" свяжет Сахалин с материком 2

Публикаций - 21, упоминаний - 24

Тихий океан и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 5
МегаФон 8808 4
NTT Com - NTT Communications 86 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12558 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 1
ВымпелКом - Билайн - СТ Мобайл - Сахалин Телеком Мобайл 17 1
Сахалинский государственный областной краеведческий музей ГБУК 2 2
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 88 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2992 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Тихоокеанский флот 22 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1363 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 199 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50420 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65982 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15860 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20604 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24456 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8127 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 3
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 857 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7623 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7986 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27848 2
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12540 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12521 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9370 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1739 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10497 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7575 1
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
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Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 56 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
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