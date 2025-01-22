Тихий океан Охотское море Татарский пролив
Тихий океан и организации, системы, технологии, персоны:
|Иваницкая Юлия 24 4
|Фрадков Михаил 160 3
|Беджисов Владимир 2 2
|Козин Александр 3 2
|Брюквин Юрий 299 1
|Некрасов Дмитрий 3 1
|Яковлева Светлана 4 1
|Матковский Аркадий 7 1
|Суханова Виктория 1 1
|Чекмарев Шамиль 14 1
|Шебунин Герасим 1 1
|Двинина Олеся 53 1
|Иванищев Роман 3 1
|Ельчанинова Екатерина 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|NEWSru.com 229 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
|Рустелеком ТК 304 1
|РАН - Российская академия наук 1871 2
|РАН ДВО ННЦМБ - Национальный научный центр морской биологии имени А.В. Жирмунского 2 1
|Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 56 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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