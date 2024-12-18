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Иванищев Роман



18.12.2024 МТС: сахалинские школьники узнали об истории Дальнего Востока с помощью манги 1
16.10.2024 МТС передала сахалинским библиотекам продолжение манги об адмирале Невельском 1
10.10.2024 Амурские библиотеки и филиал Морского университета получили в дар от МТС АR-мангу об исследователе Дальнего Востока 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Иванищев Роман и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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