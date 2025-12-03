Разделы

МТС Экосистема МТС МТС Медиа МТС KION КИОН Строки МТС Строки Книжный сервис

МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Строки - МТС Строки - Книжный сервис

КИОН Строки - книжный сервис, в котором можно читать книги, журналы, мангу и комиксы, слушать аудиокниги и подкасты. Собственное издательство «Строки» выпускает оригинальные книги каждую неделю.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


03.12.2025 «Кион Строки» назвали самые популярные за 2025 год книги в России 1
25.11.2025 Онлайн-кинотеатр Kion меняет название на «Кион» 1
25.11.2025 «МТС Медиа» трансформируется в «ON Медиа» 1
18.09.2025 «Строки» и Mamba зафиксировали рост интереса к книгам и анкетам, связанным с темой дружбы среди поколения Z 1
24.07.2025 Аналитика сервиса «Строки»: спрос на книги об авторском праве вырос на фоне дискуссий об ИИ 2
16.06.2025 Библиотеки Красноярска и Норильска получили в дар от МТС этнокомиксы с дополненной реальностью «Ожившие легенды Севера» 1
18.12.2024 МТС: сахалинские школьники узнали об истории Дальнего Востока с помощью манги 1
16.10.2024 МТС передала сахалинским библиотекам продолжение манги об адмирале Невельском 1
11.06.2024 МТС объявляет о назначении Софьи Митрофановой на должность генерального директора «МТС Медиа» 2
16.05.2024 МТС объединила развлекательные сервисы в холдинге «МТС Медиа» 2
28.04.2023 МТС добавила скорости Казанскому Кремлю к туристическому сезону 1

Публикаций - 11, упоминаний - 14

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14182 7
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 963 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 495 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Лейбл 20 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 53 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 49 2
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 23 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 267 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 224 1
Казанский кремль - музейный комплекс 9 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4785 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1464 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 74 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 908 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
ГУНБ Красноярского края - Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края 2 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57194 6
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1477 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73009 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12245 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25655 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9289 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6142 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17085 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5856 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22991 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28923 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2636 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 1
Podcasts - Подкастинг 295 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8763 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1847 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31643 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3072 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 846 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1978 1
Оцифровка - Digitization 4924 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18012 1
Сервис знакомств - Сайты знакомств - Онлайн-знакомства - Dating - Дейтинг 95 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 248 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 84 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 90 2
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 140 1
Бальмонт Елена 5 2
Иванищев Роман 3 2
Чекмарев Шамиль 30 2
Красильникова Наталья 3 1
Ельчанинова Екатерина 2 1
Фролова Ксения 1 1
Шишова Елена 1 1
Шакиров Марат 61 1
Булгаков Михаил 16 1
Митрофанова Софья 15 1
Ярмольник Леонид 5 1
Николаев Вячеслав 103 1
Егошин Сергей 87 1
Савельева Татьяна 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 156582 6
Тихий океан - Охотское море - Амур - Сунгари - река 39 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2942 2
Япония 13542 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 983 2
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Кайеркан 20 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3189 1
Армения - Республика 2368 1
Беларусь - Белоруссия 6020 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18539 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3250 1
Польша - Республика 2000 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3045 1
Украина 7788 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14481 1
Азия - Азиатский регион 5743 1
Бельгия - Королевство 1169 1
Россия - ЦФО - Костромская область 432 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 983 1
Земля - планета Солнечной системы 10653 1
Россия - ДФО - Амурская область 845 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1301 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Курильский архипелаг - Кунашир - Итуруп - Парамушир 103 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Николаевск-на-Амуре 13 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1534 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1302 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 820 1
Россия - УФО - Тюменская область 1251 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 936 1
Россия - Крайний Север 315 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1811 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 268 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 90 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Снежногорск 18 1
Южная Корея - Республика 6855 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31830 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3165 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2963 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1741 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54945 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11424 2
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 142 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6954 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6390 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2914 1
Всероссийская перепись населения 185 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 255 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5826 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4401 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4937 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 157 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404586, в очереди разбора - 733438.
Создано именных указателей - 186442.
