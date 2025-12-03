Получите все материалы CNews по ключевому слову
МТС Экосистема МТС МТС Медиа МТС KION КИОН Строки МТС Строки Книжный сервис
КИОН Строки - книжный сервис, в котором можно читать книги, журналы, мангу и комиксы, слушать аудиокниги и подкасты. Собственное издательство «Строки» выпускает оригинальные книги каждую неделю.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Бальмонт Елена 5 2
|Иванищев Роман 3 2
|Чекмарев Шамиль 30 2
|Красильникова Наталья 3 1
|Ельчанинова Екатерина 2 1
|Фролова Ксения 1 1
|Шишова Елена 1 1
|Шакиров Марат 61 1
|Булгаков Михаил 16 1
|Митрофанова Софья 15 1
|Ярмольник Леонид 5 1
|Николаев Вячеслав 103 1
|Егошин Сергей 87 1
|Савельева Татьяна 2 1
|НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404586, в очереди разбора - 733438.
Создано именных указателей - 186442.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.