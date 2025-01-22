Двинина Олеся

МТС расширила покрытие LTE в пригороде Белогорска 1

МТС построила ВОЛС к Зейскому водохранилищу 1

МТС прокачала сеть в старинном селе зейских золотодобытчиков 1

Амурские компании в лидерах по использованию отечественного облачного ПО 1

Школьники Свободного начали учебный год с гигабитным интернетом МТС 1

МТС добавила скорости LTE на станции Ерофей Павлович 1

МТС разогнала мобильный интернет в Шимановске ко Дню города 1

Цифровой гид МТС проведет туристов по лучшим местам Амурской области 1

МТС вдвое ускорила мобильный интернет в селах Возжаевка и Амурское 1

МТС увеличила на треть скорости мобильного интернета в Февральске и Соловьевске 1

К сезону летних покупок МТС ускорила мобильный интернет в районе популярного благовещенского ТРЦ 1

МТС подключила Чигиринскую усадьбу к скоростному мобильному интернету 1

МТС добавила скоростей мобильному интернету на транспортном узле Транссиба 1

МТС разогнала мобильный интернет в медовой столице Приамурья 1

К началу полевого сезона МТС подключила к своей сети пять сел в Серышевском округе 1

МТС к сезону отпусков усилила сеть на железнодорожной станции Завитая 1

МТС подключила к сети LTE амурский север 1

МТС прокачала сеть LTE для жителей малоэтажных домов на севере Свободного 1

МТС обеспечила связью музей истории БАМа в Тынде 1

МТС оцифровало старейшее приамурское село на границе с Китаем 1

МТС запустила сеть LTE в шести поселках Амурской области 1

МТС ускорила интернет на родине амурского паркета 1

МТС ускорила интернет в туристическом сердце Благовещенска 1

МТС подключила к скоростному интернету 16 многоэтажек Свободного 1

МТС ускорила мобильный интернет в Тынде 1

МТС оцифровала площадку нового логистического терминала в селе Ровное 1

МТС разогнала мобильный интернет в спальных районах Благовещенска 1