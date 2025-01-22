Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166239
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70411
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

Двинина Олеся



22.01.2025 МТС улучшила покрытие сети в городе Белогорске – логистическом центре Амурской области 1
10.12.2024 МТС улучшила сеть LTE для посетителей физкультурно-оздоровительного комплекса 1
21.11.2024 МТС расширила покрытие LTE в пригороде Белогорска 1
15.11.2024 МТС построила ВОЛС к Зейскому водохранилищу 1
01.11.2024 МТС прокачала сеть в старинном селе зейских золотодобытчиков 1
24.10.2024 Амурские компании в лидерах по использованию отечественного облачного ПО 1
18.10.2024 МТС завершила модернизацию телеком-инфраструктуры в Свободном 1
10.10.2024 Амурские библиотеки и филиал Морского университета получили в дар от МТС АR-мангу об исследователе Дальнего Востока 1
25.09.2024 МТС модернизировала телеком-инфраструктуру для будущего семеноводческого центра в пригороде Белогорска 1
13.09.2024 Школьники Свободного начали учебный год с гигабитным интернетом МТС 1
05.09.2024 МТС добавила скорости LTE на станции Ерофей Павлович 1
29.08.2024 МТС модернизировала LTE-сеть в Серышево для жителей и транзитных перевозчиков 1
16.08.2024 МТС разогнала мобильный интернет в Шимановске ко Дню города 1
15.08.2024 Цифровой гид МТС проведет туристов по лучшим местам Амурской области 1
30.07.2024 МТС вдвое ускорила мобильный интернет в селах Возжаевка и Амурское 1
16.07.2024 МТС увеличила на треть скорости мобильного интернета в Февральске и Соловьевске 1
03.07.2024 МТС добавила скоростей 4G-интернета самому северному поселку Приамурья 1
28.06.2024 К сезону летних покупок МТС ускорила мобильный интернет в районе популярного благовещенского ТРЦ 1
19.06.2024 МТС подключила Чигиринскую усадьбу к скоростному мобильному интернету 1
06.06.2024 МТС: амурчане в лидерах среди отдыхающих в Приморском крае 1
05.06.2024 МТС добавила скоростей мобильному интернету на транспортном узле Транссиба 1
30.05.2024 МТС разогнала мобильный интернет в медовой столице Приамурья 1
23.05.2024 МТС подключила санаторий «Бузули» к сети 4G 1
07.05.2024 К началу полевого сезона МТС подключила к своей сети пять сел в Серышевском округе 1
02.05.2024 МТС к сезону отпусков усилила сеть на железнодорожной станции Завитая 1
17.04.2024 МТС подключила к сети LTE амурский север 1
29.02.2024 МТС подключила жителей микрорайонов «Подсолнухи» и «Солнечный» к гигабитному интернету 1
22.02.2024 Дальневосточный ритейлер перенес ИТ-инфраструктуру в облако CloudMTS 1
26.01.2024 МТС прокачала сеть LTE для жителей малоэтажных домов на севере Свободного 1
12.01.2024 МТС обеспечила связью музей истории БАМа в Тынде 1
21.12.2023 МТС подключила к сети LTE село казаков-первопоселенцев на Амуре 1
30.11.2023 МТС оцифровало старейшее приамурское село на границе с Китаем 1
23.11.2023 МТС запустила сеть LTE в шести поселках Амурской области 1
14.11.2023 МТС ускорила интернет на родине амурского паркета 1
03.11.2023 МТС ускорила интернет в туристическом сердце Благовещенска 1
27.10.2023 МТС подключила к скоростному интернету 16 многоэтажек Свободного 1
25.09.2023 МТС ускорила мобильный интернет в Тынде 1
07.09.2023 МТС оцифровала площадку нового логистического терминала в селе Ровное 1
16.08.2023 МТС разогнала мобильный интернет в спальных районах Благовещенска 1
03.08.2023 МТС ускорила мобильный интернет в Прогрессе 1

Публикаций - 53, упоминаний - 53

Двинина Олеся и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12558 52
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 2
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 52 1
Совинтех - Современные информационные технологии 38 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 5
МТС Трэвел - MTS Travel 287 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 119 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Газпром - Амурский ГПЗ - Амурский газоперерабатывающий завод 7 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
Сибур Холдинг - Сибур АГХК - Амурский ГХК - Амурский газохимический комплекс 7 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65982 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50420 41
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7623 39
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27848 31
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8127 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 24
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15860 23
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 21
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5252 20
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2539 19
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 19
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 19
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7986 18
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10497 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20604 11
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 8
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24456 7
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2647 7
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15716 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9370 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6937 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24127 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7575 4
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3463 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17064 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 3
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 635 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12521 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 2
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2123 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2968 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5172 7
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 78 5
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1791 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
МТС Big Data 265 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 153 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 197 1
МТС Роутер - МТС Домашний интернет 36 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 203 1
Новые облачные технологии - МойОфис 779 1
Сидоров Федор 1 1
Земнухов Денис 19 1
Кузнецов Ефим 1 1
Белошейкин Максим 1 1
Киреева Екатерина 1 1
Иванищев Роман 3 1
Ельчанинова Екатерина 2 1
Россия - ДФО - Амурская область 734 52
Россия - РФ - Российская федерация 144240 27
Беларусь - Белоруссия 5665 19
Армения - Республика 2280 15
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2668 14
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 205 11
Россия - ДФО - Амурская область - Тындинский район - Тында 48 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17030 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 6
Россия - ДФО - Амурская область - Белогорск 53 6
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1159 5
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 564 5
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 4
Россия - ДФО - Амурская область - Сковородинский муниципальный район - Сковородино 20 4
Россия - ДФО - Амурская область - Зейский район - Зея 15 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43168 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 3
Россия - ДФО - Хабаровский край 873 3
Россия - ДФО - Амурская область - Шимановск 21 3
Россия - ДФО - Амурская область - Райчихинск 10 3
Россия - ДФО - Амурская область - Селемджинский район - Февральск 10 3
Россия - СФО - Иркутская область 1089 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 878 2
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 314 2
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 149 2
Россия - ДФО - Амурская область - Магдагачинский район - Магдагачи 10 2
Россия - ДФО - Амурская область - Новобурейск 4 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 1
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 122 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 1
Япония 13284 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 463 1
Бутан - Королевство 31 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 77 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Балтийск 35 1
Москва - ЗАО - Рублёвское шоссе - Рублёво-Успенское шоссе А106 - Рублёвка - Звенигородский тракт - Царская дорога или дорога царей богоизбранных 47 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6156 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18464 9
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2389 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29025 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9789 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4991 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5098 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1624 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5352 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6963 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2641 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 853 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2366 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51020 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2582 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 2
Зоология - наука о животных 2604 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3418 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 547 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8652 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9928 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4795 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1899 1
Экзамены 429 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 588 1
Пропан - propanum 18 1
Античность - Древняя Греция 95 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 220 1
Юность - радиостанция 40 1
АмГУ - Амурский государственный университет 7 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще