МТС подключила Чигиринскую усадьбу к скоростному мобильному интернету

ПАО «МТС» сообщает об улучшении покрытия LTE сети в коттеджном микрорайоне Благовещенска. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета у жителей Чигиринской усадьбы выросла на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС модернизировала телеком-оборудование, расширив емкость сети LTE. Качественный голосовой сигнал и скоростной мобильный интернет даже в часы пиковых нагрузок на сеть стал доступен домохозяйствам, расположенным на улицах Прохладная, Казачья, Благополучия, Графская, Дворянская и в восточной части микрорайона.

Обновленные скорости мобильного интернета позволяют собственникам жилых домов, дачникам и садоводам просматривать тематические видео о выращивании овощей и ягод, рассказывать о своих агроуспехах в личном блоге или вести стримы о лайфхаках ведения загородного хозяйства, а в обеденное время отдыхать за просмотром фильмов онлайн, общением в соцсетях или совершать покупки на маркетплейсах.

«Летом благовещенцы, как и жители других крупных городов, предпочитают больше времени проводить загородом на дачах. В этот период мы фиксируем рост интернет-трафика в садоводческих товариществах, дачных микрорайонах города, собственники которых не хотят оставаться без привычных цифровым сервисов, используемых в повседневной городской жизни. Благодаря проведенным работам наши клиенты смогут выходить в сеть на комфортных интернет-скоростях», - сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Ранее МТС модернизировала телеком-оборудование и перевела архаичные частоты 3G на современный стандарт мобильной связи 4G (LTE) в Райчихинске, Завитинске, Архаре, Новобурейский и Февральск, а также к сети МТС были подключены малые села в Серышевском, Свободненском, Зейском и Завитинском округах.