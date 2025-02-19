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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ДФО Амурская область Райчихинск

Россия - ДФО - Амурская область - Райчихинск


19.02.2025 МТС провела масштабное обновление LTE-сети в крупных населенных пунктах Амурской области 1
03.07.2024 МТС добавила скоростей 4G-интернета самому северному поселку Приамурья 1
19.06.2024 МТС подключила Чигиринскую усадьбу к скоростному мобильному интернету 1
14.02.2024 «МегаФон» улучшил мобильный интернет в 100 городах и селах Приамурья 1
14.11.2023 Интернет-скорости выросли почти для 30 тыс. жителей Амурской области 1
26.05.2023 МТС подключила сеть медицинских центров Амурской области к облачному видеонаблюдению 1
10.06.2010 Начало июня: умные дома будут строить в регионах 1
03.06.2010 В жилых домах Амурской области установят счетчики ресурсов ЖКХ 1
13.06.2007 Над Амурской областью пронесся ураган 1
08.07.2004 "Дальсвязь" начинает строительство ВОЛС в Амурской области 1
14.05.2004 "Дальсвязь" начала эксплуатацию мультисервисной сети в Амурской области 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12746 3
МегаФон 8940 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 2
Cisco Systems 5122 1
Ниеншанц 122 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2520 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 1
Администрация Барнаула 15 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20738 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8268 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27950 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7773 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9389 2
Умные платформы 1698 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3997 2
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 298 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13261 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2927 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7408 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1630 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8500 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5746 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24265 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16007 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2855 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30934 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12605 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2897 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7057 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6834 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1762 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4048 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21266 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3745 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 519 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1570 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 994 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 537 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3458 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 1
LEED Standart - The Leadership in Energy & Environmental Design 23 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12022 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24567 1
Микрофон - Microphone 2515 1
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Россия - ДФО - Амурская область 741 10
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 205 7
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Россия - РФ - Российская федерация 145271 3
Россия - ДФО - Амурская область - Тындинский район - Тында 48 3
Россия - ДФО - Амурская область - Екатеринославка 6 2
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52212 1
Европа 21805 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 1
Швеция - Королевство 3625 1
Финляндия - Финляндская Республика 3610 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17472 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3968 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 611 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2435 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2681 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 444 1
Россия - СФО - Иркутская область 1106 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 429 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 919 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1291 1
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Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 314 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 78 1
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Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 682 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16380 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4844 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1909 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13626 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18646 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2669 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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