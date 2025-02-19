Россия ДФО Амурская область Райчихинск
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12746 3
|МегаФон 8940 2
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 2
|Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 2
|Cisco Systems 5122 1
|Ниеншанц 122 1
|Обращения граждан 229 1
|Двинина Олеся 56 3
|Дудкин Максим 27 2
|Швец Дмитрий 4 1
|Пасеков Владимир 24 1
|Орлов Степан 11 1
|Ресин Владимир 8 1
|Утоплов Валерий 2 1
|Земнухов Денис 19 1
|Альев Владимир 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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