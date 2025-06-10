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Земнухов Денис


УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 «МегаФон» расширил покрытие 4G на участках автотрассы «Амур» 1
12.12.2024 Пригород Шимановска «МегаФон» подключил к 4G 1
15.11.2024 «МегаФон» расширил покрытие LTE в Шимановске и Широком 1
21.10.2024 Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro 1
16.10.2024 В Амурской области «МегаФон» усилил LTE-связь 1
26.09.2024 Жители и гости Поляны на связи с «МегаФоном» 1
27.06.2024 К сезону отпусков «МегаФон» увеличил емкость сети в аэропорту Благовещенска 1
27.03.2024 Innostage поможет Министерству цифрового развития и связи Амурской области повысить информационную безопасность региона 1
14.02.2024 «МегаФон» улучшил мобильный интернет в 100 городах и селах Приамурья 1
14.12.2023 В Приамурье 10 малых сел «Мегафон» подключил к 4G 1
14.11.2023 Интернет-скорости выросли почти для 30 тыс. жителей Амурской области 1
30.10.2023 В Свободном и Циолковском «Мегафон» улучшил связь за счет рефарминга 1
08.09.2023 В северных городах Приамурья ускорили мобильный интернет 1
09.08.2023 Сеть 4G расширили на стройплощадке Амурского ГХК 1
02.08.2023 «Мегафон» ускорил интернет для энергетиков и железнодорожников на севере Приамурья 1
07.06.2023 В селах на берегу Зеи мобильный интернет 4G стал быстрее 1
11.04.2023 «Мегафон» улучшил 4G-связь в Амурской области 1
28.03.2023 МТС ускорила интернет для пациентов и медиков в пригороде Свободного 1
01.03.2023 «Мегафон» модернизировал связь 4G в Новокиевском Увале Амурской области 1
22.01.2008 Прорыв: линуксоиды победили Microsoft на Амуре 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Земнухов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9323 16
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 7
Microsoft Corporation 24874 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13291 1
Цифровые Привычки 35 1
InnoSTage - Инностейдж 162 1
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 63 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 422 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 1
Сибур Холдинг - Сибур АГХК - Амурский ГХК - Амурский газохимический комплекс 7 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 364 1
Международный аэропорт Благовещенск имени Н. Н. Муравьёва-Амурского 4 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4432 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 218 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5076 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53197 18
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8676 16
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8163 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28309 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21177 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13848 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 9
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4010 8
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2973 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7521 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8395 7
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1119 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7519 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24952 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3691 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16433 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1534 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9472 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7844 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24759 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1716 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26088 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12882 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30661 2
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6916 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12929 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1516 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20911 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2962 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1795 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7543 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21901 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14115 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14050 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3734 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5168 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16269 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7695 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29206 1
Microsoft Windows 15927 1
Linux OS 10271 1
Microsoft Office 3826 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 496 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5465 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 260 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 72 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 50 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1341 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1683 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 754 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 27 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 83 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1808 1
Дудкин Максим 28 14
Новодворский Алексей 109 1
ШиряеваТатьяна 1 1
Двинина Олеся 63 1
Гузаиров Айдар 58 1
Россия - ДФО - Амурская область 781 19
Россия - РФ - Российская федерация 149593 10
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 213 4
Россия - ДФО - Амурская область - Тындинский район - Тында 48 4
Россия - ДФО - Амурская область - Магдагачинский район - Магдагачи 11 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2757 1
Россия - ДФО - Амурская область - Сковородинский муниципальный район - Сковородино 23 1
Россия - Владимировка 5 1
Россия - ДФО - Амурская область - Райчихинск 12 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1229 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Узловский район - Узловая 29 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1176 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 907 1
Россия - СФО - Кемеровская область 945 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14268 1
Россия - ДФО - Амурская область - Зейский район - Зея 17 1
Россия - ДФО - Амурская область - Екатеринославка 6 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1182 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 367 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5259 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52775 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30297 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6591 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10210 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5682 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9107 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2509 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2486 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14184 2
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 256 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5354 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7404 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 528 1
Энергетика - Energy - Energetically 5256 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3637 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5737 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2509 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 702 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11277 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16752 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7979 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5770 1
Аудит - аудиторский услуги 2829 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2697 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1005 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9182 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1753 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19299 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6181 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1746 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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