В селах на берегу Зеи мобильный интернет 4G стал быстрее

В населенных пунктах на берегу одной из самых крупных рек Амурской области мобильный интернет 4G стал быстрее. В Волково, Владимировке и Усть-Ивановке после модернизации сети LTE «Мегафона» скорость в смартфонах пользователей увеличилась на 60%. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры компании запустили дополнительные слои LTE на четырех базовых станциях. Это позволило повысить скорость передачи данных и расширить территорию покрытия сети 4G. Населенные пункты расположены рядом с дорогами регионального значения, поэтому высокоскоростным интернетом могут воспользоваться не только местные жители, но и путешественники-автомобилисты.

Благодаря техническим улучшениям около 5500 жителей Владимировки, Волково и Усть-Ивановки на комфортных интернет-скоростях пользуются цифровыми сервисами: звонят через мессенджеры, общаются по видеосвязи, смотрят фильмы и слушают музыку в потоковом формате.

В летний период в этих селах нагрузка на мобильную сеть вырастает – многие жители Благовещенска в выходные и праздники приезжают сюда навестить родственников или провести время на даче. В такие дни пользователи через свои смартфоны в среднем прокачивают на 20% больше данных, чем в будни.

«Модернизация оборудования базовых станций ведется с опорой на пользовательскую активность. Пригород Благовещенска сегодня является точкой роста мобильного трафика абонентов Амурской области. Развитие сети 4G дает возможность благовещенцам не отказываться от цифровых привычек даже за пределами города. Постоянные жители Волково, Владимировки и Усть-Ивановки смогут активнее использовать мобильные интернет в повседневной жизни», – сказал директор «Мегафона» в Амурской области Максим Дудкин.

«Села в пригороде Благовещенска развиваются в направлении сельского хозяйства, здесь идет активное жилищное строительство, как индивидуальное, так и в рамках различных государственных программ. Модернизация телеком-инфраструктуры и улучшение качества мобильной связи делает эти территории привлекательными для постоянного проживания, помогает бизнесу оперативно решать текущие задачи. Жителям важно иметь качественную мобильную связь, чтобы решать важные бытовые вопросы без выезда в город», – отметил министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.