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Цифровые Привычки

Цифровые Привычки


23.12.2024 Клиенты Т2 заказали более 1 млн проверок утечки персональных данных от «Солара» 1
15.11.2024 Интернет в глубинке: как используют 4G в селах и хуторах Кубани и Адыгеи 1
23.08.2024 «МегаФон» расширил покрытие сети 4G в спальных районах Петропавловска 1
08.08.2024 «МегаФон»: аналитики назвали самые популярные фестивали среди курганцев 1
11.07.2024 Россияне стали чаще пользоваться цифровыми финансовыми сервисами ​ 1
17.05.2024 В двух селах Хабаровского края «разогнался» 4G «МегаФона» 1
16.05.2024 «МегаФон» улучшил связь 4G для дачников Южно-Сахалинска 1
16.02.2024 «МегаФон» расширил покрытие сети 4G на популярном горнолыжном комплексе Хехцир 1
31.01.2024 «МегаФон» расширил покрытие сети 4G в Хабаровске и 11 районах края 1
25.01.2024 «МегаФон» усилил сигнал LTE в трех приморских селах 1
15.12.2023 «Лаборатория Касперского» проанализировала цифровые привычки детей и взрослых 2
01.11.2023 В Kaspersky Safe Kids появились новые возможности управления экранным временем 1
25.10.2023 «Лаборатория Касперского»: половина родителей дает детям советы по кибербезопасности, которым сами не следуют 1
19.10.2023 Скорость и покрытие стали лучше в столице и восьми районах Хабаровского края 1
06.10.2023 «Мегафон» улучшил связь 4G в 53 населенных пунктах Сахалина 1
26.07.2023 4G-интернет стал надежнее для 60% населения Еврейской автономии 1
21.06.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G в сибирском городе солеваров 1
07.06.2023 В селах на берегу Зеи мобильный интернет 4G стал быстрее 1
15.03.2023 Более половины россиян отметили, что гаджеты формируют полезные привычки: среди них пристрастие к обучению и мониторинг физической активности 1
30.12.2022 Поставщики ИТ для финсектора ставят новые рекорды и антирекорды 1
04.10.2022 В России зафиксировано первое в истории сокращение мобильного трафика. Причины 1
28.08.2020 Сбербанк раздал 3 миллиарда Java-разработчикам. Кому достались деньги 2
29.07.2020 Приложение Microsoft Family Safety доступно для скачивания на iOS и Android 1
09.04.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила черный рынок цифровых двойников 1

Публикаций - 24, упоминаний - 26

Цифровые Привычки и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 13
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 3
Корус Консалтинг ГК 1217 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 2
Ростелеком 9701 2
Diasoft - Диасофт 870 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Цифра ГК 2426 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 127 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Техно-Диасофт 6 1
Айтеко ИЦ - Айтеко Инновационный центр 17 1
GeekSource - Гиксорс - Анкор Финтек - Ancor FinTech 6 1
iFellow - АйФэлл 42 1
Smart IT - Смарт АйТи 1 1
INNO Consulting - ИННО Консалтинг 2 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 43 1
Premium IT solution - Премиум ИТ солюшен 2 1
Microsoft Corporation 24625 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Telegram Group 1983 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 41 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 43 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 39 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 1
Softline - Софтлайн 2811 1
ИКС 318 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
eKassir - Екассир Банковские Системы 26 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Никола-Ленивец - ландшафтный арт-парк 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 22
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 11
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 10
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 9
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 8
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 6
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 4
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EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 3
Оповещение и уведомление - Notification 4608 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 3
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12740 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1184 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 275 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 501 1
Apple iOS 7809 3
Google Android 13994 3
Microsoft Windows 15657 3
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 65 3
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 77 2
Apple macOS 2059 2
Oracle Java - язык программирования 3075 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Microsoft Windows 10 1758 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
ByteDance - TikTok 256 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 341 1
Microsoft Family Safety 5 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 48 1
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 31 1
Kaspersky Safe Browser 27 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Ростелеком - Мой Ростелеком 14 1
Оловянников Дмитрий 39 5
Сиденко Андрей 28 3
Иваницкая Юлия 24 2
Богачев Игорь 180 1
Молодцов Александр 19 1
Хачиян Александр 5 1
Самойлов Андрей 8 1
Ложкин Сергей 43 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
Беляевский Владимир 11 1
Дуров Павел 291 1
Моргунов Денис 1 1
Евтушенко Алексей 40 1
Прозоров Денис 10 1
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Земнухов Денис 19 1
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Калашникова Людмила 15 1
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Дегтярев Михаил 10 1
Горбатов Юрий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 15
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
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Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 314 1
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Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 205 1
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Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 2
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Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 1
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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