Цифровые Привычки
Цифровые Привычки и организации, системы, технологии, персоны:
|Оловянников Дмитрий 39 5
|Сиденко Андрей 28 3
|Иваницкая Юлия 24 2
|Богачев Игорь 180 1
|Молодцов Александр 19 1
|Хачиян Александр 5 1
|Самойлов Андрей 8 1
|Ложкин Сергей 43 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
|Беляевский Владимир 11 1
|Дуров Павел 291 1
|Моргунов Денис 1 1
|Евтушенко Алексей 40 1
|Прозоров Денис 10 1
|Минченко Сергей 4 1
|Козлов Денис 9 1
|Сидорова Наталья 5 1
|Дудкин Максим 27 1
|Земнухов Денис 19 1
|Горелова Марина 6 1
|Соколова Галина 1 1
|Путин Владимир 3171 1
|Думикян Арсен 18 1
|Калашникова Людмила 15 1
|Матвиенко Роман 30 1
|Дегтярев Михаил 10 1
|Горбатов Юрий 5 1
|Известия ИД 624 1
|Ведомости 996 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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