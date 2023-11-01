В Kaspersky Safe Kids появились новые возможности управления экранным временем

В обновлённой версии решения родительского контроля Kaspersky Safe Kids дети в один клик могут запрашивать дополнительное время на использование устройства. Теперь родителям не нужно добавлять его вручную в настройках — вместо этого достаточно одобрить или отклонить запрос ребёнка, нажав на уведомление. Новый функционал призван облегчить взаимодействие между детьми и родителями в рамках приложения.

По данным опроса «Лаборатории Касперского», начиная с семи лет большинство детей проводит в интернете более часа в день. Родители часто видят проблему в количестве времени, которое подрастающее поколение уделяет гаджетам, и пытаются её решить. Так, стараются ограничить время в интернете своему ребёнку 63% опрошенных взрослых.

Дети могут запрашивать дополнительное время прямо на главном экране приложения. При этом им не нужно выбирать новый временной промежуток — взрослые сами могут его настроить. Кроме того, на главном экране в родительской версии решения доступна подробная и наглядная статистика использования дополнительного времени.

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Новая опция доступна родителям и детям, которые пользуются Android-устройствами, либо когда у взрослого гаджет на iOS, а у ребёнка — на Android, а также пользователям macOS и Windows. В будущем функционал планируется расширить, чтобы им смогли воспользоваться все владельцы iOS-девайсов.

«Прежде чем давать ребёнку смартфон или планшет, стоит позаботиться о настройках, в том числе тех, что помогают ограничивать время, которое дети проводят с гаджетами. Программы родительского контроля могут оказаться удобным помощником в развитии позитивных цифровых привычек. Но при этом родителям важно сочетать настройки с объяснением, почему они так поступают, а ещё — самим следовать тем правилам, которые устанавливают в семье. К слову, больше половины детей в рамках нашего опроса отметили, что их родители много времени проводят в смартфонах или за компьютером», — сказал Андрей Сиденко, ведущий эксперт Kaspersky Safe Kids.