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Сиденко Андрей



21.01.2025 Тренажеры «Лаборатории Касперского» для проекта «Урок цифры» за первую неделю прошли 2 млн раз 1
10.12.2024 Бонусный фишинг: «Лаборатория Касперского» обнаружила схему кражи данных у юных геймеров 1
10.10.2024 «Лаборатория Касперского»: 30% детей в России играют в онлайн-игры, которые не подходят им по возрасту 1
05.09.2024 Исследование: каждый второй ребёнок в России считает, что его родители проводят слишком много времени с гаджетами 1
18.07.2024 Тайное не становится явным: каждый второй ребенок скрывал от родителей, чем занимается в сети 1
31.05.2024 Эксперты «Лаборатории Касперского» и сервиса «Сферум» рассказали о форматах общения детей в Сети 1
29.05.2024 Российские вузы атакованы хакерами в самом преддверии приемной кампании 1
22.05.2024 19% детей жалели о некоторых своих публикациях в сети 1
19.01.2024 «Лаборатория Касперского» назвала неклассические источники онлайн-угроз для детей в 2024 году 1
15.12.2023 «Лаборатория Касперского» проанализировала цифровые привычки детей и взрослых 1
01.11.2023 В Kaspersky Safe Kids появились новые возможности управления экранным временем 1
25.10.2023 «Лаборатория Касперского»: половина родителей дает детям советы по кибербезопасности, которым сами не следуют 1
08.06.2023 Треть родителей в России волнует проблема детской цифровой зависимости 1
31.03.2023 Приобщают и защищают: названы самые популярные первые гаджеты у детей и инструменты обеспечения их онлайн-безопасности 1
24.10.2022 «Лаборатория Касперского»: почти половина родителей знает пароли от аккаунтов своих детей в соцсетях 1
29.08.2022 Пишут в ночи и не следят за историей сообщений: что россиянам не нравится в родительских чатах 1
15.08.2022 Исследование: почти четверть заявок в друзья в соцсетях дети получают от взрослых пользователей 1
18.01.2022 «Мойофис» выпустил обновленное и дополненное пособие по цифровой грамотности для школьников 1
20.10.2021 «Лаборатория Касперского»: почти 30% родителей в России считают, что некоторые видеоигры делают детей жестокими 1
26.04.2021 Исследование: каждый третий подросток никому не рассказывал о кибербуллинге из-за чувства стыда 1
13.04.2021 «Лаборатория Касперского»: каждая третья семья докупала устройства или брала их в аренду для обучения на «дистанционке» 1
23.03.2021 «Лаборатория Касперского» оценила итоги вынужденной «дистанционки» для школьников 1
26.08.2020 Kaspersky Safe Kids поможет обезопасить детей от нежелательного контента на YouTube 1
26.08.2020 «Лаборатория Касперского» и «Яндекс.Учебник» разработают модуль по ИБ для школьных учителей 1
06.04.2020 «Лаборатория Касперского»: российские дети стали больше интересоваться новостями 1
05.03.2020 «Лаборатория Касперского» научит российских школьников основам ИБ на «Уроке цифры» 1
06.12.2019 «Лаборатория Касперского»: половина родителей считает, что интернет препятствует нормальному общению в семье 1
01.11.2019 «Лаборатория Касперского» представила итоги опроса родителей об интернет-жизни их детей 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Сиденко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 27
Цифровые Привычки 24 3
Yandex - Яндекс 7343 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Telegram Group 1984 2
8213 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
Roblox Corporation 39 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2345 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 238 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 17
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10497 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7575 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17064 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24126 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4979 6
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9182 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6935 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1899 4
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 4
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1939 4
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 766 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12600 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7551 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10966 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12521 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3913 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16133 2
Оповещение и уведомление - Notification 4609 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12743 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 275 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7986 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 230 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6220 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 502 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15858 1
Кнопочное управление 556 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13803 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 1
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 65 10
Apple iOS 7809 5
Microsoft Windows 15659 5
Google Android 13994 4
Apple macOS 2059 4
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 37 4
Google YouTube - Видеохостинг 2747 3
Kaspersky Safe Browser 27 3
Яндекс.Учебник 48 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1791 2
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 132 1
Codewards - Кодвардс - образовательная платформа 6 1
Новые облачные технологии - МойОфис 779 1
Новые облачные технологии - МойОфис Азбука 13 1
Яндекс - Я Учитель - онлайн-тестирование 7 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 1
Kaspersky Password Manager - Kaspersky Password Checker 25 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 191 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 225 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 97 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 155 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 79 1
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 62 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 153 1
WhatsApp Messenger 1082 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 129 1
Бочкова Ольга 5 3
Солдатова Галина 13 2
Ковнир Евгений 75 1
Лурье Евгений 3 1
Марданов Сергей 18 1
Гиацинтова Светлана 18 1
Савицкая Ирина 5 1
Карташова Людмила 1 1
Левченко Ирина 1 1
Лукина Ирина 1 1
Уваров Сергей 33 1
Пашков Алексей 14 1
Трахов Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3099 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2722 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 12
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 2
Образование в России 2192 2
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 2
Азартные игры - Казино 320 1
Физика - Physics - область естествознания 2643 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 348 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9928 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Аренда 2416 1
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Увлечения и хобби - Hobbies 364 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 325 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4795 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 867 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 399 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1062 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 179 1
Информатика - computer science - informatique 1054 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 221 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 138 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 1
EULA - End-User License Agreement - Лицензионное соглашение с конечным пользователем - Пользовательское соглашение 44 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 172 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 613 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1514 2
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 31 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 31 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 21 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 48 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 4
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 22 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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