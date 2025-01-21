Сиденко Андрей
Сиденко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2345 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 2
|Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 238 1
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
|Бочкова Ольга 5 3
|Солдатова Галина 13 2
|Ковнир Евгений 75 1
|Лурье Евгений 3 1
|Марданов Сергей 18 1
|Гиацинтова Светлана 18 1
|Савицкая Ирина 5 1
|Карташова Людмила 1 1
|Левченко Ирина 1 1
|Лукина Ирина 1 1
|Уваров Сергей 33 1
|Пашков Алексей 14 1
|Трахов Игорь 1 1
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