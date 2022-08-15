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Исследование: почти четверть заявок в друзья в соцсетях дети получают от взрослых пользователей

Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», заявки на добавление в друзья от незнакомых людей получают в социальных сетях большинство российских детей (79%). В 23% случаев это заявки от взрослых, самый частый такой ответ — в группе детей 7-10 лет. В целом почти каждый второй ребёнок (49%) знакомится с новыми людьми в социальных сетях, и больше трети из них (36%) потом встречаются с новыми знакомыми в реальности.

Несмотря на то, что в 7-10 лет у 88% детей уже есть собственный смартфон или планшет, родители не всегда интересуются, чем те делятся в Сети. Однако юные пользователи размещают довольно много личных данных. Так, почти половина указывает в социальных сетях свой настоящий возраст и рассказывает о своих увлечениях, больше четверти (27%) отмечают номер школы, 13% выкладывают фотографии, на которых видно обстановку квартиры, 12% указывают имена родственников (родителей), а 10% и вовсе публикуют номер мобильного телефона.

«Родители беспокоятся о том, сколько времени дети проводят в Сети, но не всегда обращают внимание на то, что они там делают и с кем общаются. Одна из угроз для детей — онлайн-груминг. Это попытка установить доверительные отношения с ребёнком, чтобы получить приватные фотографии или видео для шантажа и не только, добиться встречи в реальной жизни, — отметил Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности. — Огромную роль в защите детей от онлайн-груминга играет понимание того, какой цифровой след оставляет ребёнок в сети: что публикует у себя на странице в соцсетях, что известно о нём другим пользователям. К слову, по данным нашего опроса, треть родителей не знают, какая информация об их ребёнке находится в открытом доступе не только в соцсетях, но и в целом в интернете».

«Онлайн-груминг, то есть действия, направленные на сближение с ребёнком с целью получения интимного материала, — это серьёзная проблема. Наши данные подтверждают выводы, сделанные „Лабораторией Касперского“. Действительно, мы обнаружили, что чаще всего под угрозой сексуализированного насилия любого вида, как онлайн, так и в реальности, подвергаются дети 7-12 лет. Часто родителям кажется, что достаточно ограничить общение ребенка с посторонними людьми, и тогда он будет под защитой. Но обширная практика Академии безопасности показывает, что вымогать интимные фотографии и видео могут и взрослые знакомые ребёнка, и его ровесники. Важно проводить всестороннюю профилактику безопасного поведения и общения с детьми уже с дошкольного возраста, чтобы работать на опережение, учить их фильтровать информацию о себе, выстраивать личные границы, не бояться отказывать, отличать опасные предложения и вовремя обращаться за помощью», — сказала Ольга Бочкова, детский психолог, руководитель Академии безопасности Ольги Бочковой.

Компания разработала решение Kaspersky Safe Kids, чтобы обезопасить детей онлайн вне зависимости от того, чем они занимаются — играют, учатся или общаются с друзьями. С его помощью родители могут быть в курсе того, как долго ребёнок находится в интернете, а также ограждать его от нежелательного контента. Кроме того, продукт позволяет определять текущее местоположение ребёнка благодаря функции геолокации, что может быть удобно, если он передвигается по городу один.

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