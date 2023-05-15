Kaspersky Safe Kids

Для борьбы с онлайн-угрозами для детей специалисты «Лаборатории Касперского» рекомендуют сочетать технические и нетехнические меры. К нетехническим в первую очередь относится повышение цифровой грамотности — как детей, так и их родителей, к техническим — программы родительского контроля. Некоторые из них позволяют не только контролировать экранное время и показывать, где находится ребёнок в данный момент времени, но и ограждать от неподходящего по возрасту контента, в том числе на YouTube.