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Kaspersky Safe Kids Родительский контроль
Для борьбы с онлайн-угрозами для детей специалисты «Лаборатории Касперского» рекомендуют сочетать технические и нетехнические меры. К нетехническим в первую очередь относится повышение цифровой грамотности — как детей, так и их родителей, к техническим — программы родительского контроля. Некоторые из них позволяют не только контролировать экранное время и показывать, где находится ребёнок в данный момент времени, но и ограждать от неподходящего по возрасту контента, в том числе на YouTube.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|15.05.2023
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«Лаборатория Касперского» обновила решение для детской онлайн-безопасности Kaspersky Safe Kids
«Лаборатория Касперского» выпустила обновлённую версию решения Kaspersky Safe Kids. Изменился дизайн и интерфейс приложения, в нём появились видео с советами по воспитанию детей, лёгкой настройке приложения и другой полезной для родителей информацией. В ре
|14.01.2021
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Родители Югры получили бесплатные лицензии для Kaspersky Safe Kids
За новогодние каникулы более 1,3 тыс. человек получили новые лицензии для приложения родительского контроля Kaspersky Safe Kids. Срок действия старых лицензий закончился 31 декабря 2020 г. На территории России это первый проект по информационной безопасности детей, интегрированный в цифровую среду ре
|21.12.2020
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Родителям первоклассников Тюмени бесплатно раздадут ключи для Kaspersky Safe Kids
в свое решение «Электронная школа Тюменской области» новую возможность – в своих личных кабинетах родители первоклассников могут получить бесплатный лицензионный ключ программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids. Проект был поддержан губернатором Тюменской области Александром Моором и в настоящий момент курируется департаментом информатизации Тюменской области. Одним из ключевых нап
|26.08.2020
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Kaspersky Safe Kids поможет обезопасить детей от нежелательного контента на YouTube
«Лаборатория Касперского» добавила в свое решение для детской онлайн-безопасности Kaspersky Safe Kids функцию «Безопасный поиск на YouTube». Она дополняет штатные возможности фильтрации видеохостинга, превращая его в еще более безопасный для юных пользователей сервис. Решени
|19.03.2019
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Apple пригрозила изгнать приложение «Лаборатории Касперского» с iPhone и iPad
орпорацию Apple. Она пригрозила удалить из магазина App Store приложение для родительского контроля Kaspersky Safe Kids, размещенное в App Store еще в 2016 г. и успешно через него распространяв
|06.02.2019
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Лаборатория AV-Test признала Kaspersky Safe Kids одним из лучших решений для защиты детей в интернете
Независимая тестовая лаборатория AV-Test проверила эффективность различных решений родительского контроля и в итоге наградила Kaspersky Safe Kids тремя сертификатами Approved. Об этом CNews сообщила «Лаборатория Касперского». Независимые эксперты высоко оценили продукт «Касперского» в блокировке киберугроз и нежелател
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