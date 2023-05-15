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Kaspersky Safe Kids Родительский контроль

Для борьбы с онлайн-угрозами для детей специалисты «Лаборатории Касперского» рекомендуют сочетать технические и нетехнические меры. К нетехническим в первую очередь относится повышение цифровой грамотности — как детей, так и их родителей, к техническим — программы родительского контроля. Некоторые из них позволяют не только контролировать экранное время и показывать, где находится ребёнок в данный момент времени, но и ограждать от неподходящего по возрасту контента, в том числе на YouTube

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15.05.2023 «Лаборатория Касперского» обновила решение для детской онлайн-безопасности Kaspersky Safe Kids

«Лаборатория Касперского» выпустила обновлённую версию решения Kaspersky Safe Kids. Изменился дизайн и интерфейс приложения, в нём появились видео с советами по воспитанию детей, лёгкой настройке приложения и другой полезной для родителей информацией. В ре
14.01.2021 Родители Югры получили бесплатные лицензии для Kaspersky Safe Kids

За новогодние каникулы более 1,3 тыс. человек получили новые лицензии для приложения родительского контроля Kaspersky Safe Kids. Срок действия старых лицензий закончился 31 декабря 2020 г. На территории России это первый проект по информационной безопасности детей, интегрированный в цифровую среду ре
21.12.2020 Родителям первоклассников Тюмени бесплатно раздадут ключи для Kaspersky Safe Kids

в свое решение «Электронная школа Тюменской области» новую возможность – в своих личных кабинетах родители первоклассников могут получить бесплатный лицензионный ключ программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids. Проект был поддержан губернатором Тюменской области Александром Моором и в настоящий момент курируется департаментом информатизации Тюменской области. Одним из ключевых нап
26.08.2020 Kaspersky Safe Kids поможет обезопасить детей от нежелательного контента на YouTube

«Лаборатория Касперского» добавила в свое решение для детской онлайн-безопасности Kaspersky Safe Kids функцию «Безопасный поиск на YouTube». Она дополняет штатные возможности фильтрации видеохостинга, превращая его в еще более безопасный для юных пользователей сервис. Решени
19.03.2019 Apple пригрозила изгнать приложение «Лаборатории Касперского» с iPhone и iPad

орпорацию Apple. Она пригрозила удалить из магазина App Store приложение для родительского контроля Kaspersky Safe Kids, размещенное в App Store еще в 2016 г. и успешно через него распространяв
06.02.2019 Лаборатория AV-Test признала Kaspersky Safe Kids одним из лучших решений для защиты детей в интернете

Независимая тестовая лаборатория AV-Test проверила эффективность различных решений родительского контроля и в итоге наградила Kaspersky Safe Kids тремя сертификатами Approved. Об этом CNews сообщила «Лаборатория Касперского». Независимые эксперты высоко оценили продукт «Касперского» в блокировке киберугроз и нежелател

Публикаций - 69, упоминаний - 73

Kaspersky Safe Kids и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 62
Apple Inc 13156 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
Yandex - Яндекс 9216 8
Google LLC 12690 6
Roblox Corporation 96 6
Epic Games 172 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Цифровые Привычки 69 3
Fortnite 95 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Telegram Group 2940 3
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 165 2
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 2
Life360 3 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
МегаФон 10742 2
Dr.Web - Доктор Веб 1294 2
Microsoft Corporation 25775 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
Gen Digital - Avast Software 184 2
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Nintendo 823 1
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ZTE Corporation 800 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
EPIC Telecom Invest 212 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Яндекс.Лавка 315 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 39 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 1
Ferrari NV 159 1
Loup Ventures 4 1
H&M 25 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 68 1
Scuderia Ferrari Formula 1 21 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
eBay Inc 1640 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Visa International 1993 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 15
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 4
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Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 2
Apple Локатор 87 2
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Google Family Link 9 2
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
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Sports.ru - Спортс.ру 30 1
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BuzzFeed 15 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
Walt Disney Channel 19 1
Warner Bros. - Cartoon Network 23 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
The Verge - Издание 619 1
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Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Ведомости 1466 1
AV-Test Institute 41 2
Fortune Global 100 142 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
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ВШМ - Высшая школа методологии 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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