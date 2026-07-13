Kaspersky Internet Security

Обнаружение ИИ-писем, выявление сотрудников в зоне риска и гибкая маршрутизация: «Лаборатория Касперского» обновила решение для защиты корпоративной почты «Лаборатория Касперского» представила новую версию Kaspersky Security для почтовых серверов. В ней появились расширенные правила анализа — теперь решение выявляет фишинговые письма, созданные с использованием ИИ. Среди других новых функций — ги

Отечественная СУБД Jatoba совместима с Kaspersky Security Center Linux Касперского» продолжают тесное сотрудничество в области кибербезопасности. Специалистами успешно завершена серия испытаний на совместимость функционирования сертифицированной версии СУБД Jatoba 4.9 с Kaspersky Security Center Linux 15.1. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». СУБД Jatoba – это современная система управления базами данных, разработанная ООО «Газинформсервис»

«Лаборатория Касперского» выпустила интегрированное решение на базе EDR-технологий «Лаборатория Касперского» объявила о выпуске интегрированного решения для защиты от всех типов киберугроз, направленных на организацию. Оно сочетает многоуровневые средства защиты рабочих мест Kaspersky Security для бизнеса с автоматизированными инструментами для борьбы со сложными угрозами — приложением Kaspersky Endpoint Detection and Response (EDR) Optimum и песочницей Kaspersky S

МИАЦ Республики Башкортостан внедрил Kaspersky Secutiry . Поскольку они работают в критически важной сфере здравоохранения, им крайне необходима качественная всесторонняя защита от всего многообразия угроз. Для этих целей было выбрано комплексное решение «Kaspersky Security для бизнеса» и специализированный защитный продукт «Kaspersky Security для почтовых серверов». Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) Республики Башкорто

Kaspersky Security Cloud покажет, какие разрешения выданы приложениям на устройстве пользователя «Лаборатория Касперского» добавила в решение Kaspersky Security Cloud для Android новую функцию — «Проверку разрешений». С её помощью продукт информирует обо всех потенциально опасных разрешениях, которые есть у приложений, установленных

Kaspersky Security для Microsoft Office 365 защитит облачное хранилище OneDrive «Лаборатория Касперского» выпустила новую версию своего решения для защиты облачной корпоративной почты Kaspersky Security для Microsoft Office 365: теперь продукт распознаёт и блокирует киберугрозы не только в сервисе Exchange Online, но и в хранилище OneDrive. Обновлённое решение использует эвр

«Лаборатория Касперского» представила универсальное решение для физических и виртуальных сред «Лаборатория Касперского» включила в линейку Kaspersky Security для бизнеса решение, которое обеспечивает безопасность и физических, и виртуальных рабочих мест. Новый продукт сочетает специализированную защиту виртуальных сред со всем фун

«Лаборатория Касперского» усовершенствовала защиту для виртуальных сред «Лаборатория Касперского» выпустила новую версию приложения «Kaspersky Security для виртуальных сред | Лёгкий агент», входящего в состав решения Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред. Помимо улучшения защитных функций, в продукте были

«Шоколадница» внедрила Kaspersky Security для бизнеса Группа «Шоколадница» выбрала решение Kaspersky Security для бизнеса для обеспечения безопасности своих рабочих станций и серверов. Техническое содействие в поставке и внедрении более 5 тыс. лицензий продукта оказал партнер «Лабора

«Лаборатория Касперского» усовершенствовала защиту для бизнеса «Лаборатория Касперского» представила новое поколение своего решения для защиты конечных устройств корпоративных пользователей. Обновленный продукт Kaspersky Security для бизнеса в автоматическом режиме распознаеёт аномалии в корпоративной сети, блокирует попытки майнинга на рабочих устройствах, детектирует вредоносное ПО, даже если оно ис

Решение Kaspersky Internet Security получило высшие баллы в тестировании AV-Comparatives ообщила, что в результате тестирования, проведенного независимой компанией AV-Comparatives, решение Kaspersky Internet Security было признано самым эффективным продуктом для удаления зловредов

«Лаборатория Касперского» обеспечила кибербезопасность группы «М.Видео-Эльдорадо» йских розничных компаний на рынке электроники и бытовой техники, входящей в промышленно-финансовую группу САФМАР. Для защиты корпоративной сети ритейлер интегрировал в свою ИТ-инфраструктуру решения «Kaspersky Security для бизнеса» и «Kaspersky Security для виртуальных сред», а также приобрел сертификат расширенной технической поддержки (MSA). Поставка решений «Лаборатории Касперског

«Лаборатория Касперского» представила новое решение Kaspersky Security Cloud «Лаборатория Касперского» выпустила кроссплатформенное решение Kaspersky Security Cloud, которое объединяет в себе эффективные разработки компании и запатентованную технологию адаптивной защиты. Новый продукт подстраивается под каждого пользователя в режим

Comparex внедрил Kaspersky Security для почтовых серверов ПКФ «СИМ» Comparex осуществила поставку и внедрение продукта Kaspersky Security для почтовых серверов в компании ПКФ «СИМ». Решение «Лаборатории Касперского» позволило обеспечить необходимый уровень защиты конфиденциальных данных предприятия. Группа Комп

Kaspersky Security для Windows получил сертификат Common Criteria Корпоративное решение Kaspersky Security для Windows, входящее в состав платформы Kaspersky Security для бизнеса, прошло сертификацию по международному стандарту Общих критериев оценки защищенности информацио

8 секретов защиты почтовых серверов уратного хранения и использования, но и установки надежной системы защиты. Современным решением этой задачи является предложение от мирового лидера систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО – Kaspersky Security. Программный комплекс проверяет электронные сообщения и документы на почтовых серверах и серверах совместной работы: входящие, исходящие и сохраняемые письма. Установка Ka

Kaspersky Internet Security предлагает пользователям новые возможности защиты рского» обновила свои защитные решения для домашних пользователей. Теперь самое популярное из них – Kaspersky Internet Security – еще лучше справляется с шифровальщиками, защищает компьютеры Ma

Гиперконвергентная платформа «Скала-Р» и Kaspersky Security для виртуальных сред стали полностью совместимыми Программно-аппаратный комплекс «Скала-Р», разработанный компанией IBS, стал полностью совместимым с защитным решением Kaspersky Security для виртуальных сред. Связка двух продуктов позволяет клиентам получить законченный стек технологий виртуализации с современным средством информационной безопасности. В данны

«Лаборатория Касперского» обновила защиту для виртуальных сред и реализовала поддержку VMware NSX «Лаборатория Касперского» представила обновленную версию решения «Kaspersky Security для виртуальных сред | Защита без агента». Благодаря новым функциям защита от киберугроз в режиме реального времени теперь обеспечивается не только на подключенных, но и на в

HeadHunter защитилась от киберугроз с помощью «Лаборатории Касперского» Комплекс защитных решений «Лаборатории Касперского» обеспечивает информационную безопасность компании HeadHunter. Благодаря платформе Kaspersky Security для бизнеса, а также специализированному решению Kaspersky Security для виртуальных сред защита от актуальных киберугроз покрывает все ключевые узлы корпоративной сети

«Лаборатории Касперского» безвозмездно продлила для WWF России лицензию на Kaspersky Security ИТ-инфраструктура WWF России останется под защитой передовых технологий «Лаборатории Касперского» — компания на безвозмездной основе продлила лицензию комплексного решения Kaspersky Security для бизнеса, которое уже не первый год обеспечивает информационную безопасность Всемирного фонда дикой природы. Платформа защищает от киберугроз не только традиционные рабочи

«Лаборатория Касперского» представила новую версию Kaspersky Internet Security для всех устройств Касперского» представила новую версию своего флагманского решения для защиты домашних пользователей Kaspersky Internet Security для всех устройств. Продукт теперь может предложить пользователям

Kaspersky Security для виртуальных сред будет интегрирован с VMware NSX are расширяют сотрудничество, чтобы повысить уровень защищенности критически важных для бизнеса данных в программно-определяемых ЦОДах. Для достижения этой цели проводится глубокая интеграция решения Kaspersky Security для виртуальных сред с современной технологией виртуализации сети — VMware NSX, сообщили CNews в «Лаборатории Касперского». По задумке компаний, это позволит предоставить вла

«Kaspersky Security для Windows Server» обеспечит защиту от программ-шифровальщиков «Лаборатория Касперского» выпустила новое приложение «Kaspersky Security для Windows Server». В продукт включена технология защиты общих папок от программ-шифровальщиков, которая блокирует зараженному компьютеру доступ к сетевым ресурсам. Таким об

«Лаборатория Касперского» выпустила новое решение для получения данных о новых угрозах — Kaspersky Private Security Network ей с открытыми облачными сервисами. По сути, организации смогут развернуть локально в своей сети инфраструктуру, которая будет оперативно, в режиме реального времени, получать из глобального «облака» Kaspersky Security Network (KSN) данные об угрозах и отвечать на запросы установленных продуктов компании, сообщили CNews «Лаборатории Касперского». Kaspersky Private Security Network (KPSN) пр

Исследователи заявили о дырах в антивирусах «Касперского», Avast и McAfee ужении ей уязвимостей в популярных антивирусных продуктах: MacAfee DeepDefender, Avast DeepScreen и Kaspersky Internet Security 15. Эти три защитных решения на момент исследования Digital Secur

ВТБ24 выбирает решения «Лаборатории Касперского» раны, доверяет свою защиту «Лаборатории Касперского». Банк обладает сложной современной ИТ-инфраструктурой. Теперь безопасность более трех тысяч виртуальных рабочих станций ВТБ24 обеспечивает решение Kaspersky Security для виртуальных сред. Банковская деятельность напрямую связана с управлением финансовыми потоками и персональными данными клиентов, поэтому банки предъявляют высочайшие требо

Новый Kaspersky Internet Security: частная жизнь останется частной боратория Касперского» выпускает новую версию своего флагманского продукта для защиты пользователей Kaspersky Internet Security для всех устройств. Обновленное решение содержит не только инстру

Kaspersky Security для мобильных устройств обзавелся поддержкой Windows Phone и Samsung SAFE «Лаборатория Касперского» представила новую версию решения для защиты корпоративных пользователей смартфонов и планшетов — Kaspersky Security для мобильных устройств. В обновленный продукт добавлены механизмы, обеспечивающие защиту от киберугроз устройств на платформе Windows Phone, помимо уже защищаемых Android и

«Баррикады» под защитой Kaspersky Security для бизнеса ое объединение «Баррикады», российский производитель продукции оборонного и гражданского назначения, построил систему информационной безопасности для защиты своей корпоративной сети с помощью решений Kaspersky Security для бизнеса. Платформа «Лаборатории Касперского» позволила предприятию обезопасить все рабочие станции, серверы, а также оборудование с программным управлением, обеспечить со

Федеральная сеть клиник «Медси» продлила лицензии на Kaspersky Security для бизнеса «Лаборатория Касперского» сообщила о том, что в результате продления более 2,5 тыс. лицензий решения Kaspersky Security для бизнеса файловые и почтовые серверы, а также рабочие места сотрудников группы компаний «Медси» были защищены от всех актуальных внешних и внутренних киберугроз. Содействи

Администрация Орска внедрила новую защитную платформу Kaspersky Security для бизнеса Сотрудничество компании «Лаборатории Касперского» и региональных властей Орска продолжается уже около 10 лет. С выходом новой защитной платформы Kaspersky Security для бизнеса администрация Орска получила не только более эффективные защитные инструменты, но и возможность создания действительно комплексной системы информационной безопасн

Kaspersky Internet Security отражает все угрозы в независимом тестировании Защитное решение «Лаборатории Касперского» для домашних пользователей Windows, входящее в состав Kaspersky Internet Security для всех устройств, отразило 100% интернет-атак в ходе тестирован

Награду Virus Bulletin 100 за 100% получил Kaspersky Internet Security Защитное решение для платформы Windows, которое входит в состав Kaspersky Internet Security для всех устройств, обеспечивающего безопасность домашних пользов

«Касперский» выпустил браузер для iPhone и iPad «Лаборатория Касперского» усовершенствовала свой программный комплекс «Kaspersky Internet Security для всех устройств», защищающий девайсы на Windows, Mac и Android

Kaspersky Internet Security для всех устройств пополнился «Безопасным браузером» для iOS «Лаборатория Касперского» оптимизировала комплексный продукт для защиты Windows, Mac и Android — Kaspersky Internet Security для всех устройств, добавив в его состав защиту для платформы iOS

«Лаборатория Касперского» обновила Kaspersky Security для SharePoint Server «Лаборатория Касперского» объявила о выпуске обновленной версии Kaspersky Security 8.0 для SharePoint Server, в которой, помимо ряда функциональных усовершенствований, реализована поддержка Microsoft SharePoint Server 2013 и оптимизирована защита от киберуг

«Лаборатория Касперского» обновила приложения Kaspersky Security для Android и iOS «Лаборатория Касперского» выпустила обновленные версии приложения Kaspersky Security для мобильных устройств, предназначенного для защиты и управления смартфонами и планшетами на платформах Android и iOS, используемых в корпоративных сетях. Теперь клиентские

«Лаборатория Касперского» обновила решение для почтовых серверов на платформе Microsoft Exchange «Лаборатория Касперского» объявила о выпуске обновленной версии Kaspersky Security для Microsoft Exchange Servers. Теперь это приложение в составе решения Kaspersky Security для почтовых серверов поддерживает Microsoft Exchange Server 2013, а также р