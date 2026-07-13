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Kaspersky Internet Security

Kaspersky Internet Security

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13.07.2026 Обнаружение ИИ-писем, выявление сотрудников в зоне риска и гибкая маршрутизация: «Лаборатория Касперского» обновила решение для защиты корпоративной почты

«Лаборатория Касперского» представила новую версию Kaspersky Security для почтовых серверов. В ней появились расширенные правила анализа — теперь решение выявляет фишинговые письма, созданные с использованием ИИ. Среди других новых функций — ги
26.08.2024 Отечественная СУБД Jatoba совместима с Kaspersky Security Center Linux

Касперского» продолжают тесное сотрудничество в области кибербезопасности. Специалистами успешно завершена серия испытаний на совместимость функционирования сертифицированной версии СУБД Jatoba 4.9 с Kaspersky Security Center Linux 15.1. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». СУБД Jatoba – это современная система управления базами данных, разработанная ООО «Газинформсервис»
07.07.2020 «Лаборатория Касперского» выпустила интегрированное решение на базе EDR-технологий

«Лаборатория Касперского» объявила о выпуске интегрированного решения для защиты от всех типов киберугроз, направленных на организацию. Оно сочетает многоуровневые средства защиты рабочих мест Kaspersky Security для бизнеса с автоматизированными инструментами для борьбы со сложными угрозами — приложением Kaspersky Endpoint Detection and Response (EDR) Optimum и песочницей Kaspersky S
21.10.2019 МИАЦ Республики Башкортостан внедрил Kaspersky Secutiry

. Поскольку они работают в критически важной сфере здравоохранения, им крайне необходима качественная всесторонняя защита от всего многообразия угроз. Для этих целей было выбрано комплексное решение «Kaspersky Security для бизнеса» и специализированный защитный продукт «Kaspersky Security для почтовых серверов». Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) Республики Башкорто
19.09.2019 Kaspersky Security Cloud покажет, какие разрешения выданы приложениям на устройстве пользователя

«Лаборатория Касперского» добавила в решение Kaspersky Security Cloud для Android новую функцию — «Проверку разрешений». С её помощью продукт информирует обо всех потенциально опасных разрешениях, которые есть у приложений, установленных

04.09.2019 Kaspersky Security для Microsoft Office 365 защитит облачное хранилище OneDrive

«Лаборатория Касперского» выпустила новую версию своего решения для защиты облачной корпоративной почты Kaspersky Security для Microsoft Office 365: теперь продукт распознаёт и блокирует киберугрозы не только в сервисе Exchange Online, но и в хранилище OneDrive. Обновлённое решение использует эвр
25.07.2019 «Лаборатория Касперского» представила универсальное решение для физических и виртуальных сред

«Лаборатория Касперского» включила в линейку Kaspersky Security для бизнеса решение, которое обеспечивает безопасность и физических, и виртуальных рабочих мест. Новый продукт сочетает специализированную защиту виртуальных сред со всем фун
19.07.2019 «Лаборатория Касперского» усовершенствовала защиту для виртуальных сред

«Лаборатория Касперского» выпустила новую версию приложения «Kaspersky Security для виртуальных сред | Лёгкий агент», входящего в состав решения Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред. Помимо улучшения защитных функций, в продукте были
17.07.2019 «Шоколадница» внедрила Kaspersky Security для бизнеса

Группа «Шоколадница» выбрала решение Kaspersky Security для бизнеса для обеспечения безопасности своих рабочих станций и серверов. Техническое содействие в поставке и внедрении более 5 тыс. лицензий продукта оказал партнер «Лабора
18.03.2019 «Лаборатория Касперского» усовершенствовала защиту для бизнеса

«Лаборатория Касперского» представила новое поколение своего решения для защиты конечных устройств корпоративных пользователей. Обновленный продукт Kaspersky Security для бизнеса в автоматическом режиме распознаеёт аномалии в корпоративной сети, блокирует попытки майнинга на рабочих устройствах, детектирует вредоносное ПО, даже если оно ис
30.11.2018 Решение Kaspersky Internet Security получило высшие баллы в тестировании AV-Comparatives

ообщила, что в результате тестирования, проведенного независимой компанией AV-Comparatives, решение Kaspersky Internet Security было признано самым эффективным продуктом для удаления зловредов

19.09.2018 «Лаборатория Касперского» обеспечила кибербезопасность группы «М.Видео-Эльдорадо»

йских розничных компаний на рынке электроники и бытовой техники, входящей в промышленно-финансовую группу САФМАР. Для защиты корпоративной сети ритейлер интегрировал в свою ИТ-инфраструктуру решения «Kaspersky Security для бизнеса» и «Kaspersky Security для виртуальных сред», а также приобрел сертификат расширенной технической поддержки (MSA). Поставка решений «Лаборатории Касперског
27.08.2018 «Лаборатория Касперского» представила новое решение Kaspersky Security Cloud

«Лаборатория Касперского» выпустила кроссплатформенное решение Kaspersky Security Cloud, которое объединяет в себе эффективные разработки компании и запатентованную технологию адаптивной защиты. Новый продукт подстраивается под каждого пользователя в режим
24.08.2018 Comparex внедрил Kaspersky Security для почтовых серверов ПКФ «СИМ»

Comparex осуществила поставку и внедрение продукта Kaspersky Security для почтовых серверов в компании ПКФ «СИМ». Решение «Лаборатории Касперского» позволило обеспечить необходимый уровень защиты конфиденциальных данных предприятия. Группа Комп
17.05.2018 Kaspersky Security для Windows получил сертификат Common Criteria

Корпоративное решение Kaspersky Security для Windows, входящее в состав платформы Kaspersky Security для бизнеса, прошло сертификацию по международному стандарту Общих критериев оценки защищенности информацио
20.02.2018 8 секретов защиты почтовых серверов

уратного хранения и использования, но и установки надежной системы защиты. Современным решением этой задачи является предложение от мирового лидера систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО – Kaspersky Security. Программный комплекс проверяет электронные сообщения и документы на почтовых серверах и серверах совместной работы: входящие, исходящие и сохраняемые письма. Установка Ka
31.08.2017 Kaspersky Internet Security предлагает пользователям новые возможности защиты

рского» обновила свои защитные решения для домашних пользователей. Теперь самое популярное из них – Kaspersky Internet Security – еще лучше справляется с шифровальщиками, защищает компьютеры Ma
19.05.2017 Гиперконвергентная платформа «Скала-Р» и Kaspersky Security для виртуальных сред стали полностью совместимыми

Программно-аппаратный комплекс «Скала-Р», разработанный компанией IBS, стал полностью совместимым с защитным решением Kaspersky Security для виртуальных сред. Связка двух продуктов позволяет клиентам получить законченный стек технологий виртуализации с современным средством информационной безопасности. В данны
17.03.2017 «Лаборатория Касперского» обновила защиту для виртуальных сред и реализовала поддержку VMware NSX

«Лаборатория Касперского» представила обновленную версию решения «Kaspersky Security для виртуальных сред | Защита без агента». Благодаря новым функциям защита от киберугроз в режиме реального времени теперь обеспечивается не только на подключенных, но и на в
23.12.2016 HeadHunter защитилась от киберугроз с помощью «Лаборатории Касперского»

Комплекс защитных решений «Лаборатории Касперского» обеспечивает информационную безопасность компании HeadHunter. Благодаря платформе Kaspersky Security для бизнеса, а также специализированному решению Kaspersky Security для виртуальных сред защита от актуальных киберугроз покрывает все ключевые узлы корпоративной сети
15.11.2016 «Лаборатории Касперского» безвозмездно продлила для WWF России лицензию на Kaspersky Security

ИТ-инфраструктура WWF России останется под защитой передовых технологий «Лаборатории Касперского» — компания на безвозмездной основе продлила лицензию комплексного решения Kaspersky Security для бизнеса, которое уже не первый год обеспечивает информационную безопасность Всемирного фонда дикой природы. Платформа защищает от киберугроз не только традиционные рабочи
24.08.2016 «Лаборатория Касперского» представила новую версию Kaspersky Internet Security для всех устройств

Касперского» представила новую версию своего флагманского решения для защиты домашних пользователей Kaspersky Internet Security для всех устройств. Продукт теперь может предложить пользователям
24.08.2016 Kaspersky Security для виртуальных сред будет интегрирован с VMware NSX

are расширяют сотрудничество, чтобы повысить уровень защищенности критически важных для бизнеса данных в программно-определяемых ЦОДах. Для достижения этой цели проводится глубокая интеграция решения Kaspersky Security для виртуальных сред с современной технологией виртуализации сети — VMware NSX, сообщили CNews в «Лаборатории Касперского». По задумке компаний, это позволит предоставить вла
23.05.2016 «Kaspersky Security для Windows Server» обеспечит защиту от программ-шифровальщиков

«Лаборатория Касперского» выпустила новое приложение «Kaspersky Security для Windows Server». В продукт включена технология защиты общих папок от программ-шифровальщиков, которая блокирует зараженному компьютеру доступ к сетевым ресурсам. Таким об
16.05.2016 «Лаборатория Касперского» выпустила новое решение для получения данных о новых угрозах — Kaspersky Private Security Network

ей с открытыми облачными сервисами. По сути, организации смогут развернуть локально в своей сети инфраструктуру, которая будет оперативно, в режиме реального времени, получать из глобального «облака» Kaspersky Security Network (KSN) данные об угрозах и отвечать на запросы установленных продуктов компании, сообщили CNews «Лаборатории Касперского». Kaspersky Private Security Network (KPSN) пр
26.11.2014 Исследователи заявили о дырах в антивирусах «Касперского», Avast и McAfee

ужении ей уязвимостей в популярных антивирусных продуктах: MacAfee DeepDefender, Avast DeepScreen и Kaspersky Internet Security 15. Эти три защитных решения на момент исследования Digital Secur
19.09.2014 ВТБ24 выбирает решения «Лаборатории Касперского»

раны, доверяет свою защиту «Лаборатории Касперского». Банк обладает сложной современной ИТ-инфраструктурой. Теперь безопасность более трех тысяч виртуальных рабочих станций ВТБ24 обеспечивает решение Kaspersky Security для виртуальных сред. Банковская деятельность напрямую связана с управлением финансовыми потоками и персональными данными клиентов, поэтому банки предъявляют высочайшие требо
18.09.2014 Новый Kaspersky Internet Security: частная жизнь останется частной

боратория Касперского» выпускает новую версию своего флагманского продукта для защиты пользователей Kaspersky Internet Security для всех устройств. Обновленное решение содержит не только инстру
24.02.2014 Kaspersky Security для мобильных устройств обзавелся поддержкой Windows Phone и Samsung SAFE

«Лаборатория Касперского» представила новую версию решения для защиты корпоративных пользователей смартфонов и планшетов — Kaspersky Security для мобильных устройств. В обновленный продукт добавлены механизмы, обеспечивающие защиту от киберугроз устройств на платформе Windows Phone, помимо уже защищаемых Android и

17.12.2013 «Баррикады» под защитой Kaspersky Security для бизнеса

ое объединение «Баррикады», российский производитель продукции оборонного и гражданского назначения, построил систему информационной безопасности для защиты своей корпоративной сети с помощью решений Kaspersky Security для бизнеса. Платформа «Лаборатории Касперского» позволила предприятию обезопасить все рабочие станции, серверы, а также оборудование с программным управлением, обеспечить со
10.12.2013 Федеральная сеть клиник «Медси» продлила лицензии на Kaspersky Security для бизнеса

«Лаборатория Касперского» сообщила о том, что в результате продления более 2,5 тыс. лицензий решения Kaspersky Security для бизнеса файловые и почтовые серверы, а также рабочие места сотрудников группы компаний «Медси» были защищены от всех актуальных внешних и внутренних киберугроз. Содействи
11.11.2013 Администрация Орска внедрила новую защитную платформу Kaspersky Security для бизнеса

Сотрудничество компании «Лаборатории Касперского» и региональных властей Орска продолжается уже около 10 лет. С выходом новой защитной платформы Kaspersky Security для бизнеса администрация Орска получила не только более эффективные защитные инструменты, но и возможность создания действительно комплексной системы информационной безопасн
07.11.2013 Kaspersky Internet Security отражает все угрозы в независимом тестировании

Защитное решение «Лаборатории Касперского» для домашних пользователей Windows, входящее в состав Kaspersky Internet Security для всех устройств, отразило 100% интернет-атак в ходе тестирован
04.11.2013 Награду Virus Bulletin 100 за 100% получил Kaspersky Internet Security

Защитное решение для платформы Windows, которое входит в состав Kaspersky Internet Security для всех устройств, обеспечивающего безопасность домашних пользов
23.10.2013 «Касперский» выпустил браузер для iPhone и iPad

«Лаборатория Касперского» усовершенствовала свой программный комплекс «Kaspersky Internet Security для всех устройств», защищающий девайсы на Windows, Mac и Android
23.10.2013 Kaspersky Internet Security для всех устройств пополнился «Безопасным браузером» для iOS

«Лаборатория Касперского» оптимизировала комплексный продукт для защиты Windows, Mac и Android — Kaspersky Internet Security для всех устройств, добавив в его состав защиту для платформы iOS
18.10.2013 «Лаборатория Касперского» обновила Kaspersky Security для SharePoint Server

«Лаборатория Касперского» объявила о выпуске обновленной версии Kaspersky Security 8.0 для SharePoint Server, в которой, помимо ряда функциональных усовершенствований, реализована поддержка Microsoft SharePoint Server 2013 и оптимизирована защита от киберуг
15.10.2013 «Лаборатория Касперского» обновила приложения Kaspersky Security для Android и iOS

«Лаборатория Касперского» выпустила обновленные версии приложения Kaspersky Security для мобильных устройств, предназначенного для защиты и управления смартфонами и планшетами на платформах Android и iOS, используемых в корпоративных сетях. Теперь клиентские

09.10.2013 «Лаборатория Касперского» обновила решение для почтовых серверов на платформе Microsoft Exchange

«Лаборатория Касперского» объявила о выпуске обновленной версии Kaspersky Security для Microsoft Exchange Servers. Теперь это приложение в составе решения Kaspersky Security для почтовых серверов поддерживает Microsoft Exchange Server 2013, а также р
30.09.2013 Kaspersky Internet Security подтвердил свою эффективность в независимом тестировании

Флагманский продукт «Лаборатории Касперского» для защиты домашних пользователей Kaspersky Internet Security показал высокий уровень эффективности в борьбе с киберугрозами, п

Публикаций - 497, упоминаний - 662

Kaspersky Internet Security и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 458
Microsoft Corporation 25775 70
Dr.Web - Доктор Веб 1294 24
Apple Inc 13154 24
ESET - ESET Software 1161 23
Google LLC 12688 22
Softline - Софтлайн 3743 22
Broadcom - VMware 2610 19
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 19
Yandex - Яндекс 9216 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 16
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 16
Ростелеком 10948 13
VK - Mail.ru Group 3602 13
Intel Corporation 12811 12
Gen Digital - Avast Software 184 10
Bitdefender 171 10
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 10
Trend Micro 651 9
Samsung Electronics 11064 9
9594 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 61 8
Oracle Corporation 7074 8
Новые облачные технологии (НОТ) 485 8
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 7
Cisco Systems 5372 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 7
Citrix Systems 868 6
Код Безопасности 812 6
АйТи 1519 6
F-Secure 216 6
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 165 6
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 6
Информзащита 941 6
Telegram Group 2940 5
Sophos - SophosLabs 436 5
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 8
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 8
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 7
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 7
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
NanduQ - Qiwi 1013 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 3
Ferrari NV 159 3
Пробизнесбанк АКБ 135 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
Tesla Motors 461 2
Visa International 1993 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Ростех - Вертолеты России 180 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Renault Groupe 166 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 2
Barclays 122 2
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 48 2
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 66 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Scuderia Ferrari Formula 1 21 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
ВЕТБ КБ - Восточно-Европейский Трастовый Банк 3 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
eBay Inc 1640 2
Почта России ПАО 2370 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Протек - Центр внедрений 62 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
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Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
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Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
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СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 2
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Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
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IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 29
Microsoft Windows 16882 104
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 67
Google Android 15243 67
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 51
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 184 49
Kaspersky Security Network - KSN 104 42
Linux OS 11533 40
Kaspersky Security Center - KSC 83 37
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 31
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 171 29
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 29
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Apple iOS 8583 23
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Kaspersky Total Security 44 21
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 18
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Corporate Endpoint Security Suite - Kaspersky Hybrid Cloud Security 146 17
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 88 17
Apple macOS 2419 17
Postfix - mail transfer agent 55 15
Microsoft Office 4170 15
Microsoft Windows XP 2431 15
Thoma Bravo - Proofpoint - Sendmail - Sentrion 64 14
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 13
Kaspersky Crystal 17 13
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 13
Apple iPhone 6 4861 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 12
Новые облачные технологии - МойОфис 958 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 12
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 11
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 11
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway, KSMG - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 75 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 11
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 11
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 110 10
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 10
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 94 10
Google Chrome - браузер 1701 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 9
Земков Сергей 159 32
Наумов Евгений 38 15
Касперский Евгений 337 14
Шабанов Илья 60 11
Гребенников Николай 33 10
Голованов Сергей 77 9
Путин Владимир 3454 9
Марцынкьян Сергей 19 8
Деденок Роман 27 7
Чебышев Виктор 16 6
Гудилин Олег 30 6
Алёшин Дмитрий 9 6
Яблоков Виктор 6 6
Удалов Владимир 14 6
Воронков Константин 13 6
Киселёв Алексей 90 5
Галов Дмитрий 66 5
Левцов Вениамин 41 5
Ишанов Олег 6 5
Прибочий Михаил 44 4
Комиссаров Дмитрий 248 4
Швецов Никита 21 4
Чеглаков Андрей 63 4
Лискин Александр 8 4
Кусков Владимир 11 4
Купреев Олег 18 4
Войтов Матвей 7 4
Васильев Григорий 44 4
Чиков Алексей 4 4
Лазаричева Анна 17 4
Головин Игорь 7 4
Иванов Антон 98 3
Hendel Thomas - Хендель Томас 14 3
Warnig Matthias - Варниг Маттиас 11 3
Ерофеев Александр 10 3
Василенко Александр 99 3
Мзоков Виталий 12 3
Усова Марина 26 3
Унучек Роман 18 3
Александрова Анна 23 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 304
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 38
Европа 24964 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 17
Азия - Азиатский регион 5920 16
Беларусь - Белоруссия 6289 15
Германия - Федеративная Республика 13221 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Украина 7928 13
Казахстан - Республика 6048 12
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 11
Ближний Восток 3154 11
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Япония 13807 4
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Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 17
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Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 15
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 12
Английский язык 7030 12
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 11
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 7
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 7
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 7
VK - Mail.ru Новости 33 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
NYT - The New York Times 1100 3
CNews - Soft.CNews 31 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Ведомости 1466 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
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IDC - International Data Corporation 4975 9
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Gartner - Гартнер 3658 5
Forrester Research 834 3
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BCGroup - БИСИГРУПП 10 2
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ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
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Counterpoint Research 110 1
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Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 1
Harris Interactive 81 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 14
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
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Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ имени Н.Э. Баумана 23 1
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Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 24 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
МИСиС НИТУ - МГГУ - Московский государственный горный университет 9 1
БГМУ ВПО ГОУ - Башкирский государственный медицинский университет 10 1
ДонНТУ - Донецкий национальный технический университет - Государственный университет информатики и искусственного интеллекта 14 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
ТОГУ ВО ФГБОУ - Тихоокеанский государственный университет - Хабаровский Государственный технический университет - Хабаровский государственный педагогический университет 20 1
University of Verona - Università degli studi di Verona - Веронский университет - Университет Вероны 1 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
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Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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