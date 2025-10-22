Разделы

22.10.2025 В Bi.Zone TDR теперь доступны автоматическое выявление небезопасных настроек и анализ сетевого трафика с помощью Suricata

Bi.Zone представила данные о развитии сервиса мониторинга и реагирования на киберугрозы Bi.Zone TDR: клиентам стали доступны обновление инструмента Threat Prediction, анализ сетевого трафика на базе Suricata, а также бот для оперативного управления работой сервиса. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Проактивный подход к защите з
06.10.2025 На портале BI.Zone Threat Intelligence появились раздел «Аналитика» и ИИ-ассистент

На портале BI.Zone Threat Intelligence появились раздел «Аналитика» и ИИ-ассистент. Аналитический дашборд позволит визуализировать данные об актуальном ландшафте киберугроз, а ИИ-ассистент представит детализирова
11.09.2025 Angara Security запустила новое сервисное направление Angara MTDR

ara ECHO (E-spy Cyberhealth Operations) — управление цифровым следом организации с платформой Angara ECHO. Автоматизированный̆ мониторинг и анализ данных из открытых и теневых источников. Angara CTI (Cyber Threat Intelligence) — индикаторы для обнаружения вредоносной активности и превентивной блокировки вредоносных ресурсов, а также для определения текущей или прошедшей атаки. «Ключевой при
17.07.2025 «Сбер» и BI.Zone повысят цифровую устойчивость российских организаций

«Сбер» и BI.Zone провели интеграцию решений BI.Zone GRC и X Threat Intelligence. Это позволит предоставить организациям-клиентам дополнительный набор инструментов для управления ИТ-активами и уязвимостями, а также позволит выстроить системный подход к к
29.04.2025 Кибермошенники стали использовать День Победы в схемах обмана россиян

Поддельные фонды Кибермошенники запустили придуманную к 9 Мая схему обмана граждан, об этом CNews сообщили в организации по информационной безопасности (ИБ) F6. Злоумышленники стали использовать для обмана брен
31.03.2025 VK расскажет школьникам о правилах защиты старшего поколения от кибермошенников

кольной скамьи обучать детей основам безопасного поведения в сети. В игровой форме, на доступных примерах ребята смогут узнать, как обеспечить защиту личных данных в соцсетях и не попасться на уловки кибермошенников. Благодарим VK за привлечение внимания к теме цифровой грамотности: защитить подрастающее поколение и привить навыки осознанного использования цифровых сервисов — наша общая зад
31.03.2025 Bi.Zone запускает бесплатную версию портала киберразведки

Bi.Zone Threat Intelligence — решение, которое собирает данные о злоумышленниках и их инструментах, используемых для атак на российские организации и компании из других стран. В общедоступной бесплатно
25.02.2025 Новая функциональность Bi.Zone Threat Intelligence поможет компаниям предсказывать кибератаки и эффективнее бороться с утечками

На портале киберразведки Bi.Zone Threat Intelligence появился новый инструмент «Теневые ресурсы». С его помощью специалисты по безопасности смогут самостоятельно искать на теневых ресурсах информацию, которая касается их орган
28.01.2025 Подтверждена совместимость R-Vision TIP и «Гарда Threat Intelligence»

Разработчики R-Vision TIP и «Гарда Threat Intelligence» («Гарда TI») подтвердили совместимость продуктов. Благодаря интеграции решений R-Vision и группы компаний «Гарда» заказчики смогут лучше ориентироваться в данных об угрозах
25.11.2024 F.A.C.C.T. и R-Vision расширяют технологическое партнерство

R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, объявляют о расширении технологического партнерства. Интеграция технологий двух компаний позволяет клиентам использовать платформу R-Vision Threat Intelligence Platform (TIP), дополняя ее данными системы киберразведки F.A.C.C.T. Threat Intelligence. Такое сочетание усиливает эффективность управления данными об актуальных киб
24.10.2024 F.A.C.C.T. объявляет об интеграции Threat Intelligence с SIEM-системой «САВРУС»

ания F.A.C.C.T., разработчик решений в сфере информационной безопасности, и ООО «САВРУС» объявляют заключении партнерского соглашения и старте разработки интеграции платформы киберразведки F.A.C.C.T. Threat Intelligence с системой мониторинга и корреляции событий информационной безопасности (SIEM) «САВРУС». Интеграция систем повысит уровень защиты и установит новые стандарты в области быстр
22.10.2024 F.A.C.C.T. зафиксировал 50% рост публикаций данных скомпрометированных карт белорусских банков

гий для борьбы с киберпреступлениями, отмечает 50% рост числа эмитированных банками Белоруссии платежных карт, реквизиты которых опубликованы злоумышленниками. За год система киберразведки F.A.C.C.T. Threat Intelligence обнаружила 3040 реквизитов скомпрометированных карт белорусских банков, размещенных злоумышленниками в мессенджерах, на форумах или в кардшопах в даркнете. Об этом CNews соо
02.10.2024 «Гарда» и Security Vision создадут безопасную информационную среду для решения бизнес-задач

Группа компаний «Гарда» и компания Security Vision объявили об интеграции платформы Security Vision TIP и сервиса данных о киберугрозах «Гарда Threat Intelligence». Объединенный сервис предоставит заказчикам доступ к уникальным специализированным потокам данных об угрозах и возможность быстрой интеграции фидов в системы управления сре
12.09.2024 Система F.A.C.C.T. Threat Intelligence интегрирована с Security Capsule SIEM

е Технологии в Бизнесе» объявляют о технологической интеграции системы мониторинга и корреляции событий информационной безопасности Security Capsule SIEM (SC SIEM) с системой киберразведки F.A.C.C.T. Threat Intelligence. Техническое сотрудничество предоставит пользователям SC SIEM более глубокий проактивный подход к защите от актуальных киберугроз, обнаружению сложных целевых атак. Об этом

22.07.2024 Портал BI.Zone Threat Intelligence пополнился новым аналитическим инструментом на базе матрицы MITRE ATT&CK

В обновленной версии портала BI.Zone Threat Intelligence появилась единая информационная панель. В формате матрицы MITRE ATT&CK на ней представлены все методы (до уровня процедур включительно) кибергруппировок, описанных специалис
30.05.2024 Гарда ускорит реагирование на угрозы информационной безопасности

Группа компаний «Гарда» обновила сервис обогащения данных о киберугрозах. «Гарда Threat Intelligence 2.1» позволяет заказчикам определять принадлежность IP-адреса к определенному городу, региону или стране, помогает обнаружить угрозы и быстро принять решение о блокировке по
22.04.2024 «Перспективный мониторинг» поставляет данные о киберугрозах через новый веб-сервис AM Threat Intelligence Portal

Компания «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС») объявила о выводе на рынок своего нового продукта AM Threat Intelligence Portal (AM TIP), который предоставляет актуальные данные о киберугрозах на территории России. Среди ключевых задач нового веб-сервиса — поставка комплексной информации об ин
16.04.2024 «Гарда Deception» повышает скорость и точность обнаружения атак

». Улучшенная версия продукта позволяет оптимизировать использование вычислительных и информационных ресурсов ИБ-систем заказчика. Она интегрируется с сервисом обогащения данных о киберугрозах «Гарда Threat Intelligence» и увеличивает скорость детектирования и реагирования на атаки, усиливает защиту от уязвимостей нулевого дня и минимизирует ущерб от действий злоумышленников. Об этом CNews

09.11.2023 «Лаборатория Касперского» выпустила практическое руководство по техникам, тактикам и процедурам азиатских APT-групп

«Лаборатория Касперского» выпустила отчёт о тактиках, техниках и процедурах азиатских APT-групп. Команда Kaspersky Cyber Threat Intelligence проанализировала около сотни инцидентов, произошедших в разных уголках мира в 2022-2023 гг., и исследовала действия атакующих на основе методологии Unified Kill Chain

01.11.2023 «Код безопасности» и Security Vision стали технологическими партнерами

ению, мониторингу и предотвращению современных киберугроз. Интеграция Континент 4 и Security Vision Threat Intelligence Platform (Security Vision TIP) позволяет централизованно массово загрузит
26.10.2023 F.A.C.C.T. Threat Intelligence стала ведущим поставщиком оперативных данных для платформы киберразведки Security Vision

ийской ИТ-платформы, позволяющей роботизировать до 95% процессов обеспечения информационной безопасности, объявляют о технологическом партнерстве. В рамках интеграции система киберразведки F.A.C.C.T. Threat Intelligence поставляет оперативные данные об атакующих в платформу киберразведки Security Vision, что позволяет противостоять актуальным киберугрозам и проактивно обнаруживать сложные ц
31.08.2023 Security Vision TIP и Anomaly: какая система контроля подойдет лучше

ний класса TIP, но акцентируем внимание на базовых элементах и самых интересных сторонах технологии threat intelligence. Фиды или источники индикаторов компрометации (IOC) Anomali TIP Anomali T
11.05.2023 Как развиваются отечественные ИБ-платформы

Security Vision Threat Intelligence Platform (TIP) Security Vision Threat Intelligence Platform (TIP)

06.04.2023 Security Vision расширила функционал модуля Threat Intelligence Platform

Security Vision сообщает о выходе нового релиза актуальной на сегодняшний день версии модуля Threat Intelligence Platform (TIP). На основании данных об угрозах продукт генерирует в реальном времени обнаружения подозрительной активности в инфраструктуре Заказчика, проводит обогащение ин
28.03.2023 «МТС кибербезопасность» запускает услуги проактивной защиты от киберугроз

опытом реализации проектов в крупных компаниях различных отраслей, обладающие признанными международными сертификатами. Команда анализа защищенности «МТС кибербзопасности» специализируется на услугах проактивной защиты от киберугроз – комплексной проверке и отладке процессов противодействия кибератакам (Purple Teaming) и проверке возможности обхода мер защиты компании и проникновения киберп
01.12.2022 Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision

ски компании, исследовать источники угроз и индикаторы атак, контролировать присутствие признаков компрометации в своей инфраструктуре, выстраивая таким образом собственный уникальный ландшафт угроз. Threat Intelligence Platform — это класс автоматизированных систем, которые на основании данных об угрозах (это могут быть IOC, IOA, TTP и т.д.) генерируют в реальном времени обнаружения подозр
20.09.2022 Threat Intelligence: что это такое и как применить на практике

Что такое Threat Intelligence? Если задать этот вопрос группе специалистов в области информационной без
07.09.2022 Group-IB зафиксировала рекордное число утечек баз данных российских компаний

Group-IB зафиксировала летом 2022 г. двукратный рост количества выложенных в открытый доступ баз данных российских компаний по сравнению с весной этого года. По данным Group-IB Threat Intelligence, за три летних месяца в сеть попало 140 баз, при чем антирекорд был поставлен в августе — 100 утечек. Общее количество строк всех «летних сливов», по оценкам экспертов Group
28.02.2022 Accenture назвала топ-5 трендов среди киберугроз

Компания Accenture представила данные отчета о современном уровне угроз для корпоративных сетей «Cyber Threat Intelligence Report» по итогам второго полугодия 2021 г. Об этом CNews сообщили представители Accenture. Тренд №1: Атаки программ-вымогателей все еще бьют в цель По данным Accentur
06.12.2021 R-Vision TIP 2.0: выше точность и еще больше качественных данных

Компания R-Vision представила платформу анализа данных об угрозах R-Vision Threat Intelligence Platform (TIP) версии 2.0. Ключевые изменения, как сообщили CNews предста
25.11.2021 У бизнеса появилась возможность бесплатно защитить своих клиентов и сотрудников от фишинга, спама и кибермошенников

ескими вопросами, чтобы получить оперативную помощь в блокировке мошеннических ресурсов — достаточно нажать одну кнопку. Еще одна возможность, которую предлагает BI.ZONE — защита электронной почты от кибермошенников. Несмотря на регулярное использование мессенджеров, электронная почта остается критическим каналом коммуникации в бизнесе, являясь удобной точкой входа для злоумышленников. Чтоб
18.10.2021 Каждая пятая атака кибермошенников приходится на госучреждения, 16% злоумышленников – «хактивисты»

Большая часть кибератак в 2021 г. пришлась на государственные учреждения – почти 20% преступлений. В 10% случаев жертвами кибермошенников становятся промышленные предприятия, по 8% атак направлены на медицинские и образовательные учреждения, а также финансовые организации — таковы данные исследования «Страхового Д
10.08.2021 В R-Vision TIP появилась встроенная интеграция с Eset Threat Intelligence

беругрозами. Специалисты компаний интегрировали платформу управления данными киберразведки R-Vision Threat Intelligence Platform с телеметрическим сервисом Eset Threat Intelligence. Тепе
28.07.2021 ИИ выявляет мошенничество, сговор и другие преступления в медицине
21.07.2021 R-Vision и RST Cloud объявили о технологическом партнерстве

R-Vision объединила усилия с поставщиком индикаторов компрометации RST Cloud для развития платформы управления данными киберразведки R-Vision Threat Intelligence Platform (TIP). В рамках технологического партнерства в продукте была реализована встроенная интеграция с сервисом RST Threat Feed. Это расширит возможности пользователей пл
23.04.2021 Microsoft Azure Sentinel предоставит заказчикам возможность использовать данные Group-IB Threat Intelligence & Attribution

высокотехнологичных преступлений, сообщили об успешной интеграции Azure Sentinel, облачного решения для управления информационной безопасностью, с системой исследования и атрибуции кибератак Group-IB Threat Intelligence & Attribution (TI&A). Компания Group-IB стала первым разработчиком, прошедшим интеграцию своей платформы в Azure Sentinel в России и СНГ. Group-IB Threat Intelligence
13.04.2021 R-Vision обновила платформу управления данными киберразведки R-Vision TIP

R-Vision обновила платформу управления данными киберразведки R-Vision Threat Intelligence Platform (TIP) до версии 1.15. В ней появились возможность распределенной
16.12.2020 Group-IB и «Билайн бизнес» запускают «Сервис защиты от киберугроз»

ксклюзивных данных об угрозах из системы мониторинга, прогнозирования и анализа киберугроз Group-IB Threat Intelligence & Attribution, получившей признание международных аналитических агентств

09.12.2020 Group-IB Threat Intelligence & Attribution прошла ИБ-проверку компании «большой четверки»

амента Юстиции США в области кибербезопасности и киберразведки высокотехнологичной системы Group-IB Threat Intelligence & Attribution. Основанная на инновационных технологиях, подтвержденных бо
26.11.2020 Group-IB вывела на рынок новый класс решений для охоты за хакерами и предотвращения кибератак

исследования киберугроз и охоты за атакующими. Group-IB первой в мире создала систему нового класса Threat Intelligence & Attribution, способную гибко формировать карту угроз под конкретную ком

F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 148
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 142
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 70
Microsoft Corporation 25236 63
ESET - ESET Software 1147 54
Telegram Group 2571 54
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 464 50
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 254 48
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 170 27
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 26
Check Point Software Technologies 800 25
IBM - International Business Machines Corp 9551 24
R-Vision - Р-Вижн 215 23
Google LLC 12255 22
Dr.Web - Доктор Веб 1276 16
Yandex - Яндекс 8434 15
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 15
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 15
Ростелеком 10306 14
Cisco Systems 5222 14
Oracle Corporation 6867 14
Код Безопасности 702 14
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 330 14
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 13
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 260 12
Intel Corporation 12541 12
Meta Platforms - Facebook 4531 12
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 12
RST Cloud - Технологии киберугроз 13 11
МегаФон 9892 11
GitHub 963 11
8983 11
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 180 11
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 499 11
X Corp - Twitter 2907 10
Fortinet 405 10
VK - Mail.ru Group 3532 9
Apple Inc 12628 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 23
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 15
Почта России ПАО 2245 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 8
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 121 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 7
Альфа-Банк 1868 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 6
eBay Inc 1631 6
Лента - Сеть розничной торговли 2267 6
Россети Ленэнерго 1699 5
Резонанс НПП 389 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 5
ГПБ - Газпромбанк 1174 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 5
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 89 4
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 182 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 4
NanduQ - Qiwi 1004 4
Visa International 1972 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 4
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 144 3
Совкомбанк Совесть 277 3
Colonial Pipeline 34 3
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 3
МКБ - Московский кредитный банк 618 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 3
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 3
Протек - Центр внедрений 59 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 209 2
Альфа-Капитал УК 138 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 2
Bank of America - Банк Америки 268 2
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 87 2
British Airways - British Midland International 127 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 65
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 55
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 43
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 42
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 36
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 21
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 12
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 10
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 10
Европол - Полицейская служба Европейского союза 85 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 8
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 186 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 5
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 5
ЦСР - Центр стратегических разработок 161 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 600 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 444 3
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 127 3
Судебная власть - Judicial power 2412 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 3
Федеральное казначейство России 1879 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 237 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 8
OWASP - Open Web Application Security Project 118 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 3
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 2
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 4 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
ФРиО - Федерация Рестораторов и Отельеров России 5 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
РСТ - Российский союз туриндустрии 7 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 9 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 137 1
ЛДПР 110 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 671
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 474
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 374
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 190
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 177
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 176
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 175
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 175
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 171
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2338 162
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 157
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1756 141
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 136
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 135
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3275 133
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 116
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 945 109
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1041 108
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 106
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3156 105
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 103
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 99
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 98
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 96
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 95
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 94
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 93
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 91
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2625 88
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4271 87
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 86
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 444 78
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2351 77
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 74
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 70
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 62
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 61
Оповещение и уведомление - Notification 5376 57
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 57
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 56
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 163
Microsoft Windows 16327 84
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 469 47
Google Android 14679 41
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 71 36
Linux OS 10896 36
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 36
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 121 33
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 275 30
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 172 30
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 62 29
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 28
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 432 28
Kaspersky Internet Security 472 25
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 52 24
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 123 24
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 62 22
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 149 21
Microsoft Office 3952 20
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 618 20
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 64 20
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 141 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 18
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 27 17
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 297 17
Positive Technologies - PT Sandbox 101 16
Apple iOS 8242 16
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 16
F6 - F6 MXDR - F.A.C.C.T. TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial - F.A.C.C.T. TDS Polygon - F.A.C.C.T. TDS Huntbox - F.A.C.C.T. Incident Response Retainer 25 14
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 256 14
F6 - F.A.С.С.T. Managed XDR - F6 MDP - F6 Malware Detonation Platform 40 13
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 17 13
Microsoft Windows PowerShell 223 13
Google VirusTotal 102 12
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 454 12
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 87 12
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management 25 12
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 124 12
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 867 11
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 78 11
Скулкин Олег 57 25
Волков Дмитрий 66 20
Баулин Валерий 52 16
Рахметов Руслан 60 14
Сачков Илья 125 8
Кузнецов Станислав 155 7
Селезнев Илья 8 7
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 6
Янкин Андрей 45 6
Кислицин Никита 14 6
Миркасымов Рустам 7 6
Соловей Антон 11 6
Бедеров Игорь 83 6
Хеирхабаров Теймур 24 6
Шадаев Максут 1146 6
Иванов Антон 89 5
Крылов Павел 23 5
Чулков Валерий 32 5
Голованов Сергей 67 5
Ключников Михаил 20 5
Григоренко Дмитрий 180 5
Кувшинов Денис 21 5
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 5
Олейникова Анна 13 5
Куган Владислав 5 5
Дягилев Василий 84 5
Путин Владимир 3349 5
Калинин Александр 175 4
Земков Сергей 159 4
Бондаренко Александр 39 4
Осокин Андрей 10 4
Шерстобитов Сергей 57 4
Васильев Григорий 44 4
Луцив Данила 7 4
Фахрутдинов Валентин 6 4
Букашкин Антон 5 4
Городилова Дарья 4 4
Benzmüller Ralf - Бенцмюллер Ральф 15 4
Казаков Денис 4 4
Зайцев Михаил 308 4
Россия - РФ - Российская федерация 156831 500
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 96
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 78
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 55
Беларусь - Белоруссия 6023 52
Европа 24634 41
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 27
Германия - Федеративная Республика 12936 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 22
Украина 7793 22
Казахстан - Республика 5792 21
Нидерланды 3631 21
Индия - Bharat 5697 20
Азия - Азиатский регион 5748 19
Ближний Восток 3030 19
Франция - Французская Республика 7975 17
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 16
Канада 4985 16
Бразилия - Федеративная Республика 2450 16
Польша - Республика 2001 14
Сингапур - Республика 1906 14
Испания - Королевство 3760 11
Южная Корея - Республика 6858 10
Япония 13547 10
Армения - Республика 2368 10
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 10
Европа Восточная 3121 9
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1353 9
Италия - Итальянская Республика 4429 9
Америка Латинская 1880 9
Малайзия 898 9
Израиль 2784 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 8
Африка - Африканский регион 3570 8
Грузия 1282 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 8
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 8
Молдавия - Республика Молдова 721 7
Китай - Тайвань 4136 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 285
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 228
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 106
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 88
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1071 80
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 71
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 61
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 58
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 57
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 57
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 53
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 565 52
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 44
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 44
Энергетика - Energy - Energetically 5524 42
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 36
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 36
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 33
Аудит - аудиторский услуги 3111 33
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 33
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 32
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 31
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 30
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 30
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 29
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 27
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 849 27
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 27
Английский язык 6876 26
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 25
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 25
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 24
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 23
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 23
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 22
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 21
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 21
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 20
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 20
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 9
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 7
Ведомости 1233 6
Forbes - Форбс 910 4
РИА Новости 984 4
BleepingComputer - Издание 410 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 4
The Washington Post 342 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 3
NYT - The New York Times 1086 3
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 195 2
Rambler Group - Секрет фирмы 39 2
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 2
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 2
Росбалт ИА 60 2
WikiLeaks 120 2
ZDnet 662 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 2
Wikipedia - Википедия 585 2
IDG - International Data Group 116 1
Inquirer 463 1
AP - Associated Press 2006 1
TechRadar 95 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Известия ИД 704 1
Richlogs 1 1
Агентство городских новостей Москва 3 1
Деловой Петербург 33 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Virus Bulletin 33 1
Sky News - Телеканал 30 1
GQ 21 1
Из рук в руки - irr.ru 70 1
Мобильные системы 117 1
DarkReading.com 105 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
Gartner - Гартнер 3608 32
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 14
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 13
IDC - International Data Corporation 4943 12
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 9
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 8
Forrester Research 828 8
KuppingerCole Analysts AG 8 5
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 4
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 4
AV-Comparatives 26 3
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 80 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 3
Juniper Research 551 3
Forrester Wave 45 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 2
AV-Test Institute 40 2
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 17 2
РАЭК - Экономика Рунета 19 2
Cybersecurity Ventures 10 2
B2B International 50 2
Microsoft Research 140 1
Frost & Sullivan 203 1
Forbes Insights 18 1
Forrester Consulting 26 1
RiskIQ 9 1
CNews Инновация года - награда 133 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Gartner Emerging Technologies and Trends Impact Radar - Радар новейших технологий и тенденций - Gartner Top Strategic Technology Trends 5 1
Cisco CISO Benchmark Study - Cisco CISO Benchmark Report 3 1
Synergy Research Group 47 1
Comparitech 5 1
Fortune Global 100 142 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Recorded Future 16 1
Dimensional Research 16 1
CNews Мишень 172 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 24
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 21
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 3
Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 9 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 2
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 2
РАН - Российская академия наук 2014 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 148 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 57 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 153 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 36 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 30 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 72 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 100 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 46 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 35 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 70 1
Positive Technologies - Positive Education 20 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
Государственный Русский музей 51 1
Pearson VUE 55 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 21 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Институт искусственного интеллекта и цифровых наук - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 21 1
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 21 1
SIM - Singapore Institute of Management - Сингапурский институт развития менеджмента 1 1
American University - Американский университет 14 1
UvA - Universiteit van Amsterdam - Амстердамский университет - Университет Амстердама 19 1
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 1
TU Darmstadt - Technische Universität Darmstadt - Технический университет Дармштадта - Дармштадтский технический университет 8 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 13
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 5
CyberCrimeCon 7 4
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 3
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 2
БИТ Москва - межотраслевая конференция 2 2
ISE - Integrated Systems Europe 50 2
РИФ - Российский Интернет Форум 90 2
Visa Global Service Quality Awards 2 2
CNews AWARDS - награда 549 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 2
Capture the Flag - CTF 53 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 29 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Fortinet Security Day 9 1
Kaspersky ON AIR 1 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 40 1
Check Point CPX 360 2 1
Photokina 60 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 102 1
Национальная банковская премия 2 1
McAfee FOCUS 2 1
Intel Developer Forum - IDF 278 1
InfoSec Jupyterthon 1 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
Cyber Polygon 7 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
Black Hat - Конференция 117 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
