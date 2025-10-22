В Bi.Zone TDR теперь доступны автоматическое выявление небезопасных настроек и анализ сетевого трафика с помощью Suricata Bi.Zone представила данные о развитии сервиса мониторинга и реагирования на киберугрозы Bi.Zone TDR: клиентам стали доступны обновление инструмента Threat Prediction, анализ сетевого трафика на базе Suricata, а также бот для оперативного управления работой сервиса. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Проактивный подход к защите з

На портале BI.Zone Threat Intelligence появились раздел «Аналитика» и ИИ-ассистент На портале BI.Zone Threat Intelligence появились раздел «Аналитика» и ИИ-ассистент. Аналитический дашборд позволит визуализировать данные об актуальном ландшафте киберугроз, а ИИ-ассистент представит детализирова

Angara Security запустила новое сервисное направление Angara MTDR ara ECHO (E-spy Cyberhealth Operations) — управление цифровым следом организации с платформой Angara ECHO. Автоматизированный̆ мониторинг и анализ данных из открытых и теневых источников. Angara CTI (Cyber Threat Intelligence) — индикаторы для обнаружения вредоносной активности и превентивной блокировки вредоносных ресурсов, а также для определения текущей или прошедшей атаки. «Ключевой при

«Сбер» и BI.Zone повысят цифровую устойчивость российских организаций «Сбер» и BI.Zone провели интеграцию решений BI.Zone GRC и X Threat Intelligence. Это позволит предоставить организациям-клиентам дополнительный набор инструментов для управления ИТ-активами и уязвимостями, а также позволит выстроить системный подход к к

Кибермошенники стали использовать День Победы в схемах обмана россиян Поддельные фонды Кибермошенники запустили придуманную к 9 Мая схему обмана граждан, об этом CNews сообщили в организации по информационной безопасности (ИБ) F6. Злоумышленники стали использовать для обмана брен

VK расскажет школьникам о правилах защиты старшего поколения от кибермошенников кольной скамьи обучать детей основам безопасного поведения в сети. В игровой форме, на доступных примерах ребята смогут узнать, как обеспечить защиту личных данных в соцсетях и не попасться на уловки кибермошенников. Благодарим VK за привлечение внимания к теме цифровой грамотности: защитить подрастающее поколение и привить навыки осознанного использования цифровых сервисов — наша общая зад

Bi.Zone запускает бесплатную версию портала киберразведки Bi.Zone Threat Intelligence — решение, которое собирает данные о злоумышленниках и их инструментах, используемых для атак на российские организации и компании из других стран. В общедоступной бесплатно

Новая функциональность Bi.Zone Threat Intelligence поможет компаниям предсказывать кибератаки и эффективнее бороться с утечками На портале киберразведки Bi.Zone Threat Intelligence появился новый инструмент «Теневые ресурсы». С его помощью специалисты по безопасности смогут самостоятельно искать на теневых ресурсах информацию, которая касается их орган

Подтверждена совместимость R-Vision TIP и «Гарда Threat Intelligence» Разработчики R-Vision TIP и «Гарда Threat Intelligence» («Гарда TI») подтвердили совместимость продуктов. Благодаря интеграции решений R-Vision и группы компаний «Гарда» заказчики смогут лучше ориентироваться в данных об угрозах

F.A.C.C.T. и R-Vision расширяют технологическое партнерство R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, объявляют о расширении технологического партнерства. Интеграция технологий двух компаний позволяет клиентам использовать платформу R-Vision Threat Intelligence Platform (TIP), дополняя ее данными системы киберразведки F.A.C.C.T. Threat Intelligence. Такое сочетание усиливает эффективность управления данными об актуальных киб

F.A.C.C.T. объявляет об интеграции Threat Intelligence с SIEM-системой «САВРУС» ания F.A.C.C.T., разработчик решений в сфере информационной безопасности, и ООО «САВРУС» объявляют заключении партнерского соглашения и старте разработки интеграции платформы киберразведки F.A.C.C.T. Threat Intelligence с системой мониторинга и корреляции событий информационной безопасности (SIEM) «САВРУС». Интеграция систем повысит уровень защиты и установит новые стандарты в области быстр

F.A.C.C.T. зафиксировал 50% рост публикаций данных скомпрометированных карт белорусских банков гий для борьбы с киберпреступлениями, отмечает 50% рост числа эмитированных банками Белоруссии платежных карт, реквизиты которых опубликованы злоумышленниками. За год система киберразведки F.A.C.C.T. Threat Intelligence обнаружила 3040 реквизитов скомпрометированных карт белорусских банков, размещенных злоумышленниками в мессенджерах, на форумах или в кардшопах в даркнете. Об этом CNews соо

«Гарда» и Security Vision создадут безопасную информационную среду для решения бизнес-задач Группа компаний «Гарда» и компания Security Vision объявили об интеграции платформы Security Vision TIP и сервиса данных о киберугрозах «Гарда Threat Intelligence». Объединенный сервис предоставит заказчикам доступ к уникальным специализированным потокам данных об угрозах и возможность быстрой интеграции фидов в системы управления сре

Система F.A.C.C.T. Threat Intelligence интегрирована с Security Capsule SIEM е Технологии в Бизнесе» объявляют о технологической интеграции системы мониторинга и корреляции событий информационной безопасности Security Capsule SIEM (SC SIEM) с системой киберразведки F.A.C.C.T. Threat Intelligence. Техническое сотрудничество предоставит пользователям SC SIEM более глубокий проактивный подход к защите от актуальных киберугроз, обнаружению сложных целевых атак. Об этом

Портал BI.Zone Threat Intelligence пополнился новым аналитическим инструментом на базе матрицы MITRE ATT&CK В обновленной версии портала BI.Zone Threat Intelligence появилась единая информационная панель. В формате матрицы MITRE ATT&CK на ней представлены все методы (до уровня процедур включительно) кибергруппировок, описанных специалис

Гарда ускорит реагирование на угрозы информационной безопасности Группа компаний «Гарда» обновила сервис обогащения данных о киберугрозах. «Гарда Threat Intelligence 2.1» позволяет заказчикам определять принадлежность IP-адреса к определенному городу, региону или стране, помогает обнаружить угрозы и быстро принять решение о блокировке по

«Перспективный мониторинг» поставляет данные о киберугрозах через новый веб-сервис AM Threat Intelligence Portal Компания «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС») объявила о выводе на рынок своего нового продукта AM Threat Intelligence Portal (AM TIP), который предоставляет актуальные данные о киберугрозах на территории России. Среди ключевых задач нового веб-сервиса — поставка комплексной информации об ин

«Гарда Deception» повышает скорость и точность обнаружения атак ». Улучшенная версия продукта позволяет оптимизировать использование вычислительных и информационных ресурсов ИБ-систем заказчика. Она интегрируется с сервисом обогащения данных о киберугрозах «Гарда Threat Intelligence» и увеличивает скорость детектирования и реагирования на атаки, усиливает защиту от уязвимостей нулевого дня и минимизирует ущерб от действий злоумышленников. Об этом CNews

«Лаборатория Касперского» выпустила практическое руководство по техникам, тактикам и процедурам азиатских APT-групп «Лаборатория Касперского» выпустила отчёт о тактиках, техниках и процедурах азиатских APT-групп. Команда Kaspersky Cyber Threat Intelligence проанализировала около сотни инцидентов, произошедших в разных уголках мира в 2022-2023 гг., и исследовала действия атакующих на основе методологии Unified Kill Chain

«Код безопасности» и Security Vision стали технологическими партнерами ению, мониторингу и предотвращению современных киберугроз. Интеграция Континент 4 и Security Vision Threat Intelligence Platform (Security Vision TIP) позволяет централизованно массово загрузит

F.A.C.C.T. Threat Intelligence стала ведущим поставщиком оперативных данных для платформы киберразведки Security Vision ийской ИТ-платформы, позволяющей роботизировать до 95% процессов обеспечения информационной безопасности, объявляют о технологическом партнерстве. В рамках интеграции система киберразведки F.A.C.C.T. Threat Intelligence поставляет оперативные данные об атакующих в платформу киберразведки Security Vision, что позволяет противостоять актуальным киберугрозам и проактивно обнаруживать сложные ц

Security Vision TIP и Anomaly: какая система контроля подойдет лучше ний класса TIP, но акцентируем внимание на базовых элементах и самых интересных сторонах технологии threat intelligence. Фиды или источники индикаторов компрометации (IOC) Anomali TIP Anomali T

Как развиваются отечественные ИБ-платформы Security Vision Threat Intelligence Platform (TIP) Security Vision Threat Intelligence Platform (TIP)

Security Vision расширила функционал модуля Threat Intelligence Platform Security Vision сообщает о выходе нового релиза актуальной на сегодняшний день версии модуля Threat Intelligence Platform (TIP). На основании данных об угрозах продукт генерирует в реальном времени обнаружения подозрительной активности в инфраструктуре Заказчика, проводит обогащение ин

«МТС кибербезопасность» запускает услуги проактивной защиты от киберугроз опытом реализации проектов в крупных компаниях различных отраслей, обладающие признанными международными сертификатами. Команда анализа защищенности «МТС кибербзопасности» специализируется на услугах проактивной защиты от киберугроз – комплексной проверке и отладке процессов противодействия кибератакам (Purple Teaming) и проверке возможности обхода мер защиты компании и проникновения киберп

Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision ски компании, исследовать источники угроз и индикаторы атак, контролировать присутствие признаков компрометации в своей инфраструктуре, выстраивая таким образом собственный уникальный ландшафт угроз. Threat Intelligence Platform — это класс автоматизированных систем, которые на основании данных об угрозах (это могут быть IOC, IOA, TTP и т.д.) генерируют в реальном времени обнаружения подозр

Threat Intelligence: что это такое и как применить на практике Что такое Threat Intelligence? Если задать этот вопрос группе специалистов в области информационной без

Group-IB зафиксировала рекордное число утечек баз данных российских компаний Group-IB зафиксировала летом 2022 г. двукратный рост количества выложенных в открытый доступ баз данных российских компаний по сравнению с весной этого года. По данным Group-IB Threat Intelligence, за три летних месяца в сеть попало 140 баз, при чем антирекорд был поставлен в августе — 100 утечек. Общее количество строк всех «летних сливов», по оценкам экспертов Group

Accenture назвала топ-5 трендов среди киберугроз Компания Accenture представила данные отчета о современном уровне угроз для корпоративных сетей «Cyber Threat Intelligence Report» по итогам второго полугодия 2021 г. Об этом CNews сообщили представители Accenture. Тренд №1: Атаки программ-вымогателей все еще бьют в цель По данным Accentur

R-Vision TIP 2.0: выше точность и еще больше качественных данных Компания R-Vision представила платформу анализа данных об угрозах R-Vision Threat Intelligence Platform (TIP) версии 2.0. Ключевые изменения, как сообщили CNews предста

У бизнеса появилась возможность бесплатно защитить своих клиентов и сотрудников от фишинга, спама и кибермошенников ескими вопросами, чтобы получить оперативную помощь в блокировке мошеннических ресурсов — достаточно нажать одну кнопку. Еще одна возможность, которую предлагает BI.ZONE — защита электронной почты от кибермошенников. Несмотря на регулярное использование мессенджеров, электронная почта остается критическим каналом коммуникации в бизнесе, являясь удобной точкой входа для злоумышленников. Чтоб

Каждая пятая атака кибермошенников приходится на госучреждения, 16% злоумышленников – «хактивисты» Большая часть кибератак в 2021 г. пришлась на государственные учреждения – почти 20% преступлений. В 10% случаев жертвами кибермошенников становятся промышленные предприятия, по 8% атак направлены на медицинские и образовательные учреждения, а также финансовые организации — таковы данные исследования «Страхового Д

В R-Vision TIP появилась встроенная интеграция с Eset Threat Intelligence беругрозами. Специалисты компаний интегрировали платформу управления данными киберразведки R-Vision Threat Intelligence Platform с телеметрическим сервисом Eset Threat Intelligence. Тепе

R-Vision и RST Cloud объявили о технологическом партнерстве R-Vision объединила усилия с поставщиком индикаторов компрометации RST Cloud для развития платформы управления данными киберразведки R-Vision Threat Intelligence Platform (TIP). В рамках технологического партнерства в продукте была реализована встроенная интеграция с сервисом RST Threat Feed. Это расширит возможности пользователей пл

Microsoft Azure Sentinel предоставит заказчикам возможность использовать данные Group-IB Threat Intelligence & Attribution высокотехнологичных преступлений, сообщили об успешной интеграции Azure Sentinel, облачного решения для управления информационной безопасностью, с системой исследования и атрибуции кибератак Group-IB Threat Intelligence & Attribution (TI&A). Компания Group-IB стала первым разработчиком, прошедшим интеграцию своей платформы в Azure Sentinel в России и СНГ. Group-IB Threat Intelligence

R-Vision обновила платформу управления данными киберразведки R-Vision TIP R-Vision обновила платформу управления данными киберразведки R-Vision Threat Intelligence Platform (TIP) до версии 1.15. В ней появились возможность распределенной

Group-IB и «Билайн бизнес» запускают «Сервис защиты от киберугроз» ксклюзивных данных об угрозах из системы мониторинга, прогнозирования и анализа киберугроз Group-IB Threat Intelligence & Attribution, получившей признание международных аналитических агентств

Group-IB Threat Intelligence & Attribution прошла ИБ-проверку компании «большой четверки» амента Юстиции США в области кибербезопасности и киберразведки высокотехнологичной системы Group-IB Threat Intelligence & Attribution. Основанная на инновационных технологиях, подтвержденных бо