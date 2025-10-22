Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кибербезопасность Cyber Threat Intelligence Платформы и сервисы киберразведки Threat Detection Technology (TDT) Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества Threat Hunting
- Кибербезопасность - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты
- SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству
- SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован
- SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности
- IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации
- APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза
- Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование
- MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них
- НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность
- SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных
- MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности
- Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры
- Фишинг - Phishing
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
|22.10.2025
|
В Bi.Zone TDR теперь доступны автоматическое выявление небезопасных настроек и анализ сетевого трафика с помощью Suricata
Bi.Zone представила данные о развитии сервиса мониторинга и реагирования на киберугрозы Bi.Zone TDR: клиентам стали доступны обновление инструмента Threat Prediction, анализ сетевого трафика на базе Suricata, а также бот для оперативного управления работой сервиса. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Проактивный подход к защите з
|06.10.2025
|
На портале BI.Zone Threat Intelligence появились раздел «Аналитика» и ИИ-ассистент
На портале BI.Zone Threat Intelligence появились раздел «Аналитика» и ИИ-ассистент. Аналитический дашборд позволит визуализировать данные об актуальном ландшафте киберугроз, а ИИ-ассистент представит детализирова
|11.09.2025
|
Angara Security запустила новое сервисное направление Angara MTDR
ara ECHO (E-spy Cyberhealth Operations) — управление цифровым следом организации с платформой Angara ECHO. Автоматизированный̆ мониторинг и анализ данных из открытых и теневых источников. Angara CTI (Cyber Threat Intelligence) — индикаторы для обнаружения вредоносной активности и превентивной блокировки вредоносных ресурсов, а также для определения текущей или прошедшей атаки. «Ключевой при
|17.07.2025
|
«Сбер» и BI.Zone повысят цифровую устойчивость российских организаций
«Сбер» и BI.Zone провели интеграцию решений BI.Zone GRC и X Threat Intelligence. Это позволит предоставить организациям-клиентам дополнительный набор инструментов для управления ИТ-активами и уязвимостями, а также позволит выстроить системный подход к к
|29.04.2025
|
Кибермошенники стали использовать День Победы в схемах обмана россиян
Поддельные фонды Кибермошенники запустили придуманную к 9 Мая схему обмана граждан, об этом CNews сообщили в организации по информационной безопасности (ИБ) F6. Злоумышленники стали использовать для обмана брен
|31.03.2025
|
VK расскажет школьникам о правилах защиты старшего поколения от кибермошенников
кольной скамьи обучать детей основам безопасного поведения в сети. В игровой форме, на доступных примерах ребята смогут узнать, как обеспечить защиту личных данных в соцсетях и не попасться на уловки кибермошенников. Благодарим VK за привлечение внимания к теме цифровой грамотности: защитить подрастающее поколение и привить навыки осознанного использования цифровых сервисов — наша общая зад
|31.03.2025
|
Bi.Zone запускает бесплатную версию портала киберразведки
Bi.Zone Threat Intelligence — решение, которое собирает данные о злоумышленниках и их инструментах, используемых для атак на российские организации и компании из других стран. В общедоступной бесплатно
|25.02.2025
|
Новая функциональность Bi.Zone Threat Intelligence поможет компаниям предсказывать кибератаки и эффективнее бороться с утечками
На портале киберразведки Bi.Zone Threat Intelligence появился новый инструмент «Теневые ресурсы». С его помощью специалисты по безопасности смогут самостоятельно искать на теневых ресурсах информацию, которая касается их орган
|28.01.2025
|
Подтверждена совместимость R-Vision TIP и «Гарда Threat Intelligence»
Разработчики R-Vision TIP и «Гарда Threat Intelligence» («Гарда TI») подтвердили совместимость продуктов. Благодаря интеграции решений R-Vision и группы компаний «Гарда» заказчики смогут лучше ориентироваться в данных об угрозах
|25.11.2024
|
F.A.C.C.T. и R-Vision расширяют технологическое партнерство
R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, объявляют о расширении технологического партнерства. Интеграция технологий двух компаний позволяет клиентам использовать платформу R-Vision Threat Intelligence Platform (TIP), дополняя ее данными системы киберразведки F.A.C.C.T. Threat Intelligence. Такое сочетание усиливает эффективность управления данными об актуальных киб
|24.10.2024
|
F.A.C.C.T. объявляет об интеграции Threat Intelligence с SIEM-системой «САВРУС»
ания F.A.C.C.T., разработчик решений в сфере информационной безопасности, и ООО «САВРУС» объявляют заключении партнерского соглашения и старте разработки интеграции платформы киберразведки F.A.C.C.T. Threat Intelligence с системой мониторинга и корреляции событий информационной безопасности (SIEM) «САВРУС». Интеграция систем повысит уровень защиты и установит новые стандарты в области быстр
|22.10.2024
|
F.A.C.C.T. зафиксировал 50% рост публикаций данных скомпрометированных карт белорусских банков
гий для борьбы с киберпреступлениями, отмечает 50% рост числа эмитированных банками Белоруссии платежных карт, реквизиты которых опубликованы злоумышленниками. За год система киберразведки F.A.C.C.T. Threat Intelligence обнаружила 3040 реквизитов скомпрометированных карт белорусских банков, размещенных злоумышленниками в мессенджерах, на форумах или в кардшопах в даркнете. Об этом CNews соо
|02.10.2024
|
«Гарда» и Security Vision создадут безопасную информационную среду для решения бизнес-задач
Группа компаний «Гарда» и компания Security Vision объявили об интеграции платформы Security Vision TIP и сервиса данных о киберугрозах «Гарда Threat Intelligence». Объединенный сервис предоставит заказчикам доступ к уникальным специализированным потокам данных об угрозах и возможность быстрой интеграции фидов в системы управления сре
|12.09.2024
|
Система F.A.C.C.T. Threat Intelligence интегрирована с Security Capsule SIEM
е Технологии в Бизнесе» объявляют о технологической интеграции системы мониторинга и корреляции событий информационной безопасности Security Capsule SIEM (SC SIEM) с системой киберразведки F.A.C.C.T. Threat Intelligence. Техническое сотрудничество предоставит пользователям SC SIEM более глубокий проактивный подход к защите от актуальных киберугроз, обнаружению сложных целевых атак. Об этом
|22.07.2024
|
Портал BI.Zone Threat Intelligence пополнился новым аналитическим инструментом на базе матрицы MITRE ATT&CK
В обновленной версии портала BI.Zone Threat Intelligence появилась единая информационная панель. В формате матрицы MITRE ATT&CK на ней представлены все методы (до уровня процедур включительно) кибергруппировок, описанных специалис
|30.05.2024
|
Гарда ускорит реагирование на угрозы информационной безопасности
Группа компаний «Гарда» обновила сервис обогащения данных о киберугрозах. «Гарда Threat Intelligence 2.1» позволяет заказчикам определять принадлежность IP-адреса к определенному городу, региону или стране, помогает обнаружить угрозы и быстро принять решение о блокировке по
|22.04.2024
|
«Перспективный мониторинг» поставляет данные о киберугрозах через новый веб-сервис AM Threat Intelligence Portal
Компания «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС») объявила о выводе на рынок своего нового продукта AM Threat Intelligence Portal (AM TIP), который предоставляет актуальные данные о киберугрозах на территории России. Среди ключевых задач нового веб-сервиса — поставка комплексной информации об ин
|16.04.2024
|
«Гарда Deception» повышает скорость и точность обнаружения атак
». Улучшенная версия продукта позволяет оптимизировать использование вычислительных и информационных ресурсов ИБ-систем заказчика. Она интегрируется с сервисом обогащения данных о киберугрозах «Гарда Threat Intelligence» и увеличивает скорость детектирования и реагирования на атаки, усиливает защиту от уязвимостей нулевого дня и минимизирует ущерб от действий злоумышленников. Об этом CNews
|09.11.2023
|
«Лаборатория Касперского» выпустила практическое руководство по техникам, тактикам и процедурам азиатских APT-групп
«Лаборатория Касперского» выпустила отчёт о тактиках, техниках и процедурах азиатских APT-групп. Команда Kaspersky Cyber Threat Intelligence проанализировала около сотни инцидентов, произошедших в разных уголках мира в 2022-2023 гг., и исследовала действия атакующих на основе методологии Unified Kill Chain
|01.11.2023
|
«Код безопасности» и Security Vision стали технологическими партнерами
ению, мониторингу и предотвращению современных киберугроз. Интеграция Континент 4 и Security Vision Threat Intelligence Platform (Security Vision TIP) позволяет централизованно массово загрузит
|26.10.2023
|
F.A.C.C.T. Threat Intelligence стала ведущим поставщиком оперативных данных для платформы киберразведки Security Vision
ийской ИТ-платформы, позволяющей роботизировать до 95% процессов обеспечения информационной безопасности, объявляют о технологическом партнерстве. В рамках интеграции система киберразведки F.A.C.C.T. Threat Intelligence поставляет оперативные данные об атакующих в платформу киберразведки Security Vision, что позволяет противостоять актуальным киберугрозам и проактивно обнаруживать сложные ц
|31.08.2023
|
Security Vision TIP и Anomaly: какая система контроля подойдет лучше
ний класса TIP, но акцентируем внимание на базовых элементах и самых интересных сторонах технологии threat intelligence. Фиды или источники индикаторов компрометации (IOC) Anomali TIP Anomali T
|11.05.2023
|
Как развиваются отечественные ИБ-платформы
Security Vision Threat Intelligence Platform (TIP) Security Vision Threat Intelligence Platform (TIP)
|06.04.2023
|
Security Vision расширила функционал модуля Threat Intelligence Platform
Security Vision сообщает о выходе нового релиза актуальной на сегодняшний день версии модуля Threat Intelligence Platform (TIP). На основании данных об угрозах продукт генерирует в реальном времени обнаружения подозрительной активности в инфраструктуре Заказчика, проводит обогащение ин
|28.03.2023
|
«МТС кибербезопасность» запускает услуги проактивной защиты от киберугроз
опытом реализации проектов в крупных компаниях различных отраслей, обладающие признанными международными сертификатами. Команда анализа защищенности «МТС кибербзопасности» специализируется на услугах проактивной защиты от киберугроз – комплексной проверке и отладке процессов противодействия кибератакам (Purple Teaming) и проверке возможности обхода мер защиты компании и проникновения киберп
|01.12.2022
|
Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision
ски компании, исследовать источники угроз и индикаторы атак, контролировать присутствие признаков компрометации в своей инфраструктуре, выстраивая таким образом собственный уникальный ландшафт угроз. Threat Intelligence Platform — это класс автоматизированных систем, которые на основании данных об угрозах (это могут быть IOC, IOA, TTP и т.д.) генерируют в реальном времени обнаружения подозр
|20.09.2022
|
Threat Intelligence: что это такое и как применить на практике
Что такое Threat Intelligence? Если задать этот вопрос группе специалистов в области информационной без
|07.09.2022
|
Group-IB зафиксировала рекордное число утечек баз данных российских компаний
Group-IB зафиксировала летом 2022 г. двукратный рост количества выложенных в открытый доступ баз данных российских компаний по сравнению с весной этого года. По данным Group-IB Threat Intelligence, за три летних месяца в сеть попало 140 баз, при чем антирекорд был поставлен в августе — 100 утечек. Общее количество строк всех «летних сливов», по оценкам экспертов Group
|28.02.2022
|
Accenture назвала топ-5 трендов среди киберугроз
Компания Accenture представила данные отчета о современном уровне угроз для корпоративных сетей «Cyber Threat Intelligence Report» по итогам второго полугодия 2021 г. Об этом CNews сообщили представители Accenture. Тренд №1: Атаки программ-вымогателей все еще бьют в цель По данным Accentur
|06.12.2021
|
R-Vision TIP 2.0: выше точность и еще больше качественных данных
Компания R-Vision представила платформу анализа данных об угрозах R-Vision Threat Intelligence Platform (TIP) версии 2.0. Ключевые изменения, как сообщили CNews предста
|25.11.2021
|
У бизнеса появилась возможность бесплатно защитить своих клиентов и сотрудников от фишинга, спама и кибермошенников
ескими вопросами, чтобы получить оперативную помощь в блокировке мошеннических ресурсов — достаточно нажать одну кнопку. Еще одна возможность, которую предлагает BI.ZONE — защита электронной почты от кибермошенников. Несмотря на регулярное использование мессенджеров, электронная почта остается критическим каналом коммуникации в бизнесе, являясь удобной точкой входа для злоумышленников. Чтоб
|18.10.2021
|
Каждая пятая атака кибермошенников приходится на госучреждения, 16% злоумышленников – «хактивисты»
Большая часть кибератак в 2021 г. пришлась на государственные учреждения – почти 20% преступлений. В 10% случаев жертвами кибермошенников становятся промышленные предприятия, по 8% атак направлены на медицинские и образовательные учреждения, а также финансовые организации — таковы данные исследования «Страхового Д
|10.08.2021
|
В R-Vision TIP появилась встроенная интеграция с Eset Threat Intelligence
беругрозами. Специалисты компаний интегрировали платформу управления данными киберразведки R-Vision Threat Intelligence Platform с телеметрическим сервисом Eset Threat Intelligence. Тепе
|28.07.2021
|ИИ выявляет мошенничество, сговор и другие преступления в медицине
|21.07.2021
|
R-Vision и RST Cloud объявили о технологическом партнерстве
R-Vision объединила усилия с поставщиком индикаторов компрометации RST Cloud для развития платформы управления данными киберразведки R-Vision Threat Intelligence Platform (TIP). В рамках технологического партнерства в продукте была реализована встроенная интеграция с сервисом RST Threat Feed. Это расширит возможности пользователей пл
|23.04.2021
|
Microsoft Azure Sentinel предоставит заказчикам возможность использовать данные Group-IB Threat Intelligence & Attribution
высокотехнологичных преступлений, сообщили об успешной интеграции Azure Sentinel, облачного решения для управления информационной безопасностью, с системой исследования и атрибуции кибератак Group-IB Threat Intelligence & Attribution (TI&A). Компания Group-IB стала первым разработчиком, прошедшим интеграцию своей платформы в Azure Sentinel в России и СНГ. Group-IB Threat Intelligence
|13.04.2021
|
R-Vision обновила платформу управления данными киберразведки R-Vision TIP
R-Vision обновила платформу управления данными киберразведки R-Vision Threat Intelligence Platform (TIP) до версии 1.15. В ней появились возможность распределенной
|16.12.2020
|
Group-IB и «Билайн бизнес» запускают «Сервис защиты от киберугроз»
ксклюзивных данных об угрозах из системы мониторинга, прогнозирования и анализа киберугроз Group-IB Threat Intelligence & Attribution, получившей признание международных аналитических агентств
|09.12.2020
|
Group-IB Threat Intelligence & Attribution прошла ИБ-проверку компании «большой четверки»
амента Юстиции США в области кибербезопасности и киберразведки высокотехнологичной системы Group-IB Threat Intelligence & Attribution. Основанная на инновационных технологиях, подтвержденных бо
|26.11.2020
|
Group-IB вывела на рынок новый класс решений для охоты за хакерами и предотвращения кибератак
исследования киберугроз и охоты за атакующими. Group-IB первой в мире создала систему нового класса Threat Intelligence & Attribution, способную гибко формировать карту угроз под конкретную ком
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Скулкин Олег 57 25
|Волков Дмитрий 66 20
|Баулин Валерий 52 16
|Рахметов Руслан 60 14
|Сачков Илья 125 8
|Кузнецов Станислав 155 7
|Селезнев Илья 8 7
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 6
|Янкин Андрей 45 6
|Кислицин Никита 14 6
|Миркасымов Рустам 7 6
|Соловей Антон 11 6
|Бедеров Игорь 83 6
|Хеирхабаров Теймур 24 6
|Шадаев Максут 1146 6
|Иванов Антон 89 5
|Крылов Павел 23 5
|Чулков Валерий 32 5
|Голованов Сергей 67 5
|Ключников Михаил 20 5
|Григоренко Дмитрий 180 5
|Кувшинов Денис 21 5
|Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 5
|Олейникова Анна 13 5
|Куган Владислав 5 5
|Дягилев Василий 84 5
|Путин Владимир 3349 5
|Калинин Александр 175 4
|Земков Сергей 159 4
|Бондаренко Александр 39 4
|Осокин Андрей 10 4
|Шерстобитов Сергей 57 4
|Васильев Григорий 44 4
|Луцив Данила 7 4
|Фахрутдинов Валентин 6 4
|Букашкин Антон 5 4
|Городилова Дарья 4 4
|Benzmüller Ralf - Бенцмюллер Ральф 15 4
|Казаков Денис 4 4
|Зайцев Михаил 308 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.