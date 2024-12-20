PT Sandbox обеспечивает безопасность почтовой системы RuPost ologies презентовали технологический бандл, в основе которого — почтовая система RuPost и песочница PT Sandbox, проверяющая все письма, поступающие пользователям, а подозрительные файлы и ссылк

Скорость работы песочницы PT Sandbox выросла в девять раз Positive Technologies представила новую версию сетевой песочницы для защиты от сложного вредоносного ПО — PT Sandbox 5.17. По сравнению с релизом 5.7, вышедшим год назад, производительность продукта выросла в девять раз, при этом качество обнаружения осталось неизменным. Таких результатов удалось д

PT Sandbox защищает ИТ-инфраструктуру аэропорта Пулково от вредоносных программ Северной Столицы», главный оператор международного аэропорта Пулково, использует сетевую песочницу PT Sandbox для защиты электронной почты от вредоносных вложений, нелегитимных ссылок и контро

Как песочницы помогают бизнесу противостоять кибератакам кибератакам Сергей Осипов Руководитель направления защиты от вредоносного ПО, бизнес-лидер продукта PT Sandbox, Positive Technologies Песочницы — эффективное средство проверки ПО на потенциальн

PT Sandbox — первая песочница с искусственным интеллектом в реестре российского ПО Песочница PT Sandbox первой среди других продуктов этого класса была отмечена в едином реестре российск

Сервис проверки по индикаторам компрометации в PT Sandbox позволяет проверять ссылки и повышать точность обнаружения угроз устила новую версию сетевой песочницы для защиты от сложного вредоносного ПО и угроз нулевого дня — PT Sandbox 5.6. В числе ключевых изменений — проверка ссылок по индикаторам компрометации с п

Positive Technologies и «Код безопасности» усилят защиту сетевой инфраструктуры клиентов Песочница PT Sandbox от Positive Technologies и межсетевой экран нового поколения «Континент 4» от комп

Песочница PT Sandbox компании Positive Technologies усилит возможности «Ред софт» по защите от вредоносного ПО и разработчик системного программного обеспечения «Ред софт» успешно протестировали программные продукты на совместимость. Согласно результатам теста, песочница для защиты от целевых и массовых атак PT Sandbox успешно детектирует вредоносный код в пакетах для установки приложений отечественной операционной системы «Ред ОС». Совместное решение предназначено для работы в государственных ведо

Positive Technologies обновила PT Sandbox тавила пятую версию песочницы для защиты от целевых и массовых атак с применением вредоносного ПО — PT Sandbox. Возможности обновленного продукта будут особенно актуальны для российских компани

PT Sandbox получила сертификат ФСТЭК России Песочница для риск-ориентированной защиты PT Sandbox прошла сертификационные испытания ФСТЭК России и теперь может применяться в госуда

Новые правила MaxPatrol SIEM оповещают о критически опасных инцидентах, в которых замечено вредоносное ПО чниками событий для MaxPatrol SIEM могут быть распространенные средства защиты, например, песочница PT Sandbox, «Защитник Windows», продукты «Лаборатории Касперского» и Dr.Web. С помощью новых

Модификация зловредов под известные песочницы: Positive Technologies обнаружила вредоносное ПО, заточенное под обход PT Sandbox де или на реальном компьютере пользователя, было настроено на распознавание старых версий песочницы PT Sandbox. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Песочницу PT Sandb

Новая версия PT Sandbox ловит атаки на Astra Linux и обнаруживает буткиты Positive Technologies выпустила новую версию песочницы для риск-ориентированной защиты — PT Sandbox 4.3. Главное в релизе — добавление кастомизированной среды операционной системы Astra Linux, благодаря которой песочница теперь выявляет атаки с применением специфического вредоносно

PT Sandbox получила новые возможности для проактивного поиска угроз Positive Technologies выпустила новую версию песочницы для защиты от целевых и массовых атак — PT Sandbox 4.0. В обновленном продукте расширены возможности для проактивного поиска угроз — threat hunting, благодаря гибкому поиску и настраиваемым параметрам фильтрации. Кроме того, PT Sa

PT Sandbox научилась обнаруживать руткиты после заражения системы Positive Technologies выпустила новую версию песочницы для риск-ориентированной защиты PT Sandbox — 2.4. В новом релизе продукта поддерживается технология проактивного и скрытого детектирования руткитов как на этапе их установки, так и в процессе работы. Разработанный специалиста

В новой версии PT Sandbox появились приманки-провокаторы, помогающие раскрыть злоумышленников модействие и тем самым помогают выявить присутствие хакеров в инфраструктуре. Ключевым изменением в PT Sandbox 2.2 стали приманки, которые могут спровоцировать инструменты взломщика на то, чтоб

Песочница PT Sandbox получила расширенные возможности по выявлению целевых атак Песочница PT Sandbox теперь получает еженедельные обновления базы уникальных правил для поведенческого

Axoft расширила продуктовый портфель «песочницей» PT Sandbox Глобальный сервисный ИТ-дистрибутор Axoft объявил о получении права дистрибуции передовой «песочницы» PT Sandbox компании Positive Technologies. Партнеры дистрибутора получат помощь сертифицированных инженеров Axoft для реализации пилотных проектов с участием PT Sandbox, поддержку в обла