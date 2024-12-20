Positive Technologies PT Sandbox
|20.12.2024
|
PT Sandbox обеспечивает безопасность почтовой системы RuPost
ologies презентовали технологический бандл, в основе которого — почтовая система RuPost и песочница PT Sandbox, проверяющая все письма, поступающие пользователям, а подозрительные файлы и ссылк
|10.12.2024
|
Скорость работы песочницы PT Sandbox выросла в девять раз
Positive Technologies представила новую версию сетевой песочницы для защиты от сложного вредоносного ПО — PT Sandbox 5.17. По сравнению с релизом 5.7, вышедшим год назад, производительность продукта выросла в девять раз, при этом качество обнаружения осталось неизменным. Таких результатов удалось д
|29.11.2024
|
PT Sandbox защищает ИТ-инфраструктуру аэропорта Пулково от вредоносных программ
Северной Столицы», главный оператор международного аэропорта Пулково, использует сетевую песочницу PT Sandbox для защиты электронной почты от вредоносных вложений, нелегитимных ссылок и контро
|
Как песочницы помогают бизнесу противостоять кибератакам
кибератакам Сергей Осипов Руководитель направления защиты от вредоносного ПО, бизнес-лидер продукта PT Sandbox, Positive Technologies Песочницы — эффективное средство проверки ПО на потенциальн
|05.04.2024
|
PT Sandbox — первая песочница с искусственным интеллектом в реестре российского ПО
Песочница PT Sandbox первой среди других продуктов этого класса была отмечена в едином реестре российск
|24.11.2023
|
Сервис проверки по индикаторам компрометации в PT Sandbox позволяет проверять ссылки и повышать точность обнаружения угроз
устила новую версию сетевой песочницы для защиты от сложного вредоносного ПО и угроз нулевого дня — PT Sandbox 5.6. В числе ключевых изменений — проверка ссылок по индикаторам компрометации с п
|20.09.2023
|
Positive Technologies и «Код безопасности» усилят защиту сетевой инфраструктуры клиентов
Песочница PT Sandbox от Positive Technologies и межсетевой экран нового поколения «Континент 4» от комп
|03.08.2023
|
Песочница PT Sandbox компании Positive Technologies усилит возможности «Ред софт» по защите от вредоносного ПО
и разработчик системного программного обеспечения «Ред софт» успешно протестировали программные продукты на совместимость. Согласно результатам теста, песочница для защиты от целевых и массовых атак PT Sandbox успешно детектирует вредоносный код в пакетах для установки приложений отечественной операционной системы «Ред ОС». Совместное решение предназначено для работы в государственных ведо
|18.04.2023
|
Positive Technologies обновила PT Sandbox
тавила пятую версию песочницы для защиты от целевых и массовых атак с применением вредоносного ПО — PT Sandbox. Возможности обновленного продукта будут особенно актуальны для российских компани
|30.11.2022
|
PT Sandbox получила сертификат ФСТЭК России
Песочница для риск-ориентированной защиты PT Sandbox прошла сертификационные испытания ФСТЭК России и теперь может применяться в госуда
|28.10.2022
|
Новые правила MaxPatrol SIEM оповещают о критически опасных инцидентах, в которых замечено вредоносное ПО
чниками событий для MaxPatrol SIEM могут быть распространенные средства защиты, например, песочница PT Sandbox, «Защитник Windows», продукты «Лаборатории Касперского» и Dr.Web. С помощью новых
|17.10.2022
|
Модификация зловредов под известные песочницы: Positive Technologies обнаружила вредоносное ПО, заточенное под обход PT Sandbox
де или на реальном компьютере пользователя, было настроено на распознавание старых версий песочницы PT Sandbox. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Песочницу PT Sandb
|27.09.2022
|
Новая версия PT Sandbox ловит атаки на Astra Linux и обнаруживает буткиты
Positive Technologies выпустила новую версию песочницы для риск-ориентированной защиты — PT Sandbox 4.3. Главное в релизе — добавление кастомизированной среды операционной системы Astra Linux, благодаря которой песочница теперь выявляет атаки с применением специфического вредоносно
|28.04.2022
|
PT Sandbox получила новые возможности для проактивного поиска угроз
Positive Technologies выпустила новую версию песочницы для защиты от целевых и массовых атак — PT Sandbox 4.0. В обновленном продукте расширены возможности для проактивного поиска угроз — threat hunting, благодаря гибкому поиску и настраиваемым параметрам фильтрации. Кроме того, PT Sa
|20.10.2021
|
PT Sandbox научилась обнаруживать руткиты после заражения системы
Positive Technologies выпустила новую версию песочницы для риск-ориентированной защиты PT Sandbox — 2.4. В новом релизе продукта поддерживается технология проактивного и скрытого детектирования руткитов как на этапе их установки, так и в процессе работы. Разработанный специалиста
|14.04.2021
|
В новой версии PT Sandbox появились приманки-провокаторы, помогающие раскрыть злоумышленников
модействие и тем самым помогают выявить присутствие хакеров в инфраструктуре. Ключевым изменением в PT Sandbox 2.2 стали приманки, которые могут спровоцировать инструменты взломщика на то, чтоб
|15.10.2020
|
Песочница PT Sandbox получила расширенные возможности по выявлению целевых атак
Песочница PT Sandbox теперь получает еженедельные обновления базы уникальных правил для поведенческого
|10.08.2020
|
Axoft расширила продуктовый портфель «песочницей» PT Sandbox
Глобальный сервисный ИТ-дистрибутор Axoft объявил о получении права дистрибуции передовой «песочницы» PT Sandbox компании Positive Technologies. Партнеры дистрибутора получат помощь сертифицированных инженеров Axoft для реализации пилотных проектов с участием PT Sandbox, поддержку в обла
|16.03.2020
|
Positive Technologies представила песочницу для выявления целевых и массовых атак с применением вредоносного ПО
Positive Technologies представила новый продукт – песочницу PT Sandbox, которая позволяет моделировать точные профили рабочих станций пользователей – вплоть до версии операционной системы и браузера. Это дает возможность в защищенной виртуальной среде о
Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Осипов Сергей 41 10
|Вишняков Алексей 11 6
|Пустовой Максим 30 4
|Баранов Денис 17 3
|Филиппов Максим 48 3
|Назаров Егор 8 3
|Даренский Дмитрий 15 3
|Новиков Алексей 59 3
|Кувшинов Денис 18 3
|Данилин Алексей 22 2
|Кириллова Ксения 2 2
|Нагибин Дмитрий 8 2
|Краснов Роман 9 2
|Макарова Алла 2 2
|Осипов Александр 87 2
|Кузин Андрей 8 2
|Гойденко Денис 4 2
|Авезова Яна 16 2
|Орехов Вилионор 4 2
|Григорян Александр 12 2
|Фефелов Владислав 13 1
|Максимов Юрий 26 1
|Чачава Александр 101 1
|Конусов Андрей 86 1
|Ефанов Дмитрий 5 1
|Жаворонков Артем 1 1
|Максютин Павел 1 1
|Суверов Сергей 2 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Колосков Даниил 2 1
|Шальнов Олег 20 1
|Симис Борис 15 1
|Тихонова Ольга 1 1
|Гродзенский Яков 10 1
|Гузаиров Айдар 55 1
|Воронцов Алексей 15 1
|Паршиков Николай 2 1
|Грищенко Константин 1 1
|Кораблев Денис 18 1
|Чунижеков Федор 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.