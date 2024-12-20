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Positive Technologies PT Sandbox



20.12.2024 PT Sandbox обеспечивает безопасность почтовой системы RuPost

ologies презентовали технологический бандл, в основе которого — почтовая система RuPost и песочница PT Sandbox, проверяющая все письма, поступающие пользователям, а подозрительные файлы и ссылк
10.12.2024 Скорость работы песочницы PT Sandbox выросла в девять раз

Positive Technologies представила новую версию сетевой песочницы для защиты от сложного вредоносного ПО — PT Sandbox 5.17. По сравнению с релизом 5.7, вышедшим год назад, производительность продукта выросла в девять раз, при этом качество обнаружения осталось неизменным. Таких результатов удалось д
29.11.2024 PT Sandbox защищает ИТ-инфраструктуру аэропорта Пулково от вредоносных программ

Северной Столицы», главный оператор международного аэропорта Пулково, использует сетевую песочницу PT Sandbox для защиты электронной почты от вредоносных вложений, нелегитимных ссылок и контро
Как песочницы помогают бизнесу противостоять кибератакам

кибератакам Сергей Осипов Руководитель направления защиты от вредоносного ПО, бизнес-лидер продукта PT Sandbox, Positive Technologies Песочницы — эффективное средство проверки ПО на потенциальн
05.04.2024 PT Sandbox — первая песочница с искусственным интеллектом в реестре российского ПО

Песочница PT Sandbox первой среди других продуктов этого класса была отмечена в едином реестре российск
24.11.2023 Сервис проверки по индикаторам компрометации в PT Sandbox позволяет проверять ссылки и повышать точность обнаружения угроз

устила новую версию сетевой песочницы для защиты от сложного вредоносного ПО и угроз нулевого дня — PT Sandbox 5.6. В числе ключевых изменений — проверка ссылок по индикаторам компрометации с п
20.09.2023 Positive Technologies и «Код безопасности» усилят защиту сетевой инфраструктуры клиентов

Песочница PT Sandbox от Positive Technologies и межсетевой экран нового поколения «Континент 4» от комп
03.08.2023 Песочница PT Sandbox компании Positive Technologies усилит возможности «Ред софт» по защите от вредоносного ПО

и разработчик системного программного обеспечения «Ред софт» успешно протестировали программные продукты на совместимость. Согласно результатам теста, песочница для защиты от целевых и массовых атак PT Sandbox успешно детектирует вредоносный код в пакетах для установки приложений отечественной операционной системы «Ред ОС». Совместное решение предназначено для работы в государственных ведо
18.04.2023 Positive Technologies обновила PT Sandbox

тавила пятую версию песочницы для защиты от целевых и массовых атак с применением вредоносного ПО — PT Sandbox. Возможности обновленного продукта будут особенно актуальны для российских компани
30.11.2022 PT Sandbox получила сертификат ФСТЭК России

Песочница для риск-ориентированной защиты PT Sandbox прошла сертификационные испытания ФСТЭК России и теперь может применяться в госуда
28.10.2022 Новые правила MaxPatrol SIEM оповещают о критически опасных инцидентах, в которых замечено вредоносное ПО

чниками событий для MaxPatrol SIEM могут быть распространенные средства защиты, например, песочница PT Sandbox, «Защитник Windows», продукты «Лаборатории Касперского» и Dr.Web. С помощью новых

17.10.2022 Модификация зловредов под известные песочницы: Positive Technologies обнаружила вредоносное ПО, заточенное под обход PT Sandbox

де или на реальном компьютере пользователя, было настроено на распознавание старых версий песочницы PT Sandbox. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Песочницу PT Sandb
27.09.2022 Новая версия PT Sandbox ловит атаки на Astra Linux и обнаруживает буткиты

Positive Technologies выпустила новую версию песочницы для риск-ориентированной защиты — PT Sandbox 4.3. Главное в релизе — добавление кастомизированной среды операционной системы Astra Linux, благодаря которой песочница теперь выявляет атаки с применением специфического вредоносно
28.04.2022 PT Sandbox получила новые возможности для проактивного поиска угроз

Positive Technologies выпустила новую версию песочницы для защиты от целевых и массовых атак — PT Sandbox 4.0. В обновленном продукте расширены возможности для проактивного поиска угроз — threat hunting, благодаря гибкому поиску и настраиваемым параметрам фильтрации. Кроме того, PT Sa
20.10.2021 PT Sandbox научилась обнаруживать руткиты после заражения системы

Positive Technologies выпустила новую версию песочницы для риск-ориентированной защиты PT Sandbox — 2.4. В новом релизе продукта поддерживается технология проактивного и скрытого детектирования руткитов как на этапе их установки, так и в процессе работы. Разработанный специалиста
14.04.2021 В новой версии PT Sandbox появились приманки-провокаторы, помогающие раскрыть злоумышленников

модействие и тем самым помогают выявить присутствие хакеров в инфраструктуре. Ключевым изменением в PT Sandbox 2.2 стали приманки, которые могут спровоцировать инструменты взломщика на то, чтоб
15.10.2020 Песочница PT Sandbox получила расширенные возможности по выявлению целевых атак

Песочница PT Sandbox теперь получает еженедельные обновления базы уникальных правил для поведенческого

10.08.2020 Axoft расширила продуктовый портфель «песочницей» PT Sandbox

Глобальный сервисный ИТ-дистрибутор Axoft объявил о получении права дистрибуции передовой «песочницы» PT Sandbox компании Positive Technologies. Партнеры дистрибутора получат помощь сертифицированных инженеров Axoft для реализации пилотных проектов с участием PT Sandbox, поддержку в обла
16.03.2020 Positive Technologies представила песочницу для выявления целевых и массовых атак с применением вредоносного ПО

Positive Technologies представила новый продукт – песочницу PT Sandbox, которая позволяет моделировать точные профили рабочих станций пользователей – вплоть до версии операционной системы и браузера. Это дает возможность в защищенной виртуальной среде о

Публикаций - 71, упоминаний - 92

Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 69
Microsoft Corporation 24625 4
Google LLC 11775 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 4
InnoSTage - Инностейдж 141 3
Space Pirates - Хакерская группировка 7 3
Cisco Systems 5114 2
Honeywell 282 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Siemens AG - Siemens Group 2589 2
Conti - Хакерская группировка 37 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 360 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 2
Lazy Koala - Хакерская группировка 4 2
Cloud Atlas - Клауд Атлас 13 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
SAP SE 5277 1
Oracle Corporation 6688 1
Huawei 3933 1
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - творческий индустриальный кластер 35 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 152 1
Actimind 1 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
Dropbox 498 1
TaskMasters - Хакерская группировка 5 1
APT41 - Double Dragon - Хакерская группировка 5 1
Winnti - Хакерская группировка 11 1
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Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 153 1
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ЧЭАЗ - Чебоксарский электроаппаратный завод 8 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 2
Yara - Яра 15 2
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Nordic Star - Borenius 2 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Транснефть 299 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
LinkedIn 635 1
Boeing 1009 1
Арикапитал УК 1 1
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 49 1
Казань Экспо МВЦ - Международный выставочный центр 14 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
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Беларусь - Белоруссия 5664 5
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Америка Латинская 1812 2
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Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 382 1
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Африка - Африканский регион 3478 1
Ближний Восток 2943 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 165 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
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Румыния 728 1
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США - Пенсильвания 358 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 9
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 6
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 867 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 5
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 379 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 4
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 4
Аудит - аудиторский услуги 2660 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 3
Рыночная капитализация - Market capitalization 520 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 3
Киберучения 92 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 2
Энергетика - Energy - Energetically 5085 2
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 71 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 402 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Российская газета 270 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 3
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews Fast рейтинг 46 1
Gartner - Гартнер 3556 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 52 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 152 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
GITEX Technology - международная выставка 38 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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