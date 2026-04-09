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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростелеком ЦТ Вестелком ВЕСтелком групп Westelcom

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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09.04.2026 Бизнес на блокировке банковских переводов принес «Ростелекому» полмиллиарда рублей 1
16.01.2026 «Ростелеком» купил крупную долю в разработчике цифровых решения для отелей 1
03.04.2025 Росреестр заплатит треть миллиарда за укрепление своей киберзащиты российскими серверами и ПО 2
13.10.2023 Альфа-банк заменит ВЭБ.РФ в амбициозном проекте «Ростелекома» 1
14.06.2023 «Ростелеком» начал производство аналогов телеком-оборудования Cisco, Huawei, Nokia 1
02.06.2023 «Ростелеком» потратит 2,5 млрд руб. на роутеры на новом российском чипе 1
29.03.2023 «Ростелеком» купил компанию - борца с банковскими мошенниками 1
16.05.2022 «Ростелеком» купил разработчика ПО для биометрии 2
28.04.2022 «Ростелеком» основал микроэлектронную компанию вместе с создателем российских процессоров «уровня чипов для iPad Air» 2
08.02.2022 «Ростелеком» получит 4 миллиарда за цифровой контроль энергоресурсов Минобороны 1
12.11.2021 «Ростелеком» заплатил 4,5 миллиарда своим партнерам по госинформатизации 1
02.09.2019 «Ростелеком» перезапустил с загадочной ценой тендер на «железо» и ПО «Инфотекса» 2
01.08.2019 «Дочка» «Ростелекома» закупает «Касперского» и «Инфотекс» на 1,5 миллиарда 2
30.07.2019 «Ростелеком» покупает пенсионный фонд у структур своего бывшего директора 1
24.04.2019 «Ростелеком» автоматизирует десятки тысяч рабочих мест в Генпрокуратуре 2
14.01.2019 «Ростелеком» создал СП для цифровизации транспорта и логистики 6
19.01.2017 «Эльбрусы» станут основой антишпионского ИКТ-решения «Ростеха» 1
14.06.2016 «Дочка» «Ростеха» закупает российские серверы у «внучки» «Ростелекома» 2
12.05.2016 «Ростех» и «Ростелеком» начинают производить отечественное «железо» 1
04.09.2015 У «Ростелекома» обнаружилась «дочка» — интегратор с миллиардными заказами 2
09.11.2009 Консолидированные доходы «Ростелекома» за первое полугодие 2009 г. выросли на 4,4% 1
29.11.2007 GMCS внедряет отраслевые решения на базе Microsoft Dynamics AX 4.0 1
21.11.2007 GMCS создала единую систему отчетности для «Ростелекома» 1
19.10.2007 GMCS: в единой структуре "Ростелекома" двух ERP быть не может 2
01.03.2005 "Система" и питерские готовы купить "Связьинвест" без "Ростелекома" 1
25.08.2004 В МТТ новые кадровые назначения 1
23.06.2004 В МТТ избран новый совет директоров 3
01.06.2004 К сети МТТ присоединены фрагменты сетей ОАО "МТС" и ЗАО "СМАРТС" 2
28.04.2004 МТТ закончил подписание пакета договоров с компаниями "Связьинвеста" 2
14.01.2004 Минсвязи утвердило генеральную схему развития сети МТТ 2
21.11.2003 МТТ выполнил годовой план 2
28.04.2003 МТТ ввел в эксплуатацию локальный центр коммутации в Красноярске 2
24.03.2003 К сети МТТ присоединен очередной фрагмент сети ОАО "МСС-Поволжье" 2
24.03.2003 "Рустел" и "Глобус Телеком" присоединились к сети МТТ 2
11.03.2003 "ВымпелКом" подключился к сети "МТТ" в Санкт-Петербурге 1
06.03.2003 "Межрегиональный ТранзитТелеком" открыл GPRS-роуминг в Сибири 1
27.02.2003 "МТТ" предоставит услуги локального центра коммутации в Петербурге 1
09.01.2003 К сети ЗАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" подключен сотый оператор мобильной связи 2
30.12.2002 Локальные центры коммутации компании "Межрегиональный ТранзитТелеком" теперь работают в обеих столицах 2

Публикаций - 46, упоминаний - 82

Ростелеком ЦТ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 28
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 17
Аккорд-Тел 32 16
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 12
АМТ ЗАО - Автоматизация Мониторинга Технологий 20 6
Qtech - Кьютэк 211 6
RTDC Holdings - Russian Telecommunications Development Corporation - RTDMC - РТДМК - РТДК - Рашн Телекоммуникейшнз Девелопмент Корпорейшн 54 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 5
Ростелеком - Глобус-телеком 235 5
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 4
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 60 4
Microsoft Corporation 25775 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность - РТ-ИБ - ИБ Реформ 28 4
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 85 4
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 4
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 3
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 3
МТ-Интеграция - GMCS 374 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 3
Ростелеком - Булат НИЦ 52 2
Строй Инвест Проект 7 2
АТИ - Авиателекоминвест 3 2
Питерская группа связистов 441 2
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс 28 2
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 2
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 110 2
US West 53 2
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 2
АКОС 68 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Скай Линк - Екатеринбург - Уралвестком 41 2
Ростелеком - РТК-Электра 25 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Huawei 4677 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 2
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Альфа-Банк 1979 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Эйприл групп 1 1
Ростех - Вертолеты России - КумАПП - Кумертауское авиационное производственное предприятие 11 1
Ростелеком Гарантия НПФ 5 1
Ростех - Вертолеты России - У-УАЗ - Улан-Удэнский авиационный завод 11 1
Яковлев и партнеры - Яковлев Легалтех 7 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Русский Индустриальный Банк 8 1
Гумма Групп - Гамма Инвест - Гамма Капитал 12 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Альянс НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 1 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 187 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 6
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 4
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 185 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 3
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 250 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 2
Управление финансами - Financial management 646 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 719 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 500 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 11
Apple iPhone 6 4861 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 3
Microsoft Dynamics 1197 3
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Smart Fraud Detection, SFD 15 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 2
МТ-Интеграция - GMCS Telecom 8 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 2
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 28 2
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 2
InfoTeCS - ViPNet Network Security 7 2
InfoTeCS - ViPNet TDR - ViPNet IDS/NIDS СЗИ 24 2
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 38 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
BIS Platform 2 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Ростелеком - РусГИС - Единое информационное пространство геоданных (ЕПГ) - RusGIS 15 1
INITI SOLO - ИНИТИ СОЛО 15 1
Positive Technologies - PT X - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 24 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 153 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 20 1
Ростелеком - Corteos Platform 5 1
Ростелеком - Цифровой отель 8 1
Positive Technologies - MaxPatrol VM - MaxPatrol HCC - MaxPatrol Host Compliance Control 13 1
ЕЗСПД - Единая защищённая сеть передачи данных органов прокуратуры Российской Федерации 8 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 184 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
Positive Technologies - PT Sandbox 116 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 1
Осеевский Михаил 350 3
Хозин Леонид 11 2
Ларионов Федор 2 2
Вологдин Александр 4 2
Авакян Армен 2 2
Люборту Сергей 2 2
Флейшман Светлана 4 2
Рейман Леонид 1065 2
Галайко Ярослав 6 2
Данилова Екатерина 5 1
Толкачева Екатерина 43 1
Акулич Владимир 42 1
Беккер Сергей 4 1
Семилетов Антон 6 1
Минеев Александр 1 1
Васин Владислав 16 1
Клименко Антон 11 1
Вронец Александр 12 1
Гуркин Вячеслав 10 1
Дрозман Илья 8 1
Дудина Янина 6 1
Секерин Евгений 8 1
Фролов Роман 8 1
Рябинников Андрей 5 1
Аджалов Владимир 6 1
Кучура Виталий 7 1
Демидюк Андрей 1 1
Мерзликин Владимир 2 1
Игонин Сергей 3 1
Дудин Сергей 5 1
Косолобов Павел 1 1
Миронов Антон 2 1
Хусаинов Тимур 4 1
Ерохин Виталий 1 1
Абраменко Тимофей 22 1
Спицина Ирина 1 1
Ратушный Александр 6 1
Шароватова Лилия 12 1
Донина Елена 1 1
Загайнов Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 17
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Европа 24964 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Нидерланды - Амстердам 630 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 2
Украина 7928 2
Болгария - Республика 799 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 238 1
Грузия - Поти 14 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Торжок 31 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Кяхтинский район - Кяхта 17 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Себежский район - Себежский национальный парк - Себеж - Идрица 25 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Кизилюрт 18 1
Москва - ЦАО - Фрунзенская набережная 7 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Дербент 69 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Каспийск 36 1
Казахстан - Республика 6048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Швеция - Королевство 3782 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 10
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 3
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 295 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 191 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 2
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
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Паспорт - Паспортные данные 2848 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
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NBJ - Национальный Банковский Журнал 18 1
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Ведомости 1466 1
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Рустелеком ТК 305 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
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СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
Единый день голосования 143 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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