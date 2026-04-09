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Ростелеком ЦТ Вестелком ВЕСтелком групп Westelcom
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 26 448 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 46, упоминаний - 82
Ростелеком ЦТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Осеевский Михаил 350 3
|Хозин Леонид 11 2
|Ларионов Федор 2 2
|Вологдин Александр 4 2
|Авакян Армен 2 2
|Люборту Сергей 2 2
|Флейшман Светлана 4 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Галайко Ярослав 6 2
|Данилова Екатерина 5 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Акулич Владимир 42 1
|Беккер Сергей 4 1
|Семилетов Антон 6 1
|Минеев Александр 1 1
|Васин Владислав 16 1
|Клименко Антон 11 1
|Вронец Александр 12 1
|Гуркин Вячеслав 10 1
|Дрозман Илья 8 1
|Дудина Янина 6 1
|Секерин Евгений 8 1
|Фролов Роман 8 1
|Рябинников Андрей 5 1
|Аджалов Владимир 6 1
|Кучура Виталий 7 1
|Демидюк Андрей 1 1
|Мерзликин Владимир 2 1
|Игонин Сергей 3 1
|Дудин Сергей 5 1
|Косолобов Павел 1 1
|Миронов Антон 2 1
|Хусаинов Тимур 4 1
|Ерохин Виталий 1 1
|Абраменко Тимофей 22 1
|Спицина Ирина 1 1
|Ратушный Александр 6 1
|Шароватова Лилия 12 1
|Донина Елена 1 1
|Загайнов Дмитрий 2 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
|Рустелеком ТК 305 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.