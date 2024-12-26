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Зиновкина Ирина



26.12.2024 Positive Technologies назвала тренды кибератак уходящего года 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
18.10.2024 Исследование Positive Technologies: количество кибератак на Ближнем Востоке выросло в 3 раза 1
25.04.2024 Positive Technologies: в 2023 году выкупы вымогателям превысили $1 млрд 1
22.04.2024 Positive Technologies: киберпреступники требуют до $70 млн за персональные данные 1
29.12.2023 Российский оборонный комплекс и ИT-компании под атакой хакеров-мошенников 1
13.12.2023 Специалисты Positive Technologies выделили угрозы 2023 года: кибершпионаж, двойное вымогательство и двукратный рост атак на телеком 1
12.12.2023 Госсектор России в 2024 г. столкнется с ростом числа целевых атак 1
01.02.2022 В России назревает паника из-за ИТ-блокады США. Сбербанк провел масштабные учения по «отлучению» от иностранных ПО и «железа» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Зиновкина Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 8
Базальт СПО - BaseALT 655 2
SAP SE 5277 2
Broadcom - VMware 2359 1
Intel Corporation 12197 1
Google LLC 11775 1
Microsoft Corporation 24625 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Nvidia Corp 3487 1
Oracle Corporation 6688 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Apple Inc 12100 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 1
EdgeЦентр - ЭджЦентр 20 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Ростелеком 9701 1
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
К2Тех 130 1
Telegram Group 1983 1
CoWork - Коворкинг Платформ 17 1
8213 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Ростелеком - TData - ТДата 24 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 1
ITG - ITPOD - ИТПОД 13 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Альфа-Банк 1769 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Читай-город–Буквоед - Гоголь-Моголь 23 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Кофемания 51 1
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 4
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 3
Hacktivism - Хактивизм 188 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 2
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 244 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 1
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1243 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 122 1
Google Cloud Services 218 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
OpenAI ChatGPT 339 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 47 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 1
ФТС РФ ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 89 1
Positive Technologies - PT Sandbox 71 1
Передовые технологии - RuDesktop 27 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Google Sheets - Google Таблицы 51 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 121 1
IBM FileNet 121 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 1
Biden Joseph - Джозеф Байден 58 1
Biden Joe - Байден Джо 127 1
Смирнов Алексей 243 1
Лашин Ренат 69 1
Кристофари Николай 6 1
Вураско Александр 24 1
Суровец Дмитрий 76 1
Кибалко Кирилл 34 1
Глазков Александр 137 1
Шадаев Максут 1008 1
Кубарев Алексей 52 1
Мельникова Алиса 90 1
Козырев Алексей 321 1
Никитчук Сергей 6 1
Урусов Виктор 127 1
Борняков Илья 8 1
Геллерман Михаил 34 1
Анпилов Антон 17 1
Юринская Ольга 3 1
Самойленко Дмитрий 16 1
Масляный Константин 18 1
Семенов Михаил 22 1
Ермаков Валерий 124 1
Кирьянова Александра 135 1
Глухов Иван 27 1
Молин Руслан 2 1
Давиденко Алексей 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 6
Азия - Азиатский регион 5528 2
Украина 7608 1
Испания - Королевство 3706 1
Ближний Восток 2943 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Индия - Bharat 5433 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Индонезия - Республика 957 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Израиль 2730 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 2
Запугивание и шантаж 110 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 505 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
РЭШ - Российская электронная школа 24 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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