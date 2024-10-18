Исследование Positive Technologies: количество кибератак на Ближнем Востоке выросло в 3 раза

Компания Positive Technologies, лидер в области результативной кибербезопасности, проанализировала актуальные киберугрозы на Ближнем Востоке и зафиксировала значительный рост атак хактивистов в период эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Кроме того, Ближний Восток регулярно атаковали APT-группировки. Чаще всего организации региона страдали от утечек данных: ко II кварталу 2024 г. к такому исходу приводила каждая вторая успешная атака.

Эксперты отмечают, что в IV квартале 2023 г. число успешных кибератак в этой части мира удвоилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а в I квартале 2024 г. — утроилось.

«Рост атак хактивистов на Ближнем Востоке свидетельствует об эволюции стратегий современных конфликтов: кибератаки стали их неотъемлемой частью, — сказала Ирина Зиновкина, руководитель направления аналитических исследований Positive Technologies. — По нашим прогнозам, рост напряженности в регионе может привести к увеличению числа DDoS-атак на СМИ и госучреждения. А если группировки начнут создавать альянсы, они смогут проводить масштабные кибероперации с более разрушительным потенциалом».

APT-группировки, действовавшие в регионе, совершали сложные и продолжительные кибероперации, стремясь украсть данные, узнать какую-либо информацию или саботировать работу организаций. Почти все киберпреступные сообщества, изученные экспертами, хотя бы раз атаковали госучреждения. При этом 69% группировок целились в энергетический сектор — это свидетельствует об их заинтересованности в нарушении работы систем критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Госсектор, согласно результатам анализа, стал самой атакуемой отраслью: на него пришлось 24% от общего числа кибератак на организации. Учреждения этой сферы хранят и обрабатывают огромные массивы конфиденциальных данных, которые могут быть полезны злоумышленникам. В первой половине 2024 г. на теневых площадках 16% всех предложений с информацией из государственных компаний пришлось именно на страны Ближнего Востока.

На втором месте среди самых атакуемых отраслей — промышленность (17%), для которой актуальны в том числе киберугрозы, связанные с использованием вайперов. Это вредоносное ПО позволяет уничтожить данные, например, на скомпрометированных устройствах АСУ ТП и вызвать серьезные сбои в работе критически важных объектов. Так, в атаках на компании Израиля применялся вайпер BiBi, который делал данные целевых систем недоступными или непригодными для использования. В целом ВПО осталось наиболее популярным инструментом для атак на организации региона.

Злоумышленники также активно атаковали учреждения с помощью методов социальной инженерии (54%), используя в том числе технологии искусственного интеллекта. Благодаря развитию генеративных систем ИИ объем вредоносного контента увеличился, а число фишинговых атак, совершенных через электронную почту, выросло во второй половине 2023 г. по сравнению с тем же периодом 2022 г. на 222%.

Эксперты Positive Technologies выяснили, что основным последствием успешных кибератак на организации Ближнего Востока стали утечки данных: их доля в III квартале 2023 г. составляла 35%, а во второй половине 2024 г. достигла 49%. При этом средний ущерб от кибератак на организации региона, как отмечается в отчете, почти в два раза превышает аналогичный показатель по миру.

Учитывая повышенную активность киберпреступников в регионе, эксперты рекомендуют компаниям использовать передовую методику обеспечения киберустойчивости — концепцию результативной кибербезопасности. Она направлена на построение комплексной автоматизированной системы защиты от недопустимых событий — последствий кибератак, которые могут сделать невозможным достижение операционных и стратегических целей компании. Подход подразумевает использование современных средств защиты, среди них: системы класса SIEM (security information and event management) для непрерывного отслеживания событий ИБ и оперативного выявления кибератак; специализированные продукты для анализа трафика АСУ ТП и обнаружения подозрительной активности — актуально для промышленных компаний; EDR-системы (endpoint detection and response), позволяющие защитить конечные устройства от сложных и целевых атак; передовые песочницы для обнаружения сложного и неизвестного вредоносного ПО; продукты класса NTA (network traffic analysis) для проактивного поиска киберугроз в сети; VM-системы (vulnerability management) для автоматизированного управления ИТ-активами, оперативного выявления актуальных уязвимостей и контроля их устранения.

Кроме того, концепция результативной кибербезопасности предусматривает непрерывный анализ защищенности инфраструктуры, в том числе с помощью программ багбаунти, а также обучение сотрудников.