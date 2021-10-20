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Израиль


20.10.2021 Иранские хакеры ведут охоту на военные секреты США и Израиля, взламывая Office 365 1
19.10.2021 В «Тинькофф» назначен директор по электронной коммерции 1
08.10.2021 Microsoft объявила Россию самым главным киберпреступником в мире 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 2
22.09.2021 Сервис автоматизации Pointer привлек 40 млн руб. от QVentures 1
14.09.2021 Apple экстренно добавила в iPhone и iPad защиту от слежки силовиками 1
13.09.2021 Google годами сознательно недоплачивала сотрудникам по всему миру, намеренно занижая выплаты 1
08.09.2021 «Яндекс» запустит первое беспилотное такси в московском районе Ясенево 1
06.09.2021 ИСП РАН и МГИМО будут сотрудничать в области анализа данных 1
31.08.2021 Uber сворачивает дела. «Яндекс» выкупает его доли в «Еде», «Лавке» и беспилотниках 1
17.08.2021 В ООН требуют прекратить распространение ПО для слежки за людьми 2
10.08.2021 Силовики заинтересовались разработчиком «антитеррористического ПО» 7
29.07.2021 Через бреши в Windows атакованы политики, журналисты и диссиденты по всему миру 1
26.07.2021 Кибератака вызвала беспрецедентный хаос на железной дороге Ирана 1
23.07.2021 Знаменитый топ-менеджер призвал остановить рост зарплат в ИТ 1
22.07.2021 «Яндекс» открыл набор данных беспилотных автомобилей 1
20.07.2021 Amazon без предупреждения выбросил из своего облака создателя «антитеррористического ПО» 1
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 1
06.07.2021 Group-IB и «Ротек» объявили о сотрудничестве для защиты объектов КИИ от технологических рисков и киберугроз 1
30.06.2021 В Кыргызстане мобильный интернет в 330 раз дешевле, чем в Экваториальной Гвинее 1
30.06.2021 В «Одноклассниках» появился сервис конвертации текста для людей с дислексией 1
30.06.2021 США включили Россию в список 15 сильнейших кибердержав мира 2
22.06.2021 Путин распорядился поддержать госпрограмму борьбы с «цифровой деменцией» 1
26.05.2021 Хакеры из Северной Кореи за три года обокрали криптобиржи на сотни миллионов долларов 2
25.05.2021 Раскрыт список компаний, которые власти будут блокировать за отсутствие офиса в России. Под ударом «Википедия» и Telegram 1
24.05.2021 Алгоритм распознавания лиц NtechLab признан лучшим в мире 1
21.05.2021 Совместный проект eBay и банка «Открытие» увеличил число российских экспортеров на маркетплейсе 1
17.05.2021 Программные продукты Smart Engines помогут восстановлению индустрии туризма в Португалии 1
11.05.2021 Epam купила ИБ-компанию White-Hat 2
28.04.2021 Positive Technologies: число атак на промышленные компании выросло на 91% по сравнению с 2019 годом 1
26.04.2021 Вице-премьер Чернышенко провел совещание по квантовым технологиям 1
12.04.2021 Wildberries запустил интернет-магазин в США 1
30.03.2021 SentinelOne и Тайгер Оптикс подписали дистрибьюторское соглашение 1
25.03.2021 Check Point: В даркнете предлагают купить «Спутник V» за 600 долларов 1
24.03.2021 Ntechlab признана «единорогом» в области компьютерного зрения 1
23.03.2021 Google переманила ветерана Intel с 20-летним стажем, чтобы строить собственные процессоры 1
19.03.2021 Российских силовиков оставили без спецсредств по взлому iPhone. Их производитель внес Россию в «черный список» 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
10.03.2021 Москва осталась без оператора рассылки социально значимых SMS и сообщений через Viber и «Вконтакте» 1
05.03.2021 Intel Mobileye, Transdev ATS и Lohr Group совместно создадут беспилотный шаттл 1

Публикаций - 716, упоминаний - 978

Израиль упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 45
Yandex - Яндекс 4098 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 33
Google LLC 7124 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 29
VK - Mail.ru Group 2482 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 20
Apple Inc - Эппл Рус 7669 19
Золотая Корона 280 15
SEC Consult Services 929 14
IBM 3524 14
Facebook 3764 14
Samsung Electronics 5627 13
Intel Corporation 4143 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 10
SAP SE 3207 8
Ростелеком Связьинвест 692 8
Amazon Inc - Amazon.com 1467 8
Nvidia Corp 2005 8
Ростех - Ростехнологии 2230 8
АФК Система ПАО 990 7
Yota - Скартел 623 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
NSO Group 16 6
Cisco Systems 2035 5
Крок 1219 5
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 5
IT Vison 10 5
IT Vision 14 5
Yandex Go - Yango 10 5
Корус Консалтинг ГК 803 5
МКД 16 5
Telegram Group 702 5
Twitter 2204 4
Rimini Street 38 4
Smart Way 8 4
Citizen Lab 11 4
AMD - Advanced Micro Devices 1660 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 18
Юнистрим - Unistream 166 17
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 15
Uber Technologies 258 10
Uber 257 10
Яндекс.Такси 271 9
Почта России ПАО 1570 7
eBay Inc 526 6
X5 Group 599 6
Альфа-Банк 1122 6
Hyundai Motor 144 6
KIA Motors 72 6
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 5
Метиз завод 10 5
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 5
Tesla Motors 241 5
UPS 36 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Arrival Group - Charge R&D 13 5
Hyndai 12 4
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 9 4
DST Global 165 4
ВТБ24 583 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
X5 Group - Пятерочка 559 3
Gett 60 3
Visa International 1343 3
Blackstone Group 13 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 3
ТНК-ВР Холдинг 147 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 3
Prytek 3 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Coursera 40 2
FortRoss Ventures - венчурный фонд 19 2
Связной ГК 875 2
Saudi Aramco 8 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 7
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 4
Пентагон - Министерство обороны США 276 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 2
ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля 5 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Президент США 105 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 64 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Enterprise Singapore 3 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
United States Space Force - U.S. Space Command - Космические силы США 1 1
Пентагон - Space Development Agency (SDA) - Агентство космического развития США - Агентство развития космического пространства при минобороны США 3 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 5 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 6
ХАМАС - Палестинское исламистское движение 5 2
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Руссофт - Russoft 250 1
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 25 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
Bitcoin Foundation 8 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
IYRC - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация молодежной робототехники 1 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 20
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 14
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 10
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 9
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 7
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 4
Электроника 63 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 3
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 104 3
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 148 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
3G - Стандарт мобильной связи 3699 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 3
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
Google Android 10750 57
Apple iOS 5741 40
WhatsApp Messenger 654 23
Microsoft Windows 10 6602 20
VK - Mail.ru Одноклассники 848 13
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 12
Linux OS 4236 12
Nvidia GeForce GTX 2048 8
Microsoft Azure 1171 7
Rakuten Viber 429 7
Facebook Instagram - Инстаграм 569 7
Яндекс.Маркет 439 6
Apple macOS 921 6
Pegasus 23 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 5
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 5
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 59 5
Сбербанк - Bringly Маркетплейс 9 5
MTS StartUp Hub 26 4
Arrival Bus - электробус 6 4
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
МТТ YouMagic 33 4
Microsoft Office 365 769 3
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 3
Tinder 24 3
ВТБ Мультикарта 147 3
Symbian OS 755 3
Neoline X-COP - серия радар-детекторов 9 3
Мамба - Mamba - Служба знакомств 70 3
Яндекс Go 50 3
Яндекс.Лавка 68 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 2
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 2
Apple iPhone 5 710 2
Apple iPhone 6 547 2
Intel x86 - Архитектура процессора 990 2
Huawei Mate - серия смартфонов 183 2
Медведев Дмитрий 1433 8
Волож Аркадий 181 6
Свердлов Денис 163 5
Кретов Илья 11 5
Курин Дмитрий 13 4
Мансур Ахмед 7 4
Миронов Сергей 40 4
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 7 4
Васильев Алекс 7 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
Полищук Дмитрий 11 4
Галушкин Олег 168 3
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 3
Faraday Michael - Фарадей Майкл 10 3
Арлазаров Владимир 118 3
Путин Владимир 1820 3
Мельникова Анастасия 166 3
Аитов Тимур 47 3
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 3
Ваксман Олег 2 2
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 32 2
Галицкий Александр 82 2
Водясов Алексей 97 2
Чамара Денис 57 2
Зайцев Михаил 145 2
Греф Герман 204 2
Ракишев Кенес 30 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 2
Турчак Евгений 23 2
Евтушенков Феликс 15 2
Яшунский Андрей 2 2
Долмацкий Яков 4 2
Бойцов Петр 4 2
Фурсин Алексей 100 2
Oster Jack - Остер Джек 2 2
Семенихин Игорь 37 2
Орловский Виктор 229 2
Hussain Junaid - Хусейн Джунейд 4 2
Белов Александр 69 2
Кривозубов Павел 26 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 455
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 347
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 157
Германия - Федеративная Республика 3606 154
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 148
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 128
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 117
Украина 3344 114
Казахстан - Республика 2618 100
Франция - Французская Республика 2109 95
Беларусь - Белоруссия 2079 93
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 85
Индия - Республика 2156 82
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 63
Япония 2752 61
Восточная Европа 1667 48
Эстония - Эстонская Республика 410 30
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Финляндия - Финляндская Республика 811 23
Италия - Итальянская Республика 1363 22
Канада 1290 21
Европа 3725 20
Латвия - Латвийская Республика 450 19
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 460 18
Сингапур - Республика 808 18
Бразилия - Федеративная Республика 1120 17
Испания - Королевство 1248 17
Австралия - Австралийский Союз 1116 17
Нидерланды 969 15
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 15
Южная Корея - Республика 1448 15
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 510 15
Саудовская Аравия - Королевство 277 14
Швеция - Королевство 747 14
Литва - Литовская Республика 328 14
Дания - Королевство 370 13
Польша - Республика 824 12
Россия - СФО - Новосибирск 1954 12
США - Нью-Йорк 1084 12
Таиланд - Королевство 355 12
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 10
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 9
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
Русский язык 966 4
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SPAC - Special Purpose Acquisition Company 7 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 2
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 8 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 2
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Утечка мозгов - brain drain 5 1
Международная кооперация и экспорт - национальный проект - Экспорт услуг - Федеральный проект - Национальная стратегия развития экспорта услуг 3 1
Чаевые 5 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
NDS - National Defense Strategy USA - Стратегия национальной безопасности США 2 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Международная кооперация и экспорт - Национальный проект 13 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 1
ящик Пандоры 31 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 13 1
Thomson Reuters - Рейтер 1708 9
Bloomberg 785 7
Wikipedia - Википедия 272 5
Forbes - Форбс 441 4
The Wall Street Journal 709 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 3
NYT - The New York Times 505 3
TechCrunch - TechCrunch Awards 1096 3
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