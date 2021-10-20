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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Израиль
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 716, упоминаний - 978
Израиль упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1433 8
|Волож Аркадий 181 6
|Свердлов Денис 163 5
|Кретов Илья 11 5
|Курин Дмитрий 13 4
|Мансур Ахмед 7 4
|Миронов Сергей 40 4
|Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 7 4
|Васильев Алекс 7 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
|Полищук Дмитрий 11 4
|Галушкин Олег 168 3
|Krebs Brian - Кребс Брайан 45 3
|Faraday Michael - Фарадей Майкл 10 3
|Арлазаров Владимир 118 3
|Путин Владимир 1820 3
|Мельникова Анастасия 166 3
|Аитов Тимур 47 3
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 3
|Ваксман Олег 2 2
|Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 32 2
|Галицкий Александр 82 2
|Водясов Алексей 97 2
|Чамара Денис 57 2
|Зайцев Михаил 145 2
|Греф Герман 204 2
|Ракишев Кенес 30 2
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 2
|Турчак Евгений 23 2
|Евтушенков Феликс 15 2
|Яшунский Андрей 2 2
|Долмацкий Яков 4 2
|Бойцов Петр 4 2
|Фурсин Алексей 100 2
|Oster Jack - Остер Джек 2 2
|Семенихин Игорь 37 2
|Орловский Виктор 229 2
|Hussain Junaid - Хусейн Джунейд 4 2
|Белов Александр 69 2
|Кривозубов Павел 26 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754563, в очереди разбора - 658264.
Создано именных указателей - 46340.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754563, в очереди разбора - 658264.
Создано именных указателей - 46340.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru