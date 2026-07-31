Израиль лишил Intel госсубсидий на $425 млн. Чипмейкер никак не может начать строительство нового завода тказалось финансово поддержать проект Intel по расширению производственных мощностей в Кирьят-Гате (Израиль), одном из крупнейших хабов компании за пределами США, пишет CTech. Работы по строите

В Израиле создана система защиты от FPV-дронов, против которых бесполезна РЭБ я противника и может быть установлена на существующую технику без необходимости существенных модификаций, изменения логистики поставок боеприпасов или существующих процедур технического обслуживания. Израильская компания Axon Vision специализируется на оборонных технологиях. Ее представители заявили, что испытания доказали способность ForceField обеспечить защиту от одной из самых быстрорас

StormWall: США и Израиль вошли в топ-5 наиболее пострадавших от DDoS-атак стран мира ых атакуемых стран мира вошли США (12,8% от общего числа атак в мире), Китай (11,4%), Индия (9,2%), Израиль (8,7%) и Россия (8,2%). Большое количество DDoS-атак на США и Израиль связано

Российские системы видеонаблюдения используют ПО, с помощью которого убили иранского аятоллу Хаменеи анных. Изображения с иранских ИТ-систем шифровались и передавались на серверы в Тель-Авиве и на юге Израиля. С помощью алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) израильская разведка анализирова

Samsung встроила в свои смартфоны израильское шпионское ПО. Удалить его невозможно Наличие AppCloud в составе смартфонов корейского бренда вызвало у экспертов SMEX опасения по поводу конфиденциальности. По их данным, приложение AppCloud связано с компанией ironSource, основанной в Израиле и теперь принадлежащей американской Unity. «Израильский след» У самой компании ironSource неоднозначная репутация, пишет SamMobile. Ранее компания использовала программу InstallCore, ко

Microsoft ввела санкции против армии Израиля. Ей теперь нельзя подключаться к сервисам облака Azure Санкции Microsoft против армии Израиля Корпорация Microsoft лишила Министерство обороны Израиля доступа к некоторым с

StormWall: во II квартале 2025 года Иран и Израиль вошли в топ-5 самых атакуемых стран, а Россия опустилась на 8 место рейтинга му, что в обеих странах уровень атак в данном периоде стал рекордным. По итогам II квартала 2025 г. Израиль оказался на 4 месте в списке самых атакуемых стран (8,4%), а Иран занял 5 место (8,1%

Военные эксперты: Иран может ответить на ракетные обстрелы Израиля кибератаками. Под удар попадут и США Конфликт в цифровом пространстве Израиль атакует физически, а иранские власти могут начать кибервойну, пишет The Register. Маг

Уволенная сотрудница Intel и бывший поставщик с помощью хитрой схемы обокрали любимую компанию почти на миллион долларов Intel обокрала собственная сотрудница Подразделение Intel в Израиле подало в суд на бывшую сотрудницу и экс-поставщика, которых чипмейкер обвиняет в орга

Итальянские силовики накрыли хакеров, ворующих разведданные для Израиля, Ватикана, Великобритании и Литвы ский скандал в Италии привлек внимание международных медиа, упоминая вовлеченность таких стран, как Израиль, Ватикан, Великобритания и Литва. Масштаб утечек данных и последствия для безопасност

Власти Израиля изъяли документы и компьютеры у создателей шпионской программы Pegasus, чтобы они не попали в США NSO Group утверждают, что участие компании в судебном процессе ограничено правовыми ограничениями в Израиле. Шпионская программа Pegasus Программа Pegasus является самой продвинутой шпионской п

Intel свернула стройку фабрики чипов в Израиле. Она стоила $25 млрд, а компания остро нуждается в деньгах tel в Израиле Корпорация Intel приостановила строительство производственной площадки в Кирьят-Гате (Израиль), пишет The Register со ссылкой на израильские СМИ. По информации израильского новост

Исходный код скандально знаменитого шпионского ПО Pegasus передадут WhatsApp . Согласно заявлению истца, шпионское ПО применялось для слежки за 1,4 тыс. пользователей WhatsApp. Израильская компания предоставляла услугу, в рамках которой обеспечивала клиентам доступ к «ч

Израильский производитель электроники ELARI расстался с российской частью бизнеса. В России теперь появятся отечественные умные часы оруссии теперь принадлежат российской компании ELARI IT ELARI — группа компаний со штаб квартирой в Израиле, созданная Йосефом Заксом в 2012 г. Компания занимается разработкой приложений для де

«Ростелеком» сделал бесплатными международные звонки в Израиль бонентам «Ростелекома» будет доступно бесплатно до 60 минут международных соединений с абонентами в Израиле в период с 11 по 31 октября 2023 г. Чтобы воспользоваться данной возможностью, дополн

Tele2 сделала бесплатной связь для клиентов в Израиле Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщил об обнулении стоимости услуг мобильной связи для клиентов, находящихся в Израиле, на фоне напряженной ситуации в стране. Абоненты оператора в роуминге могут бесплатно звонить и принимать звонки, пользоваться мобильным интернетом. Особый режим в роуминге начнет дейст

Госуслуги Израиля в коллапсе из-за криворуких программистов. Хакеры ежедневно их ломают, чтобы заработать. Власти бессильны кнулся с некачественной работой портала MyVisit оказался репатриант Леонид Голденберг, приехавший в Израиль в 2019 г. и осветивший происходящее с MyVisit в своем блоге на портале Teletype. Масс

Базовые станции Nokia и Ericsson в России заменят индийскими и израильскими еры Российские мобильные операторы могут начать использовать на своих сетях оборудование индийских, израильских, турецких и китайских производителей. Информация о том, что ООО ОТК в середине 20

«Яндекс» перевозит разработку беспилотников в Израиль Беспилотники – за границу «Яндекс» к середине сентября 2022 г. собирается перенести в Израиль из России разработку технологий для развития беспилотного такси и роботов-доставщиков

TrueConf и Balamuth создали ВКС-киоски для дистанционного обслуживания граждан Израиля нологии TrueConf были интегрированы в аппаратные ВКС-киоски для дистанционного обслуживания граждан Израиля, разработанные производителем инновационных решений Balamuth. Партнерство компаний по

Иранские хакеры ведут охоту на военные секреты США и Израиля, взламывая Office 365 технологии для беспилотных аппаратов, спутниковые системы и средства экстренной связи для США, ЕС и Израиля. Кроме этого, злоумышленников интересуют разработчики систем географической информаци

Силовики заинтересовались разработчиком «антитеррористического ПО» е, относится к странам Ближнего Востока и Мексике. В списке также есть Азербайджан, Венгрия, Индия, Израиль, Казахстан, ОАЭ, Пакистан, Франция и др. По данным Amnesty International, минимум дво

Израильский телеком-провайдер Radwin автоматизировал резервное копирование с помощью решения Commvault и систем хранения Netapp управления данными и значительно сократил затраты на обслуживание резервного копирования. Radwin – израильская телекоммуникационная компания, производитель телекоммуникационного оборудования и

Amazon без предупреждения выбросил из своего облака создателя «антитеррористического ПО» тся к странам Среднего Востока, а также к Мексике. В списке также есть Азербайджан, Венгрия, Индия, Израиль, Казахстан, ОАЭ, Пакистан, Франция и др. Входит ли в него Россия, остается неизвестны

В Израиле начались продажи «Яндекс.Станции» туп к «Яндекс.Музыке», дополнительные 10 ГБ на «Яндекс.Диске» и скидку на доставку посылок в Yango. Израиль — третья страна за пределами России, где можно купить умные колонки «Яндекса». В 2019

Wildberries вышел на рынок Израиля Wildberries, международный онлайн-ритейлер, сообщил о начале работе на новом рынке. Израиль стал девятой страной присутствия компании, в 2020 г. Wildberries также открыл продажи

IBM выгонит на улицу 10 тысяч человек на фоне раскола компании меньшилась на 5,4% год к году до $18,12 млрд, а в I квартале – на 3,4% до $17,57 млрд. Увольнения в Израиле Сотрудникам израильского представительства IBM, как и их коллегам из Европы, тоже при

Робот-диагност из «Сколково» проводит консультации в израильской клинике Hadassah дукции новыми устройствами. Дооснащение “классического” Промобота – продолжение развития компании в нужном и востребованном сейчас направлении». Госпиталь Хадасса — ведущее учреждение здравоохранения Израиля со столетней историей. Именно там впервые в стране провели успешную пересадку сердца, роботизированную хирургическую операцию, компьютер-ассистированную замену тазобедренного сустава. Д

Accenture и Intel поддерживают разработку роборуки для пациентов с ограниченной мобильностью а Израиля в сотрудничестве с больницей ALYN, ведущим детским и юношеским реабилитационным центром в Израиле. В рамках проекта исследователи из Accenture Labs и Intel Labs, совместно с коллегами

Sirin Labs будет производить софт для проектов в области кибербезопасности под брендом Sirin Cyber за борьбу с национальной и международной преступностью, коррупцией и организованной преступностью в Израиле. Новая компания Sirin Cyber станет платформой для проектов, предприятий и инвестиций

App Annie: российский бренд знакомств Mamba захватывает израильский рынок ьзователя). Далее взглянули на конкурентов, потенциальный объем установок и построили модель роста. Израиль оказался оптимальной страной, для того, чтобы обкатать эту модель. Мы заново провели

Военные впервые в истории ответили на кибератаку ударом с воздуха военного воздействия против киберугрозы, в данном случае хакера. Однако уничтожение здания ХАМАС в Израиле — это первый случай, когда физический удар был нанесен непосредственно в ответ на кон

Avaya назначила вице-президента в России/СНГ, Северной Европе и Израиле -президентом Avaya и главой расширенного региона, включающего Россию, СНГ, страны Северной Европы и Израиль, является признанием его высокого профессионализма и успехов российского офиса. Я убе

Вексельберг продает взломщикам iPhone свой стартап, закрытый из-за санкций гают полиции в расследованиях. Главой Fifth Dimension является бывший начальник штаба Армии обороны Израиля Бенни Ганц (Benny Gantz). В состав совета директоров также входит бывший заместитель

«Яндекс.Такси» выходит на рынок Израиля под брендом Yango ествовал в двух странах: Финляндии и Кот-дʼИвуаре, а теперь фирменное приложение Yango заработало в Израиле. Мобильное приложение Yango полностью совместимо с сервисом «Яндекс.Такси». Другими с

«Яндекс.такси» отправился бороться со знаменитым конкурентом на его родину «Яндекс» идет в Израиль «Яндекс.такси» запускает сервис организации поездок в Израиле под брендом Yango. В св

«Яндекс» запустил «Музыку» в Израиле. Цены «Яндекс» объявил о запуске сервиса «Яндекс.Музыка» в Израиле. Теперь израильтяне могут слушать десятки миллионов треков из каталога Яндекса. Серви

Израильская шпионская программа атакует iPhone и смартфоны на Android в 45 странах нт: Алжир, Бахрейн, Бангладеш, Бразилия, Канада, Кот д'Ивуар, Египет, Франция, Греция, Индия, Ирак, Израиль, Иордан, Казахстан, Кения, Кувейт, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Ливия, Мексика, Морокко

Власти Израиля пригрозили отказаться от ПО Microsoft - слишком дорого. Опрос ельству Израиля придется платить за ее ПО в два раза больше. Согласно нынешнему варианту контракта, Израиль платит более 100 млн шекелей ($27 млн) в год за использование десктопного пакета Offi