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Израиль

Израиль

СОБЫТИЯ


31.07.2026 Израиль лишил Intel госсубсидий на $425 млн. Чипмейкер никак не может начать строительство нового завода

тказалось финансово поддержать проект Intel по расширению производственных мощностей в Кирьят-Гате (Израиль), одном из крупнейших хабов компании за пределами США, пишет CTech. Работы по строите
17.07.2026 В Израиле создана система защиты от FPV-дронов, против которых бесполезна РЭБ

я противника и может быть установлена на существующую технику без необходимости существенных модификаций, изменения логистики поставок боеприпасов или существующих процедур технического обслуживания. Израильская компания Axon Vision специализируется на оборонных технологиях. Ее представители заявили, что испытания доказали способность ForceField обеспечить защиту от одной из самых быстрорас
23.04.2026 StormWall: США и Израиль вошли в топ-5 наиболее пострадавших от DDoS-атак стран мира

ых атакуемых стран мира вошли США (12,8% от общего числа атак в мире), Китай (11,4%), Индия (9,2%), Израиль (8,7%) и Россия (8,2%). Большое количество DDoS-атак на США и Израиль связано

13.03.2026 Российские системы видеонаблюдения используют ПО, с помощью которого убили иранского аятоллу Хаменеи

анных. Изображения с иранских ИТ-систем шифровались и передавались на серверы в Тель-Авиве и на юге Израиля. С помощью алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) израильская разведка анализирова
18.11.2025 Samsung встроила в свои смартфоны израильское шпионское ПО. Удалить его невозможно

Наличие AppCloud в составе смартфонов корейского бренда вызвало у экспертов SMEX опасения по поводу конфиденциальности. По их данным, приложение AppCloud связано с компанией ironSource, основанной в Израиле и теперь принадлежащей американской Unity. «Израильский след» У самой компании ironSource неоднозначная репутация, пишет SamMobile. Ранее компания использовала программу InstallCore, ко
26.09.2025 Microsoft ввела санкции против армии Израиля. Ей теперь нельзя подключаться к сервисам облака Azure

Санкции Microsoft против армии Израиля Корпорация Microsoft лишила Министерство обороны Израиля доступа к некоторым с
01.08.2025 StormWall: во II квартале 2025 года Иран и Израиль вошли в топ-5 самых атакуемых стран, а Россия опустилась на 8 место рейтинга

му, что в обеих странах уровень атак в данном периоде стал рекордным. По итогам II квартала 2025 г. Израиль оказался на 4 месте в списке самых атакуемых стран (8,4%), а Иран занял 5 место (8,1%
16.06.2025 Военные эксперты: Иран может ответить на ракетные обстрелы Израиля кибератаками. Под удар попадут и США

Конфликт в цифровом пространстве Израиль атакует физически, а иранские власти могут начать кибервойну, пишет The Register. Маг
27.05.2025 Уволенная сотрудница Intel и бывший поставщик с помощью хитрой схемы обокрали любимую компанию почти на миллион долларов

Intel обокрала собственная сотрудница Подразделение Intel в Израиле подало в суд на бывшую сотрудницу и экс-поставщика, которых чипмейкер обвиняет в орга
01.11.2024 Итальянские силовики накрыли хакеров, ворующих разведданные для Израиля, Ватикана, Великобритании и Литвы

ский скандал в Италии привлек внимание международных медиа, упоминая вовлеченность таких стран, как Израиль, Ватикан, Великобритания и Литва. Масштаб утечек данных и последствия для безопасност
01.08.2024 Власти Израиля изъяли документы и компьютеры у создателей шпионской программы Pegasus, чтобы они не попали в США

NSO Group утверждают, что участие компании в судебном процессе ограничено правовыми ограничениями в Израиле. Шпионская программа Pegasus Программа Pegasus является самой продвинутой шпионской п
11.06.2024 Intel свернула стройку фабрики чипов в Израиле. Она стоила $25 млрд, а компания остро нуждается в деньгах

tel в Израиле Корпорация Intel приостановила строительство производственной площадки в Кирьят-Гате (Израиль), пишет The Register со ссылкой на израильские СМИ. По информации израильского новост
04.03.2024 Исходный код скандально знаменитого шпионского ПО Pegasus передадут WhatsApp

. Согласно заявлению истца, шпионское ПО применялось для слежки за 1,4 тыс. пользователей WhatsApp. Израильская компания предоставляла услугу, в рамках которой обеспечивала клиентам доступ к «ч
01.02.2024 Израильский производитель электроники ELARI расстался с российской частью бизнеса. В России теперь появятся отечественные умные часы

оруссии теперь принадлежат российской компании ELARI IT ELARI — группа компаний со штаб квартирой в Израиле, созданная Йосефом Заксом в 2012 г. Компания занимается разработкой приложений для де
12.10.2023 «Ростелеком» сделал бесплатными международные звонки в Израиль

бонентам «Ростелекома» будет доступно бесплатно до 60 минут международных соединений с абонентами в Израиле в период с 11 по 31 октября 2023 г. Чтобы воспользоваться данной возможностью, дополн
09.10.2023 Tele2 сделала бесплатной связь для клиентов в Израиле

Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщил об обнулении стоимости услуг мобильной связи для клиентов, находящихся в Израиле, на фоне напряженной ситуации в стране. Абоненты оператора в роуминге могут бесплатно звонить и принимать звонки, пользоваться мобильным интернетом. Особый режим в роуминге начнет дейст
26.04.2023 Госуслуги Израиля в коллапсе из-за криворуких программистов. Хакеры ежедневно их ломают, чтобы заработать. Власти бессильны

кнулся с некачественной работой портала MyVisit оказался репатриант Леонид Голденберг, приехавший в Израиль в 2019 г. и осветивший происходящее с MyVisit в своем блоге на портале Teletype. Масс
09.02.2023 Базовые станции Nokia и Ericsson в России заменят индийскими и израильскими

еры Российские мобильные операторы могут начать использовать на своих сетях оборудование индийских, израильских, турецких и китайских производителей. Информация о том, что ООО ОТК в середине 20
11.08.2022 «Яндекс» перевозит разработку беспилотников в Израиль

Беспилотники – за границу «Яндекс» к середине сентября 2022 г. собирается перенести в Израиль из России разработку технологий для развития беспилотного такси и роботов-доставщиков
24.06.2022 TrueConf и Balamuth создали ВКС-киоски для дистанционного обслуживания граждан Израиля

нологии TrueConf были интегрированы в аппаратные ВКС-киоски для дистанционного обслуживания граждан Израиля, разработанные производителем инновационных решений Balamuth. Партнерство компаний по
20.10.2021 Иранские хакеры ведут охоту на военные секреты США и Израиля, взламывая Office 365

технологии для беспилотных аппаратов, спутниковые системы и средства экстренной связи для США, ЕС и Израиля. Кроме этого, злоумышленников интересуют разработчики систем географической информаци
10.08.2021 Силовики заинтересовались разработчиком «антитеррористического ПО»

е, относится к странам Ближнего Востока и Мексике. В списке также есть Азербайджан, Венгрия, Индия, Израиль, Казахстан, ОАЭ, Пакистан, Франция и др. По данным Amnesty International, минимум дво
21.07.2021 Израильский телеком-провайдер Radwin автоматизировал резервное копирование с помощью решения Commvault и систем хранения Netapp

управления данными и значительно сократил затраты на обслуживание резервного копирования. Radwin – израильская телекоммуникационная компания, производитель телекоммуникационного оборудования и
20.07.2021 Amazon без предупреждения выбросил из своего облака создателя «антитеррористического ПО»

тся к странам Среднего Востока, а также к Мексике. В списке также есть Азербайджан, Венгрия, Индия, Израиль, Казахстан, ОАЭ, Пакистан, Франция и др. Входит ли в него Россия, остается неизвестны
26.01.2021 В Израиле начались продажи «Яндекс.Станции»

туп к «Яндекс.Музыке», дополнительные 10 ГБ на «Яндекс.Диске» и скидку на доставку посылок в Yango. Израиль — третья страна за пределами России, где можно купить умные колонки «Яндекса». В 2019
08.12.2020 Wildberries вышел на рынок Израиля

Wildberries, международный онлайн-ритейлер, сообщил о начале работе на новом рынке. Израиль стал девятой страной присутствия компании, в 2020 г. Wildberries также открыл продажи
26.11.2020 IBM выгонит на улицу 10 тысяч человек на фоне раскола компании

меньшилась на 5,4% год к году до $18,12 млрд, а в I квартале – на 3,4% до $17,57 млрд. Увольнения в Израиле Сотрудникам израильского представительства IBM, как и их коллегам из Европы, тоже при
02.10.2020 Робот-диагност из «Сколково» проводит консультации в израильской клинике Hadassah

дукции новыми устройствами. Дооснащение “классического” Промобота – продолжение развития компании в нужном и востребованном сейчас направлении». Госпиталь Хадасса — ведущее учреждение здравоохранения Израиля со столетней историей. Именно там впервые в стране провели успешную пересадку сердца, роботизированную хирургическую операцию, компьютер-ассистированную замену тазобедренного сустава. Д
31.08.2020 Accenture и Intel поддерживают разработку роборуки для пациентов с ограниченной мобильностью

а Израиля в сотрудничестве с больницей ALYN, ведущим детским и юношеским реабилитационным центром в Израиле. В рамках проекта исследователи из Accenture Labs и Intel Labs, совместно с коллегами
11.03.2020 Sirin Labs будет производить софт для проектов в области кибербезопасности под брендом Sirin Cyber

за борьбу с национальной и международной преступностью, коррупцией и организованной преступностью в Израиле. Новая компания Sirin Cyber станет платформой для проектов, предприятий и инвестиций

18.12.2019 App Annie: российский бренд знакомств Mamba захватывает израильский рынок

ьзователя). Далее взглянули на конкурентов, потенциальный объем установок и построили модель роста. Израиль оказался оптимальной страной, для того, чтобы обкатать эту модель. Мы заново провели

08.05.2019 Военные впервые в истории ответили на кибератаку ударом с воздуха

военного воздействия против киберугрозы, в данном случае хакера. Однако уничтожение здания ХАМАС в Израиле — это первый случай, когда физический удар был нанесен непосредственно в ответ на кон
19.04.2019 Avaya назначила вице-президента в России/СНГ, Северной Европе и Израиле

-президентом Avaya и главой расширенного региона, включающего Россию, СНГ, страны Северной Европы и Израиль, является признанием его высокого профессионализма и успехов российского офиса. Я убе
09.01.2019 Вексельберг продает взломщикам iPhone свой стартап, закрытый из-за санкций

гают полиции в расследованиях. Главой Fifth Dimension является бывший начальник штаба Армии обороны Израиля Бенни Ганц (Benny Gantz). В состав совета директоров также входит бывший заместитель

10.12.2018 «Яндекс.Такси» выходит на рынок Израиля под брендом Yango

ествовал в двух странах: Финляндии и Кот-дʼИвуаре, а теперь фирменное приложение Yango заработало в Израиле. Мобильное приложение Yango полностью совместимо с сервисом «Яндекс.Такси». Другими с
16.11.2018 «Яндекс.такси» отправился бороться со знаменитым конкурентом на его родину

«Яндекс» идет в Израиль «Яндекс.такси» запускает сервис организации поездок в Израиле под брендом Yango. В св
08.10.2018 «Яндекс» запустил «Музыку» в Израиле. Цены

«Яндекс» объявил о запуске сервиса «Яндекс.Музыка» в Израиле. Теперь израильтяне могут слушать десятки миллионов треков из каталога Яндекса. Серви
20.09.2018 Израильская шпионская программа атакует iPhone и смартфоны на Android в 45 странах

нт: Алжир, Бахрейн, Бангладеш, Бразилия, Канада, Кот д'Ивуар, Египет, Франция, Греция, Индия, Ирак, Израиль, Иордан, Казахстан, Кения, Кувейт, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Ливия, Мексика, Морокко
22.08.2018 Власти Израиля пригрозили отказаться от ПО Microsoft - слишком дорого. Опрос

ельству Израиля придется платить за ее ПО в два раза больше. Согласно нынешнему варианту контракта, Израиль платит более 100 млн шекелей ($27 млн) в год за использование десктопного пакета Offi
23.01.2018 «Яндекс» откроет филиал Школы анализа данных в Израиле

асти машинного обучения, — сказал президент Тель-Авивского университета Йосеф Клафтер. — Новая совместная образовательная программа поможет развитию IT-сферы и национальных экономик как России, так и Израиля».«Наша цель состоит не только в том, чтобы подготовить для международного сообщества специалистов по машинному обучению. Яндекс хочет быть на передовом крае разработок в области искусст

Публикаций - 2856, упоминаний - 4094

Израиль и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 190
Google LLC 12687 150
Intel Corporation 12811 133
Yandex - Яндекс 9215 130
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 110
IBM - International Business Machines Corp 9699 110
Apple Inc 13154 101
Meta Platforms - Facebook 4621 97
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 89
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 88
Cisco Systems 5372 85
Ростелеком 10948 72
VK - Mail.ru Group 3602 66
Samsung Electronics 11064 64
МегаФон 10742 64
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 57
Oracle Corporation 7074 56
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 56
Lenovo Motorola 3566 53
Telegram Group 2940 49
Amazon Inc - Amazon.com 3277 44
Siemens AG - Siemens Group 2673 43
Yahoo! 3726 40
Dell EMC 5180 39
Huawei 4675 39
X Corp - Twitter 2938 37
Check Point Software Technologies 829 37
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 34
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 33
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 33
AOL Inc - America Online 1883 33
Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 33
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 31
Vodafone Group 1412 31
SAP SE 5601 31
HP Inc. 5883 31
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 30
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 30
Ribbon Communications - ECI Telecom 78 30
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 100 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 67
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 64
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 46
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 36
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 33
Газпром ПАО 1493 33
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 28
eBay Inc 1640 27
Visa International 1993 25
Boeing 1031 25
DST Global - Digital Sky Technologies 229 25
РЖД - Российские железные дороги 2096 22
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 22
Альфа-Банк 1979 22
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 21
РВК - Российская венчурная компания 571 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 21
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 20
NanduQ - Qiwi 1013 18
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 18
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 18
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 18
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 18
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 17
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 17
Lockheed Martin 777 17
Tesla Motors 461 16
Uber 357 16
Intel Capital 148 15
НСПК - Национальная система платежных карт 948 14
Hyundai Motor Company 436 13
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 13
Газпром нефть 725 13
Почта России ПАО 2370 13
Связной ГК 1401 12
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 12
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 12
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 12
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 12
Gett - GetTaxi - ГетТакси 25 12
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U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 67
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 59
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 59
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 56
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 52
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Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 16
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 15
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 15
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Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 42
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 22
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 19
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 14
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 14
Аль-Каида - террористическая организация 67 14
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 13
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 7
WiMAX Forum 69 7
Единая Россия - Политическая партия 321 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 5
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 5
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 4
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 4
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 4
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 3
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 3
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 3
АРИП НП - Агентство по развитию инновационного предпринимательства 7 3
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 3
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 469
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Apple iOS 8583 106
Microsoft Windows 2000 8678 101
Microsoft Windows 16882 92
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Linux OS 11533 59
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GeoEye IKONOS 127 33
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Rakuten Viber 665 30
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 30
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NSO Group - Pegasus 98 27
Google YouTube - Видеохостинг 3002 26
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Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 25
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 22
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FreePik 1841 21
Apple iPad 4011 21
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Microsoft Office 4170 17
Apple - App Store 3109 17
Microsoft Azure 1526 17
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Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 4
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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