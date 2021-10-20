Microsoft объявила Россию самым главным киберпреступником в мире 1

Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 2

Apple экстренно добавила в iPhone и iPad защиту от слежки силовиками 1

ИСП РАН и МГИМО будут сотрудничать в области анализа данных 1

В ООН требуют прекратить распространение ПО для слежки за людьми 2

Кибератака вызвала беспрецедентный хаос на железной дороге Ирана 1

США включили Россию в список 15 сильнейших кибердержав мира 2

Хакеры из Северной Кореи за три года обокрали криптобиржи на сотни миллионов долларов 2

Алгоритм распознавания лиц NtechLab признан лучшим в мире 1

Программные продукты Smart Engines помогут восстановлению индустрии туризма в Португалии 1

SentinelOne и Тайгер Оптикс подписали дистрибьюторское соглашение 1