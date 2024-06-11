Intel свернула стройку фабрики чипов в Израиле. Она стоила $25 млрд, а компания остро нуждается в деньгах

Приостановка проекта Intel в Израиле

Корпорация Intel приостановила строительство производственной площадки в Кирьят-Гате (Израиль), пишет The Register со ссылкой на израильские СМИ.

По информации израильского новостного издания Calcalist, израильские подрядчики Intel получили уведомление о расторжении договоров на поставку оборудования и материалов, необходимых для продолжения работ на объекте. Министерство Финансов Израиля якобы было уведомлено о сложившейся ситуации.

Пока остается неизвестным, сколько продлится пауза и будут ли работы над проектом возобновлены вовсе. В Intel утверждают, что не намерены отказываться от развития своего бизнеса в Израиле, в котором задействовано около 12 тыс. человек.

Intel Intel приостановила строительство производственной площадки в Кирьят-Гате

Intel не подтвердила и не опровергла сведения, распространенные Calcalist. Однако отдельные заявления представителей компании можно расценивать как косвенное подтверждение их соответствия действительности.

Как пояснили The Register в компании, на ход реализации проектов масштаба Кирьят-Гатского оказывает влияние множество факторов, некоторые из которых способны привести к снижению его темпов.

«Управление крупномасштабными проектами, особенно в нашей отрасли, часто предполагает адаптацию к меняющимся срокам. Наши решения обоснованы условиями ведения бизнеса, динамикой рынка и ответственным подходом к управлению капиталом», – сказал представитель Intel в разговоре с The Register.

Когда финансы поют романсы

Опираясь на заявление Intel – в особенности на его последнюю часть, можно выдвинуть предположение, что компания приостановила работы по развертыванию нового предприятия в Израиле за дефицитом финансовых ресурсов. Совокупный размер инвестиций в Кирьят-Гатский завод оценивается в $25 млрд – нешуточную сумму даже для главного производителя x86-процессоров мира.

Пока проект «находится на паузе», Intel, вероятно, постарается изыскать необходимые средства с привлечением стороннего капитала. Чипмейкер и ранее обращался за помощью к крупным инвесторам в подобных ситуациях. В частности, 30-миллиардный проект по созданию двух производственных площадок на территории кампуса Intel в Аризоне (США) в 2022 г. получил доступ к деньгам канадской инвестиционной компании Brookfield Asset Management. В начале июня 2024 г. Intel заручилась поддержкой американской инвестиционной компании Apollo Global Management. Согласно достигнутым договоренностям, последняя вложит $11 млрд в предприятие по выпуску интегральных микросхем в Ирландии и получит 49-процентную долю в проекте.

Примечательно, что решение о временном прекращении работ в Кирьят-Гате было принято Intel спустя менее чем полгода с момента анонса расширения производственных мощностей компании на территории Израиля. Американскому чипмейкеру даже удалось выбить у правительства Израиля для себя субсидии в размере $3,2 млрд. Предполагалось, что запуск предприятия «поспособствует созданию более устойчивой глобальной цепочки поставок».

Согласно опубликованному Intel финансовому отчету, по итогам I квартала 2024 г. выручка компании выросла на 9% к аналогичному периоду 2023 г. и составила $12,7 млрд. Американский чипмейкер сумел снизить размер чистого убытка с $2,8 млрд в январе-апреле 2023 г. до $0,437 млрд в отчетном периоде. Подразделение Intel Foundry (контрактный бизнес), на которое руководство компании делает большую ставку, продемонстрировало 10-процентный спад. Наиболее успешными в том, что касается продаж, стало бизнес-подразделения клиентских вычислений (Client Computing Group; +31%), а также дата-центров и ИИ (Data Center and AI; +5%).

С начала 2024 г. рыночная капитализация Intel снизилась на 40%.

Деньги на исполнение «мечты» гендиректора

Развертывание площадки по производству чипов на юге Израиля – один из проектов нынешнего генерального директора (CEO) Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), который вернулся в компанию в 2021 г. с амбициозным планом по превращению корпорации в мирового лидера полупроводниковой отрасли.

План Гелсингера, в частности, предусматривал вложение более чем $100 млрд в развитие контрактного производства с целью к 2030 г. догнать по размеру выручки TSMC – крупнейшего в мире игрока в этой сфере, базирующегося на Тайване. Для достижения этой цели компания расширяет производственные мощности в Аризоне, Нью-Мехико, Орегоне (США) и Ирландии, а также работает над запуском новых в Огайо (США) и Германии. Почти все эти проекты получили поддержку национальных правительств в той или иной форме (субсидии, налоговые льготы и т.п.).

Intel и ранее приходилось вносить коррективы в имеющиеся планы, затрагивающие площадки в Израиле. Так, в начале 2023 г. корпорация радикально урезала расходы на реализацию проекта по созданию центра НИОКР (R&D) в Хайфе в который первоначально планировалось вложить $200 млн. На выбранной Intel площадке, помимо, собственно служебных помещений, должны были появиться уличная спортивная площадка, обширная зеленая зона, несколько ресторанов, оздоровительный и спа-центр. Впоследствии Intel была вынуждена сократить финансирование проекта и отказаться от ранее запланированных роскошеств, ограничившись, по сути, возведением одной лишь автомобильной парковки, писало израильское издание Globes. Высвободившиеся же в результате средства были израсходованы в интересах контрактного бизнеса Intel, отмечает The Register.