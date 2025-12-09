Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Apollo Global Management


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


09.12.2025 ИИ-пузырь скоро лопнет из-за резкого снижения инвестиций автопроизводителей 1
21.07.2025 Авторитетный экономист: ИИ это рыночный пузырь, который лопнет громче, чем пузырь доткомов 1
11.06.2024 Intel свернула стройку фабрики чипов в Израиле. Она стоила $25 млрд, а компания остро нуждается в деньгах 1
20.11.2023 Древний конкурент Google восстал из мертвых. Легендарный поисковик проведет масштабный ребрендинг и получит новые функции 1
04.05.2021 Легендарная Yahoo продается за бесценок 1
18.09.2003 Судный день для Inmarsat 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Apollo Global Management и организации, системы, технологии, персоны:

AOL Inc - America Online 1878 3
Google LLC 12255 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 2
Yahoo! 3707 2
Yandex - Яндекс 8434 2
Automattic 21 2
Microsoft Corporation 25236 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1533 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 124 1
Globalstar - Глобалстар 185 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 131 1
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 68 1
Axios Systems - Аксиос Системс 38 1
Intel Corporation 12541 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 1
Cisco Systems 5222 1
Apple Inc 12628 1
Intel CCG - Intel Client Computing Group 33 1
Nvidia Corp 3731 1
Apax Partners 27 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 587 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 244 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 33 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 1
CSFB - Circuit Switched FallBack - временное переключение в сети 3G/2G для установления голосового соединения 39 1
SWOT-анализ - Strengths (сильные стороны) - Weaknesses (слабые стороны) - Opportunities (возможности) - Threats (угрозы) 32 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3081 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1429 1
Оповещение и уведомление - Notification 5376 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 753 1
Транспорт - Подушка безопасности - Supplemental Restraint System, SRS - система пассивной безопасности в транспортных средствах. 77 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2351 1
Tumblr 43 2
FreePik 1435 2
Thuraya SWOT 5 1
WordPress Foundation - WordPress 243 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 502 1
StatCounter 447 1
Duck Duck Go - DuckDuckGo - DDG - поисковая система 29 1
Intel x86 - архитектура процессора 1982 1
Baidu 290 1
Stafory - робот Вера 354 1
Google Android 14679 1
Li Robin - Ли Робин 9 1
Ferguson James - Фергюсон Джеймс 3 1
Рыжиков Сергей 112 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 200 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 2
Европа 24634 1
Ближний Восток 3030 1
Израиль 2784 1
США - Огайо 289 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
США - Орегон 253 1
США - Аризона 538 1
Канада 4985 1
Китай - Тайвань 4136 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Ирландия - Республика 1025 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 397 1
Израиль - Хайфа 56 1
США - Нью-Мехико 35 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5827 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 463 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1168 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 1
BuzzFeed 15 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
The Register - The Register Hardware 1696 1
Gizmodo 131 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
S&P 500 562 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще