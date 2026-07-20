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Индексная книга (каталог) CNews*
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RnD R&D Research and Development НИОКР Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы Научно-исследовательская работа, НИР

RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР

 

Плакат «Объединим все силы науки...», 1932 Худ.: Кокорекин Алексей Алексеевич Плакат «Объединим все силы науки...», 1932 Худ.: Кокорекин Алексей Алексеевич
Крепить союз науки с производством! (Голованов Л.) 1953 год Агитационный плакат на тему научно-технического прогресса и наращивания производства в СССР в послевоенное время. Крепить союз науки с производством! (Голованов Л.) 1953 год Агитационный плакат на тему научно-технического прогресса и наращивания производства в СССР в послевоенное время.
Связь науки с производством! (Чарухин Н.) 1971 год Связь науки с производством! (Чарухин Н.) 1971 год
"Рабочий-новатор", 1954 г. Юрий Владимирович Белов (1929 - 2017) "Рабочий-новатор", 1954 г. Юрий Владимирович Белов (1929 - 2017)
В единстве производства и науки - могущество и будущность страны! Д. Иконников, Е. Четвериков, Издательство: «Плакат» 1986г. В единстве производства и науки - могущество и будущность страны! Д. Иконников, Е. Четвериков, Издательство: «Плакат» 1986г.
«Слава советским ученым!» Советский пропагандистский плакат. Неизвестный художник, 1977 год. «Слава советским ученым!» Советский пропагандистский плакат. Неизвестный художник, 1977 год.
Страну индустрии, державу науки построили наши рабочие руки. В. Иванов, 1964г. Страну индустрии, державу науки построили наши рабочие руки. В. Иванов, 1964г.
Связь науки с производством! (Резаев А., Рождествин М., Сухарев С.) 1985 год Плакат отражает проблему "изоляции" ученых от производственного процесса, в связи с чем изобретения, поставляемые на заводы работают неэффективно. Связь науки с производством! (Резаев А., Рождествин М., Сухарев С.) 1985 год Плакат отражает проблему "изоляции" ученых от производственного процесса, в связи с чем изобретения, поставляемые на заводы работают неэффективно.
Вовремя внедряй новинки в производство! Плакат посвящен проблемам экономики, с которыми столкнулся СССР в середине 1980-х гг. и вариантам их решения. На графическом листе группа художников создала живую, сатирическую аллегорию "новинок-улиток" - проектов изобретений, недошедших до реализации, а также изобретений, которые слишком поздно стали применятся на производстве, следовательно, стали устаревшими. А. Резаев, 1985г. Вовремя внедряй новинки в производство! Плакат посвящен проблемам экономики, с которыми столкнулся СССР в середине 1980-х гг. и вариантам их решения. На графическом листе группа художников создала живую, сатирическую аллегорию "новинок-улиток" - проектов изобретений, недошедших до реализации, а также изобретений, которые слишком поздно стали применятся на производстве, следовательно, стали устаревшими. А. Резаев, 1985г.
Вскипел - и тут же охладел! Плакат эпохи "перестройки" посвящен проблеме медленного внедрения последних моделей техники на производство. Особая роль в модернизации производства отводилась НИИ, Академии наук и конструкторским бюро, специалисты которых разрабатывали новое оборудование для предприятий. На графическом листе изображен начальник главного управления - Главк в виде чайника в двух фазах. К. Иванов, 1985г. Вскипел - и тут же охладел! Плакат эпохи "перестройки" посвящен проблеме медленного внедрения последних моделей техники на производство. Особая роль в модернизации производства отводилась НИИ, Академии наук и конструкторским бюро, специалисты которых разрабатывали новое оборудование для предприятий. На графическом листе изображен начальник главного управления - Главк в виде чайника в двух фазах. К. Иванов, 1985г.
Интенсивная технология не терпит шаблона! (Романенко К.) 1988 год Плакат эпохи посвящен внедрению уникальных технологий и изобретений в разные сферы промышленного производства. Интенсивная технология не терпит шаблона! (Романенко К.) 1988 год Плакат эпохи посвящен внедрению уникальных технологий и изобретений в разные сферы промышленного производства.
Текут в НИИ бесплодно дни… (Иванов К.) 1985 год Плакат эпохи «перестройки» посвящен вопросу отставания в научных разработках, который был обозначен во второй половине 1980-х гг. Текут в НИИ бесплодно дни… (Иванов К.) 1985 год Плакат эпохи «перестройки» посвящен вопросу отставания в научных разработках, который был обозначен во второй половине 1980-х гг.
Научно-технический прогресс казенщины не терпит! (Молчанов Н.) 1988 год Научно-технический прогресс казенщины не терпит! (Молчанов Н.) 1988 год
Плакат «Объединим все силы науки...», 1932 Худ.: Кокорекин Алексей Алексеевич

СОБЫТИЯ


20.07.2026 НТЦ АРГУС вывел на рынок R&D-лабораторию для проверки ИТ-гипотез

Как писал CNews, за январь-май 2026 г. в России прекратили деятельность 1,037 тыс. компаний в сфере НИОКР, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Одна из причин — высокая стоимост
23.06.2026 Ставка съела науку: в России закрылось более тысячи компаний, занимавшихся НИОКР

ывов, прокомментировал проректор по научной работе МФТИ Виталий Баган. Вместе с тем, отметил Баган, наука делается не в одном отдельном предприятии, а через объединение усилий ученых и специали
05.06.2026 «Россети» и МФТИ договорились о долгосрочном научно-техническом партнерстве

Дмитрий Ливанов заключили соглашение о сотрудничестве для внедрения передовых научно-технических решений. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Россети». Планируется взаимодействие при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также в рамках создания и развития испытательной базы, экспериментальных и лабораторных центров. Предусмотрена возможность сотрудничес
04.06.2026 «Сколково» и «Сбер2B» создадут три центра НИОКР по разработке решений для бизнеса на базе ИИ

«Сколково» и «Сбер2B» создадут три центра НИОКР по разработке решений для бизнеса на базе искусственного интеллекта (ИИ). Соглашение о

25.05.2026 В новый НИИ российского автопрома трудоустроят граждан КНР

изацию только определенных брендов китайских автомобилей и сильно зависит от потребностей заводов в НИОКР. ЦАИР развивает комплексные инженерные компетенции по ключевым направлениям: «Электрика
07.05.2026 Wildberries заплатит миллионы за медленное строительство гигантского R&D-центра в «Сколково»

очти 100 млн руб. за срыв сроков проектирования и строительства на территории его технопарка Центра НИОКР «Вайлдберриза», а также помещений для размещения сотрудников. Завершение строительство

28.04.2026 Исследователи R&D-центра «Т-Технологий» разработали способ повысить надежность рассуждений больших языковых моделей

одели. Это позволило снизить склонность модели соглашаться с предвзятой оценкой решения и повысить надежность рассуждений в задачах с противоречивыми условиями. Станислав Моисеев, руководитель центра исследований и разработок «Т-Технологий», сказал: «Результаты исследования важны для всей индустрии, потому что затрагивают вопрос надежности больших языковых моделей, в том числе самых популяр
31.03.2026 «Конфидент» завершил НИР в области постквантовой криптографии по заказу Научно-технологического университета «Сириус»

пективных разработок. Постквантовая криптография — это не просто технологический тренд, а необходимость для обеспечения долгосрочной безопасности критической информационной инфраструктуры. Результаты НИР лягут в основу наших будущих продуктов и позволят предложить рынку решения, готовые к вызовам завтрашнего дня». Работы велись в тесной кооперации с научными партнерами «Сириуса» и направлен
23.03.2026 Исследователи из R&D-центра «Т-Технологий» представили новые методы оценки и ускорения генерации модульных тестов с помощью больших языковых моделей

оматизация процесса разработки программного обеспечения: в финтехе, электронной коммерции, телекоммуникациях, а также в промышленности, энергетике и транспорте. Станислав Моисеев, руководитель Центра исследований и разработок «Т-Технологий»: «Эти методы делают работу больших языковых моделей с тестами более предсказуемой и эффективной для реальных процессов разработки. TAM-Eval задает станд
20.01.2026 «Сибур» обеспечил 78% локализации оборудования для своего научно-исследовательского центра в Казани

Компания завершила формирование целевой конфигурации оснащения флагманского R&D-центра «Сибур Инновации» в Казани. В совокупности 78% оборудования и инфраструктурных решений будет произведено в России, при этом значительная часть разрабатывается специально под задачи ц
11.12.2025 МИЭТ и Yadro открыли совместную научно-исследовательскую лабораторию

, знакомясь с основами разработки, инструментами и методиками, необходимыми для дальнейшей работы в R&D центрах. Открытие лаборатории в юбилейный для МИЭТ год символизирует нашу приверженность

09.12.2025 «Мобиус Технологии» запускает R&D‑направление: от сервисного опыта — к продуктам с «сервисным ДНК»

Российский системный интегратор «Мобиус Технологии» объявил о запуске R&D‑направления, основанного на многолетнем опыте сервисного ИТ‑сопровождения. Цель — создание оборудования для ИТ‑инфраструктуры, которое изначально спроектировано для долгосрочной эксплуатаци
01.12.2025 Фонд НТИ инвестирует от 30 до 300 млн руб. в высокотехнологичные НИОКРы для отрасли БАС

бальной конкурентоспособности российских технологий БАС. НИОКР объединяет научно-исследовательские (НИР) и опытно-конструкторские работы (ОКР). НИР проводятся в лабораторных условиях и п
06.11.2025 Itpod адаптировала серверы под задачи фармацевтических R&D-центров

ь и энергоэффективность при умеренных капитальных затратах и может стать стандартом для современных R&D-подразделений отрасли», — отметил Илья Борняков, генеральный директор Itpod, корпорация I
06.11.2025 «Сколково» запускает грантовую поддержку перспективных технологических лидеров

аммы финансирования проектов по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) под запрос перспективных технологических лидеров в рамках промышленной кооперации. Об

29.10.2025 На модуле МКС «Наука» установлен разработанный в МАИ импульсный плазменный инжектор

28 октября на многоцелевом лабораторном модуле «Наука» российского сегмента Международной космической станции была установлена научная аппара
22.09.2025 «РТК-ЦОД» открыл новую площадку R&D лаборатории на базе нового московского дата-центра

ось в конце 2024 года с целью модернизации и расширения существующей лаборатории «РТК-ЦОД». В новом R&D-комплексе организовано тестирование технических решений и развертывание стендов для проду
15.09.2025 Bell Integrator FabricaONE.AI запускает новое направление R&D AI в рамках Центра исследований и разработок

пания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) объявляет о запуске нового направления R&D AI, которое будет являться частью R&D-экосистемы Bell Integrator. Оно станет отдел
13.08.2025 «Авито» создает собственный научный отдел для исследования и разработки ИИ-технологий

ская платформа «Авито» инвестирует более 1 млрд руб. в собственный отдел исследований и разработок (R&D) в течение 3 лет, включая создание команды и ряд образовательных инициатив. Новое подразд
05.08.2025 Исследователи R&D-центра «Т-Технологий» вместе с российскими разработчиками научились снижать стоимость сбора и разметки данных для ИИ в 3 раза

Российская команда разработчиков из R&D-центра «Т-Технологий», AIRI, Высшей школы экономики, университета «Иннополис» и центра практического искусственного интеллекта «Сбера» создали ATGen — первый комплексный фреймворк, который

17.07.2025 В НИТУ МИСИС открылась магистратура «Разработка ИИ-систем (R&D)»

В НИТУ МИСИС открылась магистратура «Разработка ИИ-систем (R&D)». Программа ориентирована на создание интеллектуальных систем с нуля — от алгоритмов машинного обучения до нейросетевых моделей. Магистранты будут решать кейсы и задачи от ведущих работода
01.07.2025 Биотехнологическая компания ускорила НИОКР с помощью сервера ITPOD

тва с ITPOD компания сталкивалась с ограничениями в обработке больших объемов данных в связи с использованием высокозатратных видеокарт, таких как Nvidia H100 и H200. Это сдерживало развитие проектов НИОКР в области молекулярного моделирования, анализа геномных данных и обучения ИИ-моделей. После внедрения оборудования исследователям удалось ускорить построение 3D-структур белков, оптимизир
18.06.2025 Константин Осипов, сооснователь Picodata, возглавил дирекцию R&D Группы Arenadata

a, назначен управляющим директором Группы Arenadata и возглавил дирекцию исследований и разработок (R&D). В этой роли он сосредоточится на развитии технологического лидерства компании, сочетая

17.06.2025 Axenix помогла Avon вдвое ускорить запуск новых продуктов за счет создания собственной платформы для исследований и разработок

tura & Co, полностью перешло на использование собственной системы управления разработкой продуктов (R&D), созданной компанией Axenix. Новая система позволила сократить сроки вывода косметически
18.04.2025 «МТС Юрент» представил каргобайк для перевозки батарей и электросамокатов — это первая разработка собственного R&D-центра компании

ис кикшеринга «МТС Юрент» представил каргобайк (карго-велосипед) для операций кикшеринга, который позволит безопасно перевозить по городу электросамокаты и сменные батареи. Это собственная разработка R&D-центра компании, созданного на базе белорусской компании Eleven, которая вошла в контур «МТС Юрент» в декабре 2024 г. Каргобайк оборудован специальным прицепом для перевозки самокатов, на к
15.04.2025 «Микро»н и АО «ГЛОНАСС» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве

ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», и АО «ГЛОНАСС», компания-оператор госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», поставщик навигационно-информационных и телекоммуникационных решений, подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве в целях повышения эффективности внедрения отечественной ЭКБ в различных отраслях экономики. Об этом CNews сообщили представители «Микрона». Предметом соглашени
14.04.2025 Андрей Врацкий, eXpress: Никто на рынке не тратит на RnD больше нас

вы увеличили управленческие расходы на 64,1% и фонд оплаты труда на 57,1%. В условиях активного роста инвестиций как вам удаётся сохранять нулевой долг? Андрей Врацкий: Столько, сколько мы тратим на RnD, на рынке не тратит никто. eXpress — это самый сложный коммуникационный протокол, это Федерация, это задачи, которые до нас никто в мире не решал. Да, эта технология требует очень серьезных
14.04.2025 Наука и промышленность объединяются для развития российской электроники в медицине

ества – усиление кооперации между наукой и производством и определение приоритетных направлений для НИОКР и технологического развития. Соглашение открывает новые возможности для импортозамещени
02.04.2025 VK запускает медиапроект «Наука Mail»

Медиапроект «Наука Mail» направлен на популяризацию науки и повышение интереса к научно-исследовательской

14.03.2025 «Т-Технологии» открывают собственный R&D-центр для научных исследований и разработки новых технологий и продуктов

«Т-Технологии» открывают собственный R&D-центр для научных исследований, развития новых технологий и создания инновационных решени
13.03.2025 «Ред Софт» и «АР Софт» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве

«Ред Софт» и «АР Софт» подписали партнерское соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Документ подразумевает использование программного обеспечения «АР Софт» на операционной системе «Ред ОС». Соглашению предшествовало тестирование двух программ
26.02.2025 Власти потратят 27 миллиардов на «максимальное импортозамещение» систем Sukhoi Superjet 100

ло 27,6 млрд руб. на выполнение масштабных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по сертификации ближнемагистрального самолета Sukhoi Superjet 100 (SJ-100). Ведомство

27.12.2024 Тульский RnD центр «Октава ДМ» анонсировал старт продаж инструментальных микрофонов для ударной установки

Новая разработка тульского RnD центра и отечественного производителя микрофонной техники «Октава ДМ» стала ответом предприятия на запрос потребителей о создании решения, способного передать плотное и объемное звучание уд
14.12.2024 Александр Кондратьев: Фундаментальная наука — основа для будущих прорывов

согласованная архитектура системы. CNews: Часто говорят, что бизнес делает технологии массовыми, а наука — возможными. Можно ли сказать, что ваша разработка — комплекс управления радиационными
05.12.2024 Тренды ML-разработки, R&D и Bare Metal: как меняются облачные технологии для бизнеса

жба Cloud.ru Обсуждение главных технологических трендов на GoCloudTech проходило в четырех параллельных треках Лидеры команд разработки и администрирования, руководители технологических направлений и R&D на GoCloud Tech рассказали о возможностях и сценариях использования различных систем на Cloud.ru Evolution. А также, как создание на выделенных серверах виртуализированных сред и контейнеро
07.11.2024 АНО «ЦТИИ Нейролаб» и Ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших данных» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве

лаб» и Ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших данных» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Это стратегическое партнерство направлено на объединение р
17.10.2024 Почти 3 млрд руб. инвестировали в НИОКР резиденты кластера «Ломоносов»

тва и инновационного развития Москвы. За это время резиденты кластера инвестировали 2,9 млрд руб. в НИОКР, причем только за первые два квартала 2024 г. — больше 1 млрд руб. В общей сложности на
10.10.2024 Компании «Ред Софт» и «РТ МИС» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве

Компании «Ред Софт» и «РТ МИС» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Стратегическое партнерство позволяет объединить усилия для развития технологических решений и продуктов. Документ подписали заместитель генерального директора
26.09.2024 Эксперт ALP Group: увеличение расходов на НИОКР связано с импортозамещением и ИИ

юза промышленников и предпринимателей (РСПП), за предыдущие три года расходы российских компаний на НИОКР увеличились, и такая положительная динамика продлится как минимум до 2027 г. По мнению

23.09.2024 Компании – разработчики вычислительной техники наращивают RnD-мощности

68% российских компаний-разработчиков вычислительной техники увеличили соотношение количества RnD-сотрудников к остальному персоналу за последние три года. При этом у 32% это соотношение не изменилось и осталось стабильным. Также 90% производителей вычислительной техники позитивно оцени

Публикаций - 6772, упоминаний - 8111

RnD и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 358
Intel Corporation 12811 335
IBM - International Business Machines Corp 9699 290
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 283
Ростелеком 10948 274
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 207
Google LLC 12688 189
Huawei 4676 172
Yandex - Яндекс 9216 170
9594 150
Samsung Electronics 11064 146
Oracle Corporation 7074 146
SAP SE 5601 138
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 127
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 126
HP Inc. 5883 125
МегаФон 10742 121
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 118
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 114
Cisco Systems 5372 114
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 108
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 107
Apple Inc 13154 102
Softline - Софтлайн 3743 96
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 91
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 87
Siemens AG - Siemens Group 2673 84
Dell EMC 5180 83
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 81
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 81
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 77
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 76
AMD - Advanced Micro Devices 4641 75
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 74
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 72
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 72
Т-Платформы - T-Platforms 412 70
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 70
VK - Mail.ru Group 3602 63
Nvidia Corp 4002 61
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 235
РЖД - Российские железные дороги 2096 107
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 101
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 95
Газпром ПАО 1493 87
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 86
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 82
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 66
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 62
РВК - Российская венчурная компания 571 56
Альфа-Банк 1979 52
Газпром нефть 725 49
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 49
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 48
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 44
ГПБ - Газпромбанк 1273 44
Почта России ПАО 2370 40
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 40
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 40
Boeing 1031 39
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 38
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 35
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 35
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 34
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 34
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 32
Россети Ленэнерго 1699 32
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 31
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 29
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 28
Северсталь ПАО - Severstal 629 27
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 27
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 26
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 26
Возрождение - Коммерческий банк 359 26
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 25
Наукоград - технопарк 156 25
Наука НПО 25 24
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 550
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 441
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 399
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 345
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 314
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 282
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 218
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 193
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 187
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 183
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 177
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 167
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 156
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 142
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 137
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 133
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 129
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 107
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 105
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 103
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 91
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 85
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 83
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 77
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 74
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 64
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 64
Судебная власть - Judicial power 2500 63
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 57
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 54
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 54
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 50
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 49
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 49
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 46
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 45
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 45
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 44
Федеральное казначейство России 1949 44
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 43
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 72
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 63
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 34
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 27
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 25
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 25
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 25
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 24
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 23
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 22
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 21
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 18
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 17
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 15
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 13
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 11
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 11
Linux Foundation - Free Standards Group 206 11
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 10
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 10
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 10
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 9
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 9
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 9
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 9
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 9
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 9
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 9
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 8
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 8
ГосИнформСистемы 160 8
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 8
Единая Россия - Политическая партия 321 7
Apache Software Foundation - ASF 231 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 7
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 7
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 7
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 6
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 6
Международная академия связи - МАС 46 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1695
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1373
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 1027
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 878
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 873
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 857
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 770
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 724
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 635
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 612
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 610
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 526
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 496
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 481
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 431
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 423
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 412
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 409
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 378
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 351
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 346
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 294
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 201
Linux OS 11533 200
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 160
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 151
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 143
Microsoft Windows 2000 8678 143
Microsoft Windows 16882 137
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 116
Google Android 15244 100
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 90
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 87
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 83
Intel x86 - архитектура процессора 2151 79
FreePik 1841 77
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 69
Oracle Java - язык программирования 3469 62
Apple iOS 8583 58
Google Earth - Google Планета Земля 490 58
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 54
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 54
Microsoft Office 4170 53
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 52
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 49
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 49
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 47
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Apple iPhone - серия смартфонов 7623 36
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 34
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 31
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Apple - App Store 3109 28
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 27
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 27
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 26
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