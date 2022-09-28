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RnD R&D Research and Development НИОКР Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы Научно-исследовательская работа, НИР

RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР


28.09.2022 Определены 33 новые темы НИОКР Группы «Россети» на 2023–2025 годы
02.02.2022 Askona откроет в «Сколково» R&D-центр
30.09.2021 Стартап Brandquad привлек финансирование от Skolkovo Ventures и BPI France для наращивания международного присутствия и открытия R&D центра во Франции
29.09.2021 Определены 32 новые темы НИОКР Группы «Россети» на 2022–2024 годы
30.08.2021 Mail.ru Group и ИТМО расширяют сотрудничество в области образовательных и научно-исследовательских проектов
29.06.2021 Сбербанк переманил к себе в штат главу R&D Intel в России
29.09.2020 Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС» -

Бизнес, вендоры, интеграторы, регуляторы — мы все одновременно оказались в стадии НИОКР
14.04.2020 Intel впервые за 10 лет сократила расходы на НИОКР
21.11.2018 Strategy&: Китай и Европа демонстрируют двузначный рост расходов на НИОКР
17.11.2017 «Лаборатория Касперского» открыла R&D центр во Владивостоке
21.08.2017 Cognitive Technologies открыла R&D офис в Калининграде
21.03.2017 Schneider Electric откроет в Татарстане центр НИОКР с целью разработки инновационных решений для промышленности
24.11.2016 Schneider Electric открыл в Сколково центр НИОКР в области ПО для энергетики
15.11.2016 Компании перераспределят большую часть расходов на НИОКР в пользу разработки ПО и сервисов
26.10.2016 Royal Philips создаст научно-исследовательский центр в «Сколково»
14.09.2016 Российские ученые нашли способ заживлять раны холодной плазмой
08.09.2016 «Лаборатория Касперского» открыла свой первый европейский R&D-центр
23.06.2016 Huawei открыла математический R&D центр во Франции
24.05.2016 Hitachi создала особое RnD-подразделение для интернета вещей
21.04.2016 «Инфинет» объявил о расширении производства и R&D департамента
06.04.2016 Honda оптимизировала управление силовой установкой автомобиля «Формулы 1» при помощи IBM Watson IoT
03.06.2015 Panasonic вложит 160 млн руб. в «Сколково» — без сроков окупаемости проекта
29.05.2015 Huawei вложила $6,6 млрд в R&D по итогам 2014 г.
29.05.2015 За последние 10 лет Huawei потратила более $30 млрд на R&D
09.04.2015 Найдена космическая родина Кольского метеорита
11.03.2015 Intech: 3 правила эффективного R&D для телекома
10.02.2015 В России повторили эксперимент Андреа Росси
09.02.2015 «Сканэкс» откроет центр НИОКР в «Сколково»
27.01.2015 «Ланит» создаст исследовательский центр в «Сколково» и вложит в НИОКР 250 млн руб.
15.01.2015 «Техносерв» вложит 500 млн руб. в R&D-центр в «Сколково»
15.07.2014 «АйТи» откроет исследовательский центр в «Сколково»
07.07.2014 «Борлас» откроет центр НИОКР в «Сколково»
04.07.2014 Volkswagen купил R&D-отдел BlackBerry
19.06.2014 Как управляют R&D в «Лаборатории Касперского»
01.04.2014 «Артекс Технолоджи» выполнит НИОКР по созданию системы обработки и хранения данных для «Центра энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»
05.02.2014 «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» заказывает НИОКР по созданию системы обработки и хранения данных за 153 млн руб.
16.01.2014 «Би Питрон» разместит в «Сколково» свой R&D-центр
22.11.2013 Symantec: Мы хотим открыть R&D-центр в России
19.11.2013 Разработчик легендарных продуктов для Mac инвестирует $10 млн в R&D-центр в Москве
01.11.2013 Delta открыла R&D-центр в Сингапуре

Публикаций - 3065, упоминаний - 3485

RnD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23487 205
Intel Corporation 11666 195
IBM - International Business Machines Corp 9192 159
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2774 130
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10061 122
Google LLC 10934 118
Huawei 3502 116
Samsung Electronics 9724 81
HP Inc. 5518 79
Oracle Corporation 6300 74
SAP SE 4880 72
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5589 72
Cisco Systems 4873 68
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9423 67
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2967 57
Apple Inc 11185 56
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6934 55
Siemens AG - Siemens Group 2541 54
6996 53
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 935 51
Yandex - Яндекс 5662 51
Dell EMC 4913 49
1С-ИжТиСи 6313 49
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8038 48
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4152 48
Т-Платформы - T-Platforms 377 48
AMD - Advanced Micro Devices 3860 47
Ростех - Автоматика Концерн 1484 44
Прогноз 1654 40
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1789 39
Ситроникс - Sitronics 1055 37
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6255 36
Крок - Croc 1705 36
HP - Hewlett-Packard 3600 36
РТИ Микрон - Micron 1229 35
АФК Система ПАО 1699 35
Цифра ГК 2145 34
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1348 34
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 32
Meta Platforms - Facebook 4337 31
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 129
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6187 89
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5785 71
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 63
Точка 3795 60
РЖД - Российские железные дороги 1619 53
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2515 52
Россети Ленэнерго 2348 41
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2376 37
Газпром ПАО 1151 37
РВК - Российская венчурная компания 536 29
Boeing 987 27
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 63 26
Газпром нефть 498 20
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 302 18
Возрождение - Коммерческий банк 326 17
Почта России ПАО 1988 16
Альфа-Банк 1596 16
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 16
X5 Group 813 16
НТИ - Национальная технологическая инициатива 245 16
Лента - Сеть розничной торговли 1697 15
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1011 15
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 604 15
ГПБ - Газпромбанк 939 14
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 14
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 327 14
Роскосмос РКС - Российские космические системы 133 14
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 161 14
РусГидро ПАО - ГидроОГК 247 13
Airbus Group - Airbus Industries 221 13
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 343 13
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум 171 13
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 247 12
Lockheed Martin 750 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 12
Связной ГК 1336 12
КамАЗ - Камский автомобильный завод 376 12
Роснефть НК - нефтяная компания 473 12
Северсталь ПАО - Severstal 367 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17949 517
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10370 283
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9085 222
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2380 160
Президент Российской Федерации 3709 121
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1642 110
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 101
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 79
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2504 78
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 77
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 76
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 72
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1752 71
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 66
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 721 60
Правительство Москвы 1990 59
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2692 55
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1648 47
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 44
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2845 43
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 41
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2395 39
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1037 35
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 35
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1199 34
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 33
Администрация Президента РФ 977 33
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 393 32
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 31
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1390 31
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 28
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 27
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 25
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 412 25
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 520 24
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 202 24
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 24
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 600 23
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1309 23
Федеральное казначейство России 1548 23
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6048 49
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 27
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 21
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 17
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2570 16
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 14
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 14
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 12
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 11
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 10
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 10
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 9
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 8
Linux Foundation 174 7
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 27 7
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 6
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 34 5
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 52 5
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 431 4
ASF - Apache Software Foundation 105 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 4
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 65 4
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 4
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 40 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 61 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 54 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 3
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 9 3
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 181 3
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 22 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 71 2
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 2
OpenCAPI Consortium 13 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53187 989
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79155 577
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38910 525
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11781 429
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25929 407
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25039 383
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8733 305
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25628 300
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17148 281
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17420 272
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10145 260
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7768 257
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11355 242
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8108 215
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10024 211
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19216 210
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6389 204
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19785 190
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9487 185
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5091 177
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12966 168
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24955 159
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9769 158
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21922 158
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10787 157
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17304 152
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - Банк данных цифровых карт, геоданные - Неогеография - Космическая съемка поверхности Земли - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - Гиперспектрометр 776 141
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8124 137
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4058 135
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21335 127
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9098 127
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices 3528 126
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4103 120
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7951 119
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9365 115
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10913 115
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5863 113
Microsoft Windows 2000 12668 188
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2508 97
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 82
Linux OS 8233 78
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 76
Microsoft Windows 14428 76
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2899 68
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4104 63
Apple iPhone 6 6172 53
Age of Kings 3445 52
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6517 50
Google Earth - Google Планета Земля 455 50
Google Android 12537 48
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1482 35
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 748 34
Intel x86 - архитектура процессора 1598 34
Microsoft Office 3434 27
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3221 27
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1273 27
Oracle Java - язык программирования 2762 26
Apple iOS 6791 26
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 23
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 431 23
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1750 22
ВГТРК Смотрим 516 20
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1455 19
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 420 18
СКБ Контур - Контур.Фокус 693 18
Microsoft Azure 1320 17
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1050 17
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 116 16
DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 91 16
Apple Pencil 95 16
Apple iPhone - серия смартфонов 6619 15
Microsoft Windows BitLocker 1275 15
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 136 15
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 401 14
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 199 14
Microsoft Dynamics 1170 14
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 121 14
Путин Владимир 2728 86
Медведев Дмитрий 1629 61
Никифоров Николай 1172 31
Рейман Леонид 1031 19
Опанасенко Всеволод 125 19
Мишустин Михаил 481 18
Щеголев Игорь 689 18
Шалманов Сергей 201 17
Вексельберг Виктор 152 17
Иванов Сергей 369 17
Hayakawa Tokuji - Хаякава Токуджи - Хаякава Токудзи 17 16
Урличич Юрий 52 16
Gates William Henry - Гейтс Билл 897 16
Богачев Игорь 178 14
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Дворкович Аркадий 210 9
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Зверев Андрей 57 9
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Калинин Александр 135 9
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Шмулевич Марк 88 9
Осеевский Михаил 273 8
Миллер Сергей 43 8
Борисов Юрий 115 8
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Смирнов Алексей 191 7
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39307 784
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Европа 21301 362
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12809 141
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2616 123
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 284 18
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 17
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