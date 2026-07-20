RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР

НТЦ АРГУС вывел на рынок R&D-лабораторию для проверки ИТ-гипотез Как писал CNews, за январь-май 2026 г. в России прекратили деятельность 1,037 тыс. компаний в сфере НИОКР, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Одна из причин — высокая стоимост

Ставка съела науку: в России закрылось более тысячи компаний, занимавшихся НИОКР ывов, прокомментировал проректор по научной работе МФТИ Виталий Баган. Вместе с тем, отметил Баган, наука делается не в одном отдельном предприятии, а через объединение усилий ученых и специали

«Россети» и МФТИ договорились о долгосрочном научно-техническом партнерстве Дмитрий Ливанов заключили соглашение о сотрудничестве для внедрения передовых научно-технических решений. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Россети». Планируется взаимодействие при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также в рамках создания и развития испытательной базы, экспериментальных и лабораторных центров. Предусмотрена возможность сотрудничес

«Сколково» и «Сбер2B» создадут три центра НИОКР по разработке решений для бизнеса на базе ИИ «Сколково» и «Сбер2B» создадут три центра НИОКР по разработке решений для бизнеса на базе искусственного интеллекта (ИИ). Соглашение о

В новый НИИ российского автопрома трудоустроят граждан КНР изацию только определенных брендов китайских автомобилей и сильно зависит от потребностей заводов в НИОКР. ЦАИР развивает комплексные инженерные компетенции по ключевым направлениям: «Электрика

Wildberries заплатит миллионы за медленное строительство гигантского R&D-центра в «Сколково» очти 100 млн руб. за срыв сроков проектирования и строительства на территории его технопарка Центра НИОКР «Вайлдберриза», а также помещений для размещения сотрудников. Завершение строительство

Исследователи R&D-центра «Т-Технологий» разработали способ повысить надежность рассуждений больших языковых моделей одели. Это позволило снизить склонность модели соглашаться с предвзятой оценкой решения и повысить надежность рассуждений в задачах с противоречивыми условиями. Станислав Моисеев, руководитель центра исследований и разработок «Т-Технологий», сказал: «Результаты исследования важны для всей индустрии, потому что затрагивают вопрос надежности больших языковых моделей, в том числе самых популяр

«Конфидент» завершил НИР в области постквантовой криптографии по заказу Научно-технологического университета «Сириус» пективных разработок. Постквантовая криптография — это не просто технологический тренд, а необходимость для обеспечения долгосрочной безопасности критической информационной инфраструктуры. Результаты НИР лягут в основу наших будущих продуктов и позволят предложить рынку решения, готовые к вызовам завтрашнего дня». Работы велись в тесной кооперации с научными партнерами «Сириуса» и направлен

Исследователи из R&D-центра «Т-Технологий» представили новые методы оценки и ускорения генерации модульных тестов с помощью больших языковых моделей оматизация процесса разработки программного обеспечения: в финтехе, электронной коммерции, телекоммуникациях, а также в промышленности, энергетике и транспорте. Станислав Моисеев, руководитель Центра исследований и разработок «Т-Технологий»: «Эти методы делают работу больших языковых моделей с тестами более предсказуемой и эффективной для реальных процессов разработки. TAM-Eval задает станд

«Сибур» обеспечил 78% локализации оборудования для своего научно-исследовательского центра в Казани Компания завершила формирование целевой конфигурации оснащения флагманского R&D-центра «Сибур Инновации» в Казани. В совокупности 78% оборудования и инфраструктурных решений будет произведено в России, при этом значительная часть разрабатывается специально под задачи ц

МИЭТ и Yadro открыли совместную научно-исследовательскую лабораторию , знакомясь с основами разработки, инструментами и методиками, необходимыми для дальнейшей работы в R&D центрах. Открытие лаборатории в юбилейный для МИЭТ год символизирует нашу приверженность

«Мобиус Технологии» запускает R&D‑направление: от сервисного опыта — к продуктам с «сервисным ДНК» Российский системный интегратор «Мобиус Технологии» объявил о запуске R&D‑направления, основанного на многолетнем опыте сервисного ИТ‑сопровождения. Цель — создание оборудования для ИТ‑инфраструктуры, которое изначально спроектировано для долгосрочной эксплуатаци

Фонд НТИ инвестирует от 30 до 300 млн руб. в высокотехнологичные НИОКРы для отрасли БАС бальной конкурентоспособности российских технологий БАС. НИОКР объединяет научно-исследовательские (НИР) и опытно-конструкторские работы (ОКР). НИР проводятся в лабораторных условиях и п

Itpod адаптировала серверы под задачи фармацевтических R&D-центров ь и энергоэффективность при умеренных капитальных затратах и может стать стандартом для современных R&D-подразделений отрасли», — отметил Илья Борняков, генеральный директор Itpod, корпорация I

«Сколково» запускает грантовую поддержку перспективных технологических лидеров аммы финансирования проектов по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) под запрос перспективных технологических лидеров в рамках промышленной кооперации. Об

На модуле МКС «Наука» установлен разработанный в МАИ импульсный плазменный инжектор 28 октября на многоцелевом лабораторном модуле «Наука» российского сегмента Международной космической станции была установлена научная аппара

«РТК-ЦОД» открыл новую площадку R&D лаборатории на базе нового московского дата-центра ось в конце 2024 года с целью модернизации и расширения существующей лаборатории «РТК-ЦОД». В новом R&D-комплексе организовано тестирование технических решений и развертывание стендов для проду

Bell Integrator FabricaONE.AI запускает новое направление R&D AI в рамках Центра исследований и разработок пания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) объявляет о запуске нового направления R&D AI, которое будет являться частью R&D-экосистемы Bell Integrator. Оно станет отдел

«Авито» создает собственный научный отдел для исследования и разработки ИИ-технологий ская платформа «Авито» инвестирует более 1 млрд руб. в собственный отдел исследований и разработок (R&D) в течение 3 лет, включая создание команды и ряд образовательных инициатив. Новое подразд

Исследователи R&D-центра «Т-Технологий» вместе с российскими разработчиками научились снижать стоимость сбора и разметки данных для ИИ в 3 раза Российская команда разработчиков из R&D-центра «Т-Технологий», AIRI, Высшей школы экономики, университета «Иннополис» и центра практического искусственного интеллекта «Сбера» создали ATGen — первый комплексный фреймворк, который

В НИТУ МИСИС открылась магистратура «Разработка ИИ-систем (R&D)» В НИТУ МИСИС открылась магистратура «Разработка ИИ-систем (R&D)». Программа ориентирована на создание интеллектуальных систем с нуля — от алгоритмов машинного обучения до нейросетевых моделей. Магистранты будут решать кейсы и задачи от ведущих работода

Биотехнологическая компания ускорила НИОКР с помощью сервера ITPOD тва с ITPOD компания сталкивалась с ограничениями в обработке больших объемов данных в связи с использованием высокозатратных видеокарт, таких как Nvidia H100 и H200. Это сдерживало развитие проектов НИОКР в области молекулярного моделирования, анализа геномных данных и обучения ИИ-моделей. После внедрения оборудования исследователям удалось ускорить построение 3D-структур белков, оптимизир

Константин Осипов, сооснователь Picodata, возглавил дирекцию R&D Группы Arenadata a, назначен управляющим директором Группы Arenadata и возглавил дирекцию исследований и разработок (R&D). В этой роли он сосредоточится на развитии технологического лидерства компании, сочетая

Axenix помогла Avon вдвое ускорить запуск новых продуктов за счет создания собственной платформы для исследований и разработок tura & Co, полностью перешло на использование собственной системы управления разработкой продуктов (R&D), созданной компанией Axenix. Новая система позволила сократить сроки вывода косметически

«МТС Юрент» представил каргобайк для перевозки батарей и электросамокатов — это первая разработка собственного R&D-центра компании ис кикшеринга «МТС Юрент» представил каргобайк (карго-велосипед) для операций кикшеринга, который позволит безопасно перевозить по городу электросамокаты и сменные батареи. Это собственная разработка R&D-центра компании, созданного на базе белорусской компании Eleven, которая вошла в контур «МТС Юрент» в декабре 2024 г. Каргобайк оборудован специальным прицепом для перевозки самокатов, на к

«Микро»н и АО «ГЛОНАСС» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», и АО «ГЛОНАСС», компания-оператор госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», поставщик навигационно-информационных и телекоммуникационных решений, подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве в целях повышения эффективности внедрения отечественной ЭКБ в различных отраслях экономики. Об этом CNews сообщили представители «Микрона». Предметом соглашени

Андрей Врацкий, eXpress: Никто на рынке не тратит на RnD больше нас вы увеличили управленческие расходы на 64,1% и фонд оплаты труда на 57,1%. В условиях активного роста инвестиций как вам удаётся сохранять нулевой долг? Андрей Врацкий: Столько, сколько мы тратим на RnD, на рынке не тратит никто. eXpress — это самый сложный коммуникационный протокол, это Федерация, это задачи, которые до нас никто в мире не решал. Да, эта технология требует очень серьезных

Наука и промышленность объединяются для развития российской электроники в медицине ества – усиление кооперации между наукой и производством и определение приоритетных направлений для НИОКР и технологического развития. Соглашение открывает новые возможности для импортозамещени

VK запускает медиапроект «Наука Mail» Медиапроект «Наука Mail» направлен на популяризацию науки и повышение интереса к научно-исследовательской

«Т-Технологии» открывают собственный R&D-центр для научных исследований и разработки новых технологий и продуктов «Т-Технологии» открывают собственный R&D-центр для научных исследований, развития новых технологий и создания инновационных решени

«Ред Софт» и «АР Софт» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве «Ред Софт» и «АР Софт» подписали партнерское соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Документ подразумевает использование программного обеспечения «АР Софт» на операционной системе «Ред ОС». Соглашению предшествовало тестирование двух программ

Власти потратят 27 миллиардов на «максимальное импортозамещение» систем Sukhoi Superjet 100 ло 27,6 млрд руб. на выполнение масштабных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по сертификации ближнемагистрального самолета Sukhoi Superjet 100 (SJ-100). Ведомство

Тульский RnD центр «Октава ДМ» анонсировал старт продаж инструментальных микрофонов для ударной установки Новая разработка тульского RnD центра и отечественного производителя микрофонной техники «Октава ДМ» стала ответом предприятия на запрос потребителей о создании решения, способного передать плотное и объемное звучание уд

Александр Кондратьев: Фундаментальная наука — основа для будущих прорывов согласованная архитектура системы. CNews: Часто говорят, что бизнес делает технологии массовыми, а наука — возможными. Можно ли сказать, что ваша разработка — комплекс управления радиационными

Тренды ML-разработки, R&D и Bare Metal: как меняются облачные технологии для бизнеса жба Cloud.ru Обсуждение главных технологических трендов на GoCloudTech проходило в четырех параллельных треках Лидеры команд разработки и администрирования, руководители технологических направлений и R&D на GoCloud Tech рассказали о возможностях и сценариях использования различных систем на Cloud.ru Evolution. А также, как создание на выделенных серверах виртуализированных сред и контейнеро

АНО «ЦТИИ Нейролаб» и Ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших данных» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве лаб» и Ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших данных» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Это стратегическое партнерство направлено на объединение р

Почти 3 млрд руб. инвестировали в НИОКР резиденты кластера «Ломоносов» тва и инновационного развития Москвы. За это время резиденты кластера инвестировали 2,9 млрд руб. в НИОКР, причем только за первые два квартала 2024 г. — больше 1 млрд руб. В общей сложности на

Компании «Ред Софт» и «РТ МИС» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве Компании «Ред Софт» и «РТ МИС» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Стратегическое партнерство позволяет объединить усилия для развития технологических решений и продуктов. Документ подписали заместитель генерального директора

Эксперт ALP Group: увеличение расходов на НИОКР связано с импортозамещением и ИИ юза промышленников и предпринимателей (РСПП), за предыдущие три года расходы российских компаний на НИОКР увеличились, и такая положительная динамика продлится как минимум до 2027 г. По мнению