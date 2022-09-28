Индексная книга CNews*
RnD R&D Research and Development НИОКР Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы Научно-исследовательская работа, НИР
Публикаций - 3065, упоминаний - 3485
RnD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2728 86
|Медведев Дмитрий 1629 61
|Никифоров Николай 1172 31
|Рейман Леонид 1031 19
|Опанасенко Всеволод 125 19
|Мишустин Михаил 481 18
|Щеголев Игорь 689 18
|Шалманов Сергей 201 17
|Вексельберг Виктор 152 17
|Иванов Сергей 369 17
|Hayakawa Tokuji - Хаякава Токуджи - Хаякава Токудзи 17 16
|Урличич Юрий 52 16
|Gates William Henry - Гейтс Билл 897 16
|Богачев Игорь 178 14
|Садовничий Виктор 54 13
|Чубайс Анатолий 207 13
|Фурсенко Андрей 128 12
|Кирьянова Александра 70 12
|Абрамов Сергей 71 12
|Агамирзян Игорь 69 11
|Касимов Николай 15 10
|Чернышенко Дмитрий 428 10
|Рахманов Максим 47 10
|Петров Виктор 10 10
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 9
|Чемезов Сергей 137 9
|Дворкович Аркадий 210 9
|Собянин Сергей 239 9
|Зверев Андрей 57 9
|Касперский Евгений 301 9
|Калинин Александр 135 9
|Клименко Станислав 11 9
|Шмулевич Марк 88 9
|Осеевский Михаил 273 8
|Миллер Сергей 43 8
|Борисов Юрий 115 8
|Воеводин Владимир 14 8
|Белоусов Сергей 234 8
|Андронов Алексей 27 7
|Смирнов Алексей 191 7
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.