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RnD R&D Research and Development НИОКР Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы Научно-исследовательская работа, НИР
- Изобретательство - Новаторство
- DeepTech - Глубинные технологии
решения и технологии с высокой степенью научной, инженерной инновации с использованием «сквозных технологий»
СОБЫТИЯ
|20.07.2026
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НТЦ АРГУС вывел на рынок R&D-лабораторию для проверки ИТ-гипотез
Как писал CNews, за январь-май 2026 г. в России прекратили деятельность 1,037 тыс. компаний в сфере НИОКР, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Одна из причин — высокая стоимост
|23.06.2026
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Ставка съела науку: в России закрылось более тысячи компаний, занимавшихся НИОКР
ывов, прокомментировал проректор по научной работе МФТИ Виталий Баган. Вместе с тем, отметил Баган, наука делается не в одном отдельном предприятии, а через объединение усилий ученых и специали
|05.06.2026
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«Россети» и МФТИ договорились о долгосрочном научно-техническом партнерстве
Дмитрий Ливанов заключили соглашение о сотрудничестве для внедрения передовых научно-технических решений. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Россети». Планируется взаимодействие при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также в рамках создания и развития испытательной базы, экспериментальных и лабораторных центров. Предусмотрена возможность сотрудничес
|04.06.2026
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«Сколково» и «Сбер2B» создадут три центра НИОКР по разработке решений для бизнеса на базе ИИ
«Сколково» и «Сбер2B» создадут три центра НИОКР по разработке решений для бизнеса на базе искусственного интеллекта (ИИ). Соглашение о
|25.05.2026
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В новый НИИ российского автопрома трудоустроят граждан КНР
изацию только определенных брендов китайских автомобилей и сильно зависит от потребностей заводов в НИОКР. ЦАИР развивает комплексные инженерные компетенции по ключевым направлениям: «Электрика
|07.05.2026
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Wildberries заплатит миллионы за медленное строительство гигантского R&D-центра в «Сколково»
очти 100 млн руб. за срыв сроков проектирования и строительства на территории его технопарка Центра НИОКР «Вайлдберриза», а также помещений для размещения сотрудников. Завершение строительство
|28.04.2026
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Исследователи R&D-центра «Т-Технологий» разработали способ повысить надежность рассуждений больших языковых моделей
одели. Это позволило снизить склонность модели соглашаться с предвзятой оценкой решения и повысить надежность рассуждений в задачах с противоречивыми условиями. Станислав Моисеев, руководитель центра исследований и разработок «Т-Технологий», сказал: «Результаты исследования важны для всей индустрии, потому что затрагивают вопрос надежности больших языковых моделей, в том числе самых популяр
|31.03.2026
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«Конфидент» завершил НИР в области постквантовой криптографии по заказу Научно-технологического университета «Сириус»
пективных разработок. Постквантовая криптография — это не просто технологический тренд, а необходимость для обеспечения долгосрочной безопасности критической информационной инфраструктуры. Результаты НИР лягут в основу наших будущих продуктов и позволят предложить рынку решения, готовые к вызовам завтрашнего дня». Работы велись в тесной кооперации с научными партнерами «Сириуса» и направлен
|23.03.2026
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Исследователи из R&D-центра «Т-Технологий» представили новые методы оценки и ускорения генерации модульных тестов с помощью больших языковых моделей
оматизация процесса разработки программного обеспечения: в финтехе, электронной коммерции, телекоммуникациях, а также в промышленности, энергетике и транспорте. Станислав Моисеев, руководитель Центра исследований и разработок «Т-Технологий»: «Эти методы делают работу больших языковых моделей с тестами более предсказуемой и эффективной для реальных процессов разработки. TAM-Eval задает станд
|20.01.2026
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«Сибур» обеспечил 78% локализации оборудования для своего научно-исследовательского центра в Казани
Компания завершила формирование целевой конфигурации оснащения флагманского R&D-центра «Сибур Инновации» в Казани. В совокупности 78% оборудования и инфраструктурных решений будет произведено в России, при этом значительная часть разрабатывается специально под задачи ц
|11.12.2025
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МИЭТ и Yadro открыли совместную научно-исследовательскую лабораторию
, знакомясь с основами разработки, инструментами и методиками, необходимыми для дальнейшей работы в R&D центрах. Открытие лаборатории в юбилейный для МИЭТ год символизирует нашу приверженность
|09.12.2025
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«Мобиус Технологии» запускает R&D‑направление: от сервисного опыта — к продуктам с «сервисным ДНК»
Российский системный интегратор «Мобиус Технологии» объявил о запуске R&D‑направления, основанного на многолетнем опыте сервисного ИТ‑сопровождения. Цель — создание оборудования для ИТ‑инфраструктуры, которое изначально спроектировано для долгосрочной эксплуатаци
|01.12.2025
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Фонд НТИ инвестирует от 30 до 300 млн руб. в высокотехнологичные НИОКРы для отрасли БАС
бальной конкурентоспособности российских технологий БАС. НИОКР объединяет научно-исследовательские (НИР) и опытно-конструкторские работы (ОКР). НИР проводятся в лабораторных условиях и п
|06.11.2025
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Itpod адаптировала серверы под задачи фармацевтических R&D-центров
ь и энергоэффективность при умеренных капитальных затратах и может стать стандартом для современных R&D-подразделений отрасли», — отметил Илья Борняков, генеральный директор Itpod, корпорация I
|06.11.2025
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«Сколково» запускает грантовую поддержку перспективных технологических лидеров
аммы финансирования проектов по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) под запрос перспективных технологических лидеров в рамках промышленной кооперации. Об
|29.10.2025
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На модуле МКС «Наука» установлен разработанный в МАИ импульсный плазменный инжектор
28 октября на многоцелевом лабораторном модуле «Наука» российского сегмента Международной космической станции была установлена научная аппара
|22.09.2025
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«РТК-ЦОД» открыл новую площадку R&D лаборатории на базе нового московского дата-центра
ось в конце 2024 года с целью модернизации и расширения существующей лаборатории «РТК-ЦОД». В новом R&D-комплексе организовано тестирование технических решений и развертывание стендов для проду
|15.09.2025
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Bell Integrator FabricaONE.AI запускает новое направление R&D AI в рамках Центра исследований и разработок
пания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) объявляет о запуске нового направления R&D AI, которое будет являться частью R&D-экосистемы Bell Integrator. Оно станет отдел
|13.08.2025
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«Авито» создает собственный научный отдел для исследования и разработки ИИ-технологий
ская платформа «Авито» инвестирует более 1 млрд руб. в собственный отдел исследований и разработок (R&D) в течение 3 лет, включая создание команды и ряд образовательных инициатив. Новое подразд
|05.08.2025
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Исследователи R&D-центра «Т-Технологий» вместе с российскими разработчиками научились снижать стоимость сбора и разметки данных для ИИ в 3 раза
Российская команда разработчиков из R&D-центра «Т-Технологий», AIRI, Высшей школы экономики, университета «Иннополис» и центра практического искусственного интеллекта «Сбера» создали ATGen — первый комплексный фреймворк, который
|17.07.2025
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В НИТУ МИСИС открылась магистратура «Разработка ИИ-систем (R&D)»
В НИТУ МИСИС открылась магистратура «Разработка ИИ-систем (R&D)». Программа ориентирована на создание интеллектуальных систем с нуля — от алгоритмов машинного обучения до нейросетевых моделей. Магистранты будут решать кейсы и задачи от ведущих работода
|01.07.2025
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Биотехнологическая компания ускорила НИОКР с помощью сервера ITPOD
тва с ITPOD компания сталкивалась с ограничениями в обработке больших объемов данных в связи с использованием высокозатратных видеокарт, таких как Nvidia H100 и H200. Это сдерживало развитие проектов НИОКР в области молекулярного моделирования, анализа геномных данных и обучения ИИ-моделей. После внедрения оборудования исследователям удалось ускорить построение 3D-структур белков, оптимизир
|18.06.2025
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Константин Осипов, сооснователь Picodata, возглавил дирекцию R&D Группы Arenadata
a, назначен управляющим директором Группы Arenadata и возглавил дирекцию исследований и разработок (R&D). В этой роли он сосредоточится на развитии технологического лидерства компании, сочетая
|17.06.2025
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Axenix помогла Avon вдвое ускорить запуск новых продуктов за счет создания собственной платформы для исследований и разработок
tura & Co, полностью перешло на использование собственной системы управления разработкой продуктов (R&D), созданной компанией Axenix. Новая система позволила сократить сроки вывода косметически
|18.04.2025
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«МТС Юрент» представил каргобайк для перевозки батарей и электросамокатов — это первая разработка собственного R&D-центра компании
ис кикшеринга «МТС Юрент» представил каргобайк (карго-велосипед) для операций кикшеринга, который позволит безопасно перевозить по городу электросамокаты и сменные батареи. Это собственная разработка R&D-центра компании, созданного на базе белорусской компании Eleven, которая вошла в контур «МТС Юрент» в декабре 2024 г. Каргобайк оборудован специальным прицепом для перевозки самокатов, на к
|15.04.2025
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«Микро»н и АО «ГЛОНАСС» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве
ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», и АО «ГЛОНАСС», компания-оператор госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», поставщик навигационно-информационных и телекоммуникационных решений, подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве в целях повышения эффективности внедрения отечественной ЭКБ в различных отраслях экономики. Об этом CNews сообщили представители «Микрона». Предметом соглашени
|14.04.2025
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Андрей Врацкий, eXpress: Никто на рынке не тратит на RnD больше нас
вы увеличили управленческие расходы на 64,1% и фонд оплаты труда на 57,1%. В условиях активного роста инвестиций как вам удаётся сохранять нулевой долг? Андрей Врацкий: Столько, сколько мы тратим на RnD, на рынке не тратит никто. eXpress — это самый сложный коммуникационный протокол, это Федерация, это задачи, которые до нас никто в мире не решал. Да, эта технология требует очень серьезных
|14.04.2025
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Наука и промышленность объединяются для развития российской электроники в медицине
ества – усиление кооперации между наукой и производством и определение приоритетных направлений для НИОКР и технологического развития. Соглашение открывает новые возможности для импортозамещени
|02.04.2025
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VK запускает медиапроект «Наука Mail»
Медиапроект «Наука Mail» направлен на популяризацию науки и повышение интереса к научно-исследовательской
|14.03.2025
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«Т-Технологии» открывают собственный R&D-центр для научных исследований и разработки новых технологий и продуктов
«Т-Технологии» открывают собственный R&D-центр для научных исследований, развития новых технологий и создания инновационных решени
|13.03.2025
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«Ред Софт» и «АР Софт» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве
«Ред Софт» и «АР Софт» подписали партнерское соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Документ подразумевает использование программного обеспечения «АР Софт» на операционной системе «Ред ОС». Соглашению предшествовало тестирование двух программ
|26.02.2025
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Власти потратят 27 миллиардов на «максимальное импортозамещение» систем Sukhoi Superjet 100
ло 27,6 млрд руб. на выполнение масштабных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по сертификации ближнемагистрального самолета Sukhoi Superjet 100 (SJ-100). Ведомство
|27.12.2024
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Тульский RnD центр «Октава ДМ» анонсировал старт продаж инструментальных микрофонов для ударной установки
Новая разработка тульского RnD центра и отечественного производителя микрофонной техники «Октава ДМ» стала ответом предприятия на запрос потребителей о создании решения, способного передать плотное и объемное звучание уд
|14.12.2024
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Александр Кондратьев: Фундаментальная наука — основа для будущих прорывов
согласованная архитектура системы. CNews: Часто говорят, что бизнес делает технологии массовыми, а наука — возможными. Можно ли сказать, что ваша разработка — комплекс управления радиационными
|05.12.2024
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Тренды ML-разработки, R&D и Bare Metal: как меняются облачные технологии для бизнеса
жба Cloud.ru Обсуждение главных технологических трендов на GoCloudTech проходило в четырех параллельных треках Лидеры команд разработки и администрирования, руководители технологических направлений и R&D на GoCloud Tech рассказали о возможностях и сценариях использования различных систем на Cloud.ru Evolution. А также, как создание на выделенных серверах виртуализированных сред и контейнеро
|07.11.2024
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АНО «ЦТИИ Нейролаб» и Ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших данных» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве
лаб» и Ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших данных» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Это стратегическое партнерство направлено на объединение р
|17.10.2024
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Почти 3 млрд руб. инвестировали в НИОКР резиденты кластера «Ломоносов»
тва и инновационного развития Москвы. За это время резиденты кластера инвестировали 2,9 млрд руб. в НИОКР, причем только за первые два квартала 2024 г. — больше 1 млрд руб. В общей сложности на
|10.10.2024
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Компании «Ред Софт» и «РТ МИС» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Компании «Ред Софт» и «РТ МИС» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Стратегическое партнерство позволяет объединить усилия для развития технологических решений и продуктов. Документ подписали заместитель генерального директора
|26.09.2024
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Эксперт ALP Group: увеличение расходов на НИОКР связано с импортозамещением и ИИ
юза промышленников и предпринимателей (РСПП), за предыдущие три года расходы российских компаний на НИОКР увеличились, и такая положительная динамика продлится как минимум до 2027 г. По мнению
|23.09.2024
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Компании – разработчики вычислительной техники наращивают RnD-мощности
68% российских компаний-разработчиков вычислительной техники увеличили соотношение количества RnD-сотрудников к остальному персоналу за последние три года. При этом у 32% это соотношение не изменилось и осталось стабильным. Также 90% производителей вычислительной техники позитивно оцени
RnD и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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