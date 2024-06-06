ДОМ.РФ займётся разработками в сфере искусственного интеллекта на базе «Сколково»

ДОМ.РФ и Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) договорились о реализации партнёрских проектов по внедрению искусственного интеллекта в стройотрасли. В планах сторон – научные исследования, развитие технологий информационного моделирования, участие компании в девелоперском акселераторе BUILD UP, цель которого повысить эффективность инвестиционно-строительного цикла.

В рамках взаимодействия дочерняя компания ДОМ.РФ «Цифровые технологии» получит статус резидента и будет заниматься научно-исследовательской деятельностью с использованием ресурсов «Сколково», на территории которого будет размещён центр НИОКР.

«Интеграция ДОМ.РФ в экосистему «Сколково» поможет в реализации стратегии цифровой трансформации строительной отрасли. Она охватывает не только создание современных цифровых сервисов для граждан, бизнеса и государства, но и предполагает внедрение инноваций в производственные процессы. Сотрудничество со «Сколково» позволит найти принципиально новые подходы к повышению эффективности работы и производительности труда в отрасли», – сообщил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артём Федорко.

Одной из задач работы научно-исследовательского центра ДОМ.РФ на площадке «Сколково» станет развитие технологий искусственного интеллекта и внедрение их в строительную отрасль. Масштабирование решений в области ИИ – приоритет федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

«Развитие и внедрение технологий ИИ – одна из задач при реализации национальных целей, поставленных президентом. ДОМ.РФ в прошлом году создал собственную ИИ-лабораторию, где уже запущен ряд прикладных решений для бизнес-процессов компании, а также ведётся разработка новейших продуктов для строительства и банковского сектора. Мы рассчитываем, что наше сотрудничество со «Сколково» позволит масштабировать такую работу. В ближайшие два года размер наших инвестиций в том числе в R&D-центр по цифровизации и искусственному интеллекту составит более 1 млрд руб.», – рассказал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

На базе ДОМ.РФ уже запущены такие проекты, как портал ИИ-помощников для сотрудников компании, чат-бот для клиентов в мобильном приложении банка, ИИ-алгоритмы для проверки банковских платёжных документов, мониторинг строительной отрасли с помощью инструментов ИИ.

«“Сколково” является одним из главных центров компетенций развития искусственного интеллекта в России и оператором федерального проекта внедрения пилотных ИИ-решений в реальном секторе экономики. В 2024 году на интеграцию ИИ-проектов “Сколково” направит более 550 млн рублей, в том числе на апробацию перспективных технологий в строительном секторе и ЖКХ. Наиболее эффективные разработки сколковских стартапов будут отобраны нами совместно с ДОМ.РФ, крупнейшим финансовым институтом в жилищной сфере, для внедрения и последующего масштабирования на всю страну», – отметил Председатель Правления Фонда «Сколково» Сергей Перов.

В статусе резидента «Сколково» ИТ-компания ДОМ.РФ «Цифровые технологии» продолжит работать над созданием ИИ-продуктов для рынка недвижимости. Одним таких продуктов станет платформа интеллектуальной обработки документов. Решение позволит создавать сквозные конвейеры обработки различных типов документов и оптимизировать работу по их анализу. С его помощью пользователи могут не тратить время на поиск нужной информации в документах и скан-копиях: система делает это автоматически, буквально за несколько секунд.