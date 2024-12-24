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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166197
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Перов Сергей



24.12.2024 Фонд «Сколково» полностью вернул госинвестиции за 15 лет 1
23.12.2024 «Сколково» будет координировать развитие ИИ в России 1
06.06.2024 ДОМ.РФ займётся разработками в сфере искусственного интеллекта на базе «Сколково» 1
15.04.2024 Новым главой Фонда «Сколково» стал выходец из Правительства Москвы и Управделами Президента России 2
12.04.2024 Председателем правления фонда «Сколково» избран Сергей Перов 2
26.05.2021 В Москве представлены окончательные результаты НИР о безопасности 5G 1
28.12.2007 МВД объединило все регионы в одну сеть 1
02.07.2007 Сергей Перов: Концепция информатизации МВД себя оправдывает 1
09.12.2005 Доступ к базам данных МВД имеют 54 тыс. человек 3

Публикаций - 9, упоминаний - 13

Перов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6688 1
Папилон - Papillon 11 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Почта России ПАО 2112 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 28 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 40 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1185 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2257 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 361 1
Оповещение и уведомление - Notification 4608 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 56 3
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 2
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи - АИС СМП - Скорая медицинская помощь 26 1
МВД РФ - ИБД-Ф - Федеральный интегрированный банк данных 4 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 128 1
Шувалов Игорь 82 2
Дроздов Игорь 45 2
Горбатько Александр 105 1
Шалманов Сергей 201 1
Суходольский Михаил 4 1
Козак Николай 161 1
Федорко Артём 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Европа 21767 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 179 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1736 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 87 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 504 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 12 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
РИФ - Российский Интернет Форум 69 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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