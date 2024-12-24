Перов Сергей
Перов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Oracle Corporation 6688 1
|Папилон - Papillon 11 1
|Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 4
|Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
|Почта России ПАО 2112 1
|Шувалов Игорь 82 2
|Дроздов Игорь 45 2
|Горбатько Александр 105 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Суходольский Михаил 4 1
|Козак Николай 161 1
|Федорко Артём 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 12 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
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