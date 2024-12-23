Со-единение Благотворительный фонд поддержки слепоглухих Сенсор-Тех Лаборатория АНО
Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» создан в 2014 году. Это первая в России организация для поддержки лиц с одновременными нарушениями слуха и зрения, которая объединила не только самих слепоглухих людей, но и их родственников, а также специалистов и некоммерческие организации. Сотрудники фонда стараются вовлечь своих подопечных в социум, связать с врачами и психологами, оказать материальную поддержку, познакомить с инновационными разработками. Работа ведется на территории всей России, почти за 10 лет фонд помог тысячам слепоглухих людей.
Со-единение и организации, системы, технологии, персоны:
|Кулешов Денис 14 14
|Путин Владимир 3171 3
|Столбова Екатерина 19 2
|Мишина Олеся 2 2
|Ватрак Валентина 10 1
|Демчинский Андрей 2 1
|Яковлева Татьяна 2 1
|Каплан Александр 3 1
|Семенов Александр 145 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Усманов Алишер 301 1
|Чебунина Ольга 21 1
|Буров Сергей 2 1
|Фролов Павел 84 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Рахмаков Даниил 1 1
|Миронович Филипп 11 1
|Чернин Станислав 7 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Паршин Максим 316 1
|Варламов Кирилл 40 1
|Колесников Максим 24 1
|Соколова Наталья 18 1
|Павлов Александр 88 1
|Саркисов Руслан 5 1
|Поликанов Дмитрий 1 1
|Лобанков Сергей 1 1
|Шарафаненко Дарья 1 1
|Зарубина Камила 9 1
|Головин Дмитрий 33 1
|Булатов Кирилл 18 1
|Давидюк Андрей 10 1
|Чунина Анна 4 1
|РИА Новости 917 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
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