Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» создан в 2014 году. Это первая в России организация для поддержки лиц с одновременными нарушениями слуха и зрения, которая объединила не только самих слепоглухих людей, но и их родственников, а также специалистов и некоммерческие организации. Сотрудники фонда стараются вовлечь своих подопечных в социум, связать с врачами и психологами, оказать материальную поддержку, познакомить с инновационными разработками. Работа ведется на территории всей России, почти за 10 лет фонд помог тысячам слепоглухих людей.