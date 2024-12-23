Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Со-единение Благотворительный фонд поддержки слепоглухих Сенсор-Тех Лаборатория АНО

Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» создан в 2014 году. Это первая в России организация для поддержки лиц с одновременными нарушениями слуха и зрения, которая объединила не только самих слепоглухих людей, но и их родственников, а также специалистов и некоммерческие организации. Сотрудники фонда стараются вовлечь своих подопечных в социум, связать с врачами и психологами, оказать материальную поддержку, познакомить с инновационными разработками. Работа ведется на территории всей России, почти за 10 лет фонд помог тысячам слепоглухих людей.


23.12.2024 «Сколково» будет координировать развитие ИИ в России 1
20.09.2024 Отечественный компьютер с криптографией и симулятор бионического зрения: в 5G-демоцентре представили еще девять инноваций 1
22.05.2024 В 2025 г. резидент «Сколково» планирует начать испытания по установке зрительного импланта людям 2
14.07.2023 «Союзмультфильм» и лаборатория «Сенсор-тех» разрабатывают виртуального помощника для слабослышащих людей 1
13.12.2022 Грантовая поддержка цифровизации российских компаний будет продолжена 1
14.11.2022 Не только ИТ. Власти определили, какие компании считать «технологическими», а значит достойными поддержки 1
19.09.2022 5 простых шагов: как ИТ-компании получить грант 1
17.06.2022 Российские ученые создали импланты для головного мозга, с помощью которых можно активировать органы чувств человека 1
09.12.2021 В «Сколково» появятся «умные» гаджеты с технологией распознавания речи группы ЦРТ 2
03.11.2021 В России создан бесплатный сервис для помощи в организации доступной среды на любых объектах 1
06.09.2021 В России учатся вживлять в мозг нейрочипы, чтобы бороться с болезнью Альцгеймера 2
31.03.2021 Российские инженеры подарят слепым детям устройства для ориентирования в пространстве 1
24.03.2021 Лаборатория «Сенсор-тех» создала бесплатный сервис для помощи людям с аутизмом и нарушениями речи 2
05.02.2021 В российскую библиотеку ИИ-кейсов подано более 100 заявок 1
07.07.2020 Россияне создали сервис для людей с хроническими заболеваниями кожи 1
07.07.2020 В России создан бесплатный «мобильный доктор» для людей с кожными заболеваниями 1
17.06.2020 «Сенсор-Тех» при поддержке «Мегафона» запустил бесплатное приложение «Определитель предметов» для незрячих 1
27.11.2019 Российские ученые создали VR-симулятор нарушений зрения 1
16.09.2019 «Сенсор-Тех» представила российские разработки для инвалидов 2
21.08.2019 Разработка резидента Фонда «Сколково» поможет людям с ограниченными возможностями 2
07.12.2018 «Сенсор-Тех» пpeдcтaвила уcтpoйcтвo пeрeвoдa peчи в тeкcт для людeй c нapyшeнным cлyхoм 2
06.12.2018 Россияне выпустили «уникальное» приложение для слепых 2
02.08.2017 В России впервые восстановили зрение при помощи бионического протеза глаз 3

Публикаций - 23, упоминаний - 33

Со-единение и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 2
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 337 2
Nginx - Энджайникс 164 1
Intel Corporation 12197 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 1
Google LLC 11775 1
TrafficData - ТраффикДэйта 4 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
ЦРТ Инновации 70 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Лаборатория знаний 9 1
Сколково - SK Biomed - СК Биомед - Кластер биомедицинских технологий 9 1
ДВФУ - Русский ИНТЦ Фонд развития 5 1
Axelot - Datareon - Датареон 3 1
I5.Solutions - Проект И5 3 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 1
Ovision - Овижн 46 1
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 14 1
Neuralink 13 1
Stereotech - Стереотек 47 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Yandex - Яндекс 7340 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
НейроЧат 6 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Яблочков Зарядные станции 44 1
Почта России ПАО 2112 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Клуб добряков - Благотворительный фонд 1 1
Ясенева поляна - Ресурсный центр 1 1
КРУ - Кузбассразрезуголь 7 1
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
ФРИИ Акселератор Спринт 6 1
Фонда поддержки и развития образования Самарской области 2 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 47 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
Газпром нефть 618 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 1
Рапид Био 101 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 7
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 41 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 10 1
ДФВТ - Дальневосточный фонд высоких технологий 3 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Фонд президентских грантов 14 1
Правительство Москвы - КОС - Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы 14 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 8 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 8
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 3
Implant - Имплант 83 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 3
FinTech - Детектор банкнот - Определитель купюр - Счетчик банкнот 9 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Микрофон - Microphone 2501 2
Наушники - Headphones 3999 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 925 2
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 968 2
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика - бионические модели 160 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 2
Google Android - приложения и разработчики 590 1
Apple iOS 7809 9
Google Android 13994 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 2
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Google TensorFlow 87 1
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 45 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО - SeeMyWorld - VR-симулятор 1 1
Microsoft Seeing AI App 7 1
Blind-Droid Wallet 2 1
Oracle GlassFish Server Open Source Edition 25 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 28 1
ЦРТ VoiceKey Platform 20 1
ROBBO - Varwin Robotics 4 1
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 239 1
Google Goggles 28 1
Ростелеком - НКИТ - Новые коммуникационные интернет-технологии 14 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО - Сурдо-Помощь 1 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 128 1
Кулешов Денис 14 14
Путин Владимир 3171 3
Столбова Екатерина 19 2
Мишина Олеся 2 2
Ватрак Валентина 10 1
Демчинский Андрей 2 1
Яковлева Татьяна 2 1
Каплан Александр 3 1
Семенов Александр 145 1
Дворкович Аркадий 210 1
Усманов Алишер 301 1
Чебунина Ольга 21 1
Буров Сергей 2 1
Фролов Павел 84 1
Шадаев Максут 1008 1
Рахмаков Даниил 1 1
Миронович Филипп 11 1
Чернин Станислав 7 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Мишустин Михаил 676 1
Паршин Максим 316 1
Варламов Кирилл 40 1
Колесников Максим 24 1
Соколова Наталья 18 1
Павлов Александр 88 1
Саркисов Руслан 5 1
Поликанов Дмитрий 1 1
Лобанков Сергей 1 1
Шарафаненко Дарья 1 1
Зарубина Камила 9 1
Головин Дмитрий 33 1
Булатов Кирилл 18 1
Давидюк Андрей 10 1
Чунина Анна 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 4
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 431 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 90 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Ближний Восток 2943 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Эквадор - Республика 115 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 4
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 4
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 4
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
Шрифт Брайля - Брайлевский шриф - рельефно-точечный тактильный шрифт 71 3
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 237 3
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 530 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 56 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Английский язык 6634 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Здравоохранение - Реабилитация 374 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 504 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 443 2
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 201 2
РАС - Расстройства аутистического спектра - ASD - Autism Spectrum Disorder 214 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
ИНТЦ - инновационный научно-технологический центр 25 1
Quality of Life - Качество жизни 32 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
РИА Новости 917 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 1
ФМБА России - НМИЦО ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии ФГБУ 1 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 9 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 7 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
AI Russia Awards 4 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще