Спецпроекты

Российские инженеры подарят слепым детям устройства для ориентирования в пространстве

Техника

Незрячие школьники из пяти регионов России получат 15 умных помощников «Робин», которые умеют определять предметы, сообщать расстояние до них, а также распознавать лица. Ассистивные устройства помогают слепым ориентироваться дома, на улице, а также позволяют понять, где находится знакомый человек. Гаджеты подарят 15 победителям творческих конкурсов, которые проводились в школах-интернатах Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Архангельска и Кисловодска.

Умный помощник «Робин» активно используют незрячие дети и взрослые. С помощью искусственного интеллекта устройство распознает более 50 предметов (мебель, техника, еда, предметы гигиены, животные и др.), расстояние до них и сообщает эту информацию пользователю в наушник. «Робин» помогает и ориентироваться на улице – говорит, какие рядом дорожные знаки, определяет машины и автобусы, различные препятствия в радиусе пяти метров. Также гаджет умеет распознавать лица. Для этого нужно сфотографировать человека «Робином» или загрузить в него фото и присвоить голосовую метку. Как только лицо попадет в объектив устройства, «Робин» назовет имя человека.

Устройства разработаны и вручную собраны московскими инженерами из некоммерческой лаборатории «Сенсор-Тех», которая специализируется на создании технологий с искусственным интеллектом для помощи людям с нарушениями слуха и зрения, в том числе слепоглухих.

«Практика показывает, что дети быстро осваивают и с удовольствием пользуются устройствами «Робин». Это помогает им чувствовать себя более независимыми, уверенно обращаться к людям, находить вещи и обходить препятствия. Гаджет отлично дополняет белую трость. Мы рады, что 15 ребят получат наши устройства в подарок и благодарим партнеров, с помощью которых это стало возможным», - сказала Ольга Чебунина, директор по развитию лаборатории «Сенсор-Тех».

Обеспечить реализацию акции лаборатории «Сенсор-Тех» помог грант от благотворительного фонда помощи незрячим и слабовидящим Vinchel Foundation. Партнером акции стал фонд «Клуб добряков», который оказывает адресную и системную помощь тяжелобольным детям и взрослым, а также медицинским учреждениям по всей России.

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