Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Здравоохранение Офтальмология глазные заболевания органы зрения


Какие заболевания глаз встречаются чаще в продвинутом возрасте?
Пресбиопия — с годами человек может заметить, что становится трудно видеть на близком расстоянии. Глаукома — заболевание, при котором на фоне повышенного внутриглазного давления, а также недостаточного оттока внутриглазной жидкости постепенно атрофируется зрительный нерв и, как результат, постепенно ухудшается способность видеть. Возрастная макулодистрофия сетчатки (ВНД) — одна из причин необратимого ухудшения и потери зрения у людей старше 50 лет во всём мире. Катаракта — болезнь проявляет себя помутнением хрусталика глаза и зачастую возникает вследствие возрастных изменений структуры, а также в результате нарушения обмена веществ.

Какие есть рекомендации для сохранения зрения в любом возрасте?
Избегайте слишком яркого или слишком тусклого света, экстремальные условия освещения могут утомлять глаза. Умеренные физические упражнения улучшают кровообращение, что полезно для глаз. Важно соблюдать гигиену сна, во время сна глаза отдыхают и восстанавливаются. Для сохранения остроты зрения важно поддерживать чистоту глаз – не касаться лица и области вокруг глаз грязными руками, пользоваться только качественными косметическими средствами по уходу за глазами и кожей вокруг них.

Какие продукты полезны для глаз?
Ваше меню должно быть и сбалансированным, и разнообразным. Морковь содержит витамины A, D, C и E; черника является источником витаминов, укрепляет сетчатку и способствует выработке зрительного пигмента; темный шоколад с высоким содержанием какао содержит флавоноиды, укрепляющие кровеносные сосуды глаз; рыба, особенно семга, тунец, лосось, содержит полезные для глаз жирные кислоты; апельсин, грейпфрут, шиповник — источники витамина C; тыква и дыня богаты бета-каротином, оказывающим антиоксидантное воздействие.

Для чего нужна зарядка для глаз?
Упражнения для глаз не улучшают зрение в смысле "снять очки", но они помогают: снять усталость глаз; улучшить кровообращение в глазных мышцах; активизировать аккомодационную функцию (фокусировку); снизить риск спазма аккомодации у детей.

Что приводит к проблемам с глазами?
При взгляде на близкий объект несколько мышечных групп испытывают повышенную статическую нагрузку: аккомодационная мышца внутри глаза напрягается, изменяя форму хрусталика для чёткого фокусирования, а окологлазные мышцы удерживают взгляд на объекте.
При длительной работе вблизи — например, при чтении или использовании гаджетов — эти мышцы остаются в напряжении, что со временем приводит к утомлению, сухости глаз и временной потере чёткости зрения.

Некоторые из техник зарядки для глаз:
Правило 20/20/20: Каждые 20 минут работы за компьютером или телефоном нужно делать паузу и в течение 20 секунд смотреть на объект, находящийся на расстоянии 20 футов (примерно 6 метров).
Упражнение с меткой на стекле: посмотреть вдаль (в окно) на 20 секунд, затем на метку, приклеенную на стекло с расстояния в 30-40 см. Повторить 5 раз.

Почему глаз может покраснеть?
Синдром сухого глаза возникает вследствие нарушения выработки слезной жидкости или ее нестабильности, воспаления, локальных травм (например, вы активно потерли глаза или неловко снимали контактные линзы, и микромсоринки повредили глазную поверхность, возможно вы были на процедуре наращивания ресниц, и компонент клея вызвал токсическую реакцию или ожоги слизистой оболочки), аллергических реакций при сезонных обострениях или первой атаки аллергена, о которой вы ранее не знали, несмыкания век во сне (что иногда встречается после операции блефаропластики или неврологических заболеваниях).

Признаком какого заболевания могут быть покрасневшие глаза?
Иногда расширенные сосуды могут быть сигналом серьезных хронических заболеваний, в развитии который неизменно присутствует сосудистый компонент, — гипертоническая болезнь, атеросклероз, сахарный диабет, глаукома. При всех этих состояниях происходит деформация сосудистой стенки, она становится ломкой, и при изменении давления в них или застойных явлениях (вследствие повышенного внутриглазного давления) объем сосуда может увеличиться и сосудистое сплетение может переполниться кровью.

Что должно особенно беспокоить?
Особую тревогу должно вызвать покраснение, которое сопровождается болевыми ощущениями, а также полной или частичной потерей зрения. Эти ситуации требуют немедленного обращения к врачу, который установит точный диагноз и назначит адекватное лечение. Конечно, вы можете и должны соблюдать зрительную гигиену и изменить режим труда — меньше заниматься зрительной работой и больше отдыхать и высыпаться. Будьте внимательны при проведении процедур «красоты», использовании контактных линз. Обращайте внимание на глаза при сезонных обострениях аллергии или смене климата.

Какие симптомы указывают на проблемы со зрением, связанные с длительной работой за компьютером?
Основные жалобы пациентов при длительной зрительной нагрузке: расфокусировка изображения, слезотечение, иногда покраснение глаз.

Какие существуют рекомендуемые правила для защиты глаз при длительной работе за компьютером?
Основное правило: использование вовремя и правильно подобранной коррекции — очков или линз. При желании можно сделать режим чтения на устройстве, уменьшить количество и яркость синего цвета (спектра). Экран на рабочем месте должен быть не ближе, чем расстояние вытянутой руки.

Как правильно организовать рабочее место, чтобы оно способствовало поддержанию здоровья глаз?
При возможности (которой, как правило, ни у кого нет) делать интервалы по 10-15 минут после каждого часа работы, причем в этот интервал надо смотреть не в телефон, а вдаль, так аккомодация расслабляется. Многое зависит от такого показателя, как клиническая рефракция, но это может определить только офтальмолог после специального обследования, потом уже на основании жалоб будет определена тактика лечения.

Насколько распространена миопия в России?
В России около 40% населения страдает миопией, и этот показатель резко возрастает у старших школьников (до 30%). Примечательно, что в гимназиях и лицеях этот показатель может достигать 50%. Заболеваемость миопией среди детей за последние 10 лет выросла в 1,5 раза. Миопия действительно широко распространена среди молодежи в России.

Какие существуют факторы развития миопии у детей?
В детском возрасте миопия во многом обусловлена образом жизни: чрезмерное использование гаджетов, недостаток времени на свежем воздухе и нехватка естественного света. Наследственность также играет значительную роль, дети с миопией у родителей имеют повышенные шансы на развитие этого состояния, но модифицируемые факторы, такие как режим зрительной нагрузки, оказывают более серьёзное влияние на развитие миопии.

Как сохранить зрение ребёнка?
Регулярные осмотры у офтальмолога — это первый шаг к сохранению
зрения. Также важно соблюдать режим зрительных нагрузок: ограничивать время,проведенное перед экранами, чередовать его с активностью на свежем воздухе, предпочтительно на улице при естественном свете. Выполнение зрительной гимнастики и обеспечение правильного освещения при выполнении домашних заданий также способствует сохранению остроты зрения.

Глаукома — это хроническое прогрессирующее дегенеративное заболевание зрительного нерва.
Оно приводит к снижению зрения и считается одной из главных причин необратимой слепоты среди населения. На каждый диагностированный и контролируемый случай приходится человек, который даже не подозревает, что у него глаукома. Примерно в 50% случаев глаукома не диагностируется. Но несмотря на то, что болезнь неизлечима, наступление слепоты, вызванной глаукомой, можно предотвратить. Один из факторов развития глаукомы — высокое глазное давление. Риск наступления заболевания также увеличивается с возрастом. Глаукома чаще встречается у пожилых людей старше 60 лет, но может развиться и раньше — после 40 лет. Люди, чьи прямые родственники (отец, мать, братья и сестры) страдали глаукомой, пациенты с высокой близорукостью (более 6 диоптрий) или травмами глаз также находятся в группе риска.

Как работают компьютерные очки?
Это высокотехнологичные линзы со специальным покрытием, которое выполняет несколько задач:

  • Фильтрация синего света: Они отсекают наиболее агрессивную часть сине-фиолетового спектра, пропуская полезный сине-голубой свет, необходимый для нормального цветовосприятия.
  • Антибликовое покрытие: Оно устраняет отражённый свет с обеих сторон линзы — как от экрана перед вами, так и от ламп за вашей спиной. Это повышает контрастность и чёткость картинки, за счёт чего глазам не нужно напрягаться, чтобы сфокусироваться.
    Расслабляющий эффект: Часто в такие линзы добавляют небольшую плюсовую мощность не для коррекции зрения, а для разгрузки аккомодационной мышцы.

Правда ли компьютерные очки полезны?
Да, положительные эффекты научно доказаны и заметны уже в первый день использования:

  • Снижается зрительная усталость.
  • Уходят чувство «песка» в глазах, тяжесть век, головные боли.
  • Повышается концентрация и продуктивность.
  • Улучшается качество сна, если работать вечером.

Достаточно ли использовать только компьютерные очки?
Одних очков недостаточно. Золотые правила цифровой гигиены:

  • Правило 20-20-20 — каждые 20 минут отрывайте взгляд от экрана и смотрите на объект на расстоянии 20 футов (около 6 метров) в течение 20 секунд.
  • Искусственная слеза — во время длительной работы закапывайте увлажняющие капли.
  • Настройте экран — уменьшите яркость до комфортного уровня, увеличьте шрифт.
  • Свет — рабочее место должно быть хорошо освещено, чтобы не было контраста между ярким экраном и тёмной комнатой.

 

 

* Пресс-служба Пироговского Университета

 

Лечите косоглазие очками / 1959 Советский агитационный плакат, который пропагандирует лечение косоглазия с помощью очков. Лечите косоглазие очками / 1959 Советский агитационный плакат, который пропагандирует лечение косоглазия с помощью очков.

СОБЫТИЯ


12.02.2025 Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

ециальные очки, но это не слишком удобно. Оптимальное решение – приобретение монитора с технологией защиты зрения. Рассмотрим технические параметры, от которых нужно отталкиваться при выборе бе
03.12.2024 Незрячие люди теперь могут вводить ПИН-код шрифтом Брайля на сенсорных платежных терминалах Сбербанка

Теперь незрячие и слабовидящие люди могут самостоятельно вводить ПИН-код от своей карты на сенсорных платежных

14.11.2024 Незрячие школьники смогут готовиться к ЕГЭ по информатике с помощью нейросети «Яндекса»

«Яндекс Учебник» обновляет бесплатную платформу со встроенным ИИ-помощником для подготовки к ЕГЭ по информатике. Теперь ей смогут пользоваться незрячие ученики. Задания тренажера, включая таблицы и формулы, адаптированы так, чтобы их можно было использовать со скринридерами — это программы экранного доступа, используемые незрячими люд
13.02.2019 Как работают мониторы с защитой зрения: рейтинг лучших моделей

Большинство из нас проводят перед монитором минимум восемь часов в день. Чтобы разработать технологии защиты зрения, производители выявили основные негативные факторы, которые приводят к дискомфорту и напряжению глаз. К ним относятся эффект мерцания подсветки, излишне высокая яркость и низкая к
19.06.2007 Наночастицы лечат глаукому
16.11.2004 Компьютер вызывает глаукому

е за компьютером может вызвать возникновение глаукомы у близоруких людей, заявляют японские ученые. Глаукома, которая связана с повреждением зрительного нерва, может привести к потере зрения. К
19.08.2003 Sony Cyber-shot DSC-F828 "видит" как человеческий глаз

ртирующий 4-цветный сигнал в систему RGB. Вместе с оптикой Carl Zeiss Т* эти компоненты являются неотъемлемой частью системы цветовоспроизведения, приближенной к тому, что может увидеть невооруженный человеческий глаз, а также устанавливают новый эталон качества для фотокамер. Камера оснащена 8-мегапиксельной ПЗС-матрицей и позволяет делать снимки размером до 3360х2460 пикселей, что соответ

Публикаций - 676, упоминаний - 709

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 821 96
Acer Group - Acer Inc 2657 88
Huawei 4221 67
AMD - Advanced Micro Devices 4468 64
Samsung Electronics 10625 47
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 44
Apple Inc 12628 34
Google LLC 12255 34
Sony 6634 30
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 712 29
Nvidia Corp 3731 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 25
Yandex - Яндекс 8434 23
МегаФон 9892 23
Intel Corporation 12541 22
LG Electronics 3675 20
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 340 18
Philips 2076 16
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 16
Digma 237 15
Transsion Holdings - Tecno Mobile 275 15
Xiaomi 1971 13
Qualcomm Technologies 1909 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 11
Canon 1422 11
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 11
Ростех - Автоматика Концерн 1744 10
Microsoft Corporation 25236 10
Lenovo Group 2361 10
Telegram Group 2571 10
MediaTek - Ralink 570 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 10
TÜV 66 10
Amazon Inc - Amazon.com 3132 9
Acer - AOpen 57 9
Infinix Mobile - Infinix Mobility 179 9
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 490 9
BBK OPPO Electronics 430 9
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 8
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 58
TÜV Rheinland Group 163 49
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 29
Лента - Сеть розничной торговли 2267 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 6
Everland - социальный бизнес-проект 19 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 4
British Airways - British Midland International 127 4
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Carl Zeiss AG 304 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Asahi Glass 47 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 225 3
Яндекс.Лавка 279 3
BMW Group 464 3
Связной ГК 1384 2
Hyundai Motor Company 419 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 2
Warner Bros. International Television Distribution 281 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 180 2
Air France–KLM - Air France - KLM 80 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 2
UPS 210 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 285 2
Почта России ПАО 2245 2
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 32 2
BMW Designworks Group 15 2
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 52 1
Шереметьево Хэндлинг 48 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 100 1
Ailove - Айлав 3 1
Барс груп - БАРС Медицина 12 1
Лента - Монетка - торговая сеть 59 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 377 3
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 124 3
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 2
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 290 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 393 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 2
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Здравоохранение 1 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 187 1
Администрация Краснодарского края 63 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 7 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 655 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 1
Мосгортранс ГУП 127 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 350 67
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 4
Альянс по защите детей в цифровой среде 21 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 51 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 2
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 10 2
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 12 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 241
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 203
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 200
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 187
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 174
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 166
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 158
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4031 157
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 147
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 140
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 137
Наушники - Headphones 4299 137
Контрастность 2951 133
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2986 132
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 128
USB Type-C - USB-C - USB 3 2169 113
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1165 107
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2366 107
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 105
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 102
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3710 102
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 99
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 99
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 96
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1138 95
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 94
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1236 93
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 92
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2454 90
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2250 86
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 778 85
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6256 82
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 81
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 81
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 287 79
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2462 75
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 74
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1132 74
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1038 68
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 67
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 268 99
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 148 81
Google Android 14679 72
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 64
Acer ComfyView 93 53
Acer VisionCare 78 47
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 78 45
Honor SuperCharge 157 42
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 153 42
Acer Low Dimming 74 41
Honor MagicOS 56 37
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 33
Apple iOS 8242 31
Microsoft Windows 16327 29
Honor - серия смартфонов 217 27
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 419 27
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 435 26
Honor Pad - Honor ViewPad - серия планшетов 47 24
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 22
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 22
Honor MagicBook - серия ноутбуков 84 22
Acer Display Widget 39 22
Acer Flickerless 47 22
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 21
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 21
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1425 21
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 331 21
Nvidia G-Sync 161 20
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 510 18
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 18
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 250 18
Google Android 14 90 18
Huawei MateBook - серия ноутбуков 102 17
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 17
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 420 17
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 832 17
Huawei MatePad - серия планшетов 80 17
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 550 16
BBK vivo Halo Fullview 65 16
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 168 16
Газаров Артур 77 8
Губанов Андрей 108 6
Мазуренко Илья 13 6
Помозов Алексей 69 5
Baldry Ivan - Болдри Айвен 6 4
Glazebrook Karl - Глэйзбрук Карл 6 4
Ширшов Павел 76 4
Мартынова Елена 87 4
MacKay David - Маккэй Дэвид 3 3
Шинкарук Елена 28 3
Zhao George - Чжао Джордж 17 3
Иванова София 8 3
Thibos Larry - Тибос Лэрри 2 2
Курмак Валерия 2 2
Baldry Ivan - Балдри Айвен 2 2
Walzl Manfred - Вальцль Манфред 2 2
Путин Владимир 3349 2
Кулешов Денис 16 2
Miller Donald - Миллер Дональд 2 2
Jacobs Paul - Джейкобс Пол 26 2
Ксенин Алекс 311 2
Буров Олег 25 2
Ализар Анатолий 6 2
Ran Tony - Ран Тони 14 2
Лаптева Марина 114 2
Чурсин Дмитрий 81 2
Кабаков Ярослав 62 2
Данилина Марианна 25 2
Михайлов Александр 44 2
Лебедев Артемий 103 2
Шевелев Сергей 9 2
Суслова Дарья 2 1
Ануфриев Александр 3 1
Besson Luc - Бессон Люк 12 1
Пензин Олег 2 1
Катаев Константин 1 1
Анисов Ян 35 1
Крупиковский Олег 1 1
Липкин Иван 3 1
Корников Роман 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 336
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 91
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 66
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 36
Европа 24634 31
Земля - планета Солнечной системы 10658 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 19
Япония 13547 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 15
Солнечная система - Solar system 2545 14
Германия - Федеративная Республика 12936 13
Франция - Французская Республика 7975 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 12
Южная Корея - Республика 6858 12
Великобритания - Лондон 2407 10
Китай - Тайвань 4136 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 6
Канада 4985 6
Израиль 2784 6
Беларусь - Белоруссия 6023 5
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1049 5
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 600 5
Сингапур - Республика 1906 4
Япония - Токио 1008 4
Украина 7793 4
США - Калифорния 4775 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1509 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 4
Созвездие Большая Медведица - Ursa Major 39 4
Астрономия - Космос - Тёмная туманность Конуса - Cone Nebula 6 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 4
Азия - Азиатский регион 5748 3
Казахстан - Республика 5792 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 3
Швеция - Королевство 3715 3
Испания - Королевство 3760 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 3
США - Калифорния - Купертино 276 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 135
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 87
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 64
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 45
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 639 44
Ergonomics - Эргономика 1688 40
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 39
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 36
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 29
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3171 29
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 27
Зоология - наука о животных 2791 26
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 24
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 24
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 23
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 20
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 20
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1291 20
Видеокамера - Видеосъёмка 705 18
Английский язык 6876 18
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 18
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 17
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 247 17
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 17
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 16
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 14
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 14
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1970 14
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 13
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 11
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 11
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 10
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 490 10
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1720 10
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1743 10
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 316 9
CNews - ZOOM.CNews 1854 28
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 5
Nature 821 5
Phys.org 972 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 4
9to5Mac 70 4
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
Public Library of Science - PLOS 69 2
ScienceDaily 400 2
PhysicsWeb 184 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
NYT - The New York Times 1086 2
9to5Google 57 2
AppleInsider 398 2
Pocket-Lint 71 2
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
Автокод (портал) 37 1
The Verge - Издание 591 1
BleepingComputer - Издание 410 1
MacRumors 143 1
Wired - Издание 270 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
SlashGear 134 1
Чудо техники 60 1
TENAA 18 1
PC Magazine - PCMag 93 1
Gizmodo 131 1
AP - Associated Press 2006 1
Advanced Functional Materials 4 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 1
Rambler Group - Motor.ru - автомобильные новости 7 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
Space Daily 528 1
Открытые системы ИД 176 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
CNews Инноваторы 39 1
Forbes - Форбс 910 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 6
Gartner - Гартнер 3608 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 2
NPD DisplaySearch 284 2
Future Workplace 4 1
Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
CNews Инновация года - награда 133 1
S&P 500 562 1
Mobile Research Group 85 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 4
РАН - Российская академия наук 2014 4
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 4
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 3
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 88 3
University of Glasgow - Университет Глазго 30 2
UBC - University of British Columbia - Университет Британской Колумбии 24 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 2
Columbia University - Колумбийский университет 158 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
CIMI - Catalina Island Marine Institute - Морской институт острова Каталина 1 1
SMART - Singapore-MIT Alliance for Research and Technology - Альянс Сингапур-MIT по исследованиям и технологиям 4 1
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 52 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 68 1
UCF - University of Central Florida - Университет Центральной Флориды 30 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 37 1
Минобороны РФ - ВМА им. С. М. Кирова - Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 10 1
Drexel University - Дрексельский университет - Университет Дрекселя 19 1
University of Sharjah - Университет в Шардже - Университет Шарджи 2 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 30 1
University of Toledo - Университет Толедо 4 1
UND - University of North Dakota - Университет Северной Дакоты 7 1
Ulster University - Ольстерский университет - Университет Ольстера 4 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 199 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 1
University of Virginia - Виргинский университет 31 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
University of Bristol - Бристольский университет 85 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 240 1
Датский институт раковой эпидемиологии (Копенгаген) 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 7
День молодёжи - 27 июня 998 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 15 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
Red Dot Design Award 57 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще