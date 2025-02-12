Какие заболевания глаз встречаются чаще в продвинутом возрасте?

Пресбиопия — с годами человек может заметить, что становится трудно видеть на близком расстоянии. Глаукома — заболевание, при котором на фоне повышенного внутриглазного давления, а также недостаточного оттока внутриглазной жидкости постепенно атрофируется зрительный нерв и, как результат, постепенно ухудшается способность видеть. Возрастная макулодистрофия сетчатки (ВНД) — одна из причин необратимого ухудшения и потери зрения у людей старше 50 лет во всём мире. Катаракта — болезнь проявляет себя помутнением хрусталика глаза и зачастую возникает вследствие возрастных изменений структуры, а также в результате нарушения обмена веществ.

Какие есть рекомендации для сохранения зрения в любом возрасте?

Избегайте слишком яркого или слишком тусклого света, экстремальные условия освещения могут утомлять глаза. Умеренные физические упражнения улучшают кровообращение, что полезно для глаз. Важно соблюдать гигиену сна, во время сна глаза отдыхают и восстанавливаются. Для сохранения остроты зрения важно поддерживать чистоту глаз – не касаться лица и области вокруг глаз грязными руками, пользоваться только качественными косметическими средствами по уходу за глазами и кожей вокруг них.

Какие продукты полезны для глаз?

Ваше меню должно быть и сбалансированным, и разнообразным. Морковь содержит витамины A, D, C и E; черника является источником витаминов, укрепляет сетчатку и способствует выработке зрительного пигмента; темный шоколад с высоким содержанием какао содержит флавоноиды, укрепляющие кровеносные сосуды глаз; рыба, особенно семга, тунец, лосось, содержит полезные для глаз жирные кислоты; апельсин, грейпфрут, шиповник — источники витамина C; тыква и дыня богаты бета-каротином, оказывающим антиоксидантное воздействие.

Для чего нужна зарядка для глаз?

Упражнения для глаз не улучшают зрение в смысле "снять очки", но они помогают: снять усталость глаз; улучшить кровообращение в глазных мышцах; активизировать аккомодационную функцию (фокусировку); снизить риск спазма аккомодации у детей.

Что приводит к проблемам с глазами?

При взгляде на близкий объект несколько мышечных групп испытывают повышенную статическую нагрузку: аккомодационная мышца внутри глаза напрягается, изменяя форму хрусталика для чёткого фокусирования, а окологлазные мышцы удерживают взгляд на объекте.

При длительной работе вблизи — например, при чтении или использовании гаджетов — эти мышцы остаются в напряжении, что со временем приводит к утомлению, сухости глаз и временной потере чёткости зрения.

Некоторые из техник зарядки для глаз:

Правило 20/20/20: Каждые 20 минут работы за компьютером или телефоном нужно делать паузу и в течение 20 секунд смотреть на объект, находящийся на расстоянии 20 футов (примерно 6 метров).

Упражнение с меткой на стекле: посмотреть вдаль (в окно) на 20 секунд, затем на метку, приклеенную на стекло с расстояния в 30-40 см. Повторить 5 раз.

Почему глаз может покраснеть?

Синдром сухого глаза возникает вследствие нарушения выработки слезной жидкости или ее нестабильности, воспаления, локальных травм (например, вы активно потерли глаза или неловко снимали контактные линзы, и микромсоринки повредили глазную поверхность, возможно вы были на процедуре наращивания ресниц, и компонент клея вызвал токсическую реакцию или ожоги слизистой оболочки), аллергических реакций при сезонных обострениях или первой атаки аллергена, о которой вы ранее не знали, несмыкания век во сне (что иногда встречается после операции блефаропластики или неврологических заболеваниях).

Признаком какого заболевания могут быть покрасневшие глаза?

Иногда расширенные сосуды могут быть сигналом серьезных хронических заболеваний, в развитии который неизменно присутствует сосудистый компонент, — гипертоническая болезнь, атеросклероз, сахарный диабет, глаукома. При всех этих состояниях происходит деформация сосудистой стенки, она становится ломкой, и при изменении давления в них или застойных явлениях (вследствие повышенного внутриглазного давления) объем сосуда может увеличиться и сосудистое сплетение может переполниться кровью.

Что должно особенно беспокоить?

Особую тревогу должно вызвать покраснение, которое сопровождается болевыми ощущениями, а также полной или частичной потерей зрения. Эти ситуации требуют немедленного обращения к врачу, который установит точный диагноз и назначит адекватное лечение. Конечно, вы можете и должны соблюдать зрительную гигиену и изменить режим труда — меньше заниматься зрительной работой и больше отдыхать и высыпаться. Будьте внимательны при проведении процедур «красоты», использовании контактных линз. Обращайте внимание на глаза при сезонных обострениях аллергии или смене климата.

Какие симптомы указывают на проблемы со зрением, связанные с длительной работой за компьютером?

Основные жалобы пациентов при длительной зрительной нагрузке: расфокусировка изображения, слезотечение, иногда покраснение глаз.

Какие существуют рекомендуемые правила для защиты глаз при длительной работе за компьютером?

Основное правило: использование вовремя и правильно подобранной коррекции — очков или линз. При желании можно сделать режим чтения на устройстве, уменьшить количество и яркость синего цвета (спектра). Экран на рабочем месте должен быть не ближе, чем расстояние вытянутой руки.

Как правильно организовать рабочее место, чтобы оно способствовало поддержанию здоровья глаз?

При возможности (которой, как правило, ни у кого нет) делать интервалы по 10-15 минут после каждого часа работы, причем в этот интервал надо смотреть не в телефон, а вдаль, так аккомодация расслабляется. Многое зависит от такого показателя, как клиническая рефракция, но это может определить только офтальмолог после специального обследования, потом уже на основании жалоб будет определена тактика лечения.

Насколько распространена миопия в России?

В России около 40% населения страдает миопией, и этот показатель резко возрастает у старших школьников (до 30%). Примечательно, что в гимназиях и лицеях этот показатель может достигать 50%. Заболеваемость миопией среди детей за последние 10 лет выросла в 1,5 раза. Миопия действительно широко распространена среди молодежи в России.

Какие существуют факторы развития миопии у детей?

В детском возрасте миопия во многом обусловлена образом жизни: чрезмерное использование гаджетов, недостаток времени на свежем воздухе и нехватка естественного света. Наследственность также играет значительную роль, дети с миопией у родителей имеют повышенные шансы на развитие этого состояния, но модифицируемые факторы, такие как режим зрительной нагрузки, оказывают более серьёзное влияние на развитие миопии.

Как сохранить зрение ребёнка?

Регулярные осмотры у офтальмолога — это первый шаг к сохранению

зрения. Также важно соблюдать режим зрительных нагрузок: ограничивать время,проведенное перед экранами, чередовать его с активностью на свежем воздухе, предпочтительно на улице при естественном свете. Выполнение зрительной гимнастики и обеспечение правильного освещения при выполнении домашних заданий также способствует сохранению остроты зрения.

Глаукома — это хроническое прогрессирующее дегенеративное заболевание зрительного нерва.

Оно приводит к снижению зрения и считается одной из главных причин необратимой слепоты среди населения. На каждый диагностированный и контролируемый случай приходится человек, который даже не подозревает, что у него глаукома. Примерно в 50% случаев глаукома не диагностируется. Но несмотря на то, что болезнь неизлечима, наступление слепоты, вызванной глаукомой, можно предотвратить. Один из факторов развития глаукомы — высокое глазное давление. Риск наступления заболевания также увеличивается с возрастом. Глаукома чаще встречается у пожилых людей старше 60 лет, но может развиться и раньше — после 40 лет. Люди, чьи прямые родственники (отец, мать, братья и сестры) страдали глаукомой, пациенты с высокой близорукостью (более 6 диоптрий) или травмами глаз также находятся в группе риска.

Как работают компьютерные очки?

Это высокотехнологичные линзы со специальным покрытием, которое выполняет несколько задач:

Фильтрация синего света: Они отсекают наиболее агрессивную часть сине-фиолетового спектра, пропуская полезный сине-голубой свет, необходимый для нормального цветовосприятия.

Антибликовое покрытие: Оно устраняет отражённый свет с обеих сторон линзы — как от экрана перед вами, так и от ламп за вашей спиной. Это повышает контрастность и чёткость картинки, за счёт чего глазам не нужно напрягаться, чтобы сфокусироваться.

Расслабляющий эффект: Часто в такие линзы добавляют небольшую плюсовую мощность не для коррекции зрения, а для разгрузки аккомодационной мышцы.

Правда ли компьютерные очки полезны?

Да, положительные эффекты научно доказаны и заметны уже в первый день использования:

Снижается зрительная усталость.

Уходят чувство «песка» в глазах, тяжесть век, головные боли.

Повышается концентрация и продуктивность.

Улучшается качество сна, если работать вечером.

Достаточно ли использовать только компьютерные очки?

Одних очков недостаточно. Золотые правила цифровой гигиены:

Правило 20-20-20 — каждые 20 минут отрывайте взгляд от экрана и смотрите на объект на расстоянии 20 футов (около 6 метров) в течение 20 секунд.

Искусственная слеза — во время длительной работы закапывайте увлажняющие капли.

Настройте экран — уменьшите яркость до комфортного уровня, увеличьте шрифт.

Свет — рабочее место должно быть хорошо освещено, чтобы не было контраста между ярким экраном и тёмной комнатой.

* Пресс-служба Пироговского Университета