Besson Luc Бессон Люк


СОБЫТИЯ


19.12.2025 «Кинопоиск» представил персональные титры для пользователей и предложил им поставить оценку своему киногоду 1
03.04.2019 Пятый Международный фестиваль документального кино ДОКер пройдет в пяти городах России 1
24.08.2010 Названы самые быстрорастущие поисковые запросы в июле 2010 г. 1
05.06.2009 На YouTube состоится премьера нового фильма Люка Бессона 1
11.02.2009 Васаби – это не приправа, а принтер 1
29.05.2008 Люк Бессон создаст телеканал для мобильников во Франции 1
17.04.2007 "Артур и минипуты" в печати 1
30.03.2007 Самые актуальные киноновинки на DVD в апреле 3
28.03.2007 "Артур и минипуты" в России 1
03.11.2006 Телевизор Samsung PS-50P7HR: ставка на HDTV 1
11.08.2006 "Миссия невыполнима 3" выйдет во всех форматах DVD 1
21.06.2006 Sony выпустила первые фильмы на дисках формата Blu-Ray 1
18.11.1999 Цифровые колонки Aureal способны побороться даже с системами для домашнего театра 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Besson Luc и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10636 2
Atari 155 2
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 849 2
Aureal Semiconductor 11 1
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 158 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2254 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1534 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 967 1
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM - Вавилон-Т - сотовый оператор Таджикистана 52 1
Омега 86 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 1
Sony 6636 1
Dell EMC 5096 1
Dell Technologies - Dell Computer 2162 1
Wasabi 5 1
Лента - Сеть розничной торговли 2275 2
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 133 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 93 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1518 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5606 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 2
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 533 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7375 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6105 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1976 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 2
LPCM - Linear pulse code modulation - Линейная импульсно-кодовая модуляция 22 1
Электроника - PDP - Plasma Display Panel - Плазменная панель - Газоразрядный экран - Плазменный телевизор 219 1
UHF - Ultra High Frequency - VHF - Very High Frequency - ДМВ - Дециметровые волны 45 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10340 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18281 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6175 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7672 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 789 1
Наушники - Headphones 4304 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 598 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4845 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3715 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4838 1
PiP - picture in picture - картинка в картинке 322 1
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 861 1
Принтер фотографий - фотопринтер - печатать фотографии 299 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 526 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1339 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2351 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 422 1
PnP - Plug&Play 321 1
Samsung PS - серия телевизоров 27 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 1
Google YouTube - Видеохостинг 2895 1
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 1
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 1
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 1
Google Gmail 986 1
Barrymore Drew - Бэрримор Дрю 2 2
Сухоруков Виктор 1 1
Партенава Лилиана 1 1
Gillmor David - Гилмор Дэвид 2 1
Левашов Александр 91 1
Головнев Владимир 1 1
Зыкова Светлана 3 1
Шаталова Ирина 3 1
Генс Елена 3 1
Индина Мария 1 1
Ebertz Olivia - Эбертц Оливия 1 1
Arthus-Bertrand Yann - Артюс-Бертран Ян 1 1
Müllner Leonhard - Мюллнер Леонард 1 1
Winter Alex - Уинтер Алекс 2 1
Fahrer Dieter - Фарер Дитер 1 1
Klengel Robin - Кленгель Робин 1 1
Paul J. Vogel - Фогель Пол Дж. 2 1
Rothwell Jerry - Ротвелл Джерри 1 1
Ghosh Ranu - Гош Рану 1 1
Härmä Iiris - Харма Иирис 1 1
Vu Hao - Ву Хао 1 1
Балашова Анна 3 1
Чапман Анна 6 1
Лахова Олеся 35 1
Наумов Максим 100 1
Abrams J.J. - Абрамс Джей Джей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 157223 3
Франция - Французская Республика 7980 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53489 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18632 1
Япония 13556 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45805 1
Украина 7799 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18251 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4286 1
Индия - Bharat 5706 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1620 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1397 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Польша - Республика 2002 1
Италия - Итальянская Республика 4430 1
Россия - СФО - Новосибирск 4666 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 785 1
Германия - Берлин 729 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 127 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5351 1
Болгария - Республика 785 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 1
Египет - Арабская Республика 1047 1
Черногория 128 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 1
Европа 24649 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1051 1
Франция - Марсель 56 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3664 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1052 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 159 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1722 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
Ergonomics - Эргономика 1689 1
Шрифт Брайля - Брайлевский шриф - рельефно-точечный тактильный шрифт 80 1
Дневной свет - Дневное освещение 144 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 679 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11413 1
TAdviser - Центр выбора технологий 427 1
Rusbase 16 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1267 1
РИА Новости 986 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 15 1
Венецианский кинофестиваль 5 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409045, в очереди разбора - 731476.
Создано именных указателей - 187766.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

