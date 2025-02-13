UHF Ultra High Frequency VHF Very High Frequency ДМВ Дециметровые волны
- RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация
ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия
- РЛС - L-диапазон
диапазон частот дециметровых длин волн, используемых для наземной и спутниковой радиосвязи
UHF и организации, системы, технологии, персоны:
|Красовский Андрей 7 1
|Селиванов Максим 27 1
|Наумов Максим 98 1
|Щепилов Евгений 36 1
|Besson Luc - Бессон Люк 12 1
|Кузнецов Сергей 154 1
|Киселев Александр 114 1
|Peck Michael - Пек Майкл 1 1
|Приданцев Сергей 145 1
|Милованцев Дмитрий 110 1
|Яшин Валерий 79 1
|Антонюк Борис 69 1
|Бескоровайный Андрей 49 1
|Савченко Виктор 30 1
|Сельвич Елена 9 1
|Петрова Оксана 7 1
|Mubarak Hosni - Мубарак Хосни 6 1
|Арутюнов Николай 2 1
|Манцветова Анна 3 1
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