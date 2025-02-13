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UHF Ultra High Frequency VHF Very High Frequency ДМВ Дециметровые волны



13.02.2025 Россияне разработали «бронированный» планшет, который почти невозможно сломать. Он не боится воды и работает на хитром российском Android 1
22.11.2024 Дефицита SIM-карт не будет. В России импортозамещают производство чипов для них – надеяться на Запад и Азию больше не нужно 2
12.02.2024 Создан новый российский UHF RFID-считыватель SAUK E4 для дальней идентификации объектов 1
27.02.2023 Treolan начинает поставки промышленного мобильного оборудования MIG 1
19.01.2021 «Силтэк» создала комплексное решение для маркировки малых архитектурных форм 2
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 1
31.08.2018 Huawei объявила о готовности решения для строительства нейронной сети умных электросетей к коммерческой эксплуатации 1
16.03.2018 Пентагон попросил ИТ-бизнес создать «железо» для запугивания противника 1
12.10.2016 «Микрон» получил заказ на 1,4 млн RFID-меток для меховых изделий 1
03.03.2016 «Микрон» поставил в «Гознак» партию RFID-меток для маркировки меховых изделий 1
22.09.2014 Новое поколение RFID-меток «РСТ-Инвент» внедряется в санкт-петербургском метрополитене 1
21.01.2014 «Ай-Теко» предоставляет Оргкомитету «Сочи 2014» аутсорсинговый «Сервис печати» 1
16.07.2013 Британцы испытали межпланетный «бронебойный снаряд» 1
09.06.2011 Российские радары покончат со стелс-истребителями 2
10.02.2011 Американские военные могут поддержать повстанцев интернетом 1
02.12.2010 Экипировка солдат будущего: японский вариант 1
13.05.2010 Alcatel-Lucent и ETHER завершили испытания передачи трафика в формате DVB-SH в диапазоне UHF 1
01.02.2010 Alcatel-Lucent продемонстрирует решение для развертывания гибридного ТВ на CSTB-2010 в Москве 1
11.07.2008 США: модернизирована система высотного сброса торпед 1
21.02.2008 Настольный тюнер Asus превратит монитор в HD-телевизор 1
29.12.2007 «ЦентрТелеком» купил «Телеком-P» 1
10.12.2007 AASR: шведский метод борьбы со “стелсами” 2
08.06.2007 «КИТ Финанс» приобрел 7,8% обыкновенных акций «ЦентрТелекома» 1
01.06.2007 Sperwer: БПЛА по-французски 1
19.04.2007 Чистая прибыль "ЦентрТелекома" в 4 квартале упала в 6,7 раза 1
05.03.2007 Winncom подписала соглашение c Satel 1
21.02.2007 Спутники MUOS обеспечат связью ВМС США 1
03.11.2006 Телевизор Samsung PS-50P7HR: ставка на HDTV 1
12.10.2006 Чистая прибыль "ЦентрТелекома" по МСФО составила 224,293 млн. руб. 1
15.08.2006 "ЦентрТелеком" привлек кредит АКБ "Банк Москвы" 1
24.07.2006 Суд оставил без движения до 13 августа иск "ЦентрТелекома" к ФНС 1
28.06.2006 Председателем совета директоров "ЦентрТелекома" избран гендиректор "Связьинвеста" 1
28.06.2006 "ЦентрТелеком" планирует увеличить чистую прибыль на 35% 1
21.09.2005 Acer представил первые ЖК-телевизоры 1
13.08.2003 Motorola представила набор радиосистем для служб экстренного реагирования 1
21.07.2003 ТВ-Горизонт расширяется 1
29.10.2002 Японцы копируют людей, клавиатура мерцает во тьме, а стол превращается в подушку 1
07.03.2002 Digital Life: Симпьютер для униженных и оскорбленных, сумочка-запоминалочка и мышь, которая поет 1
07.03.2002 Digital Life: Симпьютер для униженных и оскорбленных, сумочка-запоминалочка и мышь, которая поет 1

Публикаций - 39, упоминаний - 43

UHF и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 8
Ростелеком - Связьинвест 1708 4
Samsung Electronics 10281 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1467 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 62 2
Qualcomm Technologies 1827 2
Dell EMC 5036 2
Intel Corporation 12212 2
Toshiba Corporation 2931 2
Lenovo Motorola 3502 2
Adobe Systems 1550 2
Nvidia Corp 3504 2
Adobe Macromedia 218 2
Casio 332 2
HP Compaq Computer Corp 1916 2
Panasonic Corporation - Matsushita Communication Industrial 48 2
KDDI Corporation - au - Okinawa Cellular Telephone 11 2
Encore Software 7 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12712 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
8259 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1912 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1800 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 672 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
РТИ 145 1
Zebra Technologies 145 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 191 1
Inform GmbH 49 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 333 1
Силтэк ГК 21 1
НКК - РСТ-Инвент - RST Invent 26 1
LMF 4 1
Открытые технологии 701 1
Chainway Information Technology 15 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1637 5
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 422 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 3
Lockheed Martin 757 2
Seiko Instruments Inc - SII 18 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 1
Boeing 1009 1
UDR Inc 9 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
ЕКА Топливная компания 141 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 676 1
QinetiQ Group 57 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 82 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 981 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1800 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 314 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 640 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11709 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 995 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 405 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 107 1
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U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 12 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2864 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 526 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 281 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 12 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24543 15
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Коммерсантъ - Издательский дом 1884 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 984 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 69 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1219 1
Связь-Экспокомм 113 1
День молодёжи - 27 июня 899 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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