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Красовский Андрей
УПОМИНАНИЯ
Красовский Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|SAUK - САУК 6 5
|ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 60 3
|Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1185 1
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2600 1
|Правительство Москвы - Мэр города Москвы 620 1
|Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 401 1
|Собянин Сергей 422 1
|Овчинский Владислав 229 1
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