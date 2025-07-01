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Красовский Андрей


УПОМИНАНИЯ


01.07.2025 Российская компания SAUK разработала UHF RFID-считыватель Profi1 для модернизации КПП и парковок 1
16.05.2024 Столичная компания завершила заводские испытания считывателей умных меток для промпредприятий 1
10.04.2024 UHF RFID-считыватели SAUK Е4 с MODBUS TCP и MODBUS RTU эксплуатируются на производствах 1
29.02.2024 UHF RFID-считыватель SAUK Е4 решает задачи в области промышленной автоматизации на производствах 1
12.02.2024 Создан новый российский UHF RFID-считыватель SAUK E4 для дальней идентификации объектов 1
24.09.2018 ISBC создала российскую UHF RFID-метку с дальностью 42 метра 1
31.07.2018 ISBC создала отечественную антикражную RFID-систему Anti-Theft 1
02.07.2018 ISBC создала российскую RFID-систему для отелей, ресторанов и кафе 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Красовский Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

SAUK - САУК 6 5
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 60 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1185 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2600 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 620 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 401 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1115 8
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 906 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32247 3
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 146 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25038 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3690 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12652 2
UHF - Ultra High Frequency - VHF - Very High Frequency - ДМВ - Дециметровые волны 42 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1331 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5916 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5411 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14078 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2506 1
СКУД - Wiegand - Виганд - интерфейс связи между устройством чтения идентификатора (карточки) и контроллером, применяемый в системах контроля и управления доступом 24 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1483 1
Маркировка - Marking 1135 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9894 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1745 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4312 1
Умные платформы 1774 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3141 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 638 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1637 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1010 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2260 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29447 1
Clone - Клонирование 511 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13958 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3030 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25011 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2319 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11586 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 798 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3014 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68982 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21146 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 421 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 935 1
ISBC Tags - ISBC Tags Reflect - UHF RFID-метка 3 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 803 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1832 1
Собянин Сергей 422 1
Овчинский Владислав 229 1
Россия - РФ - Российская федерация 150346 7
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 863 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44457 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5272 1
Россия - Крайний Север 298 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52704 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7472 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30494 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5210 2
Энергетика - Energy - Energetically 5280 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1095 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5391 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2562 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5786 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24976 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1734 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19414 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 255 1
Зоология - наука о животных 2717 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1652 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6055 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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