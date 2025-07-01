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СКУД Wiegand Виганд интерфейс связи между устройством чтения идентификатора (карточки) и контроллером, применяемый в системах контроля и управления доступом
УПОМИНАНИЯ
СКУД и организации, системы, технологии, персоны:
|Сорокин Константин 15 2
|Панов Сергей 16 1
|Морозова Тамара 19 1
|Астафьев Игорь 2 1
|Красовский Андрей 8 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3330 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8231 1
|Nucleus Research 13 1
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