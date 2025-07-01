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СКУД Wiegand Виганд интерфейс связи между устройством чтения идентификатора (карточки) и контроллером, применяемый в системах контроля и управления доступом


УПОМИНАНИЯ


01.07.2025 Российская компания SAUK разработала UHF RFID-считыватель Profi1 для модернизации КПП и парковок 1
22.08.2022 Сергей Панов, Esmart: Роль систем управления доступом сильно изменилась 1
14.06.2022 OCS предлагает системы контроля доступа и идентификации Parsec 1
29.11.2021 RecFaces представила интеграцию биометрического решения Id-Gate со сканером документов Regula 1
30.03.2017 BioLink Solutions представила новый биометрический терминал учета рабочего времени и контроля доступа 1
14.03.2017 BioLink Solutions представила новую версию ПО для биометрического учета рабочего времени BioTime 1
06.02.2017 Safran представила биометрические терминалы-считыватели Sigma 1
29.11.2016 Safran представил биометрические терминалы MorphoWave для бесконтактного доступа 1
19.03.2013 Как оптимизировать расходы на персонал: плюсы биометрии 1
21.12.2010 Lenel выпустила однодверный контроллер доступа LNL-2210 1
02.03.2009 «АРМО-Системы» представила малобюджетный контроллер-считыватель Em Marin 1
02.09.2008 «АРМО-Системы» представила считыватели отпечатков пальцев от ZKSoftware 1
23.06.2008 Биометрическая система BioTime обновлена до версии 4.5 1
22.01.2008 BioTime 4.3: биометрический учет рабочего времени и контроля доступа 1
19.10.2007 Lenel выпустила интеллектуальный контроллер для управления доступом 1
10.10.2007 Lenel выпустил интеллектуальную систему контроля доступа 1
25.07.2007 Sagem выпустил новый биометрический считыватель 1
25.06.2007 Биометрия «на проходной»: BioLink FingerPass IC 1
11.09.2006 Sagem привез в Россию новый сканер отпечатка пальцев 1
26.06.2006 Считыватель отпечатков пальцев Sagem появился в России 1
10.03.2004 BioLink начинает поставки биометрической СКД на рынок РФ 1
12.02.2003 iClass – новая технология контроля доступа 1
12.02.2003 iClass – новая технология контроля доступа 1
23.04.2002 Комплексная система безопасности OnGuard Enterprise доступна в России 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

СКУД и организации, системы, технологии, персоны:

АРМО ГК - АРМО-Системы 307 7
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 7
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 189 5
8543 4
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 4
HID Global - HID Corporation 121 3
ZKTeco - ZKSoftware - ЗКТеко Биометрия и безопасность 7 1
Motorola Indala 3 1
Dell EMC 5054 1
Microsoft Corporation 24909 1
Check Point Software Technologies 773 1
Oracle Corporation 6766 1
Citrix Systems 824 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 472 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 60 1
RecFaces - РекФэйсис 31 1
Сигурд-Айти - Sigur 15 1
Quest Software 41 1
Открытые технологии 706 1
АТ бюро 7 1
OLDI - ОЛДИ 12 1
Parsec 16 1
АРМО ГК 158 1
Регула 3 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
ISBC Group - ISBC Telecom - Лоджик Телеком 4 1
Россети Ленэнерго 1700 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 501 1
Capital Group 74 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 270 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 32 1
Главстрой 17 1
Rendez-Vous - Рандеву 13 1
Togas Group - Тогас 2 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 23 1
Lacoste - Лакост 10 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6113 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 226 1
Ассоциация менеджеров 95 1
American Payroll Association - Американская ассоциация менеджеров по начислению зарплат 1 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1331 18
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2563 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25038 16
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Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 906 13
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Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3513 10
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11957 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1115 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21146 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11673 3
NVRAM - Non-Volatile Random-Access Memory - nvSRAM - Энергонезависимая оперативная память 58 3
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14078 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10151 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2757 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3514 2
Оцифровка - Digitization 4740 2
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1068 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8164 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29447 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24843 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53690 2
BioLink BioTime 65 6
BioLink FingerPass 47 6
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 85 4
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel OnGuard 27 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2339 2
Microsoft Windows 15989 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1684 2
Google Android 14349 1
Apple iOS 8008 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1405 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 110 1
TrustZone VPN 12 1
Microsoft Access 60 1
RecFaces Id-Gate 8 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 42 1
BioLink IDenium 12 1
Advent International - IDEMIA - Safran MorphoWave 1 1
Nvidia SLI 163 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании 36 1
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 78 1
Релвест НПО - ParsecNET - Интегрированная система безопасности 2 1
BioLink ASA - BioLink Authenteon Software Appliance - BioLink Authentication Center - BioLink Access 12 1
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel LNL 3 1
Сорокин Константин 15 2
Панов Сергей 16 1
Морозова Тамара 19 1
Астафьев Игорь 2 1
Красовский Андрей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 150346 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52704 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44457 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17978 1
США - Нью-Йорк 3110 1
Франция - Французская Республика 7912 1
Россия - СФО - Новосибирск 4469 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1165 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 746 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 863 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24976 2
Образование в России 2397 2
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3016 2
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