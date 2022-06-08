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Vendor Вендор Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам


Вендор (вендер или vendor) — предприятие-поставщик, зачастую и сам производитель определенных товаров/услуг, которые предлагаются потребителю под собственной торговой маркой. Vendor — это предприятие, которое выпускает и поставляет какой-либо продукт под своей торговой маркой. Само понятие походит от латинского слова «vendere», которое означает «продавать». Сначала это слово обозначало торговца, продавца, который реализовывает товар с прилавка или с помощью других каналов.

  • Вендор в маркетинге стоит рассматривать как высшую точку в схеме торговых отношений разных предприятий — вендор-дистрибьютор-дилер-потребитель. С другой стороны, вендор — это не всегда производитель, главная его задача — владение торговой маркой и использование методов продвижения, рыночного распределения готовой продукции. В маркетинге вендор обычно считается ответственным за раскрутку продукта на рынке и его постоянную поддержку, а дистрибьютор занимается: распределением продукта; систематическим пополнением складских запасов; стратегиями продвижения; сотрудничеством с компаниями-партнерами. Чаще всего про вендоров можно услышать в нишах бытовых товаров, финансовых услуг, логистики и др. Отдельного внимания заслуживают вендоры в нише ИТ — поставщики ИТ-решений, облачных сервисов, разработчики программного обеспечения, комплектующих для ПК.
  • В банковском деле — предприятие, которое предлагает определенные программно-технологические услуги по производству и обслуживанию пластиковых платежных карт.
  • В ИТ — распространитель брендированной продукции, которая предлагается в качестве сопутствующего товара со стороны системного интегратора или преподносится как готовое ИТ-решение с возможностью его дальнейшей перепродажи конечному потребителю.
  • В сегменте разработки ПО — предприятие, которое занимается разработкой и поставкой программных решений для узких отраслей рынка. Например, ПО для программно-аппаратных решений автоматизированных производств, современных складских помещений, для считывания штрих-кодов и т. д.
  • В сегменте B2B — весьма обширная категория, которая используется для описания отношений компаний-партнеров в интегрированных комплексах производства или для сбыта сложных с технической точки зрения товаров.
  • В лизинге — предприятие, которое занимается продажей технических решений компаниям-филиалам, дистрибьюторам. Последние в этой цепочке занимаются передачей оборудования в аренду или его продажей в рассрочку.
  • В вендинг-деятельности — продажа/передача в аренду оборудования, вендинговых устройств или организация торговых отношений с помощью привлечения торговых автоматов.

 


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Публикаций - 4862, упоминаний - 5936

Vendor упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 1330
Apple Inc 10683 1044
Samsung Electronics 9333 934
IBM - International Business Machines Corp 8941 757
Google LLC 10352 628
Oracle Corporation 6035 593
SAP SE 4595 571
HP Inc. 5313 542
Intel Corporation 11262 526
Dell EMC 4736 521
Huawei 3222 464
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 446
Cisco Systems 4720 419
6072 385
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 379
Lenovo Group 2077 363
VMware 2025 317
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 316
LG Electronics 3372 312
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 308
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 291
Softline - Софтлайн 1870 285
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 258
Sony 6145 256
Крок - Croc 1616 250
HTC Corporation 1428 243
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 240
HP - Hewlett-Packard 3567 228
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 215
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 210
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 201
Qualcomm Technologies 1639 193
Amazon Inc - Amazon.com 2650 193
Meta Platforms - Facebook 4267 184
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 169
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 169
AMD - Advanced Micro Devices 3661 168
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 164
Nvidia Corp 3118 160
Lenovo Motorola 3463 157
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 308
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 222
Точка 1820 151
РЖД - Российские железные дороги 1458 132
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 130
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 128
Альфа-Банк 1476 101
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 92
Открытие ФК 2713 84
Почта России ПАО 1853 81
Газпром ПАО 1008 74
Связной ГК 1190 66
X5 Group 709 62
ВТБ - ВТБ24 658 60
Россети Ленэнерго 786 59
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 59
Лента - Сеть розничной торговли 912 56
ГПБ - Газпромбанк 842 53
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 50
ПСБ - Промсвязьбанк 682 49
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 49
Евросеть 1393 43
Роснефть НК 434 42
Аэрофлот - Aeroflot 648 41
НСПК - Национальная система платежных карт 401 40
Газпром нефть 439 38
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 38
Visa International 1809 34
Май - Российская торговая компания 416 33
Транснефть 232 33
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 32
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 32
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 31
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 31
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 31
РСХБ - Россельхозбанк 228 30
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 29
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 281 29
Северсталь ПАО - Severstal 308 29
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 28
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 857
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 394
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 297
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 276
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 267
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 155
Президент Российской Федерации 3770 139
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 137
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 114
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 103
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 103
Федеральное казначейство России 1345 100
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 94
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 90
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 82
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 81
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 79
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 76
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 71
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 69
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 57
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 56
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 51
Правительство Москвы 1640 46
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 44
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 40
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 40
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 38
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 36
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 35
Таможня - Таможенная служба 421 34
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 128 31
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 30
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 29
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 29
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 28
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 27
Администрация Президента РФ 904 26
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 24
Счётная палата РФ 628 23
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 88
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 53
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 37
АФТ - Ассоциация Финтех 251 36
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 33
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 30
Linux Foundation 167 30
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 25
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 24
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 20
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 17
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 16
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 14
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 13
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 9
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 9
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 8
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 56 8
Symbian Foundation 38 7
ЛДПР 98 7
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 7
ASF - Apache Software Foundation 98 7
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 32 7
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 7
Гильдия Управляющих Документацией 72 7
Web development - Веб-разработка 0 6
ONF - Open Networking Foundation 18 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 41 6
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 6
CIPA - Camera & Imaging Products Association 44 5
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 5
АРБ - Ассоциация российских банков 176 5
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 0 5
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 5
WiMAX Forum 66 5
Единая Россия - Политическая партия 246 5
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 3204
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 1877
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 1645
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Google Android 11959 913
Microsoft Windows 10 11713 614
ЭОС Дело СЭД 4365 567
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 548
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 527
Linux OS 7669 496
Apple iOS 6422 360
Apple iPad 3663 358
Apple iPhone 6 2649 280
LG 75SM99 2832 254
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 252
Microsoft Windows 2000 2856 245
Intel x86 - архитектура процессора 1391 207
Microsoft Office 3247 197
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 194
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 182
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 181
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 167
Microsoft Azure 1276 165
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 145
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 144
Microsoft Windows 7 1780 136
Nokia Symbian OS 1388 128
Samsung Galaxy 832 122
Microsoft Skype 1940 118
Google Play - Google Store - Android Market 2732 117
Microsoft SharePoint Products and Technologies 768 115
Samsung Galaxy Note 673 115
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 112
Microsoft Windows 2104 108
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 614 105
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 104
Microsoft Office 365 834 101
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 99
Intel Core - Семейство процессоров 1519 98
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 97
ВГТРК Смотрим 272 94
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 668 93
Microsoft SQL Server 1416 93
Oracle Java - язык программирования 2554 92
Jobs Steve - Джобс Стив 996 89
Курьянов Сергей 162 79
Путин Владимир 2542 70
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 56
Демидов Михаил 132 49
Ипатов Вадим 84 48
Макаров Станислав 116 45
Бейдер Александр 75 43
Медведев Дмитрий 1604 41
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 40
Иванова Елена 77 39
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 37
Никифоров Николай 1161 37
Козлов Михаил 167 31
Серова Елена 317 30
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 30
Комиссаров Дмитрий 192 29
Андреев Владимир 83 29
Рудычева Наталья 89 27
Бобровников Борис 99 27
Шадаев Максут 460 25
Фомичев Андрей 68 25
Степанов Антон 57 25
Бушмелев Сергей 42 24
Касперская Наталья 248 23
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 161 23
Романов Дмитрий 61 23
Свириденко Андрей 95 22
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 22
Глазков Александр 64 21
Мякишева Марина 84 20
Щеголев Игорь 685 19
Сенкевич Виктор 30 19
Лосев Сергей 46 19
Симаков Олег 111 19
Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 62 19
Чаркин Евгений 203 19
Смирнов Алексей 166 19
Шевченко Владимир 138 19
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 959
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 808
Европа 12319 746
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 665
Южная Корея - Республика 4394 393
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 344
Германия - Федеративная Республика 8903 341
Япония 10069 331
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 303
Китай - Тайвань 2115 280
Украина 6212 216
Казахстан - Республика 4467 199
Азия - Азиатский регион 3803 193
Индия - Республика 4263 189
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 183
Европа Восточная 2927 176
Ближний Восток 2549 154
Беларусь - Белоруссия 3525 143
Африка - Африканский регион 2928 143
Канада 3319 143
Франция - Французская Республика 5665 140
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 137
Финляндия - Финляндская Республика 1816 130
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 105
Европа Западная 1329 105
Америка Северная 2650 104
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 101
Россия - СФО - Новосибирск 3269 98
США - Калифорния 3381 89
Австралия - Австралийский Союз 2791 89
Америка Латинская 1413 89
Россия - ПФО - Казань 2085 87
Испания - Королевство 2917 82
Италия - Итальянская Республика 3310 81
Нидерланды 2197 78
Бразилия - Федеративная Республика 1945 76
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 75
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 3074
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 2815
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 1941
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 1644
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 1517
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 561
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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