Вендор (вендер или vendor) — предприятие-поставщик, зачастую и сам производитель определенных товаров/услуг, которые предлагаются потребителю под собственной торговой маркой. Vendor — это предприятие, которое выпускает и поставляет какой-либо продукт под своей торговой маркой. Само понятие походит от латинского слова «vendere», которое означает «продавать». Сначала это слово обозначало торговца, продавца, который реализовывает товар с прилавка или с помощью других каналов.

Вендор в маркетинге стоит рассматривать как высшую точку в схеме торговых отношений разных предприятий — вендор- дистрибьютор -дилер-потребитель. С другой стороны, вендор — это не всегда производитель, главная его задача — владение торговой маркой и использование методов продвижения, рыночного распределения готовой продукции. В маркетинге вендор обычно считается ответственным за раскрутку продукта на рынке и его постоянную поддержку, а дистрибьютор занимается: распределением продукта; систематическим пополнением складских запасов; стратегиями продвижения; сотрудничеством с компаниями-партнерами. Чаще всего про вендоров можно услышать в нишах бытовых товаров, финансовых услуг, логистики и др. Отдельного внимания заслуживают вендоры в нише ИТ — поставщики ИТ-решений, облачных сервисов, разработчики программного обеспечения, комплектующих для ПК.

банковском деле — предприятие, которое предлагает определенные программно-технологические услуги по производству и обслуживанию пластиковых платежных карт.

В ИТ — распространитель брендированной продукции, которая предлагается в качестве сопутствующего товара со стороны системного интегратора или преподносится как готовое ИТ-решение с возможностью его дальнейшей перепродажи конечному потребителю.

В сегменте разработки ПО — предприятие, которое занимается разработкой и поставкой программных решений для узких отраслей рынка. Например, ПО для программно-аппаратных решений автоматизированных производств, современных складских помещений, для считывания штрих-кодов и т. д.

В сегменте B2B — весьма обширная категория, которая используется для описания отношений компаний-партнеров в интегрированных комплексах производства или для сбыта сложных с технической точки зрения товаров.

лизинге — предприятие, которое занимается продажей технических решений компаниям-филиалам, дистрибьюторам. Последние в этой цепочке занимаются передачей оборудования в аренду или его продажей в рассрочку.

вендинг -деятельности — продажа/передача в аренду оборудования, вендинговых устройств или организация торговых отношений с помощью привлечения торговых автоматов.