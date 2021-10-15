Хакеры начали скрытно майнить криптовалюты на чужих магнитофонах 1

IBM представляет новое поколение серверов IBM Power E1080 1

Новый ботнет атакует серверы под Windows и Linux для добычи криминальной криптовалюты 2

Varonis предложила помощь в устранении последствий уязвимостей серверов Exchange 4

ГК Astra Linux выпустила крупное обновление Astra Linux Common Edition 1

Критическая уязвимость в iOS позволяла захватывать iPhone без участия хакера 1

Программный сервер VMware позволяет перехватывать контроль над ОС Windows и Linux 2

Эксперт Positive Technologies выявил уязвимость в McAfee ePO 1

В софте HPE для ЦОДов обнаружена угроза опасностью 10 баллов из 10 1

Устранена уязвимость в сканере безопасности Rapid7 Nexpose 1

Positive Technologies помогла закрыть 11 уязвимостей в межсетевых экранах SonicWall 11

Устранена обнаруженная экспертом Positive Technologies уязвимость в Jira 1

Через Instagram можно захватить контроль над смартфоном с помощью картинки 1

Кибершпионы взломали множество аккаунтов сотрудников правительства США 1