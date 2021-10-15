Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

MITRE CVE
Common Vulnerabilities and Exposures
База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности


15.10.2021 Хакеры начали скрытно майнить криптовалюты на чужих магнитофонах 1
06.10.2021 Скандально известный хакер опубликовал логины и пароли к 500 тыс. VPN-устройств Fortinet 1
27.09.2021 Через «дыру» в macOS можно захватить любой Mac. Антивирусные движки этот эксплойт не видят 1
08.09.2021 IBM представляет новое поколение серверов IBM Power E1080 1
30.08.2021 Хозяева знаменитого трояна-шифровальщика внезапно выпустили мастер-ключ для помощи всем, кого обидели 1
27.07.2021 Отчет HP об угрозах кибербезопасности: хакеры объединяются для усиления эффекта своих атак 1
08.06.2021 Новый ботнет атакует серверы под Windows и Linux для добычи криминальной криптовалюты 2
02.06.2021 Исследование: в России каждая десятая организация – субъект КИИ заражена вредоносным ПО 1
08.04.2021 «Лаборатория Касперского»: шифровальщик Cring атакует промышленные объекты через уязвимость в VPN-серверах 1
05.03.2021 Varonis предложила помощь в устранении последствий уязвимостей серверов Exchange 4
12.02.2021 Критическая проблема в бизнес-платформе SAP получила индекс угрозы 9,9 из 10 возможных 1
29.12.2020 ГК Astra Linux выпустила крупное обновление Astra Linux Common Edition 1
28.12.2020 Найдена проблема в роутерах Cisco, позволяющая удаленно останавливать их работу 2
23.12.2020 Positive Technologies помогла устранить DoS-уязвимость в контроллере доставки приложений F5 BIG-IP 1
18.12.2020 Эксперты по кибербезопасности компании «Информзащита» засекли попытку промышленного шпионажа 1
10.12.2020 Критическая уязвимость в iOS позволяла захватывать iPhone без участия хакера 1
08.12.2020 С помощью браузера Chrome можно захватить ПК на Windows, Linux и macOS 4
04.12.2020 Критическая «дыра» позволяла захватывать чужие iPhone через Wi-Fi 1
27.11.2020 Программный сервер VMware позволяет перехватывать контроль над ОС Windows и Linux 2
06.11.2020 Эксперт Positive Technologies выявил уязвимость в McAfee ePO 1
05.11.2020 Серверам приложений Oracle грозит опасность уровня 9,8 балла из 10 возможных 2
02.11.2020 Eset представила рейтинг интернет-угроз за III квартал 2020 1
28.10.2020 В софте HPE для ЦОДов обнаружена угроза опасностью 10 баллов из 10 1
26.10.2020 Устранена уязвимость в сканере безопасности Rapid7 Nexpose 1
26.10.2020 «Дырка» в открытом ПО угрожает миллиарду устройств по всему миру 2
22.10.2020 Positive Technologies помогла закрыть 11 уязвимостей в межсетевых экранах SonicWall 11
16.10.2020 Устранена обнаруженная экспертом Positive Technologies уязвимость в Jira 1
15.10.2020 Любой ноутбук на Linux можно незаметно взломать «по воздуху» 4
15.10.2020 Хакеры вломились в госсети США через «дыры» в VPN 8
12.10.2020 Через Instagram можно захватить контроль над смартфоном с помощью картинки 1
07.10.2020 Хакеры на пятидневке девять лет атаковали госструктуры Европы, но их не замечали 1
01.10.2020 Устранена уязвимость IBM Maximo, выявленная экспертами Positive Technologies 3
30.09.2020 Кибершпионы взломали множество аккаунтов сотрудников правительства США 1
28.09.2020 В WhatsApp нашелся комплект «дыр» для атак на любой вкус 5
21.09.2020 Троян-шифровальщик по ошибке убил человека 1
17.09.2020 Миллиарды устройств на Linux и Android с Bluetooth под угрозой. Пользователи Windows вне опасности 1
14.09.2020 Злоумышленники «ломают» роутеры Cisco по всему миру 1
10.09.2020 Positive Technologies: уязвимости в PAN-OS могли угрожать безопасности внутренних сетей 1
28.08.2020 Angara Professional Assistance: вредоносное ПО – основной вектор кибератак с начала 2020 года 2
24.08.2020 Уязвимость в системах мониторинга Xorux может привести ко взлому корпоративной сети 2

Публикаций - 277, упоминаний - 918

MITRE CVE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SEC Consult Services 929 106
Microsoft Corporation 11039 58
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 36
Google LLC 7135 31
Intel Corporation 4158 28
Apple Inc - Эппл Рус 7685 24
Check Point Software Technologies 446 21
AMD - Advanced Micro Devices 1664 13
Cisco Systems 2037 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 10
ESET 989 9
Red Hat 665 9
IBM 3530 9
Fortinet 286 8
Samsung Electronics 5641 8
Facebook 3765 7
GitHub 412 6
Lenovo Group 1636 6
Citrix Systems 571 6
Palo Alto Networks 80 5
SAP SE 3208 5
Huawei 2727 5
SafeBreach Labs 6 5
VMware 1829 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 4
Nvidia Corp 2012 4
Bitdefender 100 4
ИТБ - Информационные технологии будущего 28 4
Xiaomi 904 4
Twitter 2204 4
Amazon Inc - Amazon.com 1469 4
Dell EMC 2393 4
Avast Software 120 4
MVPower 11 4
Oracle Corporation 3333 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 3
Qualcomm Technologies 1001 3
Dr.Web - Доктор Веб 976 3
F-Secure 73 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 3
BMW 248 2
Tesla Motors 241 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 1
Альфа-Банк 1123 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Royal Dutch Shell - Шелл 72 1
X5 Group 599 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 44 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Y Combinator 32 1
Меркури - Mercury 28 1
VT SAA - VT San Antonio Aerospace 1 1
Агентство Финансовой Поддержки 7 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 3
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
CIS - Center for Internet Security 3 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 19 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 6 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 51
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 215 38
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 22
CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы 73 21
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 21
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 20
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 20
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 19
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 431 19
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 18
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 14
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 14
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 13
ARM64 - Архитектура процессора 1017 12
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 11
OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 49 10
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 298 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 8
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 8
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 49 8
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 8
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 6
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 6
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 6
DTLS - Datagram Transport Layer Security - Протокол датаграмм безопасности транспортного уровня 10 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 6
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 5
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 91 5
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 5
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 5
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 52 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
BlueKeep - Уязвимость в реализации Microsoft Remote Desktop Protocol 12 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 4
Microsoft Windows 10 6622 73
Google Android 10750 48
Linux OS 4249 46
Apple iOS 5741 27
Apple macOS 922 21
JavaScript - Язык программирования 627 18
Java - Язык программирования 1169 15
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 14
Microsoft Windows 7 1662 13
Microsoft Office 1926 12
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 431 11
Check Point Global Threat Index 24 11
Google Project Zero 31 11
Check Point Global Threat Impact Index 18 10
Check Point ThreatCloud 53 10
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 10
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 9
Google Chrome - браузер 1117 9
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 9
Coinhive - Сервис криптовалютного майнинга 21 8
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 8
Linux - Debian GNU 272 8
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 46 8
SQL - Язык программирования 432 8
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 8
Microsoft Windows 851 8
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 62 7
Microsoft Windows 8 1228 7
Apple Mac 1455 7
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 7
Microsoft Windows Server 2003 143 7
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 7
WhatsApp Messenger 654 6
Google Android 10 172 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 6
Citrix ADC - Citrix Application Delivery Controller - NetScaler ADC 31 6
Intel Core - Семейство процессоров 863 6
Microsoft Edge - Браузер 971 6
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 45 5
Nvidia GeForce GTX 2055 5
Мельникова Анастасия 166 29
Зайцев Михаил 145 27
Галушкин Олег 168 14
Водясов Алексей 97 13
Ключников Михаил 18 10
Кирюхин Дмитрий 73 8
Дягилев Василий 83 7
Гинятуллин Роман 61 7
Залманов Дмитрий 22 6
Карпов Илья 27 5
Дружинин Евгений 19 4
Назаров Владимир 12 4
Татаринов Тарас 14 3
Nabeel Ahmed - Набиль Ахмед 3 3
Hadar Peleg - Хадар Пелег 3 3
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 8 3
Абрамов Никита 4 3
Новиков Алексей 39 3
Стенников Алексей 3 3
Мелких Александр 2 2
Кирьянский Владимир 3 2
Beer Ian - Бир Иен 4 2
Симис Борис 11 2
Шароглазов Арсений 2 2
Цветков Михаил 4 2
Мальцев Алексей 12 2
Дуров Никита 4 2
Гершкович Омри 2 2
Лямин Александр 59 2
Новиков Иван 8 2
Зайцев Георгий 5 2
Иванов Антон 39 2
Waldspurger Carl - Вальдшпургер Карл 3 2
Гвоздев Дмитрий 83 1
Голованов Сергей 37 1
Волков Дмитрий 39 1
Гордеев Вячеслав 10 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Смирнов Алексей 142 1
Стуров Дмитрий 25 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 16
Германия - Федеративная Республика 3618 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 6
Украина 3353 5
Восточная Европа 1674 5
Нидерланды 971 4
Япония 2771 4
Беларусь - Белоруссия 2084 4
Европа 3736 4
Китай - Тайвань 589 4
Франция - Французская Республика 2116 4
Казахстан - Республика 2622 3
Австралия - Австралийский Союз 1121 3
Азия - Азиатский регион 1512 2
Испания - Королевство 1250 2
Молдавия - Республика Молдова 428 2
Княжество Лихтенштейн 42 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 2
Бразилия - Федеративная Республика 1122 2
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 31 2
Италия - Итальянская Республика 1377 2
Ближний Восток 1471 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 756 2
Южная Корея - Республика 1454 2
Румыния 342 1
Камбоджа - Королевство 88 1
Россия - Свободный 35 1
Австрия - Австрийская Республика 525 1
Россия - Орёл 214 1
Монголия 172 1
Филиппины - Республика 211 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
США - Санта-Клара 72 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1049 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Ангола 21 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 16 1
FOSSA - Free and Open Source Software Audit - Аудит свободного и открытого программного обеспечения 1 1
Contributor Covenant - Кодекс Поведения участника 3 1
Алгоритм Хаффмана - алгоритм оптимального префиксного кодирования алфавита с минимальной избыточностью 1 1
Федеральный закон 35-ФЗ - Об электроэнергетике 1 1
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 5 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
Вторая мировая война 256 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
BleepingComputer - Издание 120 6
ZDnet 381 5
The Register 338 2
Ars Technica 227 2
The Verge - Издание 448 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 1
Reddit 198 1
NYT - The New York Times 506 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Linux.org 1 1
Neowin 38 1
ThreatPost 9 1
Check Point Research 47 5
Fortune Global 500 160 3
IDC - International Data Corporation 2711 2
CNews Analytics 1988 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
Pen Test Partners 6 1
SandboxEscaper - Исследовательница вопросов кибербезопасности 4 1
Google Threat Analysis Group 2 1
IBM Institute for Business Value 18 1
W3Techs 10 1
Data61 3 1
University of Michigan - Университет Мичигана 11 3
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 5 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 32 2
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 3 2
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 2 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 10 2
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 3 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 1
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 8 1
Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - SEI Институт программной инженерии Карнеги-Меллон 1 1
WPI - Worcester Polytechnic Institute - Вустерский политехнический институт 2 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 4 1
ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 1 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 3
Black Hat - Конференция 41 2
Capture the Flag - CTF 14 1
The Standoff 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757646, в очереди разбора - 661336.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще