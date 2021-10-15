Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MITRE CVE
Common Vulnerabilities and Exposures
База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 277, упоминаний - 918
MITRE CVE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мельникова Анастасия 166 29
|Зайцев Михаил 145 27
|Галушкин Олег 168 14
|Водясов Алексей 97 13
|Ключников Михаил 18 10
|Кирюхин Дмитрий 73 8
|Дягилев Василий 83 7
|Гинятуллин Роман 61 7
|Залманов Дмитрий 22 6
|Карпов Илья 27 5
|Дружинин Евгений 19 4
|Назаров Владимир 12 4
|Татаринов Тарас 14 3
|Nabeel Ahmed - Набиль Ахмед 3 3
|Hadar Peleg - Хадар Пелег 3 3
|Horowitz Maya - Хоровитц Майя 8 3
|Абрамов Никита 4 3
|Новиков Алексей 39 3
|Стенников Алексей 3 3
|Мелких Александр 2 2
|Кирьянский Владимир 3 2
|Beer Ian - Бир Иен 4 2
|Симис Борис 11 2
|Шароглазов Арсений 2 2
|Цветков Михаил 4 2
|Мальцев Алексей 12 2
|Дуров Никита 4 2
|Гершкович Омри 2 2
|Лямин Александр 59 2
|Новиков Иван 8 2
|Зайцев Георгий 5 2
|Иванов Антон 39 2
|Waldspurger Carl - Вальдшпургер Карл 3 2
|Гвоздев Дмитрий 83 1
|Голованов Сергей 37 1
|Волков Дмитрий 39 1
|Гордеев Вячеслав 10 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Стуров Дмитрий 25 1
|BleepingComputer - Издание 120 6
|ZDnet 381 5
|The Register 338 2
|Ars Technica 227 2
|The Verge - Издание 448 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 1
|Reddit 198 1
|NYT - The New York Times 506 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
|Linux.org 1 1
|Neowin 38 1
|ThreatPost 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757646, в очереди разбора - 661336.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757646, в очереди разбора - 661336.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru