Positive Technologies PT AF PT Application Firewall PT Application Firewall Cloud DDoS Protection
PT Cloud Application Firewall представляет собой облачную версию межсетевого экрана для защиты веб-приложений и API от кибератак. Решение препятствует проникновению злоумышленников в инфраструктуру организаций, защищает от несанкционированного доступа к данным пользователей, предотвращает утечки конфиденциальной информации.
PT Cloud Application Firewall предоставляется по подписке, что позволяет выбрать оптимальный тариф в зависимости от загруженности веб-ресурсов компании, не требует дополнительных вложений в аппаратное обеспечение и привлечение специалистов по ИБ. Установка и настройка продукта с учетом особенностей инфраструктуры клиента осуществляются силами облачных и сервис-партнеров Positive Technologies в течение одного рабочего дня.
|31.07.2024
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«Национальная Лотерея» обеспечивает безопасность веб-ресурсов с помощью PT Cloud Application Firewall
Облачный межсетевой экран для защиты веб-приложений PT Cloud Application Firewall обеспечивает безопасность веб-ресурсов «Национальной Лотереи» — бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России. Продукт используется
|26.02.2024
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«Инферит Облако» расширяет портфель решений в области ИБ за счет продукта PT Cloud Application Firewall
ряет портфель продуктов в области WAF (Web Application Firewall) за счет нового облачного решения — PT Application Firewall от Positive Technologies. Провайдер «Инферит Облако», входящий в экос
|15.02.2024
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DataSpace и Positive Technologies предлагают защиту веб-приложений по подписке
Клиенты DataSpace смогут воспользоваться облачным межсетевым экраном для защиты веб-приложений PT Cloud Application Firewall. Сервис поможет защитить корпоративные информационные системы от кибератак и утечек информации. Об этом CNews сообщили представители DataSpace. DataSpace, ведущий
|04.12.2023
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PT Application Firewall защищает более 100 веб-ресурсов «Магнита» от кибератак
Межсетевой экран уровня веб-приложений PT Application Firewall от Positive Technologies обеспечивает всестороннюю защиту веб-ресурсов сети, размещенных в традиционных центрах обработки данных и развернутых на облачных платформах. С
|04.12.2023
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Axoft пополнил дистрибьюторский портфель PT Cloud Application Firewall
Межсетевой экран уровня веб приложений теперь доступен по подписке через технологических партнёров Positive Technologies и Axoft. PT Cloud Application Firewall — облачная версия продукта Positive Technologies для защиты веб-приложений и API от кибератак. PT Cloud Application Firewall обладает инновационной системой
|07.11.2023
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Итоги девяти месяцев 2023 г. в Positive Technologies
Продажи MaxPatrol VM, PT Sandbox и PT Application Firewall выросли более чем на 100%, компания активно инвестирует в развитие продуктов и создание новых технологий. Финансовые результаты компании по итогам девяти месяцев 2023 г.
|22.12.2021
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Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на внутренние веб-сервисы
В систему выявления инцидентов Maxpatrol SIEM загружен тридцатый пакет экспертизы. Вместе с межсетевым экраном уровня веб-приложений PT Application Firewall он позволяет выявлять подозрительные активности в работе веб-сервисов во внутренней сети. Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании Positive Technologies. Вместе с
|13.01.2021
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Минцифры Челябинской области защитит более 600 сайтов с помощью PT Application Firewall
альный сервисный ИТ-дистрибутор Axoft объявили о внедрении межсетевого экрана уровня веб-приложений PT Application Firewall в Министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития
|14.09.2020
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PT Application Firewall стал доступен пользователям платформы Yandex.Cloud
Межсетевой экран уровня веб-приложений PT Application Firewall теперь можно приобрести через Yandex.Cloud c оплатой по фактическому
|13.08.2020
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«Кредит Европа Банк» перевел веб-сайт, онлайн- и мобильный банкинг под защиту PT Application Firewall
их веб-ресурсов с помощью WAF (web application firewall) компании Positive Technologies. Под защиту PT Application Firewall банк перевел несколько десятков приложений. В среднем за месяц с помо
|17.12.2019
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«Абсолют банк» внедрил PT Application Firewall для защиты веб-приложений от кибератак
«Абсолют банк» выбрал PT Application Firewall для непрерывной защиты веб-приложений от атак злоумышленников, направленных на снижение доступности интернет-ресурсов (сайта и онлайн-банка) и нарушение целостности обра
|31.05.2018
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PT Application Firewall успешно прошел инспекционный контроль ФСТЭК
раторией Института инженерной физики (технические заключения от 07.04.2017 и 09.04.2018). В 2015 г. PT Application Firewall стал первым решением в классе web application firewalls, подтвердивши
|23.01.2018
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«Ростелеком» и Positive Technologies вместе займутся защитой веб-приложений
«Ростелеком» объявил о планах использовать для защиты веб-приложений клиентов, которые пользуются облачными сервисами, решение Positive Technologies ― PT Application Firewall, предназначенное для защиты от атак различного типа: известных и неизвестных, автоматизированных, на стороне клиента, 0-days. Новая услуга в сфере информационной безопас
|20.06.2017
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Positive Technologies представила новую версию системы PT Application Firewall для защиты веб-приложений
Positive Technologies объявила о выпуске новой версии системы для защиты веб-приложений от атак — PT Application Firewall. Как рассказали CNews в компании, в продукте появились готовые шаблоны политик безопасности, а первоначальная настройка может быть выполнена быстро и без труда –– через
|02.06.2017
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PT Application Firewall сертифицирован по новым требованиям ФСТЭК
Компания Positive Technologies объявила о прохождении межсетевым экраном прикладного уровня PT Application Firewall сертификационных испытаний на соответствие новым требованиями ФСТЭК России к межсетевым экранам, вступившим в силу с 1 декабря 2016 г. Как результат, продукт, предназнач
|30.05.2017
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«Сервионика» получила аккредитацию Positive Technologies по продукту PT Application Firewall
Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко») прошла сертификацию по продукту PT Application Firewall и получила возможность предлагать этот продукт клиентам в качестве авторизованного партнера Positive Technologies. Компания также получила статус авторизованного партнер
|28.03.2017
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Positive Technologies запустила интеллектуальный сервис по противодействию DDoS-атакам
уровня и технологии противодействия взломам. Комплексное решение построено на базе реализованных в PT Application Firewall алгоритмов машинного обучения для защиты от DDoS-атак прикладного уро
|16.01.2017
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Positive Technologies представила новую версию PT Application Firewall
Positive Technologies представила обновленную версию межсетевого экрана прикладного уровня PT Application Firewall. Как рассказали CNews в компании, теперь он обладает функциями блокировки на основе данных геолокации, отслеживания аутентификации пользователей защищаемого приложения и
|27.10.2016
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Новый PT Application Firewall блокирует атаки на VMware и защищает от «умных» ботов
Компания Positive Technologies объявила о выходе нового релиза межсетевого экрана прикладного уровня PT Application Firewall. Среди ключевых изменений версии 3.4 — поддержка платформы виртуализации VMware vSphere, оптимизированные механизмы выявления вредоносных ботов (простых и продвинутых),
|31.08.2016
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PT Application Firewall соответствует требованиям безопасности Беларуси
Самообучающийся защитный экран уровня приложений от Positive Technologies (PT Application Firewall) прошел сертификацию по требованиям безопасности в республике Беларусь. Соответствие системы регламенту ТР 2013/027/BY (СТБ 34.101.1-2014, СТБ 34.101.2-2014 и СТБ 34.101
|02.08.2016
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Positive Technologies и «С-Терра СиЭсПи» представили совместное решение для защиты корпоративных веб-приложений
Компании Positive Technologies и «С-Терра СиЭсПи» успешно протестировали работу PT Application Firewall (межсетевого экрана прикладного уровня) и программно-аппаратного комп
|26.07.2016
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Продукт Positive Technologies для защиты веб-приложений вновь попал в «магический квадрант» Gartner
Компания Positive Technologies с решением PT Application Firewall (PT AF) вошла в рейтинг Magic Quadrant for Web Application Firewalls
|14.07.2016
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Positive Technologies и Group-IB объединили технологии для защиты онлайн-платежей и веб-порталов
Компания Positive Technologies интегрировала сервисы Group-IB Bot-Trek Secure Bank и Bot-Trek Secure Portal c PT Application Firewall. Теперь пользователи сервисов Bot-Trek могут автоматически контролировать риски, возникающие на стороне их клиентов, без внесения изменений в код веб-приложений, сообщил
|12.07.2016
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Group-IB применяет PT Application Firewall для расследования инцидентов
Компании Positive Technologies и Group-IB объявили о технологическом сотрудничестве, начало которому положило использование PT Application Firewall в режиме Forensic при расследовании инцидентов, проводимом компанией Group-IB. Включение межсетевого экрана уровня приложений в процесс расследования кибератак позволило
|17.05.2016
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Новая версия PT Application Firewall блокирует DDoS-атаки и упрощает расследование инцидентов
Компания Positive Technologies представила версию 3.3 межсетевого экрана прикладного уровня PT Application Firewall, предназначенного для обнаружения и блокирования кибератак на веб-пор
|05.04.2016
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РосЕвроБанк выбрал PT Application Firewall для защиты своего сайта
РосЕвроБанк и Positive Technologies объявили о завершении работ по внедрению межсетевого экрана прикладного уровня PT Application Firewall. Проект реализовался с целью обеспечения должного уровня информационной безопасности официального сайта банка, сообщили CNews в Positive Technologies. Для повышения каче
|10.11.2015
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Вышла новая версия Positive Technologies Application Firewall
Компания Positive Technologies объявила о выходе новой версии экрана для защиты веб-приложений PT Application Firewall (PT AF), который предназначен для выявления и блокирования атак на ве
|15.07.2015
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Positive Technologies предоставила пользователям PT Application Firewall техподдержку в режиме 24/7
ежиме 24/7. Как сообщили CNews в Positive Technologies, в июне для пользователей межсетевого экрана PT Application Firewall начала работать новая услуга — расширенная техническая поддержка круг
|13.04.2015
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Zecurion и Positive Technologies интегрировали DLP и WAF
ней интеграции DLP-системы Zecurion Zgate (Traffic Control) с межсетевым экраном прикладного уровня PT Application Firewall, разработанным компанией Positive Technologies. Полноценная совместим
|27.02.2015
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Positive Technologies совместно с Axoft и Mont выводит на рынок продукты семейства Application Security
инейку продуктов для анализа и защиты мобильных, веб- и ERP-приложений — PT Application Inspector и PT Application Firewall. Для продвижения этих систем Positive Technologies открыла принципиал
Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Филиппов Максим 48 21
|Баранов Денис 17 8
|Ключников Михаил 18 7
|Нагибин Дмитрий 8 6
|Прохорчик Денис 7 6
|Новиков Алексей 59 4
|Александров Антон 11 4
|Пустовой Максим 30 4
|Кузин Андрей 8 4
|Костров Дмитрий 30 3
|Алейнов Юрий 3 3
|Гуцко Дмитрий 3 3
|Максимов Юрий 26 3
|Матыков Олег 6 3
|Данилин Алексей 22 2
|Савельев Михаил 42 2
|Гузаиров Айдар 55 2
|Швецов Александр 9 2
|Фефелов Владислав 13 2
|Шароглазов Арсений 4 2
|Дягилев Василий 84 2
|Кузнецов Дмитрий 67 2
|Гнедин Евгений 12 2
|Вишняков Алексей 11 2
|Симис Борис 15 2
|Димитренко Егор 8 2
|Гордейчик Сергей 25 2
|Ложкин Руслан 34 2
|Макарова Алла 2 2
|Бершадский Андрей 4 2
|Петров Всеволод 3 2
|Лукацкий Алексей 119 2
|Мариничев Юрий 10 2
|Соломатин Иван 10 2
|Бастанжиева Елена 6 2
|Астахов Алексей 3 2
|Чурсина Анастасия 3 2
|Реутов Арсений 2 2
|Орехов Вилионор 4 2
|Соловьев Алексей 88 2
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