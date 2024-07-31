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Positive Technologies PT AF PT Application Firewall PT Application Firewall Cloud DDoS Protection


PT Cloud Application Firewall представляет собой облачную версию межсетевого экрана для защиты веб-приложений и API от кибератак. Решение препятствует проникновению злоумышленников в инфраструктуру организаций, защищает от несанкционированного доступа к данным пользователей, предотвращает утечки конфиденциальной информации

PT Cloud Application Firewall предоставляется по подписке, что позволяет выбрать оптимальный тариф в зависимости от загруженности веб-ресурсов компании, не требует дополнительных вложений в аппаратное обеспечение и привлечение специалистов по ИБ. Установка и настройка продукта с учетом особенностей инфраструктуры клиента осуществляются силами облачных и сервис-партнеров Positive Technologies в течение одного рабочего дня. 

 

 


31.07.2024 «Национальная Лотерея» обеспечивает безопасность веб-ресурсов с помощью PT Cloud Application Firewall

Облачный межсетевой экран для защиты веб-приложений PT Cloud Application Firewall обеспечивает безопасность веб-ресурсов «Национальной Лотереи» — бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России. Продукт используется

26.02.2024 «Инферит Облако» расширяет портфель решений в области ИБ за счет продукта PT Cloud Application Firewall

ряет портфель продуктов в области WAF (Web Application Firewall) за счет нового облачного решения — PT Application Firewall от Positive Technologies. Провайдер «Инферит Облако», входящий в экос
15.02.2024 DataSpace и Positive Technologies предлагают защиту веб-приложений по подписке

Клиенты DataSpace смогут воспользоваться облачным межсетевым экраном для защиты веб-приложений PT Cloud Application Firewall. Сервис поможет защитить корпоративные информационные системы от кибератак и утечек информации. Об этом CNews сообщили представители DataSpace. DataSpace, ведущий

04.12.2023 PT Application Firewall защищает более 100 веб-ресурсов «Магнита» от кибератак

Межсетевой экран уровня веб-приложений PT Application Firewall от Positive Technologies обеспечивает всестороннюю защиту веб-ресурсов сети, размещенных в традиционных центрах обработки данных и развернутых на облачных платформах. С

04.12.2023 Axoft пополнил дистрибьюторский портфель PT Cloud Application Firewall

Межсетевой экран уровня веб приложений теперь доступен по подписке через технологических партнёров Positive Technologies и Axoft. PT Cloud Application Firewall — облачная версия продукта Positive Technologies для защиты веб-приложений и API от кибератак. PT Cloud Application Firewall обладает инновационной системой
07.11.2023 Итоги девяти месяцев 2023 г. в Positive Technologies

Продажи MaxPatrol VM, PT Sandbox и PT Application Firewall выросли более чем на 100%, компания активно инвестирует в развитие продуктов и создание новых технологий. Финансовые результаты компании по итогам девяти месяцев 2023 г.
22.12.2021 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на внутренние веб-сервисы

В систему выявления инцидентов Maxpatrol SIEM загружен тридцатый пакет экспертизы. Вместе с межсетевым экраном уровня веб-приложений PT Application Firewall он позволяет выявлять подозрительные активности в работе веб-сервисов во внутренней сети. Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании Positive Technologies. Вместе с

13.01.2021 Минцифры Челябинской области защитит более 600 сайтов с помощью PT Application Firewall

альный сервисный ИТ-дистрибутор Axoft объявили о внедрении межсетевого экрана уровня веб-приложений PT Application Firewall в Министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития

14.09.2020 PT Application Firewall стал доступен пользователям платформы Yandex.Cloud

Межсетевой экран уровня веб-приложений PT Application Firewall теперь можно приобрести через Yandex.Cloud c оплатой по фактическому

13.08.2020 «Кредит Европа Банк» перевел веб-сайт, онлайн- и мобильный банкинг под защиту PT Application Firewall

их веб-ресурсов с помощью WAF (web application firewall) компании Positive Technologies. Под защиту PT Application Firewall банк перевел несколько десятков приложений. В среднем за месяц с помо
17.12.2019 «Абсолют банк» внедрил PT Application Firewall для защиты веб-приложений от кибератак

«Абсолют банк» выбрал PT Application Firewall для непрерывной защиты веб-приложений от атак злоумышленников, направленных на снижение доступности интернет-ресурсов (сайта и онлайн-банка) и нарушение целостности обра
31.05.2018 PT Application Firewall успешно прошел инспекционный контроль ФСТЭК

раторией Института инженерной физики (технические заключения от 07.04.2017 и 09.04.2018). В 2015 г. PT Application Firewall стал первым решением в классе web application firewalls, подтвердивши
23.01.2018 «Ростелеком» и Positive Technologies вместе займутся защитой веб-приложений

«Ростелеком» объявил о планах использовать для защиты веб-приложений клиентов, которые пользуются облачными сервисами, решение Positive Technologies ― PT Application Firewall, предназначенное для защиты от атак различного типа: известных и неизвестных, автоматизированных, на стороне клиента, 0-days. Новая услуга в сфере информационной безопас
20.06.2017 Positive Technologies представила новую версию системы PT Application Firewall для защиты веб-приложений

Positive Technologies объявила о выпуске новой версии системы для защиты веб-приложений от атак — PT Application Firewall. Как рассказали CNews в компании, в продукте появились готовые шаблоны политик безопасности, а первоначальная настройка может быть выполнена быстро и без труда –– через

02.06.2017 PT Application Firewall сертифицирован по новым требованиям ФСТЭК

Компания Positive Technologies объявила о прохождении межсетевым экраном прикладного уровня PT Application Firewall сертификационных испытаний на соответствие новым требованиями ФСТЭК России к межсетевым экранам, вступившим в силу с 1 декабря 2016 г. Как результат, продукт, предназнач
30.05.2017 «Сервионика» получила аккредитацию Positive Technologies по продукту PT Application Firewall

Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко») прошла сертификацию по продукту PT Application Firewall и получила возможность предлагать этот продукт клиентам в качестве авторизованного партнера Positive Technologies. Компания также получила статус авторизованного партнер
28.03.2017 Positive Technologies запустила интеллектуальный сервис по противодействию DDoS-атакам

уровня и технологии противодействия взломам. Комплексное решение построено на базе реализованных в PT Application Firewall алгоритмов машинного обучения для защиты от DDoS-атак прикладного уро
16.01.2017 Positive Technologies представила новую версию PT Application Firewall

Positive Technologies представила обновленную версию межсетевого экрана прикладного уровня PT Application Firewall. Как рассказали CNews в компании, теперь он обладает функциями блокировки на основе данных геолокации, отслеживания аутентификации пользователей защищаемого приложения и
27.10.2016 Новый PT Application Firewall блокирует атаки на VMware и защищает от «умных» ботов

Компания Positive Technologies объявила о выходе нового релиза межсетевого экрана прикладного уровня PT Application Firewall. Среди ключевых изменений версии 3.4 — поддержка платформы виртуализации VMware vSphere, оптимизированные механизмы выявления вредоносных ботов (простых и продвинутых),

31.08.2016 PT Application Firewall соответствует требованиям безопасности Беларуси

Самообучающийся защитный экран уровня приложений от Positive Technologies (PT Application Firewall) прошел сертификацию по требованиям безопасности в республике Беларусь. Соответствие системы регламенту ТР 2013/027/BY (СТБ 34.101.1-2014, СТБ 34.101.2-2014 и СТБ 34.101
02.08.2016 Positive Technologies и «С-Терра СиЭсПи» представили совместное решение для защиты корпоративных веб-приложений

Компании Positive Technologies и «С-Терра СиЭсПи» успешно протестировали работу PT Application Firewall (межсетевого экрана прикладного уровня) и программно-аппаратного комп
26.07.2016 Продукт Positive Technologies для защиты веб-приложений вновь попал в «магический квадрант» Gartner

Компания Positive Technologies с решением PT Application Firewall (PT AF) вошла в рейтинг Magic Quadrant for Web Application Firewalls

14.07.2016 Positive Technologies и Group-IB объединили технологии для защиты онлайн-платежей и веб-порталов

Компания Positive Technologies интегрировала сервисы Group-IB Bot-Trek Secure Bank и Bot-Trek Secure Portal c PT Application Firewall. Теперь пользователи сервисов Bot-Trek могут автоматически контролировать риски, возникающие на стороне их клиентов, без внесения изменений в код веб-приложений, сообщил
12.07.2016 Group-IB применяет PT Application Firewall для расследования инцидентов

Компании Positive Technologies и Group-IB объявили о технологическом сотрудничестве, начало которому положило использование PT Application Firewall в режиме Forensic при расследовании инцидентов, проводимом компанией Group-IB. Включение межсетевого экрана уровня приложений в процесс расследования кибератак позволило
17.05.2016 Новая версия PT Application Firewall блокирует DDoS-атаки и упрощает расследование инцидентов

Компания Positive Technologies представила версию 3.3 межсетевого экрана прикладного уровня PT Application Firewall, предназначенного для обнаружения и блокирования кибератак на веб-пор
05.04.2016 РосЕвроБанк выбрал PT Application Firewall для защиты своего сайта

РосЕвроБанк и Positive Technologies объявили о завершении работ по внедрению межсетевого экрана прикладного уровня PT Application Firewall. Проект реализовался с целью обеспечения должного уровня информационной безопасности официального сайта банка, сообщили CNews в Positive Technologies. Для повышения каче
10.11.2015 Вышла новая версия Positive Technologies Application Firewall

Компания Positive Technologies объявила о выходе новой версии экрана для защиты веб-приложений PT Application Firewall (PT AF), который предназначен для выявления и блокирования атак на ве
15.07.2015 Positive Technologies предоставила пользователям PT Application Firewall техподдержку в режиме 24/7

ежиме 24/7. Как сообщили CNews в Positive Technologies, в июне для пользователей межсетевого экрана PT Application Firewall начала работать новая услуга — расширенная техническая поддержка круг
13.04.2015 Zecurion и Positive Technologies интегрировали DLP и WAF

ней интеграции DLP-системы Zecurion Zgate (Traffic Control) с межсетевым экраном прикладного уровня PT Application Firewall, разработанным компанией Positive Technologies. Полноценная совместим
27.02.2015 Positive Technologies совместно с Axoft и Mont выводит на рынок продукты семейства Application Security

инейку продуктов для анализа и защиты мобильных, веб- и ERP-приложений — PT Application Inspector и PT Application Firewall. Для продвижения этих систем Positive Technologies открыла принципиал

Публикаций - 134, упоминаний - 159

Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 125
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 9
SAP SE 5277 7
InnoSTage - Инностейдж 140 7
Microsoft Corporation 24625 6
Google LLC 11775 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 5
Информзащита 756 4
Palo Alto Networks 146 4
Cisco Systems 5114 4
Check Point Software Technologies 760 4
Softline - Софтлайн 2810 4
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 360 4
Oracle Corporation 6688 3
Ростелеком 9700 3
Citrix Systems 812 3
SAP CIS - САП СНГ 854 3
ДиалогНаука 251 3
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
F5 Networks 64 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 156 2
МегаФон 8805 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Крок - Croc 1777 2
Broadcom - VMware 2359 2
Huawei 3933 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 162 2
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - межотраслевая торговая система 60 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 2
8213 2
Positive Technologies - PT SWARM 12 2
1С-Битрикс - Bitrix 579 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 2
Цифра ГК 2426 2
Alibaba Group 422 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Абсолют Банк 230 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
101Hotels.com 456 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
Кредит Европа банк 66 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
ТС-инжиниринг 6 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
Связной ГК 1369 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 1
ПромСвязьКапитал 83 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
American Airlines 86 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 1
Nordic Star - Borenius 2 1
НОВАЭМ - Сибэнергомаш БКЗ - Барнаульский котельный завод 9 1
American Petroleum Institute - Американский институт нефти 1 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Магнит Косметик 34 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 5
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Транспортная дирекция Олимпийских игр АНО - Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 11 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
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Комитет национальной безопасности Республики Казахстана - РГП ГТС - Государственная техническая служба 1 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
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Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 71 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 11
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Оповещение и уведомление - Notification 4605 11
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 10
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 72
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 66
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 63 37
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 36
Positive Technologies - PT Sandbox 71 25
Positive Technologies - PT MultiScanner 23 15
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 70 14
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 12
Positive Technologies - XSpider 33 9
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 8
Positive Technologies - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 21 8
Oracle Java - язык программирования 3075 7
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 7
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 17 7
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 38 7
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 64 6
JavaScript - JS - язык программирования 1187 5
SAP NetWeaver 137 4
SAP ICM - SAP Incentives and Commissions Management 5 4
SAP Management Console 5 4
SAP SOAP - SAP Simple Object Access Protocol 4 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 4
Microsoft Windows 15656 4
Positive Technologies - PT Container Security 9 4
Positive Technologies - PT Platform 8 3
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 46 3
SAP Notes 13 3
SAP NetWeaver JAVA 5 3
Linux OS 9936 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 3
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 82 3
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 58 3
Google Android 13994 2
Apple iOS 7809 2
Microsoft Azure 1408 2
Citrix NetScaler ADC - Citrix Application Delivery Controller - Citrix ADM - Citrix Application Delivery Management - Citrix Delivery Center 30 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 2
Citrix Gateway 10 2
Филиппов Максим 48 21
Баранов Денис 17 8
Ключников Михаил 18 7
Нагибин Дмитрий 8 6
Прохорчик Денис 7 6
Новиков Алексей 59 4
Александров Антон 11 4
Пустовой Максим 30 4
Кузин Андрей 8 4
Костров Дмитрий 30 3
Алейнов Юрий 3 3
Гуцко Дмитрий 3 3
Максимов Юрий 26 3
Матыков Олег 6 3
Данилин Алексей 22 2
Савельев Михаил 42 2
Гузаиров Айдар 55 2
Швецов Александр 9 2
Фефелов Владислав 13 2
Шароглазов Арсений 4 2
Дягилев Василий 84 2
Кузнецов Дмитрий 67 2
Гнедин Евгений 12 2
Вишняков Алексей 11 2
Симис Борис 15 2
Димитренко Егор 8 2
Гордейчик Сергей 25 2
Ложкин Руслан 34 2
Макарова Алла 2 2
Бершадский Андрей 4 2
Петров Всеволод 3 2
Лукацкий Алексей 119 2
Мариничев Юрий 10 2
Соломатин Иван 10 2
Бастанжиева Елена 6 2
Астахов Алексей 3 2
Чурсина Анастасия 3 2
Реутов Арсений 2 2
Орехов Вилионор 4 2
Соловьев Алексей 88 2
Россия - РФ - Российская федерация 144197 82
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 8
Германия - Федеративная Республика 12682 6
Казахстан - Республика 5525 5
Европа 21767 5
Азия - Азиатский регион 5528 5
Индия - Bharat 5432 5
Америка Латинская 1812 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 4
Беларусь - Белоруссия 5638 4
Южная Корея - Республика 6646 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 3
Италия - Итальянская Республика 4352 3
Франция - Французская Республика 7845 3
Бразилия - Федеративная Республика 2361 3
Нидерланды 3517 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 3
Великобритания - Лондон 2386 3
Африка - Африканский регион 3478 3
Индийский океан - Персидский залив 204 3
Ближний Восток 2943 3
Канада 4881 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 2
Китай - Тайвань 3984 2
Индонезия - Республика 956 2
Испания - Королевство 3706 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 2
Украина 7608 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 2
США - Массачусетс - Бостон 378 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 402 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 46
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 42
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 29
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 18
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 16
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 9
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 6
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 6
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 379 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 5
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 5
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 5
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 4
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 4
Аудит - аудиторский услуги 2657 4
Рыночная капитализация - Market capitalization 520 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 4
Visionary - Визионер - Визионерство 109 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 3
Образование в России 2190 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
The Verge - Издание 554 1
Gartner - Гартнер 3556 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 5
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 4
IDC - International Data Corporation 4910 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Verizon DBIR 3 2
Positive Technologies - Positive Research 10 2
IDC Russia - IDC Россия 157 1
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CNews Мишень 166 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
ИИМР - Институт изучения мировых рынков 1 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
Positive Technologies - Positive Education 14 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 76 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 10 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 28 1
ТГУ - Томский государственный университет 172 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 16 1
Институт инженерной физики АНО 6 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 152 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 1
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Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 46 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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