DataSpace и Positive Technologies предлагают защиту веб-приложений по подписке

Клиенты DataSpace смогут воспользоваться облачным межсетевым экраном для защиты веб-приложений PT Cloud Application Firewall. Сервис поможет защитить корпоративные информационные системы от кибератак и утечек информации. Об этом CNews сообщили представители DataSpace.

DataSpace, ведущий оператор коммерческих центров обработки данных и поставщик облачных сервисов в России, стал авторизованным технологическим партнером Positive Technologies, лидера результативной кибербезопасности. Это позволяет клиентам DataSpace внедрять продукты и сервисы в сфере информационной безопасности для защиты своих ресурсов от атак любого уровня сложности.

В DataSpace расширяет портфель услуг, предлагая PT Cloud Application Firewall — облачный межсетевой экран для защиты веб-приложений и API. PT Cloud Application Firewall доступен по ежемесячной подписке — стоимость зависит от загруженности ресурсов, поэтому подходит как малому и среднему бизнесу, так и корпорациям. Сервис обеспечивает безопасность веб-приложений без необходимости увеличивать команду ИБ-специалистов. С внедрением PT Cloud Application Firewall помогут эксперты DataSpace.

Сервис сокращает капитальные расходы на приобретение on-premise версии WAF и дополнительные вычислительные ресурсы, а также время на внедрение средств защиты веб-приложений — подключение и запуск продукта занимает 1 день.

«Обеспечение информационной безопасности данных клиентов — одна из основных целей DataSpace. Нам доверяют размещение оборудования крупные финансовые организации, брокеры, ритейлеры и другие компании. Сотрудничество с Positive Technologies поможет расширить возможности, которые мы предоставляем нашим партнерам и клиентам», — сказал Константин Симонов, руководитель направления DataSpace Cloud.

«100% веб-приложений содержат уязвимости, позволяющие атаковать пользователей. PT Cloud Application Firewall позволяет защитить веб-ресурсы компаний от внешних киберугроз, а также атак нулевого дня, обеспечив максимальную безопасность данных клиентов. Мы предоставляем рынку облачное решение класса Web Application Firewall, которое при этом обладает всеми преимуществами, характерными для облачных продуктов», — сказал Денис Прохорчик, директор направления по развитию бизнеса облачных продуктов Positive Technologies.

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DataSpace — оператор коммерческих центров обработки данных в России, обеспечивающий непрерывность функционирования корпоративной ИТ-инфраструктуры российских и международных компаний. Компания предоставляет облачные и телекоммуникационные сервисы, коллокацию премиум класса. Деятельность DataSpace сертифицирована в соответствии с российскими и международными стандартами: в том числе Uptime Institute Tier III Gold, PCI DSS, ISO 9001:2015, 152-ФЗ.

Positive Technologies — разработчик продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики.