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Симонов Константин



Облачные сервисы 2024 1
05.11.2024 Step Logic внедрила для DataSpace SIEM-систему отечественной разработки 1
11.10.2024 Константин Симонов -

Константин Симонов, DataSpace: В области информационной безопасности существует множество заблуждений

 1
15.02.2024 DataSpace и Positive Technologies предлагают защиту веб-приложений по подписке 1
Облачные сервисы 2023 2
19.09.2023 Константин Симонов -

Константин Симонов, DataSpace Cloud: Гибридное облако стало ключевым сервисом на сегодняшний день

 1
11.09.2023 «Яндекс карты» создали навигацию и тематические маршруты для Переделкина 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Симонов Константин и организации, системы, технологии, персоны:

DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 70 6
Veeam Software 318 2
Broadcom - VMware 2364 2
Cisco Systems 5116 1
Yandex - Яндекс 7370 1
Dell EMC 5032 1
Microsoft Corporation 24640 1
Huawei 3941 1
Lenovo Group 2295 1
Selectel - Селектел 387 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия 22 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1188 1
Linx - Связь ВСД 158 1
Amazon Inc - Amazon.com 3000 1
SAP SE 5279 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 301 1
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 51 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 48 1
Nextcloud 25 1
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Remind - Ремайнд Страховой Брокер - Марш страховые брокеры - Marsh Insurance Brokers 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66251 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15750 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11076 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27525 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21181 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2777 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19408 4
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 773 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2199 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6105 3
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 429 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20657 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15928 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9400 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13487 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3103 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50615 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 565 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29748 2
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 598 2
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 306 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1121 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3537 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24503 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7402 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1437 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 892 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6140 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 723 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 807 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 706 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1709 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6985 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 395 1
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 165 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2482 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11152 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 718 1
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 40 4
NetApp E-Series СХД 84 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 53 1
Broadcom - VMware vSphere 555 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 502 1
NetApp FlexPod 24 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 43 1
Cisco FlexPod 3 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 1
Microsoft Exchange 1715 1
Veeam Backup&Replication - Veeam Explorer for SAN Snapshots - Veeam Explorer for Storage Snapshots - Veeam On-Demand Sandbox for Storage Snapshots 17 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 97 1
Высоцкий Владимир 21 1
Афанасьев Денис 71 1
Худяков Александр 6 1
Tarantino Quentin - Тарантино Квентин 7 1
Индыков Максим 2 1
Колесов Александр 55 1
Юдин Дмитрий 23 1
Наумов Сергей 25 1
Мартынов Евгений 19 1
Прохорчик Денис 7 1
Завьялов Максим 13 1
Вылегжанин Даниил 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144648 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17064 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14373 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2312 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5428 3
Аудит - аудиторский услуги 2669 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10960 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5012 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5839 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5981 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2928 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2656 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1633 1
Дача - дачники 824 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48099 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 947 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13543 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5771 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5779 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5089 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24143 1
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 37 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3117 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3163 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6983 1
Аренда 2426 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1738 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 697 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 2
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CNews SaaS рейтинг 27 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 845 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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