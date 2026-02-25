Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190937
ИКТ 14730
Организации 11406
Ведомства 1494
Ассоциации 1081
Технологии 3553
Системы 26620
Персоны 83045
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1274
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

Российский облачный рынок Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS)


СОБЫТИЯ


25.02.2026 Аналитики AHD и Yandex B2B Tech представили исследование российского рынка программного обеспечения 1
24.11.2025 «DатаРу»: российский облачный рынок замедляется и входит в фазу зрелости 1
13.11.2025 Итоги 2025 года на российском облачном рынке и прогноз на 2026 год от M1Cloud 1
Облачные сервисы 2023 1
25.06.2025 Антон Степанов, «Т1 Облако»: Мы не просто растем вместе с рынком — мы задаем темп этому росту 1
28.12.2024 МТС: российский ИТ-рынок в 2024 г. превысит 3,3 трлн руб., а его доля в ВВП страны достигнет 1,8% 1
04.12.2024 К 2028 году рынок облачных услуг в России составит почти полтриллиона 1
03.12.2024 Sk Capital и «Код безопасности» провели исследование российского рынка облачных сервисов и облачной кибербезопасности 1
26.11.2024 Яндекс 360 проведет конференцию по облачным решениям и совместному управлению проектами 1
05.09.2024 M1Cloud: факторы, влияющие на развитие облачного рынка в 2024 году 1
10.07.2024 CorpSoft24 – в топ-5 провайдеров IaaS по стоимости услуг по версии CNews 1
16.04.2024 Антон Ведерников, Selectel: Информационная безопасность становится основным драйвером миграции в облако 1
28.03.2024 Как выбрать надежного облачного провайдера 1
20.03.2024 Провайдер «Инферит Облако» запустил частное облако как сервис для всех клиентов 1
10.10.2023 Что надо обсудить заказчикам и поставщикам облачных решений 1
26.09.2023 Облачные технологии 2023 1
15.09.2023 Денис Афанасьев -

Денис Афанасьев, CorpSoft24: Ужесточение санкций увеличило спрос на развертывание ИТ-сервисов на локальных ресурсах

 1
19.07.2023 Linxdatacenter запустил услугу миграции в облако на базе «Хайстекс» 1
17.05.2023 Облачный провайдер Selectel готовится выйти на биржу 1
28.02.2023 Что ждет российские облака в ближайшие годы 1
22.02.2023 Linxdatacenter: российский облачный рынок продолжит умеренный рост на уровне 15% в 2023 году 1
19.11.2021 Евгений Колбин -

Облака помогли бизнесу в самые тяжелые моменты пандемии

 1
01.10.2021 Российский рынок облаков за год вырос на треть 1
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
26.02.2020 Облачный рынок окончательно стал рынком ИТ-сервисов 1
04.10.2018 Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018 1
26.04.2018 Российский рынок ИТ: затишье перед цифровым рывком 1
20.02.2018 Облака 2018: на пути к публичным сервисам 1
27.12.2017 Как выбрать провайдера облачных сервисов 1
06.10.2017 Облака ищут выход из хаоса 1
28.11.2014 Как совместить преимущества частного и публичного облаков? 1

Публикаций - 33, упоминаний - 33

Российский облачный рынок и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 547 7
Selectel - Селектел 463 7
Microsoft Corporation 25352 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14702 6
Amazon Inc - Amazon.com 3166 5
9123 5
Yandex - Яндекс 8647 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2262 4
VK - Mail.ru Group 3539 4
Google LLC 12358 4
Ростелеком 10446 3
Broadcom - VMware 2513 3
Softline - Софтлайн 3350 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 888 3
Крок - Croc 1822 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1046 3
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 239 3
Huawei 4303 2
Veeam Software 328 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 681 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9256 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 432 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 330 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4631 2
ФОРС - Центр разработки 683 2
Код Безопасности 714 2
Linx - Связь ВСД 160 2
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 77 2
Flant - Флант 160 2
МегаФон 10135 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 1
Alibaba Group 455 1
Восход ФГБУ НИИ 690 1
Apple Inc 12778 1
Meta Platforms - Facebook 4559 1
Dell Technologies - Dell Computer 2162 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1186 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2618 1
ESET - ESET Software 1147 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8332 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1137 5
РЖД - Российские железные дороги 2021 4
МКБ - Московский кредитный банк 623 4
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 3
Ингосстрах СПАО 454 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1045 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3032 2
ГПБ - Газпромбанк 1193 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1147 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1817 2
Альфа-Банк 1893 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 226 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 359 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 212 2
Coca-Cola Company 260 2
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 98 2
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 91 2
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 50 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1114 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2748 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 295 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
GFG - Lamoda - Купишуз 200 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 356 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 145 1
Лента - Сеть розничной торговли 2300 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 555 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 219 1
Газпром нефть 680 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
Ак Барс Банк 276 1
DB Schenker - Шенкер АО 21 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 519 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 77 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13081 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3160 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5085 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2209 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5347 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2976 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6356 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 794 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2829 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 920 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3285 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 436 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 128 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 1
Судебная власть - Judicial power 2417 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1487 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 789 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 218 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23117 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 30
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17242 28
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3086 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32194 21
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17234 20
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1188 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12121 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18948 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23374 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32062 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7483 12
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1264 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10170 10
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1074 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6727 8
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1197 7
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2149 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6019 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13069 7
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 188 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6295 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11528 6
DevOps - Development и Operations 1110 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8975 6
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 818 6
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 675 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1726 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6242 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27230 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34142 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9826 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8239 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5319 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5917 5
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1712 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7140 5
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 670 5
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 596 5
Microsoft Azure 1472 5
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 710 4
Microsoft Office 365 990 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 633 4
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 420 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5945 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 50 2
1С:ERP Управление предприятием 740 2
Docker - Платформа распределённых приложений 447 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 2
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 100 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 121 2
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 135 2
Linx Cloud 72 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1573 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 141 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 152 1
Linux OS 11056 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 289 1
Microsoft Windows 10 1905 1
Rakuten Viber 656 1
Intel x86 - архитектура процессора 1998 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 92 1
Microsoft Windows 16459 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 963 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 152 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 430 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5229 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 828 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 855 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 589 1
Apple iPhone 6 4862 1
Red Hat OpenShift 135 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 180 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1891 1
НКТ - Р7-Офис 491 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 89 1
Broadcom - VMware vSphere 598 1
Колбин Евгений 82 3
Чаркин Евгений 314 3
Афанасьев Денис 75 3
Абакумов Евгений 224 2
Клепиков Алексей 121 2
Путятинский Сергей 109 2
Делицын Леонид 133 2
Шевченко Владимир 152 2
Хасин Михаил 27 2
Антонов Александр 77 2
Прохоров Фёдор 83 2
Савцов Игорь 29 2
Валчев Стоян 48 2
Джабиев Георгий 54 2
Аксаков Анатолий 161 1
Натрусов Артем 312 1
Трофимова Людмила 50 1
Каюмов Шамиль 53 1
Прохорова Алла 65 1
Готовченков Дмитрий 6 1
Шадаев Максут 1161 1
Оганесян Ашот 140 1
Поляков Сергей 75 1
Богданов Кирилл 112 1
Дьяченко Валерий 96 1
Халматов Максим 64 1
Ягнятинский Евгений 32 1
Чамара Денис 59 1
Урьяс Вадим 98 1
Сотин Денис 216 1
Михалев Евгений 96 1
Березин Максим 135 1
Слышкин Василий 129 1
Егоров Владимир 87 1
Летунов Илья 49 1
Карпов Иван 79 1
Бычков Александр 41 1
Сергеев Сергей 163 1
Семенихин Игорь 56 1
Нестеров Алексей 172 1
Россия - РФ - Российская федерация 158861 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46203 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18851 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14558 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53629 3
Европа Восточная 3124 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18410 2
Казахстан - Республика 5852 2
Европа 24701 2
Азия - Азиатский регион 5774 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8244 2
Германия - Федеративная Республика 12974 2
Украина 7821 2
Грузия 1293 2
Южная Корея - Республика 6888 1
Беларусь - Белоруссия 6088 1
Швеция - Королевство 3721 1
Индия - Bharat 5737 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4340 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1729 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1931 1
Бразилия - Федеративная Республика 2462 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1227 1
Индонезия - Республика 1022 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 510 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3387 1
Узбекистан - Республика 1898 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 802 1
Кипр - Республика 622 1
Латвия - Латвийская Республика 828 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51474 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15309 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5922 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6306 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11816 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2575 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26111 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8191 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6278 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3416 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17483 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10526 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5349 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5524 5
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 933 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6386 4
Аудит - аудиторский услуги 3132 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8254 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4273 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9732 3
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 236 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1823 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4935 3
Оптимизация затрат - Cost optimization 922 3
Образование в России 2579 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3258 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4782 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2081 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4432 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20477 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 733 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1346 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2825 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 555 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4692 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10557 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7314 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11453 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2222 1
IDC - International Data Corporation 4949 6
Gartner - Гартнер 3623 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3772 4
Forrester Research 830 3
CNews Рынок ИТ-услуг 170 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 133 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 355 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1072 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 180 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 84 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 1
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 1
IDC Russia Cloud Services Market 16 1
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 8 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1307 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 626 1
РАН - Российская академия наук 2042 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 205 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 37 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 103 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 24 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2147 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 3
CNews AWARDS - награда 557 3
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 32 1
CNews Баттл 71 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421566, в очереди разбора - 726479.
Создано именных указателей - 190937.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще